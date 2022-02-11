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Богдан Музыченко

Сервис монетизации авторов Boosty запустил закрытые трансляции для платных подписчиков Статьи редакции

В будущем сервис добавит возможность продавать доступ к отдельным трансляциям.

  • Доступ к трансляции на Boosty можно закрыть для всех, кроме платных подписчиков, даже по прямой ссылке, объявил сервис.
  • У трансляции есть чат, в котором зрители могут общаться между собой и автором в реальном времени. Стримерам можно отправить деньги через сервис пожертвований DonationAlerts, в трансляции появится уведомление об этом.
  • VK начала тестировать Boosty с мая 2019 года. Платформа помогает музыкантам, иллюстраторам и другим авторам запускать платные подписки на свои материалы. Boosty.to зарабатывает на комиссии с платёжных систем в 10%. Для авторов сервис бесплатный.
  • По собственным данным, за 2021 год на Boosty вместе с DonationAlerts монетизировали свои аккаунты 366 тысяч авторов и зарегистрировались 7 млн пользователей.

#новость #vk #boostyto

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Алексей Попков

Как пользователь VK Donut скажу, что с авторов забирают 10%

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Семейный Данила

меил ру ¯\_(ツ)_/¯

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Алексей Попков

Я к тому, что в статье была недостоверная информация, сейчас исправили.
Меня все полностью устраивает. Мне дают инструмент и аудиторию. Спасибо VK.

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Askar Samanchiev

Опять заводчан ущемляют.

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Дяченко Александр

Посмотрим к чему приведёт то Boosty: сможет ли он отвоевать долю рынка инфобиза.

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