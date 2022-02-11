Сервис монетизации авторов Boosty запустил закрытые трансляции для платных подписчиков Статьи редакции
В будущем сервис добавит возможность продавать доступ к отдельным трансляциям.
- Доступ к трансляции на Boosty можно закрыть для всех, кроме платных подписчиков, даже по прямой ссылке, объявил сервис.
- У трансляции есть чат, в котором зрители могут общаться между собой и автором в реальном времени. Стримерам можно отправить деньги через сервис пожертвований DonationAlerts, в трансляции появится уведомление об этом.
- VK начала тестировать Boosty с мая 2019 года. Платформа помогает музыкантам, иллюстраторам и другим авторам запускать платные подписки на свои материалы. Boosty.to зарабатывает на комиссии с платёжных систем в 10%. Для авторов сервис бесплатный.
- По собственным данным, за 2021 год на Boosty вместе с DonationAlerts монетизировали свои аккаунты 366 тысяч авторов и зарегистрировались 7 млн пользователей.
Как пользователь VK Donut скажу, что с авторов забирают 10%
Я к тому, что в статье была недостоверная информация, сейчас исправили.
Меня все полностью устраивает. Мне дают инструмент и аудиторию. Спасибо VK.
Опять заводчан ущемляют.
Посмотрим к чему приведёт то Boosty: сможет ли он отвоевать долю рынка инфобиза.
Как бы хорошо вы не работали со ссылками, всегда найдется что улучшить. Оптимально делать это, анализируя работу конкурентов. Если конкуренты стоят высоко в поиске, можно сделать допущение, что их доноры дают хороший плюс в продвижении. И проверить эту гипотезу. А наш бот поможет вам быстро найти, где закупить аналогичные ссылки.
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