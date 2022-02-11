Сервисы
Маша Цепелева

Google объявила о закрытии сервиса Currents — замены Google+ для компаний Статьи редакции

Компания постепенно будет отказываться от некоторых функций Currents и полностью закроет его в 2023 году.

  • Вместо сервиса Google предлагает использовать Google Chat, который интегрирует в Gmail и другие инструменты для бизнеса.
  • Google объяснила, что вносит изменения, чтобы пользователям не приходилось работать в «отдельном, изолированном месте». Компания планирует добавить новые функции в Spaces, чтобы сделать её подходящей площадкой для бизнеса. Например, добавить инструменты для модерации записей, возможность «поговорить с начальством» и другое.
  • В Google Workspace по-прежнему есть ссылка на Currents, но она ведёт на страницу Google Chat.
  • Google представила Currents в 2019 году. Это сервис, в котором могут общаться сотрудники компаний-пользователей пакета G Suite. До этого Google использовала название Currents для сервиса чтения журналов, который эволюционировал в Google Play Newsstand, а позже — в Google News.
Currents

#новость #google

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Михаил Стерлин

Как обычно о еще одном интересном сервисе от Google узнаешь из новости о его закрытии.

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Семен Смирнов

Так это для корпоративных пользователей

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Михаил Стерлин

так я корпоративный

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Иван Петров

Google - мы создаем, чтобы закрывать.

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умный человек

Желающие поностальгировать могут почитать книгу про Гугл плюс
https://market.yandex.ru/product--brogan-k-google-dlia-biznesa/617625089

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умный человек

которая за каким-то хреном до сих пор продаётся

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умный человек

Книга «Google + для бизнеса» — путеводитель по самой быстрорастущей на сегодняшний день социальной сети.
 из описания маркета

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Дима Басин

Spaces ? Надеюсь зону обмена добавят

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evilnw

Google вообще не умеет в развитие новых сервисов. Они выкатывают MVP и если не выстреливает в первый месяц, то всё сворачивают и он живет в режиме доживания.

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Damir Mister
«Тинькофф банк»: псевдо защита от списываний

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