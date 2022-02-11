Google объявила о закрытии сервиса Currents — замены Google+ для компаний Статьи редакции
Компания постепенно будет отказываться от некоторых функций Currents и полностью закроет его в 2023 году.
- Вместо сервиса Google предлагает использовать Google Chat, который интегрирует в Gmail и другие инструменты для бизнеса.
- Google объяснила, что вносит изменения, чтобы пользователям не приходилось работать в «отдельном, изолированном месте». Компания планирует добавить новые функции в Spaces, чтобы сделать её подходящей площадкой для бизнеса. Например, добавить инструменты для модерации записей, возможность «поговорить с начальством» и другое.
- В Google Workspace по-прежнему есть ссылка на Currents, но она ведёт на страницу Google Chat.
- Google представила Currents в 2019 году. Это сервис, в котором могут общаться сотрудники компаний-пользователей пакета G Suite. До этого Google использовала название Currents для сервиса чтения журналов, который эволюционировал в Google Play Newsstand, а позже — в Google News.
Как обычно о еще одном интересном сервисе от Google узнаешь из новости о его закрытии.
Так это для корпоративных пользователей
так я корпоративный
Google - мы создаем, чтобы закрывать.
Желающие поностальгировать могут почитать книгу про Гугл плюс
https://market.yandex.ru/product--brogan-k-google-dlia-biznesa/617625089
которая за каким-то хреном до сих пор продаётся
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из описания маркета
Spaces ? Надеюсь зону обмена добавят
Google вообще не умеет в развитие новых сервисов. Они выкатывают MVP и если не выстреливает в первый месяц, то всё сворачивают и он живет в режиме доживания.
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