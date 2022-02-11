Как я написал текст для корпоративного медиа Skyeng и меня кинули на деньги

У пользователей изучения этих курсов английского языка много нареканий к качеству обучения. И это не удивительно, так как всё идёт от внутренних процессов. Впрочем, я не думал об этом, когда откликнулся на предложение писать статьи для Skypro. В результате мне не заплатили за проделанную работу и пожелали «всего наилучшего».