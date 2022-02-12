Сервис знакомств «Мамба» рассказал о прибыльном бизнесе и повышении цены подписки Статьи редакции
«В отличие от многих других проектов мы не занимаемся агрессивной монетизацией одиночества», — сказал глава проекта Андрей Бронецкий.
- Стоимость подписки вырастет с 800 рублей до почти 1000 рублей, пишет РБК. Сервис несколько лет не индексировал цены.
- Платную подписку на «Мамбу» оформили 7% пользователей. Больше всего выручки — 70% — «Мамба» получает в России, ещё 10% в странах СНГ, а 20% — в остальных государствах. На рекламе сервис зарабатывает примерно 10% от всей выручки.
- «Мамба» — прибыльная компания. Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса в 2020 году составила 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 56,5 млн рублей.
- По числу скачиваний приложения в России «Мамбу» обходят Tinder, Ok.ru и Badoo. Об этом свидетельствуют данные App Annie за третий квартал 2021 года, которые приводит РБК.
- Всего у приложения 70 млн пользователей, но проект не удаляет старые аккаунты, только делает их неактивными. В месяц регистрируется 800 тысяч человек, из них в России — 500 тысяч.
- В среднем пользователям от 25 до 45 лет. Чаще регистрируются мужчины, но многие делают это из любопытства и после создания аккаунта не проявляют активность.
- По оценке App Annie, в 2021 году пользователи принесли сервисам для знакомств в мире $4 млрд, а в России — более $30 млн.
но проект не удаляет старые аккаунты, только делает их неактивными.
GDPR на них нет
"«Мамба» — прибыльная компания. Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса в 2020 году составила 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 56,5 млн рублей."
Т.е. чистая прибыль ИТ компании составила 0.056% от оборота? А куда и во что МэйлРу групп в данном проекте вкладывает деньги? И вопрос к РБК, с прибылью 0.056% компанию назвать прибыльной можно, если это, например, Volkswagen какой, но не сервис знакомств.
Интересно, сколько из этих 500 тысяч новых пользователей из России реальные пользователи, а не боты?
Может я не продаю в целевую аудиторию этого приложения, но из всех что я пробовал - это самое ужасное в плане эффективности. Хуже только Pure.
Пользовался лет 7-5 назад. Попадаются адекватные люди. Но времени на поиск уходит много. Много пустого однообразного общения. Надоедает и демотивирует.
Что интересно, чаще история перерастало в знакомство когда девушки писали первыми.
Я было сам пользовался различными сервисами знакомств. Мамба в России вплоне удовлетворяла, несмотря на огромное количество путан в ней находящихся. Поэтому к Вам парочка вопросов, не чтобы как-то нелестно о вас отозваться, а чтобы понять. Какой у Вас регион? Ваш возраст? И, мы же подразумеваем гетеро знакомства, поэтому можно ещё Ваш список самых удачных приложений? Спасибо
Прошу прощения за наивный вопрос. Я, конечно, понимаю, что суть площадок знакомств - коннекшн пипл..
Но в чем суть платного сервиса? Он лучший коннекшн дает или гарантирует качество связи?
С момента выхода мамбы - она очень сильно изменилась и заточилась под монетизацию. Если Вам интересен какой-то пользователь, но вот он ищет от 25 до 29, а вам 30 лет - то вы не сможете ему написать, потому, что Ваш возраст не входит в список искомых им. Но если у вас будет вип подписка - тогда сможете. Вы без вип весьма ограничены и в других моментах. Также монетизация - это т.н. мордолента, когда ваш аватар с текстом (но к тексту жутчайшая модерация, нельзя например написать - кто со мной сейчас в кино) светится у всех пользователей вашего региона, что делает вас более заметной среди множества других анкет... Т.ч. да, в случае мамбы - платный сервис даёт лучший коннекшн и улучшает качество связи ;-)
Дополню, что на Мамбе даже поиском пользоваться нельзя нормально без випа, для бесплатных пользователей он урезан в хлам.
Думаю, просто услуга секс по телефону, завуалирована под сайт знакомств.
От мессенджера требуют удалять экстремистский контент.
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