Настольные ролевые игры как самоокупаемое хобби

Мы не становимся взрослыми. Это наши игрушки становятся дороже. И абсолютно нормально заниматься тем, чем нравится, если это не вредит тебе или другим) Этот материал — обзор статуса настольных игр, как способа весело проводить время и даже зарабатывать на этом!