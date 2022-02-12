Сервисы
Татьяна Афанасьева

Сервис знакомств «Мамба» рассказал о прибыльном бизнесе и повышении цены подписки Статьи редакции

«В отличие от многих других проектов мы не занимаемся агрессивной монетизацией одиночества», — сказал глава проекта Андрей Бронецкий.

  • Стоимость подписки вырастет с 800 рублей до почти 1000 рублей, пишет РБК. Сервис несколько лет не индексировал цены.
  • Платную подписку на «Мамбу» оформили 7% пользователей. Больше всего выручки — 70% — «Мамба» получает в России, ещё 10% в странах СНГ, а 20% — в остальных государствах. На рекламе сервис зарабатывает примерно 10% от всей выручки.
  • «Мамба» — прибыльная компания. Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса в 2020 году составила 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 56,5 млн рублей.
  • По числу скачиваний приложения в России «Мамбу» обходят Tinder, Ok.ru и Badoo. Об этом свидетельствуют данные App Annie за третий квартал 2021 года, которые приводит РБК.
  • Всего у приложения 70 млн пользователей, но проект не удаляет старые аккаунты, только делает их неактивными. В месяц регистрируется 800 тысяч человек, из них в России — 500 тысяч.
  • В среднем пользователям от 25 до 45 лет. Чаще регистрируются мужчины, но многие делают это из любопытства и после создания аккаунта не проявляют активность.
  • По оценке App Annie, в 2021 году пользователи принесли сервисам для знакомств в мире $4 млрд, а в России — более $30 млн.

#мамба

242 просмотров
9 9 комментариев
1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Andrew van de Kamp

но проект не удаляет старые аккаунты, только делает их неактивными.
GDPR на них нет

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey Arhipov

"«Мамба» — прибыльная компания. Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса в 2020 году составила 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 56,5 млн рублей."

Т.е. чистая прибыль ИТ компании составила 0.056% от оборота? А куда и во что МэйлРу групп в данном проекте вкладывает деньги? И вопрос к РБК, с прибылью 0.056% компанию назвать прибыльной можно, если это, например, Volkswagen какой, но не сервис знакомств.

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Калинин

Интересно, сколько из этих 500 тысяч новых пользователей из России реальные пользователи, а не боты?
Может я не продаю в целевую аудиторию этого приложения, но из всех что я пробовал - это самое ужасное в плане эффективности. Хуже только Pure.

Ответить
0
Развернуть ветку
Old Nick

Пользовался лет 7-5 назад. Попадаются адекватные люди. Но времени на поиск уходит много. Много пустого однообразного общения. Надоедает и демотивирует.

Что интересно, чаще история перерастало в знакомство когда девушки писали первыми.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey Arhipov

Я было сам пользовался различными сервисами знакомств. Мамба в России вплоне удовлетворяла, несмотря на огромное количество путан в ней находящихся. Поэтому к Вам парочка вопросов, не чтобы как-то нелестно о вас отозваться, а чтобы понять. Какой у Вас регион? Ваш возраст? И, мы же подразумеваем гетеро знакомства, поэтому можно ещё Ваш список самых удачных приложений? Спасибо

Ответить
0
Развернуть ветку
Ольга Павленко

Прошу прощения за наивный вопрос. Я, конечно, понимаю, что суть площадок знакомств - коннекшн пипл..
Но в чем суть платного сервиса? Он лучший коннекшн дает или гарантирует качество связи?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey Arhipov

С момента выхода мамбы - она очень сильно изменилась и заточилась под монетизацию. Если Вам интересен какой-то пользователь, но вот он ищет от 25 до 29, а вам 30 лет - то вы не сможете ему написать, потому, что Ваш возраст не входит в список искомых им. Но если у вас будет вип подписка - тогда сможете. Вы без вип весьма ограничены и в других моментах. Также монетизация - это т.н. мордолента, когда ваш аватар с текстом (но к тексту жутчайшая модерация, нельзя например написать - кто со мной сейчас в кино) светится у всех пользователей вашего региона, что делает вас более заметной среди множества других анкет... Т.ч. да, в случае мамбы - платный сервис даёт лучший коннекшн и улучшает качество связи ;-)

Ответить
1
Развернуть ветку
Владислав Красиков

Дополню, что на Мамбе даже поиском пользоваться нельзя нормально без випа, для бесплатных пользователей он урезан в хлам.

Ответить
1
Развернуть ветку
Викторович

Думаю, просто услуга секс по телефону, завуалирована под сайт знакомств.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Право
Татьяна Афанасьева
Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии — Süddeutsche Zeitung Статьи редакции

От мессенджера требуют удалять экстремистский контент.

237 237 комментариев
27
Истории
Александр Крагжда
Разрабатывала атомную бомбу, распространила ГМО и возместила сотни миллионов долларов за вред здоровью: история Monsanto Статьи редакции

Monsanto начинала с производства сахарида в конце 19 века, а через 100 лет зарабатывала миллиарды на ГМО и гербицидах. В 2016 году её купила корпорация Bayer, которой позже пришлось выплатить почти $11 млрд для урегулирования судебных исков против Monsanto.

Производственный и операционный центр Monsanto в Бельгии. Источник: NBS News
34 34 комментария
41
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Инвестиции
9,5% – новая ключевая ставка ЦБ

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку на 1 пп — до 9,5% годовых. На ближайших заседаниях совета директоров Центробанка можно снова ожидать дальнейшего повышения ставки. «Открытый журнал» узнал, на что может повлиять решение ЦБ РФ и как защитить сбережения от инфляции.

0 Обсудить
0
Talkbank
Киберстраховая: когда искусственный интеллект эффективнее людей

Страховые компании в основной своей массе пока только присматриваются к новым технологиям, но тренд на IT определенно вскоре захватит и эту сферу бизнеса. Современные онлайн-решения позволят снизить финансовую нагрузку и заодно привлечь внимание технически подкованных клиентов, которые ценят возможность быстро изучить предложения и получить…

0 Обсудить
0
Трибуна
Дмитрий Беговатов
Субботний самопиар на vc.ru

Делимся в комментах ссылками на свои проекты и скидками для читателей vc.ru!

94 94 комментария
26
Истории
Аня Петренко
Косметическая империя, созданная парикмахером из Рязани: история компании Max Factor Статьи редакции

В конце 19 века Максимилиан Факторович открыл в небольшом городке парикмахерскую и попал на службу при дворе Николая II. Из-за еврейских погромов он бежал в США, где создал фирму Max Factor — она поставляла грим и парики всему Голливуду и вместе с ним переживала свой золотой век и упадок.

Макс Фактор и актриса немого кино Мэдж Беллами
27 27 комментариев
38
БКС Мир инвестиций
Что такое фьючерсы и как на них заработать — объясняем доступно
0 Обсудить
0
Офлайн
Филипп Дончев
Настольные ролевые игры как самоокупаемое хобби

Мы не становимся взрослыми. Это наши игрушки становятся дороже. И абсолютно нормально заниматься тем, чем нравится, если это не вредит тебе или другим) Этот материал — обзор статуса настольных игр, как способа весело проводить время и даже зарабатывать на этом!

19 19 комментариев
5
Маркетинг
Работа с репутацией
Негативные отзывы в интернете — как с ними работать

Репутация в интернете — это такой же нематериальный актив, как и сайт. Она влияет на лояльность клиентов, количество заказов и даже поиск специалистов компании. Если в интернете много негативных отзывов о вас — это грозит полной потерей бизнеса.

12 12 комментариев
9
Otus
Из предпринимателя в Fullstack-разработчики на Python. История выпускника
0 Обсудить
2
Больше статей
null