Озон грозит утилизировать возвраты клиентов, если я их не вывезу, но они находятся в разных городах

На Озон не так давно и вот столкнулись с проблемой. Отправляем наши товары на склады Московской области или кросс-доком в Казань. Сами находимся в МСК. ОЗОН оповестил, что у него на складах имеются возвраты от клиентов, которые нужно вывезти, иначе товары будут утилизированы. В списке, который прислал ОЗОН товары на складах Екб, Новосиб,…