Сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика приложения «Здоровье.ру» Статьи редакции
Оно объединяет дневник лекарств, сервис онлайн-консультаций, запись к врачу и другие функции.
- Доля «Медси» в ООО «Здоровье города» достигла 12%, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу. Оценка компании составила 1,135 млрд рублей.
- Привлечённые деньги компания планирует направить на создание новых продуктов и масштабирование существующих сервисов.
- Для «Медси» сделка — это шаг в развитии своей цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, отметили в компании. В ней уже есть телемедицинское приложение SmartMed, платформа «Третье мнение» и другие сервисы.
- «Здоровье.ру» объединяет медицинские сервисы вроде записи к врачу в госполиклиниках, бесплатные тесты на факторы риска заболеваний, дневники здоровья и лекарств, онлайн-консультации с врачами и другие. По собственным данным, аудитория приложения в январе 2022 года составила более 500 тысяч пользователей.
- В 2020 году ООО «Здоровье города» получило 18,7 млн рублей выручки и 8,4 млн рублей убытка, следует из данных «Контур.Фокуса». Крупнейшие совладельцы — основатель Эрик Бровко с долей 33,6% и компания «Аюр-Капитал» с 20%.
Раньше смотрел на телемедицину, как на что то экзотичное и посмеивался «кто будет проводить осмотр по скайпу?». А пару раз сходил в больницу и понял - тебя все равно никто толком не осматривает. А так хоть вопрос задать можно без беготни, удобно по телефону. в общем, оценил
В прошлом году краткосрочные курсы проходил, учился с нами чел с Казани. Знал, что он приложуху пилит по телемедицине... а потом читаю в fb, что 10% его компании покупают за $200 000. И это видимо только начало роста.
Очередная новость про АФК Система, у которой денег, благодаря бесполезной уже вакцине - дофига.
Тогда купите ее акции, и будьте с ними в одной лодке. Сегодня как раз SALE на рынках
За год акции обвалились на 46%. Дело в том, что она постоянно вычленяет свои дочки (Сегежа, МТС и др) и выводит на биржу. На очереди Дет Мир, Медси.
Детский мир давно продан. А касательно цены: вы бы хотели купить акции уже после того, как они вырастут?
На счет ДетМира, упустил новость о продаже Системой.
Летом покупал Систему, еле-еле в 0 ушел, она практически не растет.
Зачем?
Покупать акции в тренде падение - хреновая идея, так же как покупать их на хайпе.
У компании 18 млн выручки и 8 млн рублей убытков, а ее оценили 1,1 млрд рублей)
Советую, в случаях когда находите какую-то информацию и она кажется невозможным бредом, перепроверить данные и логику построения фактов из того, чем оперируете)
Это задача автора перепроверять, а я всего лишь читатель, да и не хочу перепроверять)
По итогам отчетного периода, завершившегося 31 декабря 2020 года, за 12 месяцев выручка ГК «МЕДСИ» составила 25 млрд рублей
Скорректированная чистая прибыль[1] ГК «МЕДСИ» выросла на 18,6% год к году – до 3,5 млрд рублей.
https://medsi.ru/about/press-centr/news/vyruchka-gk-medsi-v-2020-godu-sostavila-25-mlrd-rubley/#:~:text=%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%98%C2%BB%20%2D%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D1%81%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E%2C%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
Тут речь идет о стоимости Здоровье.ру
еще один полудохлый сервис здоровья
В 2020 году ООО «Здоровье города» получило 18,7 млн рублей выручки
Нанобизнес какой-то. При этом шесть(!) учередителей, из них два - юрики
Разбор пяти проблем рынка, с которыми столкнётся каждый, кто решит, что SMM — это два часа в день поработать на пляже с ноутбуком, а потом можно уйти в закат и пить мохито, получая тысячи долларов за труд.
К нему могут добровольно подключиться производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и другой техники.
Он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн в стартапы, которые занимаются разработкой ПО, сервисами для онлайн-маркетинга и другие.
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