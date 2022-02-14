Индия заблокирует около 50 китайских приложений из-за угрозы нацбезопасности — источники Статьи редакции
Правительство страны блокирует приложения из Китая с июня 2020 года, первыми запретили TikTok, WeChat и Weibo.
- Среди запрещённых приложений — сервис для ускорения игр Xriver, игра Onmyoji Arena от NetEase, фоторедакторы Sweet Selfie HD, Beauty Camera, видеоредактор Viva Video Editor и сервис AppLock, который позволяет поставить пароль на приложении, пишут TechCrunch и местные индийские издания со ссылкой на источники в правительстве.
- Официально правительство Индии пока не сделало сообщение о блокировке.
- Всего в списке 54 приложения, но многие из них — клоны других приложений, которые Индия запретила до этого, указывает издание.
- В июне 2020 года местные власти запретили работу TikTok, WeChat, Weibo — всего 59 китайских приложений. Тогда они объяснили, что сервисы «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии».
- В сентябре Индия заблокировала 118 китайских приложений, в том числе PUBG Mobile и Baidu. Власти считают, что эти сервисы несут угрозу нацбезопасности.
Однако Тик-ток не зря заблокировали.
Тренды ютуба уже превращаются в Тик-ток, скоро надо будет блокировать.
Возможно у вас интересы как у десятилетней девочки, поэтому тренды как тикток)
Интеллектуал в треде. Жаль только интеллектуал не знает, что тренды это самые популярные видео в регионе и твои предпочтения на них никак не влияют.
Тренды на ютубе в такой ж... находятся, что даже если захочешь не найдешь. Какой смысл вообще туда идти - вся ваша персональная выборка на главном экране.
И если у вас мозг развит больше, чем у девочки 10 лет, то персональная выборка очень даже отличная.
Не, он же про тренды, а не рекомендованные видео. Тренды на Ютубе это п****.
А не, сейчас про предстоящую войну и политоту видео в основном. 🤔
Кстати согласен, тоже не понимаю этого.
Да. Только теперь в каждом чайнике есть перезаливки "с этого вашего Дилдока". И в Инсте, и в ВК и в Ютубе. Точнее не есть, а почти полностью состоит из этой тупизны.
После истерии ковид диссидентов и анти ваксеров иногда приходит мысль что деанонизация в интернете может быть и не такая уж плохая идея. Сложилось ощущение, что общество больно и поголовно верит в теории заговор, трейлы и вот это вот все...
Не могу, занят придумыванием теории заговора которая бы объясняла связь между Ротшильдом и введением маркировки игрушек.
Опять чертова Раш... Oh wait...
Нелепее смотрелось бы только в посте про какую-нибудь ЦАР
Карфаген не трогай да
Индусы блокируют доступ к интернет ресурсам оппозиции?
А ось зла все еще пролегает по Москве. Ага-ага!
И когда Индия Москву осью зла называла?
Такое ощущение, что у людей в сознании только две страны укладываются: Россия и заграница
Ось зла у россиян в Москве, у индусов в Нью-дели, у американцев в Вашингтоне, это нормально и закономерно.
Суверенитет, разрушаемый видосами с танцами
Политика блокировок несостоятельна и требует много ресурсов. Куда лучше использовать разрешительную систему. То есть, запрещаем по умолчанию все, а кому надо разрешаем.
Недавно мы с коллегами работали над задачей автоматического распознавания русского рукописного текста. В предыдущей статье была описана работа над созданием нашего датасета для обучения моделей машинного обучения распознаванию рукописных текстов. Теперь хочу рассказать непосредственно про использованную нами модель (нейронную сеть), её…
На Озон не так давно и вот столкнулись с проблемой. Отправляем наши товары на склады Московской области или кросс-доком в Казань. Сами находимся в МСК. ОЗОН оповестил, что у него на складах имеются возвраты от клиентов, которые нужно вывезти, иначе товары будут утилизированы. В списке, который прислал ОЗОН товары на складах Екб, Новосиб,…
Разбор пяти проблем рынка, с которыми столкнётся каждый, кто решит, что SMM — это два часа в день поработать на пляже с ноутбуком, а потом можно уйти в закат и пить мохито, получая тысячи долларов за труд.
К нему могут добровольно подключиться производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и другой техники.
Мне нужна была стиральная машина, было принято решение взять в рассрочку на год, дабы платить по 2500 в месяц и не напрягать свой кошелёк, тк предстояло ещё много покупок для ремонта. И тут получается история в двух актах.