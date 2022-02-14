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Евгения Евсеева

Индия заблокирует около 50 китайских приложений из-за угрозы нацбезопасности — источники Статьи редакции

Правительство страны блокирует приложения из Китая с июня 2020 года, первыми запретили TikTok, WeChat и Weibo.

  • Среди запрещённых приложений — сервис для ускорения игр Xriver, игра Onmyoji Arena от NetEase, фоторедакторы Sweet Selfie HD, Beauty Camera, видеоредактор Viva Video Editor и сервис AppLock, который позволяет поставить пароль на приложении, пишут TechCrunch и местные индийские издания со ссылкой на источники в правительстве.
  • Официально правительство Индии пока не сделало сообщение о блокировке.
  • Всего в списке 54 приложения, но многие из них — клоны других приложений, которые Индия запретила до этого, указывает издание.
  • В июне 2020 года местные власти запретили работу TikTok, WeChat, Weibo — всего 59 китайских приложений. Тогда они объяснили, что сервисы «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии».
  • В сентябре Индия заблокировала 118 китайских приложений, в том числе PUBG Mobile и Baidu. Власти считают, что эти сервисы несут угрозу нацбезопасности.

#новость #индия

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Askar Samanchiev

Однако Тик-ток не зря заблокировали.

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Mikhail Brain

Тренды ютуба уже превращаются в Тик-ток, скоро надо будет блокировать.

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EK

Возможно у вас интересы как у десятилетней девочки, поэтому тренды как тикток)

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Владимир Вольфович

Интеллектуал в треде. Жаль только интеллектуал не знает, что тренды это самые популярные видео в регионе и твои предпочтения на них никак не влияют.

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EK

Тренды на ютубе в такой ж... находятся, что даже если захочешь не найдешь. Какой смысл вообще туда идти - вся ваша персональная выборка на главном экране.
И если у вас мозг развит больше, чем у девочки 10 лет, то персональная выборка очень даже отличная.

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Askar Samanchiev

Не, он же про тренды, а не рекомендованные видео. Тренды на Ютубе это п****.

А не, сейчас про предстоящую войну и политоту видео в основном. 🤔

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Методический браслет

Кстати, никогда не понимал, почему нельзя прямо из трендов блокирнуть неугодное, чтобы никогда в этом списке не показывало А4, политоту и другой дегроидский контент.

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Askar Samanchiev

Кстати согласен, тоже не понимаю этого.

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Антон Васильевич

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Антон Васильевич

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Airat Kafman

Да. Только теперь в каждом чайнике есть перезаливки "с этого вашего Дилдока". И в Инсте, и в ВК и в Ютубе. Точнее не есть, а почти полностью состоит из этой тупизны.

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Марат Язмыш

После истерии ковид диссидентов и анти ваксеров иногда приходит мысль что деанонизация в интернете может быть и не такая уж плохая идея. Сложилось ощущение, что общество больно и поголовно верит в теории заговор, трейлы и вот это вот все...

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–3
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Методический браслет

Отгоняйте эти мысли. Они плохие:)

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Марат Язмыш

Не могу, занят придумыванием теории заговора которая бы объясняла связь между Ротшильдом и введением маркировки игрушек.

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Askar Samanchiev

Опять чертова Раш... Oh wait...

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Карфаген должен быть разрушен

Нелепее смотрелось бы только в посте про какую-нибудь ЦАР

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Askar Samanchiev

Карфаген не трогай да

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Марат Язмыш

Индусы блокируют доступ к интернет ресурсам оппозиции?

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Philip Poteryahin

А ось зла все еще пролегает по Москве. Ага-ага!

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Карфаген должен быть разрушен

И когда Индия Москву осью зла называла?
Такое ощущение, что у людей в сознании только две страны укладываются: Россия и заграница

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Марат Язмыш

Ось зла у россиян в Москве, у индусов в Нью-дели, у американцев в Вашингтоне, это нормально и закономерно.

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Карфаген должен быть разрушен

Суверенитет, разрушаемый видосами с танцами

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Dzan Yang

Политика блокировок несостоятельна и требует много ресурсов. Куда лучше использовать разрешительную систему. То есть, запрещаем по умолчанию все, а кому надо разрешаем.

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