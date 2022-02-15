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Евгения Евсеева

«Яндекс» отказался от установки на свои сайты единого счётчика аудитории Mediascope — он сам будет передавать данные Статьи редакции

Так компания решила соблюсти баланс между требованиями закона и защитой данных пользователей.

  • «Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты счётчики исследовательской компании Mediascope, которую Роскомнадзор в феврале 2022 года выбрал единым измерителем интернет-аудитории, пишет РБК.
  • По словам представителя «Яндекса», компания планирует «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».
  • Такой подход позволяет соблюдать баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории и требованиями закона, говорят в компании.
  • По закону, Mediascope должен собирать данные из списка, составленного Роскомнадзором. В него вошли онлайн-кинотеатры, новостные агрегаторы, соцсети, СМИ и другие, в том числе сервисы «Яндекса» — «Кинопоиск», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Видео»
  • До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить счётчик Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В «Яндексе» ещё решают, как именно передавать данные, но для этого у них «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.
  • В начале 2019 года «Яндекс» перестал предоставлять доступ Mediascope к данным рекламных кампаний на своих площадках. В 2020 году, через полтора года после отказа от сотрудничества, Mediascope возобновила измерение аудитории проектов компании.

#новость #яндекс

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Valeryi

Пусть передают данные на бумажном носителе заказным письмом. Чтоб там прям охерели такое считывать.
Формат желательно менять на каждом листе.

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Олег

Звучит так, что ровно это они и делают

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Mr Yellow

Лучше сделать архив гигов на 300 и отправить через dual up

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Valeryi

Камаз дискет звучит неплохо

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Dzan Yang

Ну вот! И пусть кто-то скажет что РФ диктатура и ко всему принуждают! (Сарказм)

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Марат Язмыш

Это диктатура насквозь коррумпированная, так что за деньги можно избежать принуждения. Можно изнасиловать полный состав районного ОВД и после этого избраться депутатом.

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Hambala Fully

Я точно не тж читаю?

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Марат Язмыш

Есть деньги и связи можешь плевать на закон.

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Sergey Vasilev

Да ссут просто реальную стату свою палить как VK

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Николаус Корнев

А зачем им это делать?

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Sergey Vasilev

Можно всегда показывать бурный рост аудитории

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Николаус Корнев

Яндекс публичная компания, если захотят показать рост аудитории покажут в ежеквартальном отчете. https://yandex.ru/company/prospectus/
Или вы считаете инвесторы больше поверят ВЦИОМу который владеет Mediascope?

Компания Яндекс — Раскрытие информации
Яндекс — это поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России…
yandex.ru
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Sergey Vasilev

Ну так они и показывают))) а как вы их проверите? А тут теперь какой то медиаскоп будет всю контору палить, атата

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Nikolay Vavilov

потому что они знают, что данные утекут и накрутки днондекса станут известны

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умный человек

Пока накрутки не доказаны - это просто безосновательные враки

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Веб Инструменты

Вот собственно и доказательство того, что всякую непонятную js-шляпу на сайты ставить нельзя.

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умный человек

Типа gdpr баннеров

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Макс Верстаппен

Ну, раз яндексу так можно - значит всем можно? Такое вряд ли устроит, введут штрафы или другим способом закроют лазейки. Не зря же закон придумывали.

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Anna Petrova

Яндекс плЮвал на законы 😂

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Dzan Yang
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