Кейс «Асконы» и Upmetric: Запустили e-чеки с персонализацией и получили 20% повторных продаж с нового канала

Привет! Меня зовут Даниэль, мы с командой создаем SAAS-сервисы и инструменты для онлайн-торговли крупных ритейлеров. Знаю много о том, как бизнес строит отношения с покупателями онлайн и офлайн, какие тут есть проблемы и как их решать. Сегодня расскажу, как мы помогли «Асконе» перейти на электронные чеки и превратить их в инструмент оцифровки и…