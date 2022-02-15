«Яндекс» отказался от установки на свои сайты единого счётчика аудитории Mediascope — он сам будет передавать данные Статьи редакции
Так компания решила соблюсти баланс между требованиями закона и защитой данных пользователей.
- «Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты счётчики исследовательской компании Mediascope, которую Роскомнадзор в феврале 2022 года выбрал единым измерителем интернет-аудитории, пишет РБК.
- По словам представителя «Яндекса», компания планирует «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».
- Такой подход позволяет соблюдать баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории и требованиями закона, говорят в компании.
- По закону, Mediascope должен собирать данные из списка, составленного Роскомнадзором. В него вошли онлайн-кинотеатры, новостные агрегаторы, соцсети, СМИ и другие, в том числе сервисы «Яндекса» — «Кинопоиск», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Видео»
- До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить счётчик Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В «Яндексе» ещё решают, как именно передавать данные, но для этого у них «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.
- В начале 2019 года «Яндекс» перестал предоставлять доступ Mediascope к данным рекламных кампаний на своих площадках. В 2020 году, через полтора года после отказа от сотрудничества, Mediascope возобновила измерение аудитории проектов компании.
Пусть передают данные на бумажном носителе заказным письмом. Чтоб там прям охерели такое считывать.
Формат желательно менять на каждом листе.
Звучит так, что ровно это они и делают
Лучше сделать архив гигов на 300 и отправить через dual up
Камаз дискет звучит неплохо
Ну вот! И пусть кто-то скажет что РФ диктатура и ко всему принуждают! (Сарказм)
Это диктатура насквозь коррумпированная, так что за деньги можно избежать принуждения. Можно изнасиловать полный состав районного ОВД и после этого избраться депутатом.
Я точно не тж читаю?
Есть деньги и связи можешь плевать на закон.
Да ссут просто реальную стату свою палить как VK
А зачем им это делать?
Можно всегда показывать бурный рост аудитории
Яндекс публичная компания, если захотят показать рост аудитории покажут в ежеквартальном отчете. https://yandex.ru/company/prospectus/
Или вы считаете инвесторы больше поверят ВЦИОМу который владеет Mediascope?
Ну так они и показывают))) а как вы их проверите? А тут теперь какой то медиаскоп будет всю контору палить, атата
потому что они знают, что данные утекут и накрутки днондекса станут известны
Пока накрутки не доказаны - это просто безосновательные враки
Вот собственно и доказательство того, что всякую непонятную js-шляпу на сайты ставить нельзя.
Типа gdpr баннеров
Ну, раз яндексу так можно - значит всем можно? Такое вряд ли устроит, введут штрафы или другим способом закроют лазейки. Не зря же закон придумывали.
Яндекс плЮвал на законы 😂
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