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Евгения Евсеева

«Яндекс» отказался ставить на свои сайты единый счётчик аудитории от Mediascope — он сам будет передавать данные Статьи редакции

Так компания решила соблюсти баланс между требованиями закона и защитой данных пользователей.

  • «Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты счётчики исследовательской компании Mediascope, которую Роскомнадзор в феврале 2022 года выбрал единым измерителем интернет-аудитории, пишет РБК.
  • По словам представителя «Яндекса», компания планирует «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».
  • Такой подход позволяет соблюдать баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории и требованиями закона, говорят в компании.
  • По закону, Mediascope должен собирать данные из списка, составленного Роскомнадзором. В него вошли онлайн-кинотеатры, новостные агрегаторы, соцсети, СМИ и другие, в том числе сервисы «Яндекса» — «Кинопоиск», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Видео»
  • До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить счётчик Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В «Яндексе» ещё решают, как именно передавать данные, но для этого у них «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.
  • В начале 2019 года «Яндекс» перестал предоставлять доступ Mediascope к данным рекламных кампаний на своих площадках. В 2020 году, через полтора года после отказа от сотрудничества, Mediascope возобновила измерение аудитории проектов компании.

#новость #яндекс

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Valeryi

Пусть передают данные на бумажном носителе заказным письмом. Чтоб там прям охерели такое считывать.
Формат желательно менять на каждом листе.

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34
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Mr Yellow

Лучше сделать архив гигов на 300 и отправить через dual up

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1
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Valeryi

Камаз дискет звучит неплохо

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6
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Олег

Звучит так, что ровно это они и делают

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Роман Копытин

Вот не вижу здесь ни чего смешного)))
Мне приходилось отсчитываться перед одним около государственным подрядчиком (делают Госуслуги) по запросам к API на бумаге.
Во время теста документ уже был на 2,5к листов)))
Потом я все же их убедил, что на бумаге не стоит и лучше ограничиться подписанием акта на 1 листе и приложить к нему эл. файл отчета.

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Дима Дьяконов

Работал в геологии, отправляли в Москву отчет в нескольких экземплярах.
На бумаге вес вышел чуть более 100 кг

Дополнительно прикладывали еще и копию на дисках

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0
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Dzan Yang

Ну вот! И пусть кто-то скажет что РФ диктатура и ко всему принуждают! (Сарказм)

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2
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Марат Язмыш

Это диктатура насквозь коррумпированная, так что за деньги можно избежать принуждения. Можно изнасиловать полный состав районного ОВД и после этого избраться депутатом.

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4
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Hambala Fully

Я точно не тж читаю?

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5
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Василий

Аудитории пересекаются

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0
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Марат Язмыш

Есть деньги и связи можешь плевать на закон.

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0
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Sergey Vasilev

Да ссут просто реальную стату свою палить как VK

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6
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Николаус Корнев

А зачем им это делать?

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0
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Sergey Vasilev

Можно всегда показывать бурный рост аудитории

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9
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Николаус Корнев

Яндекс публичная компания, если захотят показать рост аудитории покажут в ежеквартальном отчете. https://yandex.ru/company/prospectus/
Или вы считаете инвесторы больше поверят ВЦИОМу который владеет Mediascope?

Компания Яндекс — Раскрытие информации
Яндекс — это поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России…
yandex.ru
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3
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Sergey Vasilev

Ну так они и показывают))) а как вы их проверите? А тут теперь какой то медиаскоп будет всю контору палить, атата

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5
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Николаус Корнев

Если публичная компания фальсифицирует отчет, её ждут серьезные последствия. Если mediascope покажет "не правильные" данные которые повлияют на настроения инвесторов последствий не будет. Был бы mediascope международной независимой компанией с репутацией, может и был бы смысл в ваших словах.

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2
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Sergey Vasilev

Если никто никогда не узнает и не сможет проверить ваши данные, потому что они есть только у вас, как вы со стороны можете доказать, что это не липа? На честном слове?

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2
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Николаус Корнев

Такие фальсификации могут вскрыться во время аудита компании и по сути то о чем вы говорите это преступление.
Если же речь о скаме, то возможно такая ситуация и может произойти, но мошенники и счетчик mediascope могут накрутить.

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Sergey Vasilev

При каком таком аудите дают залезть в сам код??? Могут не могут накрутить это уже дело десятое. Тут просто из никуда появится еще одна метрика и если она будет показывать "не те" данные пойдут вопросы

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Konstantin Timokhin

которые повлияют на настроения инвесторов последствий не будет
два раза перечитал и не понял. если что-то повлияет на настроение инвесторов, то это как минимум повод для вопросов и возможно даже аудита

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0
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Nikolay Vavilov

потому что они знают, что данные утекут и накрутки днондекса станут известны

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умный человек

Пока накрутки не доказаны - это просто безосновательные враки

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4
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Sergey Vasilev

Пока никому не дали всунуть свой градусник просто, а теперь интересненько

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0
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Веб Инструменты

Вот собственно и доказательство того, что всякую непонятную js-шляпу на сайты ставить нельзя.

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3
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умный человек

Типа gdpr баннеров

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Макс Верстаппен

Ну, раз яндексу так можно - значит всем можно? Такое вряд ли устроит, введут штрафы или другим способом закроют лазейки. Не зря же закон придумывали.

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1
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Anna Petrova

Яндекс плЮвал на законы 😂

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Murat Oshroev

Круто! Тогда и остальные не будут, сами будут передавать

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Zloy Sniper

Возможно Яндекс лучше остальных знает, что именно представляют собой счетчики статистики, которые устанавливаются на сайты. К каким данным они стараются прорваться и передать их владельцам счетчиков. Поэтому и не горит желанием ставить себе Медиаскоп. Видимо владельцам сайтов, не входящих в список РКН, нужно призадуматься - стоит ли им ставить на свои сайты счетчики Гугл и Яндекс?

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Олен

Счетчики яндекса

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Stanislav Lysikov

Забавно, что до закона медиаскоп там стоял и никаких проблем с приваси не было. Как у всех сайтов мейлрушечки.

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Роман Александров
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Ivan Kulmyaev

А антивирус уже блочит Mediascope?

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Dzan Yang
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metrojudru

Первый зампостпреда России при ООН Полянский: США могут готовить провокацию на Украине
https://battlefy.com/regarder-paris-saint-germain-real-madrid-en-direct-15-f%C3%A9vrier-2022

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–2
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