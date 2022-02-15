Как крупный бренд доверил соцсети начинающему агентству: первые в нише по вовлечению и рост выручки с клиента на 33%

Три года назад федеральная сеть магазинов товаров для дома «Улыбка радуги» доверила создание контента для «ВКонтакте» Студии Чижова. Итог: +33% к доходу от одного клиента, №1 в нише по вовлечению и запуск масштабного социального проекта. Подробнее в статье.