«Яндекс» отказался ставить на свои сайты единый счётчик аудитории от Mediascope — он сам будет передавать данные Статьи редакции
Так компания решила соблюсти баланс между требованиями закона и защитой данных пользователей.
- «Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты счётчики исследовательской компании Mediascope, которую Роскомнадзор в феврале 2022 года выбрал единым измерителем интернет-аудитории, пишет РБК.
- По словам представителя «Яндекса», компания планирует «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».
- Такой подход позволяет соблюдать баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории и требованиями закона, говорят в компании.
- По закону, Mediascope должен собирать данные из списка, составленного Роскомнадзором. В него вошли онлайн-кинотеатры, новостные агрегаторы, соцсети, СМИ и другие, в том числе сервисы «Яндекса» — «Кинопоиск», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Видео»
- До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить счётчик Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В «Яндексе» ещё решают, как именно передавать данные, но для этого у них «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.
- В начале 2019 года «Яндекс» перестал предоставлять доступ Mediascope к данным рекламных кампаний на своих площадках. В 2020 году, через полтора года после отказа от сотрудничества, Mediascope возобновила измерение аудитории проектов компании.
Пусть передают данные на бумажном носителе заказным письмом. Чтоб там прям охерели такое считывать.
Формат желательно менять на каждом листе.
Лучше сделать архив гигов на 300 и отправить через dual up
Камаз дискет звучит неплохо
Звучит так, что ровно это они и делают
Вот не вижу здесь ни чего смешного)))
Мне приходилось отсчитываться перед одним около государственным подрядчиком (делают Госуслуги) по запросам к API на бумаге.
Во время теста документ уже был на 2,5к листов)))
Потом я все же их убедил, что на бумаге не стоит и лучше ограничиться подписанием акта на 1 листе и приложить к нему эл. файл отчета.
Работал в геологии, отправляли в Москву отчет в нескольких экземплярах.
На бумаге вес вышел чуть более 100 кг
Дополнительно прикладывали еще и копию на дисках
Ну вот! И пусть кто-то скажет что РФ диктатура и ко всему принуждают! (Сарказм)
Это диктатура насквозь коррумпированная, так что за деньги можно избежать принуждения. Можно изнасиловать полный состав районного ОВД и после этого избраться депутатом.
Я точно не тж читаю?
Аудитории пересекаются
Есть деньги и связи можешь плевать на закон.
Да ссут просто реальную стату свою палить как VK
А зачем им это делать?
Можно всегда показывать бурный рост аудитории
Яндекс публичная компания, если захотят показать рост аудитории покажут в ежеквартальном отчете. https://yandex.ru/company/prospectus/
Или вы считаете инвесторы больше поверят ВЦИОМу который владеет Mediascope?
Ну так они и показывают))) а как вы их проверите? А тут теперь какой то медиаскоп будет всю контору палить, атата
Если публичная компания фальсифицирует отчет, её ждут серьезные последствия. Если mediascope покажет "не правильные" данные которые повлияют на настроения инвесторов последствий не будет. Был бы mediascope международной независимой компанией с репутацией, может и был бы смысл в ваших словах.
Если никто никогда не узнает и не сможет проверить ваши данные, потому что они есть только у вас, как вы со стороны можете доказать, что это не липа? На честном слове?
Такие фальсификации могут вскрыться во время аудита компании и по сути то о чем вы говорите это преступление.
Если же речь о скаме, то возможно такая ситуация и может произойти, но мошенники и счетчик mediascope могут накрутить.
При каком таком аудите дают залезть в сам код??? Могут не могут накрутить это уже дело десятое. Тут просто из никуда появится еще одна метрика и если она будет показывать "не те" данные пойдут вопросы
которые повлияют на настроения инвесторов последствий не будет
два раза перечитал и не понял. если что-то повлияет на настроение инвесторов, то это как минимум повод для вопросов и возможно даже аудита
потому что они знают, что данные утекут и накрутки днондекса станут известны
Пока накрутки не доказаны - это просто безосновательные враки
Пока никому не дали всунуть свой градусник просто, а теперь интересненько
Вот собственно и доказательство того, что всякую непонятную js-шляпу на сайты ставить нельзя.
Типа gdpr баннеров
Ну, раз яндексу так можно - значит всем можно? Такое вряд ли устроит, введут штрафы или другим способом закроют лазейки. Не зря же закон придумывали.
Яндекс плЮвал на законы 😂
Круто! Тогда и остальные не будут, сами будут передавать
Возможно Яндекс лучше остальных знает, что именно представляют собой счетчики статистики, которые устанавливаются на сайты. К каким данным они стараются прорваться и передать их владельцам счетчиков. Поэтому и не горит желанием ставить себе Медиаскоп. Видимо владельцам сайтов, не входящих в список РКН, нужно призадуматься - стоит ли им ставить на свои сайты счетчики Гугл и Яндекс?
Счетчики яндекса
Забавно, что до закона медиаскоп там стоял и никаких проблем с приваси не было. Как у всех сайтов мейлрушечки.
А антивирус уже блочит Mediascope?
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