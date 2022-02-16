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Таня Боброва

Аналитическая компания App Annie сменила название на data.ai Статьи редакции

И объявила о партнёрстве с Similarweb.

  • Цель data.ai — сделать процесс работы с данными максимально простым с помощью их единого представления и возможностей искусственного интеллекта, сообщила компания. По словам её гендиректора Теда Кранца, название отражает новый вектор развития с помощью продуктов и партнёрств.
  • Партнёрства останутся приоритетным направлением по мере расширения доступных для клиентов наборов данных, добавил Кранц. Компания также будет фокусироваться на использовании ИИ для создания методических рекомендаций по всем цифровым каналам — веб, игровым консолям, ОТТ-платформам и стримингу.
  • data.ai также объявила о партнёрстве с аналитической компанией Similarweb, чтобы связать данные веб- и мобильной аналитики.
  • Основанная в 2010 году App Annie — один из ведущих в мире поставщиков данных о мобильных приложениях, который помогает отслеживать и анализировать статистику по загрузкам, активность использования и доходность. До этого компания проводила редизайн в 2019 году. Тогда она сменила логотип.

#новость #appannie

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Сергей Сергеев

Молодцы

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Евгений Анатольевич

"Пусть друзья богатеют, враги не беднеют, посмотрим потом, кто кого одолеет" (с)

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Evgeny Kozlov

Круто, молодцы!

До сих помню их этот лого и персонажа, который они использовали давно 😆

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Sergey Khohlachev

Первый раз о них услышал, но в любом случае им успеха.

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morgan

добавь AI в название и получи инвестиции. все просто же 😂

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