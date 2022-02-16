Аналитическая компания App Annie сменила название на data.ai Статьи редакции
И объявила о партнёрстве с Similarweb.
- Цель data.ai — сделать процесс работы с данными максимально простым с помощью их единого представления и возможностей искусственного интеллекта, сообщила компания. По словам её гендиректора Теда Кранца, название отражает новый вектор развития с помощью продуктов и партнёрств.
- Партнёрства останутся приоритетным направлением по мере расширения доступных для клиентов наборов данных, добавил Кранц. Компания также будет фокусироваться на использовании ИИ для создания методических рекомендаций по всем цифровым каналам — веб, игровым консолям, ОТТ-платформам и стримингу.
- data.ai также объявила о партнёрстве с аналитической компанией Similarweb, чтобы связать данные веб- и мобильной аналитики.
- Основанная в 2010 году App Annie — один из ведущих в мире поставщиков данных о мобильных приложениях, который помогает отслеживать и анализировать статистику по загрузкам, активность использования и доходность. До этого компания проводила редизайн в 2019 году. Тогда она сменила логотип.
Молодцы
"Пусть друзья богатеют, враги не беднеют, посмотрим потом, кто кого одолеет" (с)
Круто, молодцы!
До сих помню их этот лого и персонажа, который они использовали давно 😆
Первый раз о них услышал, но в любом случае им успеха.
добавь AI в название и получи инвестиции. все просто же 😂
Лекции TED набирают миллионы просмотров, а идеи находят отклик и поддержку по всему миру. 11 декабря в Москве прошла конференция TEDx PresnenskiyPark. TEDx — это локальные мероприятия, которые организуют независимые команды при поддержке TED. Они проводятся в соответствии с требованиями и правилами основного бренда и поддерживают его репутацию.
Вы стартапер или разработчик? Откройте эту статью — вас ждет здоровенная монопольная ниша с миллионами рублей по подписке. Такая возможность открылась потому, что конкуренции на рынке все еще нет, но есть плохо работающих монополист. Детали в теме.
Иногда мы слышим от стартапов фразу: "Мне не нужен пиар, о моем проекте и так все узнают." Но спешим с этим не согласиться. Пиар нужен любому начинающему стартапу и абсолютно любой компании – тут не играет роли, сколько лет ты на рынке. Это важный репутационный инструмент, которому иногда придают не такое большое значение, как стоило бы, или же,…
В 2014 году я придумал способ (который в текущих условиях скоро может стать опять акутальным), как сломать систему и несколько лет зарабатывать сверхрыночную доходность на банковских вкладах. Но в одном особо ушлом банке меня всё-таки попытались перехитрить.
Фуд-фотография — уже достаточно устоявшееся направление. С тех пор как появились книги с рецептами с красочными разворотами, картинки в меню кафе и ресторанов, онлайн-магазины продуктов, спрос на фуд-съемку продолжает расти. При этом не все держат штатного фотографа или целую команду, но, когда новые снимки нужны регулярно, это становится…
Привет! Меня зовут Вадим Фингеров, я Head of Sales в студии мобильной разработки «Лайв Тайпинг». В конце 2020-ого мы начали внедрять новую систему продаж. И за год наш средний чек вырос в 4 раза, а конверсия из лида в клиента увеличилась на 5%. В этой статье я расскажу, что я изменил в продажах и дам подробный чек-лист, который поможет вам…
Это бесплатный способ модернизировать старое устройство, утверждает компания.