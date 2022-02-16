#20вопросов Наталье Голенковой, International team lead в Mindset Consulting

Иногда мы слышим от стартапов фразу: "Мне не нужен пиар, о моем проекте и так все узнают." Но спешим с этим не согласиться. Пиар нужен любому начинающему стартапу и абсолютно любой компании – тут не играет роли, сколько лет ты на рынке. Это важный репутационный инструмент, которому иногда придают не такое большое значение, как стоило бы, или же,…