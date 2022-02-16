Платформа для создания мини-приложений внутри сервисов Appboxo с основателями из Киргизии привлекла $7 млн Статьи редакции
Компания потратит деньги на развитие платформы Shopboxo для создания интернет-магазинов и другое.
Деньги вложили RTP Global, SciFi VC и Gradient Ventures. В раунде участвовали действующие инвесторы — Antler и 500 Southeast Asia, рассказал сооснователь стартапа Каниет Раев на своей странице в Facebook.
Стартап планирует потратить деньги на выход на международные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США, сообщил Раев Techcrunch.
С помощью платформы Appboxo компании могут создавать мини-приложения в своём сервисе — например, добавлять прослушивание музыки, заказ билетов и другое. Приложение также можно купить через площадку для сторонних разработчиков Appboxo Showroom.
У компании сейчас два проекта: Miniapp — для запуска мини-приложений внутри больших, и Shopboxo — для создания интернет-магазинов с телефона за 30 секунд.
- Appboxo в 2019 году в Сингапуре основали предприниматели из Киргизии Каниет Раев и Нурсултан Кенешбеков. Компании создали через платформу более 400 мини-приложений и запустили 10 «суперприложений», в которые входят несколько сервисов.
- В декабре 2020 года Appboxo привлекла $1,1 млн от FF APAC Scout, 500 Durians и Antler.
это на киргизском языке
Хороший тренд — в Москву на заработки больше ездить смысла нет, когда есть Сингапур. Без сарказма, молодцы
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