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Сервисы
Богдан Музыченко

Платформа для создания мини-приложений внутри сервисов Appboxo с основателями из Киргизии привлекла $7 млн Статьи редакции

Компания потратит деньги на развитие платформы Shopboxo для создания интернет-магазинов и другое.

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Деньги вложили RTP Global, SciFi VC и Gradient Ventures. В раунде участвовали действующие инвесторы — Antler и 500 Southeast Asia, рассказал сооснователь стартапа Каниет Раев на своей странице в Facebook.

Стартап планирует потратить деньги на выход на международные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США, сообщил Раев Techcrunch.

С помощью платформы Appboxo компании могут создавать мини-приложения в своём сервисе — например, добавлять прослушивание музыки, заказ билетов и другое. Приложение также можно купить через площадку для сторонних разработчиков Appboxo Showroom.

У компании сейчас два проекта: Miniapp — для запуска мини-приложений внутри больших, и Shopboxo — для создания интернет-магазинов с телефона за 30 секунд.

Пример страницы интернет-магазина на базе Shopboxo
  • Appboxo в 2019 году в Сингапуре основали предприниматели из Киргизии Каниет Раев и Нурсултан Кенешбеков. Компании создали через платформу более 400 мини-приложений и запустили 10 «суперприложений», в которые входят несколько сервисов.
  • В декабре 2020 года Appboxo привлекла $1,1 млн от FF APAC Scout, 500 Durians и Antler.

#новость #appboxo

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Крупный волк

Кыргызы!

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Алексей Дымов

это на киргизском языке

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Pavel Loginov

Хороший тренд — в Москву на заработки больше ездить смысла нет, когда есть Сингапур. Без сарказма, молодцы

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Alexandr Shkuriin

Помню сделал заказ в самокате. Приехал Каниев Ранат. Принял заказ и спрашивает «а вы заказали столько всего, как вы смотрите на то, что бы было внутри положения ещё приложение для доп.покупок со сторонних приложений? Я ему говорю -Я что, по твоему, герой фильма «Начало»? Закрыл дверь и думаю, «эх, умники эти киргизы.

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