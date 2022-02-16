Google откажется от отслеживания данных пользователей на Android для рекламы и их передачи другим сервисам Статьи редакции
Компания хочет «снизить риски скрытого сбора информации».
Google разработает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox. Она полностью отключит рекламные трекеры и ограничит объём данных пользователей, передаваемых третьим сторонам.
Сейчас пользователи Android 12 могут отключить идентификаторы в настройках системы. Разработчики приложений при этом получают уведомление об отказе. Google будет поддерживать действующую систему два года, чтобы владельцы приложений могли подготовиться к изменениям.
- С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков сообщать пользователям, какие данные они собирают. После этого рекламодатели сократили расходы на Snap, Facebook, Twitter и YouTube и начали покупать рекламу для пользователей Android и рекламу в App Store, писала в ноябре 2021 года Financial Times.
- В октябре 2021 года Google Play разрешил разработчикам добавлять информацию о данных, которые собирают приложения.
- В феврале 2022 года Meta сообщила, что новые правила Apple снизят её выручку в этом году на $10 млрд.
Свежо питание, да серется с трудом
Сладкая ложь)
Лучше горькая правда.🙂
Мне нравится что на iOS спрашивают пользователя, например:
"Программа хочет вам отправлять уведомления, вы не возражаете?"
Про отслеживание по GPS вопрос задают и iOS и Android.
Также смартфоны должны спрашивать и про сбор данных. И желательно чтобы вопрос был не просто ДА/НЕТ, потому что разработчики все равно найдут лазейки собирать данные. А должна быть возможность отправки фейковых данных, где эмулируется стпндартное поведение среднестатического юзера.
должна быть возможность отправки фейковых данных, где эмулируется стпндартное поведение среднестатического юзера
Тоже подумал об этом и завел себе лакея
А зачем отправлять фейковые данные? Просто интересно...
И как вы думаете - Цукерберг потеряет десять миллиардов?
Хотите сбыть акции фб пока на она на нормальном уровне?)
По вашему получается, что я Илон Папск.😎
Илья Попов тоже неплохо
😀
Уже видно, как плачет Цукерберг вместе с акционерами Facebook…
Сначала Apple, потом Google, с кого же данные теперь собирать???
С получателей QR кодов))
Комментарий удален
Зря ,мне нравилось когда мне рекламируют то что мне нравится.
Хуя пиздежь
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