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Богдан Музыченко

Google откажется от отслеживания данных пользователей на Android для рекламы и их передачи другим сервисам Статьи редакции

Компания хочет «снизить риски скрытого сбора информации».

Google разработает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox. Она полностью отключит рекламные трекеры и ограничит объём данных пользователей, передаваемых третьим сторонам.

Сейчас пользователи Android 12 могут отключить идентификаторы в настройках системы. Разработчики приложений при этом получают уведомление об отказе. Google будет поддерживать действующую систему два года, чтобы владельцы приложений могли подготовиться к изменениям.

  • С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков сообщать пользователям, какие данные они собирают. После этого рекламодатели сократили расходы на Snap, Facebook, Twitter и YouTube и начали покупать рекламу для пользователей Android и рекламу в App Store, писала в ноябре 2021 года Financial Times.
  • В октябре 2021 года Google Play разрешил разработчикам добавлять информацию о данных, которые собирают приложения.
  • В феврале 2022 года Meta сообщила, что новые правила Apple снизят её выручку в этом году на $10 млрд.

#новость #google #конфиденциальность

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Sayyar Tatar
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Андрей

Свежо питание, да серется с трудом

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Stas Kokin

Сладкая ложь)

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Илья Попов

Лучше горькая правда.🙂

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Alex Shevchenko
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Георгий Чесноков

Мне нравится что на iOS спрашивают пользователя, например:
"Программа хочет вам отправлять уведомления, вы не возражаете?"
Про отслеживание по GPS вопрос задают и iOS и Android.

Также смартфоны должны спрашивать и про сбор данных. И желательно чтобы вопрос был не просто ДА/НЕТ, потому что разработчики все равно найдут лазейки собирать данные. А должна быть возможность отправки фейковых данных, где эмулируется стпндартное поведение среднестатического юзера.

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Никита Хисматов

должна быть возможность отправки фейковых данных, где эмулируется стпндартное поведение среднестатического юзера
Тоже подумал об этом и завел себе лакея

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ЯжПрограммист

А зачем отправлять фейковые данные? Просто интересно...

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Nathan Zachary
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Илья Попов

И как вы думаете - Цукерберг потеряет десять миллиардов?

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Aziz Aibekuulu

Хотите сбыть акции фб пока на она на нормальном уровне?)

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Илья Попов

По вашему получается, что я Илон Папск.😎

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Aziz Aibekuulu

Илья Попов тоже неплохо

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Conservative3 G

😀

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Denis Beloshitsky

Уже видно, как плачет Цукерберг вместе с акционерами Facebook…
Сначала Apple, потом Google, с кого же данные теперь собирать???

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Дед Велосипед

С получателей QR кодов))

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Интернет Магазинов

Зря ,мне нравилось когда мне рекламируют то что мне нравится.

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Илитный Иксперт

Хуя пиздежь

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