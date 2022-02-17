«Вкусвилл» запустил собственную круглосуточную доставку в Москве, Петербурге, Самаре и других городах Статьи редакции
Пользователи должны указать время ночной доставки за два часа.
- Круглосуточная бесплатная доставка сейчас действует в некоторых районах Москвы и области, Петербурге, Самаре, Туле и Владимире, сообщила компания. В будущем она расширит географию.
- Для выбора доставки ночью нужно при заказе нажать кнопку «изменить время» и выбрать подходящее с 12 ночи до 8 утра. Представитель «Вкусвилла» сообщил vc.ru, что пока доставка может быть недоступна в некоторых районах городов, потому что была запущена недавно.
- «Вкусвилл» тестировал круглосуточную доставку с лета 2021 года в одном дарксторе в Петербурге. Сейчас сервис покрывает около половины всех дарксторов «Вкусвилла».
- С 2020 года продукты «Вкусвилла» круглосуточно доставляют партнёры Delivery Club (бесплатно) и «Яндекс.Еда» (за 99 рублей). «Вкусвилл» продолжит партнёрство с сервисами доставки.
- По собственным данным, более 1000 заказов каждый день приходятся на ночное время — продукты в среднем доставляют за 66 минут. Кроме того, около 50% ночных доставок курьеры совершают в период с 5:00 до 8:00 утра.
- С декабря 2021 года круглосуточную доставку в Москве и области тестирует «Сбермаркет» — покупатели могут получить заказ с 5-6 утра. Сейчас 14 магазинов работают до двух часов ночи, и 31 магазин — до часу ночи, рассказал vc.ru представитель компании. 10 магазинов доставляют заказы уже в 6 утра.
Пиво разрешите еще доставлять ночью, цены бы вам не было.
У них алкашки выбор маленький.
Бедные курьеры
Зумеры узнали о сменах?
Им дали работу, разве их кто-то заставляет работать?
очень круто! Вкусвилл молодцы!
Почему вас минусуют? Порадоваться за вкусвилл это что-то плохое?
Только вот при этом ВВ (вообще никак не информируя и не прописывая это в своем приложении с кучей сторис каждый день) ввел некие лимиты на доставку на сумму до 500 рублей (то есть про лимиты нигде не показывается - пока вдруг система не заявляет, что вы их выбрали).
Продукты на 500 р минус оплата курьеров и курьерской службы - это заработок компании 50 - 100 р. Понимаю вам удобно, но бизнесу зачем клиент с 50 - 100 р? Мне самокат доставляет от 250 р. До сих думаю зачем они это делают) когда мне лень идти в пятерочку я в любом случае закажу, хоть на 250 р, хоть на 500 р.
Привет! Рассказываю о том как мы сделали TrendScout 50 — ежемесячный топ 50 самых быстрорастущих сайтов стартапов по трафику во всем Интернете.
Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.
Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…
В прошлый раз я рассказал свою историю, как проиграл 5 млн в онлайн-казино. Сейчас я не играю 9 месяцев, привёл жизнь в порядок и создал анонимный чат, чтобы помочь другим лудоманам. Расскажу, что помогает мне и ребятам вычеркнуть игру из своей жизни. Для игроков в казино, на ставках или бирже и их близких.
Так как написать по поводу цен за квадратные метры и стоимости «железных» коней может каждый, я, в свою очередь, очень хочу кратко рассказать историю российского фондового рынка, разобрать феномен роста количества частных инвесторов и подискутировать насчет брокерских комиссий.