Сервисы
Богдан Музыченко

«Вкусвилл» запустил собственную круглосуточную доставку в Москве, Петербурге, Самаре и других городах Статьи редакции

Пользователи должны указать время ночной доставки за два часа.

  • Круглосуточная бесплатная доставка сейчас действует в некоторых районах Москвы и области, Петербурге, Самаре, Туле и Владимире, сообщила компания. В будущем она расширит географию.
  • Для выбора доставки ночью нужно при заказе нажать кнопку «изменить время» и выбрать подходящее с 12 ночи до 8 утра. Представитель «Вкусвилла» сообщил vc.ru, что пока доставка может быть недоступна в некоторых районах городов, потому что была запущена недавно.
  • «Вкусвилл» тестировал круглосуточную доставку с лета 2021 года в одном дарксторе в Петербурге. Сейчас сервис покрывает около половины всех дарксторов «Вкусвилла».
  • С 2020 года продукты «Вкусвилла» круглосуточно доставляют партнёры Delivery Club (бесплатно) и «Яндекс.Еда» (за 99 рублей). «Вкусвилл» продолжит партнёрство с сервисами доставки.
  • По собственным данным, более 1000 заказов каждый день приходятся на ночное время — продукты в среднем доставляют за 66 минут. Кроме того, около 50% ночных доставок курьеры совершают в период с 5:00 до 8:00 утра.
  • С декабря 2021 года круглосуточную доставку в Москве и области тестирует «Сбермаркет» — покупатели могут получить заказ с 5-6 утра. Сейчас 14 магазинов работают до двух часов ночи, и 31 магазин — до часу ночи, рассказал vc.ru представитель компании. 10 магазинов доставляют заказы уже в 6 утра.

#новость #вкусвилл

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Dimm Debrov

Пиво разрешите еще доставлять ночью, цены бы вам не было.

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Alex

У них алкашки выбор маленький.

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George Weiller

Бедные курьеры

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Семен Смирнов

Зумеры узнали о сменах?

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Николай Петров

Им дали работу, разве их кто-то заставляет работать?

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Любимый каякер

Во всех смыслах.

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Jay Green

очень круто! Вкусвилл молодцы!

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Lifar Sk.

Почему вас минусуют? Порадоваться за вкусвилл это что-то плохое?

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Анна Тепличная

Только вот при этом ВВ (вообще никак не информируя и не прописывая это в своем приложении с кучей сторис каждый день) ввел некие лимиты на доставку на сумму до 500 рублей (то есть про лимиты нигде не показывается - пока вдруг система не заявляет, что вы их выбрали).

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Lifar Sk.

Продукты на 500 р минус оплата курьеров и курьерской службы - это заработок компании 50 - 100 р. Понимаю вам удобно, но бизнесу зачем клиент с 50 - 100 р? Мне самокат доставляет от 250 р. До сих думаю зачем они это делают) когда мне лень идти в пятерочку я в любом случае закажу, хоть на 250 р, хоть на 500 р.

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