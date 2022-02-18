Веб-браузеры приблизились к «проблеме 100-й версии»: что это значит и чем грозит пользователям интернета Статьи редакции
Версии Chrome, Edge и Firefox скоро достигнут трёхзначного числа, что может нарушить работу сайтов и онлайн-сервисов — среди них Slack, HBO Go и Yahoo.
Новые версии Chrome и Edge должны выйти в марте, а в мае обновление ждёт Firefox. Переход на версию 100 в ближайшие недели способен привести к ошибкам или проблемам совместимости на некоторых веб-сайтах, которые не готовы читать трёхзначные строки пользовательского агента, пишет The Verge.
При посещении веб-страницы браузер передаёт ей User Agent — строку с информацией о своей версии, используемом движке, а также названии и версии операционной системы. Это позволяет владельцам сайта собирать данные, и предоставлять версию, адаптированную для конкретного браузера. Часть сервисов используют User Agent, чтобы предупреждать пользователей о возможной несовместимости или блокировать доступ.
Но иногда это приводит к искусственной несовместимости — например, так было в случае с Google Docs после перехода браузера Edge на Chromium.
Сейчас Google, Mozilla и Microsoft пытаются предотвратить серьезные проблемы. В частности, Mozilla и Google проводят эксперименты по тестированию веб-сайтов и сообщают о сбоях. Сейчас список проблем включает в себя всего 22 пункта, но некоторые из них имеют статус «критических». Наиболее заметными затронутыми сайтами являются Slack, HBO Go, Bethesda и Yahoo.
С похожими проблемами индустрия уже сталкивалась раньше — в 2000 и 2010 годах. В конце 90-х специалисты ожидали массового отказа информационных систем из-за «проблемы 2000 года» — для некоторых компьютеров он был неотличим от 1900 года.
Компании уже разрабатывают планы на случай массовых проблем. Mozilla заявляет, что будет оперативно исправлять неработающие веб-сайты или вовсе временно заморозит основную версию Firefox на уровне 99, если поломки станут массовыми и неуправляемыми.
У Google также есть планы на случай, если выпуск стабильной 100-ой версии повредит работе с сайтами больше, чем предполагалось. В разрабатываемых версиях обоих браузеров уже появилась функция отображения сотой версии, чтобы пользователи и тестировщики могли помочь в исправлении проблем.
Microsoft же пока не детализировал свой запасной план, но, по всей видимости, у компании он тоже существует.
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