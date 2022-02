Любой желающий может стать посредником между компаниями и фрилансерами, считает The Verge и рассказывает, как устроена такая работа.

Сейчас Google, Mozilla и Microsoft пытаются предотвратить серьезные проблемы. В частности, Mozilla и Google проводят эксперименты по тестированию веб-сайтов и сообщают о сбоях. Сейчас список проблем включает в себя всего 22 пункта, но некоторые из них имеют статус «критических». Наиболее заметными затронутыми сайтами являются Slack, HBO Go, Bethesda и Yahoo.

Новые версии Chrome и Edge должны выйти в марте, а в мае обновление ждёт Firefox. Переход на версию 100 в ближайшие недели способен привести к ошибкам или проблемам совместимости на некоторых веб-сайтах, которые не готовы читать трёхзначные строки пользовательского агента, пишет The Verge.

