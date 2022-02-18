Исследование: каждый пятый звонок, который принимает телефонный ассистент «Олег», — от спамеров или мошенников Статьи редакции
Самые «популярные» темы среди спамеров — предложения микрозаймов или от медцентров и стоматологий.
«Тинькофф» изучил спам-звонки, которые принял телефонный ассистент «Олег» за пользователей. Компания запустила его для всех российских абонентов в июне 2021 года, к февралю 2022-го количество пользователей достигло 1 млн. Помощник принимает, записывает и расшифровывает в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров.
За всё время «Олег» принял 44,8 млн звонков, каждый пятый — от спамера или мошенника. Чаще всего спамеры звонят, чтобы предложить микрозайм. Доля таких звонков — 33% от всех принятых «Олегом» спам-звонков за последний месяц.
На втором месте — звонки из медицинских центров и стоматологий, которые предлагают пройти бесплатное обследование или получить какую-то услугу со скидкой (22%). Затем идут звонки от компаний с предложением оценить качество обслуживания (13%), предложения от банков и сотовых операторов (12% и 11% соответственно).
Частота и тематика нежелательных звонков зависит от сезона, отмечают в компании. Например, перед новым годом в пятёрку популярных вошли звонки от застройщиков и от роботов, которые рассказывали о новогодних скидках. Звонки из МФО и медцентров регулярно попадают в первую тройку самых частых спам-сценариев.
Чаще всего «Олег» принимает спам-вызовы от роботов (76%). При этом половина звонков полностью автоматизирована и проходит без участия человека. Ещё 12% — звонки роботов-дозвонщиков, которые после снятия трубки переключают на оператора и 14% — от роботов, которые имитируют речь и поведение реального человека.
- В «Тинькофф мобайл» «Олег» работал как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года.
Мне нра) «Олежа» норм спамеров и мошенников троллит
А как Олег относится к спамерам из тинька? Перед новым годом, как с ума тинек сошёл 100500 раз, с разных номеров, то счёт в их днище банке предлагали открыть, то связью от них пользоваться
странно что сами не хотят со своим Олегом разговаривать
Вопрос, как быстро софт спамеров научится распознавать олега и говорить что-будь типа «перезвони маме, у нас беда» надрывным детским голосом.
А вот и реклама теньков подъехала
Подключил себе этого Олега. За пару недель из 10 спам звонков он перехватил только 2. Первый пустой прозвон, второй - реклама собственных услуг. Остальные благополучно пропустил, хотя номера есть в спам базах.
Звонки тинькова с предложением кредита относит к спамерам? Настолько заебали все, что вообще перестал брать трубки с незнакомых номеров, если не жду звонка какого-то.
Ну, тут согласен)
У меня подключен Олег и определитель номера от Альфы, если Альфа говорит, что подозрительный номер, то я сскидываю и со спамерами говорит Олег )
В последнее время спама стало очень много. У меня МТС по услуге «антиспам» каждый день отчет присылает. Так там каждый день по 2-3 звонка значится, а пару раз в месяц бывает сразу по 10-12.
А происходит все это потому что все данные сливаются на раз. Заполняешь в налоговой заявку на ИП, так уже через час по 20 звонков от банков с предложением открыть счет. Обращаешься к провайдеру по поводу интернета – на след день уже звонки от других провайдеров. Покупаешь симку, при чем легально – сразу после активации прилетают звонки и смски с рекламой. И так постоянно.
Каждый пятый — мало. Скорее четыре из пяти. Живые люди чаще через мессенджеры звонят
Олег супер, и со спамерами говорить не приходится и родственники могут сообщение комфортно оставить, правда сейчас в качестве сравнения подключил Салют от Сбера, пока качество расшифровки нравится больше.
А откуда такая популярность стоматологических услуг?
Ну так зубы есть у всех и зуболечебным сетям проще найти ближайшую к клиенту клинику. Капец как задолбали. 9 звонков из 10 - спам
Вчера позвонил "олег" Сказал что хочет выдать кредит. Говорит что сейчас на менеджера переведет. Отвечает менеджер и говорит чем вам помочь, так говорю вы звоните так предлагайте . И менеджер слился😂
У меня каждый пятый — это как раз не спам. А то и каждый десятый.
Пробовал разные антиспам-прилки, лучше всех работает Яндекс. Не идеально, но намного лучше Тинька и Сбера.
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