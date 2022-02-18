Самые «популярные» темы среди спамеров — предложения микрозаймов или от медцентров и стоматологий.

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«Тинькофф» изучил спам-звонки, которые принял телефонный ассистент «Олег» за пользователей. Компания запустила его для всех российских абонентов в июне 2021 года, к февралю 2022-го количество пользователей достигло 1 млн. Помощник принимает, записывает и расшифровывает в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров.

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За всё время «Олег» принял 44,8 млн звонков, каждый пятый — от спамера или мошенника. Чаще всего спамеры звонят, чтобы предложить микрозайм. Доля таких звонков — 33% от всех принятых «Олегом» спам-звонков за последний месяц.

На втором месте — звонки из медицинских центров и стоматологий, которые предлагают пройти бесплатное обследование или получить какую-то услугу со скидкой (22%). Затем идут звонки от компаний с предложением оценить качество обслуживания (13%), предложения от банков и сотовых операторов (12% и 11% соответственно).

Частота и тематика нежелательных звонков зависит от сезона, отмечают в компании. Например, перед новым годом в пятёрку популярных вошли звонки от застройщиков и от роботов, которые рассказывали о новогодних скидках. Звонки из МФО и медцентров регулярно попадают в первую тройку самых частых спам-сценариев.

Чаще всего «Олег» принимает спам-вызовы от роботов (76%). При этом половина звонков полностью автоматизирована и проходит без участия человека. Ещё 12% — звонки роботов-дозвонщиков, которые после снятия трубки переключают на оператора и 14% — от роботов, которые имитируют речь и поведение реального человека.