Google пытается дистанцироваться от подходов Apple и сохранить рекламную экосистему, но не обещает следить за соблюдением конфиденциальности в приложениях.

{"id":367880,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":367880,"gtm":null} 110 просмотров

Источник: Protocol

Новый подход к рекламе

В декабре 2020 года Apple обязала разработчиков запрашивать у пользователей разрешение, чтобы отслеживать их действия. В случае отказа iOS блокирует приложениям доступ к идентификатору для рекламы и аналитики — уникальному номеру, по которому устройство «узнают» сайты и приложения и подбирают персонализированные объявления.

Изменение политики без переговоров с разработчиками и рекламодателями вызвало «волну шока» и негативно повлияло на выручку Facebook, Snapchat, YouTube и других сервисов. По оценке Financial Times, из-за действий Apple к октябрю 2021 года они суммарно потеряли около $10 млрд.

16 февраля Google объявила, что разработает систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox («песочницу конфиденциальности»), чтобы создать рекламные решения, при которых владельцы устройств на Android будут уверены в безопасности информации о себе.

Google намекнула, что подход Apple был неправильным, хоть и не назвала компанию напрямую, пишет Ars Technica.

Мы понимаем, что другие платформы придерживаются иного подхода к конфиденциальности данных для рекламы и прямо ограничивают технологии. Без альтернативного пути они могут быть неэффективными и привести к худшим результатам для пользователей и разработчиков. Google

В чём могут заключаться «худшие результаты», она не уточнила. Пока Google описала Privacy Sandbox только общими словами: новая система не будет работать с рекламными идентификаторами. В Android 12 от их использования можно отказаться вручную.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

С помощью Privacy Sandbox Google хочет защитить пользователей от скрытого отслеживания и ограничить передачу данных третьим лицам. Компания ожидает, что разработка системы займёт не менее двух лет, и представила несколько альтернативных решений для таргетинга, которые могут лечь в её основу:

Topics вычисляет интересные пользователю темы, например, путешествия и спорт, и по ним рекламодатели могут предлагать объявления с подходящим содержанием.

FLEDGE отслеживает поведение пользователей внутри приложений и разбивает их на группы. Например, если в корзине онлайн-магазина остался какой-то предмет, человек попадёт в специальную категорию для не завершивших покупки.

Attribution Reporting применяют для измерения конверсий, через него можно отследить, когда клик или просмотр объявления приводит к какому-либо действию: например, покупке на сайте.

Google также обещает запустить в конце 2022 года бета-версию выделенной среды выполнения SDK Runtime для Android 13. Она позволит безопаснее интегрировать приложения со сторонними рекламными SDK — последние будут работать в изолированной среде и получат меньший доступ к данным пользователей.

Необязательные изменения

Google предлагает запустить новую систему для защиты пользователей, но в то же время не обещает сделать её обязательной для всех, пишет Ars Technica. Разработчики смогут игнорировать предложения Privacy Sandbox, так как компания не вводит никаких ограничений для тех, кто захочет собирать данные по-другому.

По оценке The Verge, Google вряд ли в будущем ограничит рекламодателей в их возможностях, как Apple, потому что компанию уже сейчас обвиняют в захвате рынка рекламы. В противном случае она рискует столкнуться с новыми антимонопольными исками и обвинениями в нечестной конкуренции — реклама принесла ей $61 млрд за четвёртый квартал 2021 года.

В то же время от Privacy Sandbox могут пострадать Facebook и Instagram, пишет The Information. После ввода ограничений на устройствах Apple рекламодатели в этих соцсетях ушли от iOS и начали покупать больше рекламы для пользователей Android. Если Google разработает свою альтернативу запрету на отслеживание, доходы сервисов Meta уменьшатся ещё сильнее.

Google выбрала практичный подход к контролю рекламодателей, пишет The Information.

Там, где iOS требует от разработчиков спрашивать разрешение на отслеживание, Android предлагает добровольно ограничить сбор данных пользователей без ущерба рекламе. У рекламодателей появятся альтернативные решения для таргетинга — например, Topics.

Кроме того, компания не собирается отказываться от работы с идентификаторами и другими функциями рекламной платформы как минимум до 2024 года. Она также обещает предупредить разработчиков и пользователей о любых будущих изменениях, но не раскрывает детали.

Google утверждает, что чрезмерная блокировка рекламы приводит к появлению новых способов скрытого сбора данных. Компромиссное решение подразумевает, что компания поможет разработчикам зарабатывать с учётом конфиденциальности пользователей.