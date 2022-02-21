«Лаборатория Касперского» получила контроль в компании-разработчике офисных программ «МойОфис» Статьи редакции
Сумму сделки стороны не раскрывают.
- Компания увеличила свою долю в ООО «Новые облачные технологии» (НОТ) с 47% до 61,05%, объявил «МойОфис». Компания продолжит работать в прежних сегментах рынка и придерживаться долгосрочной стратегии развития.
- Ещё 20% осталось у председателя совета директоров «МойОфис» Андрея Чеглакова (до этого владел 30,55%), следует из данных «Контур.Фокуса». У остальных акционеров по 5% и менее процентов компании.
- В «Лаборатории Касперского» уточнили РБК, что увеличили долю в связи с «реализацией бизнес-стратегии по диверсификации бизнеса», но детали не привели. Редакторы и почтовый клиент «МойОфис» — одни из первых пользовательских программ, которые адаптировали под разрабатываемую ОС для мобильных устройств KasperskyOS.
- НОТ зарегистрировано в 2014 году. За 2020 год выручка юрлица составила 460,4 млн рублей при 1,46 млрд рублей убытка, следует из данных «Контур.Фокуса». По собственным оценкам, в 2021 году выручка удвоилась, количество клиентов превысило 2,4 тысяч организаций. Другие данные компания не приводит.
- «Лаборатории Касперского» купила 29,5% НОТ в 2019 году, а в 2020-м — ещё 17,5%. Суммы сделок компании не раскрывали. По оценке управляющего партнёра экспертной группы Veta Ильи Жарского, которую приводит РБК, 100% НОТ могут стоить 1–1,2 млрд рублей.
Как насчет получить контроль над своим антивирусом?
А могли бы бесплатно использовать Mozilla Thunderbird и LibreOffice Impress.
«Лаборатория Касперского» уже даже не знает чем заняться от безделья
Да подождите с таким развитием событий продукт станет основным офисным пакетом в России очень быстро)
думаю, что именно на это и идет рассчет.. мол, сейчас MSFT отключат, будут все на Касперском сидеть. Только вот экспертизы у них нет продукт развивать
Да когда русского медведя останавливала какая то продажная девка экспертиза!
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