Открыт прием заявок на конкурс Hult Prize HSE

С 1 по 15 марта 2022 года пройдет крупнейший международный кейс-чемпионат в сфере социального предпринимательства при поддержке ООН — Hult Prize HSE. Каждый год участникам предлагается создать идею компании, которая изменит мир, и доказать судьям, что именно их проект заслуживает $1,000,000.