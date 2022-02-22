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Богдан Музыченко

Mediascope назвала приложения, в которых россияне проводят больше всего времени в день — игра PUBG, YouTube и TikTok Статьи редакции

Оценивали аудиторию от 12 лет и старше с августа 2021 года по январь 2022 года.

  • Аналитическая компания Mediascope по просьбе Forbes оценила 100 самых популярных в России приложений по количеству времени, которое в них проводят пользователи.
  • Больше всего времени россияне провели в мобильной игре PUBG Mobile: Aftermath — в среднем 91 минуту в сутки. В YouTube — в среднем 82 минут, и в его детском разделе — 85 минут.
  • В TikTok провели 81 минуту в день, в его облегчённой версии TikTok Lite, доступной только на Android, — 68 минут. На десятом месте в рейтинге — игра Fishdom: Deep Dive студии Playrix братев Бухманов. В ней пользователи провели больше часа.
  • Кроме времени Mediascope оценила ежедневную аудиторию приложений. Самая большая у YouTube — 33,7 млн, на втором месте TikTok — 25, 4 млн, на третьем TikTok Lite — 1,05 млн.
  • В январе 2022 года аналитическая компания data.ai (бывшая App Annie) рассказала, что за 2021 год пользователи из России потратили в приложениях $1,5 млрд. Из них $1,05 млрд россияне потратили на покупки в играх. Расходы в сервисах для знакомств с 2019 года выросли до $4,2 млрд.
Таблица Mediascope

#mediascope #статистика #интернет

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Alex Shevchenko

Хде VC?? 😄

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Жилищный мангал

Игра рыбалка 🎣 серьезно?
Кто-то сидит молча перед экраном и ловит виртуальную рыбу?

Хотя, учитывая новости, понимаю.

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Юрий Белоножкин

Кто-то бесплатно пишет тысячи каментов на сайте для предпринимателей. Многие даже не предприниматели! Ничего не изменяется в жизни никого от написания этих кусочков текстов.

А вы говорите - виртуальная рыбалка.

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Жилищный мангал

@Sergei Timofeyev поясни

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Sergei Timofeyev

Я пока под впечатлением от вчерашней речи Президента. Надо за добавкой сбегать.

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Александр Рогожников

Какая еще рыбалка? Fishdom - это Match-3 пазл.

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Против Спама

Такое ощущение, что аналитические компании выдают вместо реальной статистики список своих спонсоров.
Многие мои знакомые зависают в ВК, инсте, гугл хроме, но почему в место них я вижу какие-то пазлы?

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Alex Shevchenko

А это везде так. Среднюю зп по стране также высчитывают 😁

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Yury Kotov

На сервисы для знакомств 4,2 млрд?

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Андрей Малафеев

Так то дети, а не россияне 😂😂😂😂
Roblox в него только дети играют, плюс тик-ток лайт на слабых телефонах... Такие в основном у детей... нет вк нет инсты

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Артём Федотов

У инсты тоже есть lite версия.

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MMT

вот их и блокируем

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Igor Batkovich

PUBG Mobile? Я и не слышал)

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Лев Зайцев

оо родной пабг))

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Дмитрий Липатов

проАналитика- это про бизнес, системный анализ и аналитику данных
https://t.me/proAnalytics_and_data

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