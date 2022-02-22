Mediascope назвала приложения, в которых россияне проводят больше всего времени в день — игра PUBG, YouTube и TikTok Статьи редакции
Оценивали аудиторию от 12 лет и старше с августа 2021 года по январь 2022 года.
- Аналитическая компания Mediascope по просьбе Forbes оценила 100 самых популярных в России приложений по количеству времени, которое в них проводят пользователи.
- Больше всего времени россияне провели в мобильной игре PUBG Mobile: Aftermath — в среднем 91 минуту в сутки. В YouTube — в среднем 82 минут, и в его детском разделе — 85 минут.
- В TikTok провели 81 минуту в день, в его облегчённой версии TikTok Lite, доступной только на Android, — 68 минут. На десятом месте в рейтинге — игра Fishdom: Deep Dive студии Playrix братев Бухманов. В ней пользователи провели больше часа.
- Кроме времени Mediascope оценила ежедневную аудиторию приложений. Самая большая у YouTube — 33,7 млн, на втором месте TikTok — 25, 4 млн, на третьем TikTok Lite — 1,05 млн.
- В январе 2022 года аналитическая компания data.ai (бывшая App Annie) рассказала, что за 2021 год пользователи из России потратили в приложениях $1,5 млрд. Из них $1,05 млрд россияне потратили на покупки в играх. Расходы в сервисах для знакомств с 2019 года выросли до $4,2 млрд.
Хде VC?? 😄
Кто-то бесплатно пишет тысячи каментов на сайте для предпринимателей. Многие даже не предприниматели! Ничего не изменяется в жизни никого от написания этих кусочков текстов.
А вы говорите - виртуальная рыбалка.
@Sergei Timofeyev поясни
Я пока под впечатлением от вчерашней речи Президента. Надо за добавкой сбегать.
Какая еще рыбалка? Fishdom - это Match-3 пазл.
Такое ощущение, что аналитические компании выдают вместо реальной статистики список своих спонсоров.
Многие мои знакомые зависают в ВК, инсте, гугл хроме, но почему в место них я вижу какие-то пазлы?
А это везде так. Среднюю зп по стране также высчитывают 😁
На сервисы для знакомств 4,2 млрд?
Так то дети, а не россияне 😂😂😂😂
Roblox в него только дети играют, плюс тик-ток лайт на слабых телефонах... Такие в основном у детей... нет вк нет инсты
У инсты тоже есть lite версия.
вот их и блокируем
PUBG Mobile? Я и не слышал)
оо родной пабг))
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