Tencent купила издательство игр 1C Entertainment Статьи редакции
После этого компанию, выпустившую в том числе игры серий King's Bounty и «В тылу врага», переименуют.
Tencent подала заявку на покупку 1C Entertainment ещё летом 2021 года, а в конце ноября того же года выкупила большую часть акций издательства у его предыдущего владельца — 1C. Сумма сделки между компаниями не разглашается.
1С Entertainment и её дочерние структуры, в названии которых тоже присутствует «1С», в течение шести месяцев после завершения сделки должны переименовать. Как именно издательство будет называться в составе Tencent, пока не сообщается.
В состав 1С Entertainment входят офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве, головной отдел располагается в Варшаве. Среди дочерних структур издательства — онлайн-платформа по продаже игр Muve и польская студия QLOC, занимавшаяся в том числе ремастером Dark Souls.
Tencent в феврале также купила Inflexion Games — студию экс-главы BioWare.
Сразу вспомнился этот эпичный ролик от гуфани
(основное действо с 0:33)
Поржал)
Хах, прикольно. Наверное, образ всех наших распродаж того времени в последних 30 секундах
Эх, легенда! Надеюсь, работники останутся, они делали шедевры!
Ни что не вечно. ❤️ Но вечны диски и DVD))
Партия одобряет)
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Можно не надо?
Скоро Tencent закроется.
Никак не могу связать в уме 1С, Entertaiment, Гданьск и Tencent.
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