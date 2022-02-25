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Tencent купила издательство игр 1C Entertainment Статьи редакции

После этого компанию, выпустившую в том числе игры серий King's Bounty и «В тылу врага», переименуют.

Tencent подала заявку на покупку 1C Entertainment ещё летом 2021 года, а в конце ноября того же года выкупила большую часть акций издательства у его предыдущего владельца — 1C. Сумма сделки между компаниями не разглашается.

1С Entertainment и её дочерние структуры, в названии которых тоже присутствует «1С», в течение шести месяцев после завершения сделки должны переименовать. Как именно издательство будет называться в составе Tencent, пока не сообщается.

В состав 1С Entertainment входят офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве, головной отдел располагается в Варшаве. Среди дочерних структур издательства — онлайн-платформа по продаже игр Muve и польская студия QLOC, занимавшаяся в том числе ремастером Dark Souls.

Tencent в феврале также купила Inflexion Games — студию экс-главы BioWare.

#новость #tencent #1c

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Alexey Bo

Сразу вспомнился этот эпичный ролик от гуфани
(основное действо с 0:33)

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Artem Kapnist

Поржал)

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Максим Кот

Хах, прикольно. Наверное, образ всех наших распродаж того времени в последних 30 секундах

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Максим Кот

Эх, легенда! Надеюсь, работники останутся, они делали шедевры!

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Artem Kapnist

Ни что не вечно. ❤️ Но вечны диски и DVD))

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Stanislav

Партия одобряет)

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Максим Кот

.

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Askar Samanchiev

Можно не надо?

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Master Chief

Скоро Tencent закроется.

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ЯжПрограммист

Никак не могу связать в уме 1С, Entertaiment, Гданьск и Tencent.

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