После этого компанию, выпустившую в том числе игры серий King's Bounty и «В тылу врага», переименуют.

Tencent подала заявку на покупку 1C Entertainment ещё летом 2021 года, а в конце ноября того же года выкупила большую часть акций издательства у его предыдущего владельца — 1C. Сумма сделки между компаниями не разглашается.

1С Entertainment и её дочерние структуры, в названии которых тоже присутствует «1С», в течение шести месяцев после завершения сделки должны переименовать. Как именно издательство будет называться в составе Tencent, пока не сообщается.

В состав 1С Entertainment входят офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве, головной отдел располагается в Варшаве. Среди дочерних структур издательства — онлайн-платформа по продаже игр Muve и польская студия QLOC, занимавшаяся в том числе ремастером Dark Souls.

Tencent в феврале также купила Inflexion Games — студию экс-главы BioWare.