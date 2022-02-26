Терминалы ВТБ в магазинах и метро перестали принимать оплату по Apple Pay, заметили пользователи Статьи редакции
Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.
Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.
ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.
У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.
Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.
В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.
Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.
Пользователи в Twitter пожаловались
Твитер у них работает. Получается, похвастались.
Здравствуй мир пей и хуавей.
Я почитал отзывы MIR(rip) PAY в гугл маркете и это просто пиздец. Он требует постоянного инета(роутер таскать с собой надо), карты через неделю отваливаются и нужно переустанавливать приложение и еще там какое-то ёбнутое аудио-оповещение - мобила может заорать прям на кассе и прочее. К тому же оно просит стать основным приложением для оплаты на мобиле. Это финиш, блять.
Оплачивал Mir pay.
1. Насчет постоянного интернета, обычно проблем с инетом не было, да и доступ нужен обычно для терминала а не для телефона.
2. В настройках в два клика решается отключение голосом об операциях
Ну а что делать??? Придётся с этим жить
Google Pay оценка 3.4. Тоже самое, много негативных отзывов и сбоев. Вроде всё нормально
Ерунда. Полгода использую, никакой разницы с гуглопей
Год пользуюсь мирпей (для метро по акции дешевле было) карта не отваливалась ни разу, голосовое оповещение отключается. Из минусов только что если переключать приложения для оплаты гугл-мир. они иногда глючат и приходится лезть в общие настройки телефона еще раз выставлять приложение для оплаты по умолчанию.
Ну вообще есть еще кошелек crads mobile, принадлежащий тинькову и успешно принимающий большую часть карт visa и mastercard русских банков, но проблему эквайера это вряд ли сильно решит
Можно временно забить на Apple Pay. Носите с собой карту, а в Яндекс такси можно вбить реквизиты
Временно говорите?
20-30 лет.
Иран под санкциями сильно дольше, думаете, нас пожалеют?
У Ирана, в отличии от России, есть идеология. После ухода Путина все нормализуется
А вообще отключайтесь от мира, стройте стену и не трогайте никого)
Живите себе щасливо и миролюбиво, и не надо нам «ваш» мир и счастье.
Зачем это делать самим. Доверим это правительству.
Как в лесу..
У нас нет проблем с оплатой с помощью Google Pay или Apple Pay. Пластиковые карты тоже работают в обычном режиме. Скорее всего речь о каких-то локальных проблемах у конкретных клиентов. Готовы разобраться с каждой из них в чате, по телефонам поддержки, а также в соц.сетях.
Ваши банкоматы решительно отказываются работать с эпл пэй. Проверено пол часа назад. Проблема была не у одного меня.
Не должно быть таких проблем. Давайте проверим у нас в системе, что мы видим. На вашем примере. Пришлите, пожалуйста, ФИО и дату рождения в личные сообщения.
не должно, но единственный способ, с помощью которого получилось хоть как-то взаимодействовать с банкоматом - это QR-код
Именно такая история и произошла.
Банкомат в Лондон молле (СПб).
Почему тинь не работает? Он же не попал под санкции.
Ну вы прочитали хоть новость? Эквайринг от ВТБ.
Яндекс такси тоже ВТБ обслуживает? Я просто хз
Яндекс сомневаюсь
Но про такси никто вроде не писал, что не проходит оплата(если банк, выпустивший карту, не под санкциями)
Тут дело не в карте, а в терминале
из-за самих терминалов, они под санкциями
Карта пластиковая работает, а если оплачивать через Apple Pay нет
Только что заходил в метро, Альфой не смог купить ни маску, ни оплатить картой у турникета. Сбором все получилось.
Кстати да
Требуйте у своего дегенерата на троне остановить войну и свалить из Украины и с поста президента. Когда путлер загнется, банки, карты и экономика в целом начнёт расти даже в россии
Он в мире розовых пони.
Отлично сказано. Путлер.
Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.
прям загадка
Заметили, что Путин пропал с радаров? Вчера появлялся только на 1.5 минуты, а сегодня вообще не высовывался.
Так сегодня ж выходной. Он что должен по выходным работать?
🤣🤣🤣 "Вы думаете Марфа Васильевна, нам царям легко" (c)
Конечно не должен. Пусть отдыхает. Он так усердно работал, чтобы отправить Россию в средневековье.
не пробовали воспользоваться миром?
Мир может идти куда подальше.
отзывы читал? я тут заглянул в гугл маркет..
В Питере не смог оплатить тинькоффским Apple Pay в Sportlife как в приложении, так и на терминале на ресепшене….
У нас с этим не должно быть проблем. Вероятно какая-то локальная история. Подскажите ФИО и дату рождения в личные сообщения, проверим получали ли мы вообще запрос от терминала.
У нас с этим не должно быть проблем. Вероятно какая-то локальная история. Подскажите ФИО и дату рождения в личные сообщения, проверим получали ли мы вообще запрос от терминала.
Я уже общаюсь с вашей поддержкой… У них если что эквайринг в приложении и терминал от ПСКБ.
У нас с этим не должно быть проблем. Вероятно какая-то локальная история. Подскажите ФИО и дату рождения в личные сообщения, проверим получали ли мы вообще запрос от терминала.
«Ашан» Самара — Тинькофф через GooglePay не проходит. Поддержка отговаривается тем, что не получали запрос от терминала и типа они не при чём.
Скорее всего так и есть, может быть проблемы на линии связи. У нас нет проблем с оплатой Google Pay или Apple Pay. Можем все проверить дополнительно, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.
Тут не я один такой. И явно из разных мест и ситуаций. Терминалы в «Ашане» обслуживаются санкционным банком? Видимо, теперь перед покупками надо спрашивать, кому принадлежат терминалы. Или таскать по старинке карту. А ещё лучше наличку — с наличкой как-то сложнее расставаться. ))
Возможно дело в терминале, да.
Вы когда валюту в банкоматы Москвы начнете завозить? У вас в Москве нет валюты
Стараемся постоянно пополнять свои банкоматы, но как вы понимаете ситуация сейчас не самая простая. Здесь актуальная информация о загруженности банкоматов: https://www.tinkoff.ru/maps/atm/?partner=tcs¤cy=EUR&amount=100. Обновляем ее регулярно.
У них у самих валюта заканчивается.
Сам лично сегодня видел очередь в 40-50 человек к банкомату Тинькофф в ТЦ Москва. Все снимают нал.
а у нас очередь в военкомат
Санкт-Петербург. Много где через терминал не оплатить,(гугл пэй), разные банки, я так понял, что именно мастеркард не проходит, с визой вроде проблем нет.
Скорее всего так и есть, может быть проблемы на линии связи. У нас нет проблем с оплатой Google Pay или Apple Pay. Можем все проверить дополнительно, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.
Мастеркард не проходит любых банков, Виза, пока что проходит.
Наши карты должны работать без перебоев. Думаем, что дело именно в терминале. Можем разобраться детальнее, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.
Физическая карта работает без проблем, но при оплате через гугл пэй, эта же карта не работает. С ВТБ итак все понятно, но это не работает также и на терминалах Сбера.
Наши карты должны работать и через Google Pay сейчас. Вероятно дело именно в терминале оплаты. Проверить поступал ли нам запрос на списание можем в чате, ну или здесь пришлите свои данные в лс.
А физической картой мастер карт можно расплатиться?
Пока что можно.
Кошелёк Pay/MasterCard/Tinkoff расплатился в Ленте норм. В метро в той же комбинации прошел турникет.
Можете объяснить, только без негатива, почему все так боятся по поводу блокировки Google pay? Можно же в настройках поменять платёжный метод и платить дальше телефоном. Это займёт несколько минут. Это вообще не проблема. Или я чего-то не знаю и не понимаю?
Видимо потому что у всех айфоны, там наверное нет выбора
Выбор есть, носить с собой карту придется.
Я Андроидом пользуюсь давно, в том числе и NFC. Но я искренне не понимаю, зачем люди используют GPay, если можно платить напрямую банковским приложением? В чём удобство и превосходство GPay?
И в чём такая паника из-за блокировки GPay?
Я показал, что через NFC можно платить напрямую через банковское приложение, минуя GPay.
Росбанк. Оплата только с помощью GPay
Не все банки поддерживают
Через гугл пэй все банки платежной системы мастеркард НЕ проходят, по карте физической заплатить можно.
Виза пока что работает.
Я только что встрял, .. и деньги есть и фиг в метро пройдешь.
Но, в интернете платежи проходят.
Я переводил на карту Тинькова и прошел в метро без проблем.
Можно. Только в Питере она не работает)).
Сегодня оплачивал покупки Халвой и ВТБ. Все покупки через GPay. Все работает нормально.
Вчера/сегодня в СПБ проходили все оплаты Тинькофф Мастеркард по Apple Pay
В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.
В этой стране хоть кто-то за что-то отвечает?
Картинка к любой новости экономики в РФ
Так ведь правительство говорило, что по России всё будет работать
Про pays не говорили. А физические карты будут, да. Их внутри страны НСПК процесит
Сорри, задублировалось
Дороже на 5 рублей, но не всегда есть тройка под рукой.
Ну да. Но за платежи картой еще бывает кэшбэк по миру или мастеру, в общем, надо смотреть)
Плюс учтите, что карта тройка платная.
В теории обещают при возврате вернуть деньги, но тем не менее.
При поездках пару раз в неделю проще не заморачиваться
Пополнение Тройки в кассе и в автомате тоже через ВТБ (не)пойдет. А вообще Тройкой дешевле: 46 руб. против 51 руб.
Яндекс такси с тиньковской картой эпл пей не хотел оплачивать
Походу тут не от банка зависит?
а напрямую с карты работает? (Без эплпей)
Напрямую да
Ага
Должен быть банк обслуживающий платежи. Возможно там тоже ВТБ.
Комментарий удален
Комментарий удален
Пытался оплатить покупку в Citylink - не прошло по gpay. И даже одну визу не принял терминал напрямую.
У Ленты таже проблема. У них тоже эквайринг от ВТБ.
Тиньков/МастерКарт. Сегодня "зависли" две транзакции, одна висела минут 10, другая 2. На сегодняшний вечер работает норм.
Карты ВТБ продолжают работать через Кошелек Pay для андроида, кому актуально.
Подтверждаю.
Покупал сегодня пиво в разливайке, у разливайки эквайринг от ВТБ, гугл пэй не работает.
Подскажите, кто-нибудь оплачивал Samsung Pay в метро? Если да, получилось? Если нет, напишите тоже. Спасибо большое!
Утром оплачивала по Google Pay Тинькофф, всё проходило Ростовская область. Но предчувствие походу не обмануло, что блокировка будет быстрой и ни один банк не даст гарантий сохранности денег. Видимо старая добрая наличка только.
Попадание всех банков дело времени. Готовьтесь к миру.
Ну и всякие там Qr оплаты итд.
Уже пару недель принимаем платежи преимущественно через российский qr pay. Рекомендую, комиссия в 2,5 раза ниже и с ним таких проблем не будет.
А я говорил, берите мир. Я вот ходу с виртуалкой мир от ВТБ и горя не знаю...
Пытался оплатить заказ в Яндекс.лавке через эппл пэй картой Тинькофф несколько раз, оплата не проходила, через реквизиты карты прошла сразу же
Не локальные проблемы, а терминал эквайера. Выпустите прессрелиз, что рекомендуете использовать Кошелек, вместо гугл пея, а клиентам эппл таскать физический пластик
Не локальные проблемы, а терминал эквайера. Выпустите прессрелиз, что рекомендуете использовать Кошелек, вместо гугл пея, а клиентам эппл таскать физический пластик
Не локальные проблемы, а терминал эквайера. Выпустите прессрелиз, что рекомендуете использовать Кошелек, вместо гугл пея, а клиентам эппл таскать физический пластик
Халва не работает по терминалу. Оплатил Тинькофф Apple Pay
-
Сообщение удалено
Покупайте велосипеды, ах да, в России же нет велодорожек 🤭🤔🙄
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.
Банки рассказали, ограничат ли Apple Pay и Google Pay, можно ли снять и перевести валюту и как срочно провести оплату по валютному контракту.
«Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причём не только в переносном смысле».
Для того чтобы доверять модели машинного обучения, я научу понимать причины, по которым она сделала то или иное предсказание. Для установления такого доверия можно использовать алгоритм, который хотя бы приблизительно объясняет результаты работы модели. Вариантом такого алгоритма является Python-библиотека LIME.
Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.