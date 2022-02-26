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Евгения Евсеева

Терминалы ВТБ в магазинах и метро перестали принимать оплату по Apple Pay, заметили пользователи Статьи редакции

Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.

104 104 комментария
10 349 просмотров

Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.

ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.

У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.

Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.

Обновлено в 20:30 В ВТБ ответили vc.ru, что все услуги эквайринга доступны в полном объёме, кроме карт эмитентов-нерезидентов. При проблемах с оплатой через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в банке порекомендовали использовать пластиковые карты.

В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.

Горохов @grkhv
Я не могу зайти в метро, потому что не работает оплата через Google Pay ни на турникетах, ни на терминалах, ни в кассе. Их обслуживает банк ВТБ

Такая проблема не только у меня — у растерянной девушки не работал Apple Pay. Притом, на её транзакцию терминал давал ошибку с запретом
Валенсияミ☆ @al_lisenok
Сейчас не могла в метро купить себе поездку :) с Тинькоффа выдавал ошибку. 3 раза пробовала. И картой, и apple pay. Со сбера получилось оплатить только
Georgia @hurricasion
@grkhv Только что не сработал apple pay в метро с двух разных карт тинькова
Just a kerbal, just a pilot @kerbalpilot
@SolominaTatiana Тоже не получилось оплатить в автомате. Тинькофф gpay.

Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.

△Tanches△ @Tatius_Markus
@Svetlyi @alfabank Терминал ВТБ отклоняет, Сбер работает, остальные не знаю :( Это в Красноярске
Соломина Татьяна @SolominaTatiana
Ну началось, муж не смог на кассе оплатить телефоном через Google pay. Карта Тинькофф

#новость #втб

104 104 комментария
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104 комментария
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Сильвестр Иванов

Пользователи в Twitter пожаловались
 Твитер у них работает. Получается, похвастались.

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20
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lakoros

Здравствуй мир пей и хуавей.

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19
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Антон Прошин

Я почитал отзывы MIR(rip) PAY в гугл маркете и это просто пиздец. Он требует постоянного инета(роутер таскать с собой надо), карты через неделю отваливаются и нужно переустанавливать приложение и еще там какое-то ёбнутое аудио-оповещение - мобила может заорать прям на кассе и прочее. К тому же оно просит стать основным приложением для оплаты на мобиле. Это финиш, блять.

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0
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Илья Рогаткин

Оплачивал Mir pay.
1. Насчет постоянного интернета, обычно проблем с инетом не было, да и доступ нужен обычно для терминала а не для телефона.
2. В настройках в два клика решается отключение голосом об операциях

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1
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Александр Медведь

Ну а что делать??? Придётся с этим жить

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0
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Последний Шанс

Google Pay оценка 3.4. Тоже самое, много негативных отзывов и сбоев. Вроде всё нормально

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0
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Алексей Любимов

Ерунда. Полгода использую, никакой разницы с гуглопей

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0
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lakoros

Год пользуюсь мирпей (для метро по акции дешевле было) карта не отваливалась ни разу, голосовое оповещение отключается. Из минусов только что если переключать приложения для оплаты гугл-мир. они иногда глючат и приходится лезть в общие настройки телефона еще раз выставлять приложение для оплаты по умолчанию.

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0
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D Aa

Ну вообще есть еще кошелек crads mobile, принадлежащий тинькову и успешно принимающий большую часть карт visa и mastercard русских банков, но проблему эквайера это вряд ли сильно решит

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0
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Эмир Исаев

Можно временно забить на Apple Pay. Носите с собой карту, а в Яндекс такси можно вбить реквизиты

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1
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Alex Choy

Временно говорите?

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35
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Тимур Петров

20-30 лет.

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16
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Карфаген должен быть разрушен

Иран под санкциями сильно дольше, думаете, нас пожалеют?

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0
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John Doe

У Ирана, в отличии от России, есть идеология. После ухода Путина все нормализуется

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0
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Влад Гаврилаш

А вообще отключайтесь от мира, стройте стену и не трогайте никого)
Живите себе щасливо и миролюбиво, и не надо нам «ваш» мир и счастье.

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1
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Алексей Никитенко

Зачем это делать самим. Доверим это правительству.

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1
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Эмир Исаев

Как в лесу..

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–3
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Тинькофф

У нас нет проблем с оплатой с помощью Google Pay или Apple Pay. Пластиковые карты тоже работают в обычном режиме. Скорее всего речь о каких-то локальных проблемах у конкретных клиентов. Готовы разобраться с каждой из них в чате, по телефонам поддержки, а также в соц.сетях.

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10
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Sebastian Danilov

Ваши банкоматы решительно отказываются работать с эпл пэй. Проверено пол часа назад. Проблема была не у одного меня.

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–1
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Тинькофф

Не должно быть таких проблем. Давайте проверим у нас в системе, что мы видим. На вашем примере. Пришлите, пожалуйста, ФИО и дату рождения в личные сообщения.

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3
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Dohn Joe

не должно, но единственный способ, с помощью которого получилось хоть как-то взаимодействовать с банкоматом - это QR-код

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1
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Sebastian Danilov

Именно такая история и произошла.
Банкомат в Лондон молле (СПб).

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0
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Koshuba Pro

Почему тинь не работает? Он же не попал под санкции.

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3
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Вячеслав Осадчий

Ну вы прочитали хоть новость? Эквайринг от ВТБ.

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15
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Koshuba Pro

Яндекс такси тоже ВТБ обслуживает? Я просто хз

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0
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Aleksandr Matveev

Яндекс сомневаюсь
Но про такси никто вроде не писал, что не проходит оплата(если банк, выпустивший карту, не под санкциями)

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0
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Рая Хачатрян

Тут дело не в карте, а в терминале

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8
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Andreas Kraut

из-за самих терминалов, они под санкциями

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5
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Тикова Валерия

Карта пластиковая работает, а если оплачивать через Apple Pay нет

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0
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Андрей Чащин

Только что заходил в метро, Альфой не смог купить ни маску, ни оплатить картой у турникета. Сбором все получилось.

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3
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Финский чайник

Сбором все получилось.
 Сбор. Забавно. Такое название даже лучше

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15
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Rustam Lazarew

Кстати да

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2
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Alexandr Mishyn

Требуйте у своего дегенерата на троне остановить войну и свалить из Украины и с поста президента. Когда путлер загнется, банки, карты и экономика в целом начнёт расти даже в россии

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0
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Игорь Протасов

Он в мире розовых пони.

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1
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Юлия Сударикова

Отлично сказано. Путлер.

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0
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Берил Берилыч

Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.
 прям загадка

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6
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evilnw

Заметили, что Путин пропал с радаров? Вчера появлялся только на 1.5 минуты, а сегодня вообще не высовывался.

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–5
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Pavel Loginov

Так сегодня ж выходной. Он что должен по выходным работать?

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13
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Alex Shevchenko

🤣🤣🤣 "Вы думаете Марфа Васильевна, нам царям легко" (c)

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6
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evilnw

Конечно не должен. Пусть отдыхает. Он так усердно работал, чтобы отправить Россию в средневековье.

Ответить
3
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Andreas Kraut

не пробовали воспользоваться миром?

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1
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Jezzy Grey

Мир может идти куда подальше.

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4
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Антон Прошин

отзывы читал? я тут заглянул в гугл маркет..

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0
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Денис Довгаль

В Питере не смог оплатить тинькоффским Apple Pay в Sportlife как в приложении, так и на терминале на ресепшене….

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2
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Тинькофф

У нас с этим не должно быть проблем. Вероятно какая-то локальная история. Подскажите ФИО и дату рождения в личные сообщения, проверим получали ли мы вообще запрос от терминала.

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2
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Тинькофф

У нас с этим не должно быть проблем. Вероятно какая-то локальная история. Подскажите ФИО и дату рождения в личные сообщения, проверим получали ли мы вообще запрос от терминала.

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1
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Денис Довгаль

Я уже общаюсь с вашей поддержкой… У них если что эквайринг в приложении и терминал от ПСКБ.

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0
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Администратор Аккаунта

У нас с этим не должно быть проблем. Вероятно какая-то локальная история. Подскажите ФИО и дату рождения в личные сообщения, проверим получали ли мы вообще запрос от терминала.

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1
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Андрей Кириллов

«Ашан» Самара — Тинькофф через GooglePay не проходит. Поддержка отговаривается тем, что не получали запрос от терминала и типа они не при чём.

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0
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Тинькофф

Скорее всего так и есть, может быть проблемы на линии связи. У нас нет проблем с оплатой Google Pay или Apple Pay. Можем все проверить дополнительно, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.

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2
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Андрей Кириллов

Тут не я один такой. И явно из разных мест и ситуаций. Терминалы в «Ашане» обслуживаются санкционным банком? Видимо, теперь перед покупками надо спрашивать, кому принадлежат терминалы. Или таскать по старинке карту. А ещё лучше наличку — с наличкой как-то сложнее расставаться. ))

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2
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Тинькофф

Возможно дело в терминале, да.

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2
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Mishka

Вы когда валюту в банкоматы Москвы начнете завозить? У вас в Москве нет валюты

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1
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Тинькофф

Стараемся постоянно пополнять свои банкоматы, но как вы понимаете ситуация сейчас не самая простая. Здесь актуальная информация о загруженности банкоматов: https://www.tinkoff.ru/maps/atm/?partner=tcs&currency=EUR&amount=100. Обновляем ее регулярно.

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0
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Александр Медведь

У них у самих валюта заканчивается.

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0
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Get Money

Сам лично сегодня видел очередь в 40-50 человек к банкомату Тинькофф в ТЦ Москва. Все снимают нал.

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0
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Alex Klymenko

а у нас очередь в военкомат

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0
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Андрей Орлов

Санкт-Петербург. Много где через терминал не оплатить,(гугл пэй), разные банки, я так понял, что именно мастеркард не проходит, с визой вроде проблем нет.

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0
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Тинькофф

Скорее всего так и есть, может быть проблемы на линии связи. У нас нет проблем с оплатой Google Pay или Apple Pay. Можем все проверить дополнительно, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.

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0
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Андрей Орлов

Мастеркард не проходит любых банков, Виза, пока что проходит.

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0
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Тинькофф

Наши карты должны работать без перебоев. Думаем, что дело именно в терминале. Можем разобраться детальнее, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.

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0
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Андрей Орлов

Физическая карта работает без проблем, но при оплате через гугл пэй, эта же карта не работает. С ВТБ итак все понятно, но это не работает также и на терминалах Сбера.

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0
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Тинькофф

Наши карты должны работать и через Google Pay сейчас. Вероятно дело именно в терминале оплаты. Проверить поступал ли нам запрос на списание можем в чате, ну или здесь пришлите свои данные в лс.

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1
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Bathory

А физической картой мастер карт можно расплатиться?

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0
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Андрей Орлов

Пока что можно.

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0
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Александр Дмитриев

Кошелёк Pay/MasterCard/Tinkoff расплатился в Ленте норм. В метро в той же комбинации прошел турникет.

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2
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Илья Волочков

Можете объяснить, только без негатива, почему все так боятся по поводу блокировки Google pay? Можно же в настройках поменять платёжный метод и платить дальше телефоном. Это займёт несколько минут. Это вообще не проблема. Или я чего-то не знаю и не понимаю?

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0
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Андрей

Видимо потому что у всех айфоны, там наверное нет выбора

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1
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Mark Borisov

Выбор есть, носить с собой карту придется.

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0
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Качественный ГОСТ

Можешь объяснить, что именно ты нам показываешь на скриншоте своего телефона?

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0
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Илья Волочков

Я Андроидом пользуюсь давно, в том числе и NFC. Но я искренне не понимаю, зачем люди используют GPay, если можно платить напрямую банковским приложением? В чём удобство и превосходство GPay?

И в чём такая паника из-за блокировки GPay?

Я показал, что через NFC можно платить напрямую через банковское приложение, минуя GPay.

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–1
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Последний Шанс

Росбанк. Оплата только с помощью GPay

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0
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Последний Шанс

Не все банки поддерживают

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Андрей Орлов

Через гугл пэй все банки платежной системы мастеркард НЕ проходят, по карте физической заплатить можно.

Виза пока что работает.

Я только что встрял, .. и деньги есть и фиг в метро пройдешь.
Но, в интернете платежи проходят.
Я переводил на карту Тинькова и прошел в метро без проблем.

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1
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Качественный ГОСТ

А "тройку" в кассе нельзя взять, или есть специальный замут с оплатой именно по банковской карте? кэшбек скажем?

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1
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Андрей Орлов

Можно. Только в Питере она не работает)).

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0
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Качественный ГОСТ
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1
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Ivan

Сегодня оплачивал покупки Халвой и ВТБ. Все покупки через GPay. Все работает нормально.

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1
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Михаил

Вчера/сегодня в СПБ проходили все оплаты Тинькофф Мастеркард по Apple Pay

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1
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Mark Borisov

В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.
 В этой стране хоть кто-то за что-то отвечает?

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Йонас Урбонас

Картинка к любой новости экономики в РФ

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1
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Алексей

Так ведь правительство говорило, что по России всё будет работать

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0
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Kirill Parshkov

Про pays не говорили. А физические карты будут, да. Их внутри страны НСПК процесит

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1
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Kirill Parshkov

Сорри, задублировалось

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0
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Качественный ГОСТ

А сколько стоит 1 поездка по банковской карте?
Тройкой не дешевле?

Извините за вопрос, но интернет дает противоречивые цифры на этот счёт.

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0
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V Zi

Дороже на 5 рублей, но не всегда есть тройка под рукой.

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Качественный ГОСТ

Спасибо.

Хотя, если человек катается на метро (рутина), то странно не иметь ее под рукой, на мой взгляд.

Разовый случай понятно конечно.

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0
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V Zi

Ну да. Но за платежи картой еще бывает кэшбэк по миру или мастеру, в общем, надо смотреть)

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Игорь Протасов

Плюс учтите, что карта тройка платная.
В теории обещают при возврате вернуть деньги, но тем не менее.
При поездках пару раз в неделю проще не заморачиваться

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unknown

Пополнение Тройки в кассе и в автомате тоже через ВТБ (не)пойдет. А вообще Тройкой дешевле: 46 руб. против 51 руб.

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1
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Георгий Станков

Яндекс такси с тиньковской картой эпл пей не хотел оплачивать

Походу тут не от банка зависит?

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lakoros

а напрямую с карты работает? (Без эплпей)

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Георгий Станков

Напрямую да

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2
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Ilya Pasyuk

Ага

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1
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Jezzy Grey

Должен быть банк обслуживающий платежи. Возможно там тоже ВТБ.

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Комментарий удален

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Alex Lowen

Пытался оплатить покупку в Citylink - не прошло по gpay. И даже одну визу не принял терминал напрямую.

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0
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Александр Пименов

У Ленты таже проблема. У них тоже эквайринг от ВТБ.

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0
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Йонас Урбонас

Тиньков/МастерКарт. Сегодня "зависли" две транзакции, одна висела минут 10, другая 2. На сегодняшний вечер работает норм.

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0
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V Zi

Карты ВТБ продолжают работать через Кошелек Pay для андроида, кому актуально.

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0
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Vyacheslav Teplyakov

Подтверждаю.
Покупал сегодня пиво в разливайке, у разливайки эквайринг от ВТБ, гугл пэй не работает.

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0
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Dmitriy Gubskiy

Подскажите, кто-нибудь оплачивал Samsung Pay в метро? Если да, получилось? Если нет, напишите тоже. Спасибо большое!

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0
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Bathory

Утром оплачивала по Google Pay Тинькофф, всё проходило Ростовская область. Но предчувствие походу не обмануло, что блокировка будет быстрой и ни один банк не даст гарантий сохранности денег. Видимо старая добрая наличка только.

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0
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Super 72

Попадание всех банков дело времени. Готовьтесь к миру.
Ну и всякие там Qr оплаты итд.

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0
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Алексей Самойлов

Уже пару недель принимаем платежи преимущественно через российский qr pay. Рекомендую, комиссия в 2,5 раза ниже и с ним таких проблем не будет.

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0
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Алексей Любимов

А я говорил, берите мир. Я вот ходу с виртуалкой мир от ВТБ и горя не знаю...

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0
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Эльазар

Пытался оплатить заказ в Яндекс.лавке через эппл пэй картой Тинькофф несколько раз, оплата не проходила, через реквизиты карты прошла сразу же

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0
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D Aa

Не локальные проблемы, а терминал эквайера. Выпустите прессрелиз, что рекомендуете использовать Кошелек, вместо гугл пея, а клиентам эппл таскать физический пластик

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0
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D Aa

Не локальные проблемы, а терминал эквайера. Выпустите прессрелиз, что рекомендуете использовать Кошелек, вместо гугл пея, а клиентам эппл таскать физический пластик

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0
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D Aa

Не локальные проблемы, а терминал эквайера. Выпустите прессрелиз, что рекомендуете использовать Кошелек, вместо гугл пея, а клиентам эппл таскать физический пластик

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0
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Seller of Happiness

Халва не работает по терминалу. Оплатил Тинькофф Apple Pay

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0
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Vladimir Alekseev

-

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Mark Borisov

Сообщение удалено

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lil maybe

Покупайте велосипеды, ах да, в России же нет велодорожек 🤭🤔🙄

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Игорь Корниенко

https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/finances/25/02/2022/6218b2269a79479df6b60269

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