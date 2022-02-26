В Москве некоторые пассажиры не смогли оплатить вход в метро по Apple Pay или Google Pay — терминалы там обслуживает ВТБ Статьи редакции
Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.
Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.
ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.
У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.
Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.
В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.
Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.
Почему тинь не работает? Он же не попал под санкции.
Ну вы прочитали хоть новость? Эквайринг от ВТБ.
Яндекс такси тоже ВТБ обслуживает? Я просто хз
Тут дело не в карте, а в терминале
из-за самих терминалов, они под санкциями
Здравствуй мир пей и хуавей.
Пользователи в Twitter пожаловались
Твитер у них работает. Получается, похвастались.
Можно временно забить на Apple Pay. Носите с собой карту, а в Яндекс такси можно вбить реквизиты
Временно говорите?
Яндекс такси с тиньковской картой эпл пей не хотел оплачивать
Походу тут не от банка зависит?
а напрямую с карты работает? (Без эплпей)
Напрямую да
Только что заходил в метро, Альфой не смог купить ни маску, ни оплатить картой у турникета. Сбором все получилось.
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Через гугл пэй все банки платежной системы мастеркард НЕ проходят, по карте физической заплатить можно.
Виза пока что работает.
Я только что встрял, .. и деньги есть и фиг в метро пройдешь.
Но, в интернете платежи проходят.
Я переводил на карту Тинькова и прошел в метро без проблем.
«Ашан» Самара — Тинькофф через GooglePay не проходит. Поддержка отговаривается тем, что не получали запрос от терминала и типа они не при чём.
Скорее всего так и есть, может быть проблемы на линии связи. У нас нет проблем с оплатой Google Pay или Apple Pay. Можем все проверить дополнительно, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.
Заметили, что Путин пропал с радаров? Вчера появлялся только на 1.5 минуты, а сегодня вообще не высовывался.
Так сегодня ж выходной. Он что должен по выходным работать?
Пытался оплатить покупку в Citylink - не прошло по gpay. И даже одну визу не принял терминал напрямую.
У нас нет проблем с оплатой с помощью Google Pay или Apple Pay. Пластиковые карты тоже работают в обычном режиме. Скорее всего речь о каких-то локальных проблемах у конкретных клиентов. Готовы разобраться с каждой из них в чате, по телефонам поддержки, а также в соц.сетях.
В Питере не смог оплатить тинькоффским Apple Pay в Sportlife как в приложении, так и на терминале на ресепшене….
не пробовали воспользоваться миром?
«Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причём не только в переносном смысле».
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Банки рассказали, ограничат ли Apple Pay и Google Pay, можно ли снять и перевести валюту и как срочно провести оплату по валютному контракту.
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.