Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.

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Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.

ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.

У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.

Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.

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В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.

Горохов @grkhv Я не могу зайти в метро, потому что не работает оплата через Google Pay ни на турникетах, ни на терминалах, ни в кассе. Их обслуживает банк ВТБ



Такая проблема не только у меня — у растерянной девушки не работал Apple Pay. Притом, на её транзакцию терминал давал ошибку с запретом

Валенсияミ☆ @al_lisenok Сейчас не могла в метро купить себе поездку :) с Тинькоффа выдавал ошибку. 3 раза пробовала. И картой, и apple pay. Со сбера получилось оплатить только

Georgia @hurricasion @grkhv Только что не сработал apple pay в метро с двух разных карт тинькова

Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.

Соломина Татьяна @SolominaTatiana Ну началось, муж не смог на кассе оплатить телефоном через Google pay. Карта Тинькофф