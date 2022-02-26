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Евгения Евсеева

В Москве некоторые пассажиры не смогли оплатить вход в метро по Apple Pay или Google Pay — терминалы там обслуживает ВТБ Статьи редакции

Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.

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Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.

ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.

У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.

Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.

В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.

Горохов @grkhv
Я не могу зайти в метро, потому что не работает оплата через Google Pay ни на турникетах, ни на терминалах, ни в кассе. Их обслуживает банк ВТБ

Такая проблема не только у меня — у растерянной девушки не работал Apple Pay. Притом, на её транзакцию терминал давал ошибку с запретом
Валенсияミ☆ @al_lisenok
Сейчас не могла в метро купить себе поездку :) с Тинькоффа выдавал ошибку. 3 раза пробовала. И картой, и apple pay. Со сбера получилось оплатить только
Georgia @hurricasion
@grkhv Только что не сработал apple pay в метро с двух разных карт тинькова
Just a kerbal, just a pilot @kerbalpilot
@SolominaTatiana Тоже не получилось оплатить в автомате. Тинькофф gpay.

Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.

△Tanches△ @Tatius_Markus
@Svetlyi @alfabank Терминал ВТБ отклоняет, Сбер работает, остальные не знаю :( Это в Красноярске
Соломина Татьяна @SolominaTatiana
Ну началось, муж не смог на кассе оплатить телефоном через Google pay. Карта Тинькофф

#новость #втб

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Koshuba Pro

Почему тинь не работает? Он же не попал под санкции.

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Вячеслав Осадчий

Ну вы прочитали хоть новость? Эквайринг от ВТБ.

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Koshuba Pro

Яндекс такси тоже ВТБ обслуживает? Я просто хз

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Рая Хачатрян

Тут дело не в карте, а в терминале

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Andreas Kraut

из-за самих терминалов, они под санкциями

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lakoros

Здравствуй мир пей и хуавей.

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Сильвестр Иванов

Пользователи в Twitter пожаловались
 Твитер у них работает. Получается, похвастались.

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Эмир Исаев

Можно временно забить на Apple Pay. Носите с собой карту, а в Яндекс такси можно вбить реквизиты

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Alex Choy

Временно говорите?

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Георгий Станков

Яндекс такси с тиньковской картой эпл пей не хотел оплачивать

Походу тут не от банка зависит?

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lakoros

а напрямую с карты работает? (Без эплпей)

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Георгий Станков

Напрямую да

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Андрей Чащин

Только что заходил в метро, Альфой не смог купить ни маску, ни оплатить картой у турникета. Сбором все получилось.

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Андрей Орлов

Через гугл пэй все банки платежной системы мастеркард НЕ проходят, по карте физической заплатить можно.

Виза пока что работает.

Я только что встрял, .. и деньги есть и фиг в метро пройдешь.
Но, в интернете платежи проходят.
Я переводил на карту Тинькова и прошел в метро без проблем.

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Андрей Кириллов

«Ашан» Самара — Тинькофф через GooglePay не проходит. Поддержка отговаривается тем, что не получали запрос от терминала и типа они не при чём.

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Тинькофф

Скорее всего так и есть, может быть проблемы на линии связи. У нас нет проблем с оплатой Google Pay или Apple Pay. Можем все проверить дополнительно, если пришлете ФИО и дату рождения в личные сообщения.

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evilnw

Заметили, что Путин пропал с радаров? Вчера появлялся только на 1.5 минуты, а сегодня вообще не высовывался.

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Pavel Loginov

Так сегодня ж выходной. Он что должен по выходным работать?

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Alex Lowen

Пытался оплатить покупку в Citylink - не прошло по gpay. И даже одну визу не принял терминал напрямую.

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Тинькофф

У нас нет проблем с оплатой с помощью Google Pay или Apple Pay. Пластиковые карты тоже работают в обычном режиме. Скорее всего речь о каких-то локальных проблемах у конкретных клиентов. Готовы разобраться с каждой из них в чате, по телефонам поддержки, а также в соц.сетях.

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Денис Довгаль

В Питере не смог оплатить тинькоффским Apple Pay в Sportlife как в приложении, так и на терминале на ресепшене….

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Andreas Kraut

не пробовали воспользоваться миром?

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