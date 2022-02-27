Илон Маск открыл доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине Статьи редакции
Об этом его просил украинский министр.
27 февраля Илон Маск написал в Twitter, что теперь глобальная спутниковая система Starlink, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет, работает на Украине. И добавил, что дополнительные терминалы уже отправили в страну. Они необходимы, чтобы принимать и раздавать сигнал.
О доступе к Starlink Маска попросил в Twitter министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров — 26 февраля. «Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют граждан Украины», — обратился к инженеру и предпринимателю Фёдоров.
Материал подготовлен редакцией TJ.
На наших глазах вершится история. Сделать зомбонет или отключить на территориях, где миротворцы внушают правильный устав на чужой территории соседского монастыря не получится, связь с космосом налажена и видео доказательства всё таки будут попадать в сеть, как и полезная информация. Готовьте фольгу.
а путлер не сможет сбить эти спутники?
Чем?
Тупин-пуйло убежал на Урал.
И там втихоря сидит.
Скажем, что Маск преследует свои цели и не более. Безразлична ему украина
Путину тоже. Только один включает интернет, а второй развязывает войну.
Один зарабатывает деньги и не хочет, что б на него правительство США ополчилось. Второй защищает людей, которых последние 8 лет мучали ВСУ
Защищает путем убивания мирных жителей по всей Украине? Интересная теория для трибунала
Украинской пропаганды много читали на завтрак?
Когда ВСУ ставит огневые точки в спальных кварталах и раздаёт оружие зекам - я сильно сомневаюсь, что эти люди защищают свою страну и беспокоятся о мирном населении.
Ребята что минусуют, я понимаю что вам хочется мирных ламповых цветочков, но увы это реальный мир. В нем нет страааашного агрессора и ламповых защитников как в Звездных Войных. "Бравые повстанцы" закрываются мирными жителями и поливает империю пропагандой.
Хуже биндеры стреляют по танкам звёздного императора мирными жителями (русскоговорящими), это геноцид русских! 8 лет смотрели как генацидят русские русских на Донбассе, хватит пора генацидить русских и в Россие
Уже успокоились? Выпейте валерьянки и послушайте человека который сам на половину хохол и прожил еще год жизни в Украине.
Да, наши сгущают краски, но очень многое правда.
Да все это российские новости.
Почитай в интернете независимые.
Радио свобода например.
Эти независимые новости тоже пропаганда. Народ, откуда такое детское и инфантильное деление на черное и белое? Любите Звездные Войны? Мир увы куда сложнее.
Теперь у меня новый поклонник Lengor.
Прошу друг, не стесняйтесь, минусуйте и этот комментарий. Вы уже прошлись по всем уже. Ни в чем себе не отказывайте :-)
Стреляют не только из спальных районов, огонь ведут из детсадов, приютах, больниц. Та что уж там даже из кремля стреляют
А вы это видели? Или вам по каналам Коломойского ваш комик это вещает?)
Устал уже читать про эти 8 лет. Вообще методички не обновляют?
Путин вообще 2 дня уже на людях не появляется и это на фоне того, что в России начинается паника. Возможно, стоит кому-то проверить жив ли он там в своём бункере, а то может уже пора сворачивать попытку оккупации и вам пора начинать писать "Мы никогда не были за него. Нас заставляли писать посты в поддержку войны"
ежедневно с видео обращениями выступает так то
А может вы как раз из тех нацистких батальонов???
це ви нас мучите а не ЗСУ
Так пусть сдадутся, посадим Зелю, выгоним инструкторов-янки и будет мир
А вы не мучаете людей с востока Украины?
Войну развязали нацисты украинские. Или вы забыли о том что происходило в Одессе???
Простите. Я пропустил новость, когда украинские нацисты вторглись в Россию. На всякий случай напомню, что Путин признал выборы президента Украины, на которых выбрали Зеленского. Последний не запрашивал никакой помощи от России, как в случае с Сирией.
т.е. по вашему надо просто смотреть как эта марионетка издевается над людьми и ждать?
Он вообще думает, что украинцы - это негроевреи такие, которых 1000 лет угнетали и не пускали в метро и в туалет нормальный, вот он и "поддержал" сидя в туалете. Как и все остальные бородатые евродрузья - флажок нарисовали и вышли погулять перед сном в центр города. Это у них помощью зовётся 😂
Если бы Путин думал о людях, то занимался бы проблемами России.
Если бы подобныеьвам думали головой, то сначала бы прочитали историческую подоплёку происходящих событий.
причем здесь историческая подоплека? она как-то оправдывает введение войск и начало боевых действий?
Напомню, что это портал про бизнес, и вот вам бизнес-аналогия
Допустим, у меня есть конкурент, который переманил моего клиента. Я позвал своих институтских товарищей, и мы сожгли машину конкурента, и сломали ему ноги.
А что тут неправильно ? Звучит как класека ру бизнеса.
Понятно
Российский военный корабль- иди на**й!
Вам положен сухпаек и звонок родственникам, потому что остались живы, а не похоронены авансом своим главнокомандующим.
Российский бот ЧрЧр - иди на**й!))
А что звездочками-то прикрыл? Перемоги не хватило?
Он сидя на унитазе это сделал, как всегда?
Это поэтому у него акции сходили на 700. Говорил я ему не связываться с украинцами. Путин ему пример. Скоро санкции получит.
Жесткая поддержка
А вы не хотите чтобы соседи развивались ?
не видел ни 1 новость про то, что вна украине нет инета
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