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Полина Лааксо

Илон Маск открыл доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине Статьи редакции

Об этом его просил украинский министр.

41 41 комментарий
3040 просмотров

27 февраля Илон Маск написал в Twitter, что теперь глобальная спутниковая система Starlink, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет, работает на Украине. И добавил, что дополнительные терминалы уже отправили в страну. Они необходимы, чтобы принимать и раздавать сигнал.

Elon Musk @elonmusk
@FedorovMykhailo Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.
Сервис Starlink теперь доступен на Украине. Дополнительные терминалы в пути

О доступе к Starlink Маска попросил в Twitter министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров — 26 февраля. «Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют граждан Украины», — обратился к инженеру и предпринимателю Фёдоров.

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo
@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

Материал подготовлен редакцией TJ.

Илон Маск открыл доступ к спутниковому интернету…
Об этом его просил украинский министр.
tjournal.ru

#илонмаск #starlink #днрилнр

Спасибо за наводку Алексейка
41 41 комментарий
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41 комментарий
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Греческий лолипоп

На наших глазах вершится история. Сделать зомбонет или отключить на территориях, где миротворцы внушают правильный устав на чужой территории соседского монастыря не получится, связь с космосом налажена и видео доказательства всё таки будут попадать в сеть, как и полезная информация. Готовьте фольгу.

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17
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DeepFakescovery channel

а путлер не сможет сбить эти спутники?

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0
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Hannibal AAA

Чем?
Тупин-пуйло убежал на Урал.
И там втихоря сидит.

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–1
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Алексей

Скажем, что Маск преследует свои цели и не более. Безразлична ему украина

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9
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evilnw

Путину тоже. Только один включает интернет, а второй развязывает войну.

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9
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Алексей

Один зарабатывает деньги и не хочет, что б на него правительство США ополчилось. Второй защищает людей, которых последние 8 лет мучали ВСУ

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–12
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Andrei

Защищает путем убивания мирных жителей по всей Украине? Интересная теория для трибунала

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6
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Andrei Makar-Uvarov

Украинской пропаганды много читали на завтрак?

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0
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Pptx Menow

Когда ВСУ ставит огневые точки в спальных кварталах и раздаёт оружие зекам - я сильно сомневаюсь, что эти люди защищают свою страну и беспокоятся о мирном населении.

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–5
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Andrei Makar-Uvarov

Ребята что минусуют, я понимаю что вам хочется мирных ламповых цветочков, но увы это реальный мир. В нем нет страааашного агрессора и ламповых защитников как в Звездных Войных. "Бравые повстанцы" закрываются мирными жителями и поливает империю пропагандой.

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0
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interzone Макс

Хуже биндеры стреляют по танкам звёздного императора мирными жителями (русскоговорящими), это геноцид русских! 8 лет смотрели как генацидят русские русских на Донбассе, хватит пора генацидить русских и в Россие

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0
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Andrei Makar-Uvarov

Уже успокоились? Выпейте валерьянки и послушайте человека который сам на половину хохол и прожил еще год жизни в Украине.

Да, наши сгущают краски, но очень многое правда.

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0
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Hannibal AAA

Да все это российские новости.
Почитай в интернете независимые.
Радио свобода например.

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0
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Andrei Makar-Uvarov

Эти независимые новости тоже пропаганда. Народ, откуда такое детское и инфантильное деление на черное и белое? Любите Звездные Войны? Мир увы куда сложнее.

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Andrei Makar-Uvarov

Теперь у меня новый поклонник Lengor.

Прошу друг, не стесняйтесь, минусуйте и этот комментарий. Вы уже прошлись по всем уже. Ни в чем себе не отказывайте :-)

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0
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interzone Макс

Стреляют не только из спальных районов, огонь ведут из детсадов, приютах, больниц. Та что уж там даже из кремля стреляют

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0
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Алексей

А вы это видели? Или вам по каналам Коломойского ваш комик это вещает?)

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–1
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evilnw

Устал уже читать про эти 8 лет. Вообще методички не обновляют?
Путин вообще 2 дня уже на людях не появляется и это на фоне того, что в России начинается паника. Возможно, стоит кому-то проверить жив ли он там в своём бункере, а то может уже пора сворачивать попытку оккупации и вам пора начинать писать "Мы никогда не были за него. Нас заставляли писать посты в поддержку войны"

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6
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Ware Wow

ежедневно с видео обращениями выступает так то

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0
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Алексей

А может вы как раз из тех нацистких батальонов???

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–3
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Danik Diiizer

це ви нас мучите а не ЗСУ

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1
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Pptx Menow

Так пусть сдадутся, посадим Зелю, выгоним инструкторов-янки и будет мир

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–3
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Алексей

А вы не мучаете людей с востока Украины?

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–1
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Алексей

Войну развязали нацисты украинские. Или вы забыли о том что происходило в Одессе???

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–2
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evilnw

Простите. Я пропустил новость, когда украинские нацисты вторглись в Россию. На всякий случай напомню, что Путин признал выборы президента Украины, на которых выбрали Зеленского. Последний не запрашивал никакой помощи от России, как в случае с Сирией.

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4
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Алексей

т.е. по вашему надо просто смотреть как эта марионетка издевается над людьми и ждать?

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–2
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Anna Petrova

Он вообще думает, что украинцы - это негроевреи такие, которых 1000 лет угнетали и не пускали в метро и в туалет нормальный, вот он и "поддержал" сидя в туалете. Как и все остальные бородатые евродрузья - флажок нарисовали и вышли погулять перед сном в центр города. Это у них помощью зовётся 😂

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4
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evilnw

Если бы Путин думал о людях, то занимался бы проблемами России.

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2
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Pptx Menow

Если бы подобныеьвам думали головой, то сначала бы прочитали историческую подоплёку происходящих событий.

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1
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Grigoriy Malyshev

причем здесь историческая подоплека? она как-то оправдывает введение войск и начало боевых действий?

Напомню, что это портал про бизнес, и вот вам бизнес-аналогия
Допустим, у меня есть конкурент, который переманил моего клиента. Я позвал своих институтских товарищей, и мы сожгли машину конкурента, и сломали ему ноги.

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1
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Абырвалг Абырвалг

А что тут неправильно ? Звучит как класека ру бизнеса.

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1
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Anna Petrova

Понятно

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Дмитрий Потапов

Российский военный корабль- иди на**й!

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1
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Chr Chr

Вам положен сухпаек и звонок родственникам, потому что остались живы, а не похоронены авансом своим главнокомандующим.

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Дмитрий Потапов

Российский бот ЧрЧр - иди на**й!))

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0
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Pptx Menow

А что звездочками-то прикрыл? Перемоги не хватило?

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–1
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Можно Менять

Он сидя на унитазе это сделал, как всегда?

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–9
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okman

Это поэтому у него акции сходили на 700. Говорил я ему не связываться с украинцами. Путин ему пример. Скоро санкции получит.

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2
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Дмитрий Романов

Жесткая поддержка

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1
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lil maybe

А вы не хотите чтобы соседи развивались ?

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Алексей Кирпиченко

не видел ни 1 новость про то, что вна украине нет инета

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0
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Читать все 41 комментарий
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Alex Petrov
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3
NTA
«Почему я должен тебе доверять?» Объясняем предсказания любого классификатора

Для того чтобы доверять модели машинного обучения, я научу понимать причины, по которым она сделала то или иное предсказание. Для установления такого доверия можно использовать алгоритм, который хотя бы приблизительно объясняет результаты работы модели. Вариантом такого алгоритма является Python-библиотека LIME.

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