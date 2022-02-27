Как создать свой персональный VPN на Windows, iOS и macOS Статьи редакции
Пошаговая инструкция-тред от программиста и автора блога о финансах selfDemanDeD.
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Для пользователей Windows
Для пользователей iOS
Для пользователей macOS
Сперва нужно повторить шаги из первых пяти Twitter-публикаций в разделе «Для пользователей Windows» — они выше. Далее выполнить эти:
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