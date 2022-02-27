У вас спросят код-пароль, а потом ещё предупредят, что VPN-сервер может всякое делать с вашим трафиком, а ещё он не подписан. Но это ваш личный сервер, так что снова жмём "Установить". (А потом ещё раз внизу.)



Почти все готово, остался один шаг.