Российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку Spotify и Netflix Статьи редакции
У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера.
Пользователи Twitter из России пытаются оплатить подписку Spotify с карт «Сбера» и «Тинькофф», но получают сообщение об ошибке.
Редакторы vc.ru не смогли оплатить подписку на музыкальный сервис с карт «Альфа-банка» и «Сбера», а также зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карт «Тинькофф» и «Альфа-банка».
Пресс-служба «Тинькофф» сообщила vc.ru, что проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесён в санкционный список. PR-служба «Альфа-банка» считает то же самое.
vc.ru направил запросы в Spotify, Netflix и ВТБ, но пока не получил ответа.
Не долго музыка играла…
есть пиратский спотифай на 4пда. Там и платить ничего не надо. Гениально!
Именно такими же соображения руководствуется правительство РФ: Ивану ЗП и доллары не нужны, ведь есть корешки! Гениально, и не поспоришь.
Яндекс Музыка — долго
Кстати, ничем не хуже Споифая, разве что ассортиментом деликатесов уступает, но к этому мы привыкшие.
А ещё есть ЗверЗвук.
Заскринил на будущее, поржём еще потом над этими проблемами)
Там на заседании ЦБ сообщили, что поддержке рубля не будет, а сама Набиулина была в черном. Похоже, что это капитуляция и похороны.
Перейдут на $ походу, потихоньку
ребятишки, а надо ли???? импортозамещение на долгие годы, и на восток
Путин 20 лет рассказывал, что он всё заместил и все его слова превратились в пыль за 5 дней.
Виниловый проигрыватель оказался хорошей инвестицией...
Ну а как вы хотели? Отсидеться в теплой квартирке под музыку и сериальчики, пока Путлер ебашит соседей? Ну не выйдет, страдать будет вся страна. :(
Ну так-то это не самая большая проблема, с которой мы столкнёмся.
Вспоминаем винил, достаём проигрыватель.
Сдуваем пыль с балалаек!
ребятишки, а надо ли???? импортозамещение на долгие годы, и на восток
Только что продлил подписку с привязкой новой карты . Mastercard тинькофф. Транзакция прошла.
Spotify
Можно попробовать через PayPal, привязав к нему карту.
Пробовали, не получилось, к сожалению. А у вас вышло оплатить?
Они вроде как ограничили работу с российскими банковскими картами. Сейчас как вариант можно поехать в какую-то Армению или Казахстан, и открыть там банковскую карту для оплаты зарубежных сервисов.
В самом Тинькофф Банке может стоит попробовать оплатить Spotify, желательно через карту Мир
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Ошибочка. Он ведёт на сайт
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У меня как всегда автоматически произошло списание
Ещё сегодня у наверно всех пользователей и у меня лично исчезла вкладка телевидение ! У многих годовые подписки
За Нетфликс обидно, а музыку через яндекс музыку слушаю.
У меня как обычно, автоматически списалась плата за споти
За Нетфликс обидно, а музыку через яндекс музыку слушаю.
Ещё сегодня у наверно всех пользователей и у меня лично исчезла вкладка телевидениев Megogo! У многих годовые подписки
Это прорыв (в каменный век).
а если подписка через самого тинька с про таи интересно пройдёт? она у них типа напрямую со счёта а не с карты
Ну так-то это не самая большая проблема, с которой мы столкнёмся.
Вспоминаем винил, достаём проигрыватель.
Ну так-то это не самая большая проблема, с которой мы столкнёмся.
Вспоминаем винил, достаём проигрыватель.
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Оплата прошла с тинька, никаких проблем, просто пришлось внести карту повторно
О! Хорошие новости подъехали )
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Это часть антикризисных мер компании.
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