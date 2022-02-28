{"id":12213,"title":"\u0412\u0435\u0441\u0451\u043b\u0430\u044f, \u043f\u043e\u0448\u043b\u0430\u044f \u0438 \u0433\u0440\u0443\u0431\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043f\u0435\u0432\u0438\u0446\u044b \u0438\u0437 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=12213&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/538299-poslushat-novoe-mini-albom-kim-petras-o-sekse&placeBit=1&hash=81789cf39fdb75b3fbb938dc38b9842fd75e98a7fd0602b296c4a29deccdf607","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Богдан Музыченко

Российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку Spotify и Netflix Статьи редакции

У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера.

36 36 комментариев
4369 просмотров

Пользователи Twitter из России пытаются оплатить подписку Spotify с карт «Сбера» и «Тинькофф», но получают сообщение об ошибке.

Редакторы vc.ru не смогли оплатить подписку на музыкальный сервис с карт «Альфа-банка» и «Сбера», а также зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карт «Тинькофф» и «Альфа-банка».

Пресс-служба «Тинькофф» сообщила vc.ru, что проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесён в санкционный список. PR-служба «Альфа-банка» считает то же самое.

При попытке оплатить подписку на Netflix с карты «Тинькофф» появляется это сообщение
Настя @Nasta85226965
Послушала музыку, называется... Подписку спотифай теперь нельзя оплатить картой Mastercard(
yun 🇷🇺🤍🇺🇦 @yunaraks
Я одна не могу оплатить подписку в спотифай? Пишет что платёж не прошёл и вылезает ошибка.
Попробовала уже с двух разных карт.
Dion @Diana_Trem
Кто знает, как теперь возможно оплатить спотифай и возможно ли?
Melnik🕊 @melnichkaliz
Пипец спотифай уже не проводит оплату

vc.ru направил запросы в Spotify, Netflix и ВТБ, но пока не получил ответа.

#новость #днрилнр #санкции #spotify #netflix

36 36 комментариев
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ruslan Umarkhanov

Не долго музыка играла…

Ответить
16
Развернуть ветку
Аналитик

есть пиратский спотифай на 4пда. Там и платить ничего не надо. Гениально!

Ответить
–14
Развернуть ветку
Артем Наумов

Именно такими же соображения руководствуется правительство РФ: Ивану ЗП и доллары не нужны, ведь есть корешки! Гениально, и не поспоришь.

Ответить
11
Развернуть ветку
Антон Т

Яндекс Музыка — долго
Кстати, ничем не хуже Споифая, разве что ассортиментом деликатесов уступает, но к этому мы привыкшие.

А ещё есть ЗверЗвук.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Заскринил на будущее, поржём еще потом над этими проблемами)

Ответить
11
Развернуть ветку
evilnw

Там на заседании ЦБ сообщили, что поддержке рубля не будет, а сама Набиулина была в черном. Похоже, что это капитуляция и похороны.

Ответить
5
Развернуть ветку
Adam Christ

Перейдут на $ походу, потихоньку

Ответить
0
Развернуть ветку
CLOU D

ребятишки, а надо ли???? импортозамещение на долгие годы, и на восток

Ответить
–3
Развернуть ветку
evilnw

Путин 20 лет рассказывал, что он всё заместил и все его слова превратились в пыль за 5 дней.

Ответить
9
Развернуть ветку
Andrey Solovyev

Виниловый проигрыватель оказался хорошей инвестицией...

Ответить
2
Развернуть ветку
Georgi Lis

Ну а как вы хотели? Отсидеться в теплой квартирке под музыку и сериальчики, пока Путлер ебашит соседей? Ну не выйдет, страдать будет вся страна. :(

Ответить
1
Развернуть ветку
Koshuba Pro

Ну так-то это не самая большая проблема, с которой мы столкнёмся.
Вспоминаем винил, достаём проигрыватель.

Ответить
1
Развернуть ветку
ИгорьOK

Сдуваем пыль с балалаек!

Ответить
1
Развернуть ветку
CLOU D

ребятишки, а надо ли???? импортозамещение на долгие годы, и на восток

Ответить
1
Развернуть ветку
Вяче Слав

Только что продлил подписку с привязкой новой карты . Mastercard тинькофф. Транзакция прошла.

Ответить
1
Развернуть ветку
Вяче Слав

Spotify

Ответить
0
Развернуть ветку
Лу Арутюнова

Можно попробовать через PayPal, привязав к нему карту.

Ответить
0
Развернуть ветку
Лера Михайлова

Пробовали, не получилось, к сожалению. А у вас вышло оплатить?

Ответить
2
Развернуть ветку
Святослав Гусев

Они вроде как ограничили работу с российскими банковскими картами. Сейчас как вариант можно поехать в какую-то Армению или Казахстан, и открыть там банковскую карту для оплаты зарубежных сервисов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sasha Guseinov

В самом Тинькофф Банке может стоит попробовать оплатить Spotify, желательно через карту Мир

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Sasha Guseinov

Ошибочка. Он ведёт на сайт

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
oksana shtefanova

У меня как всегда автоматически произошло списание

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Дьяконов

Ещё сегодня у наверно всех пользователей и у меня лично исчезла вкладка телевидение ! У многих годовые подписки

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Матвеев

За Нетфликс обидно, а музыку через яндекс музыку слушаю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ruslan Umarkhanov

Недолго музыка играла…

Ответить
0
Развернуть ветку
oksana shtefanova

У меня как обычно, автоматически списалась плата за споти

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Матвеев

За Нетфликс обидно, а музыку через яндекс музыку слушаю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ruslan Umarkhanov

Недолго музыка играла…

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Дьяконов

Ещё сегодня у наверно всех пользователей и у меня лично исчезла вкладка телевидениев Megogo! У многих годовые подписки

Ответить
0
Развернуть ветку
Ruslan Umarkhanov

Недолго музыка играла…

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanislav

Это прорыв (в каменный век).

Ответить
0
Развернуть ветку
Вик Бой

а если подписка через самого тинька с про таи интересно пройдёт? она у них типа напрямую со счёта а не с карты

Ответить
0
Развернуть ветку
Koshuba Pro

Ну так-то это не самая большая проблема, с которой мы столкнёмся.
Вспоминаем винил, достаём проигрыватель.

Ответить
0
Развернуть ветку
Koshuba Pro

Ну так-то это не самая большая проблема, с которой мы столкнёмся.
Вспоминаем винил, достаём проигрыватель.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Adam Christ

Оплата прошла с тинька, никаких проблем, просто пришлось внести карту повторно

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Gunt

О! Хорошие новости подъехали )

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
Банк 131
Платежи и банки сейчас: антикризисный FAQ для бизнеса от Банка 131

Обновлено: 27.02.2022 в 21:20

0 Обсудить
11
Russpass
Как дизайн интерфейса помогает турсервису продавать впечатления

Рассказывает дизайн-команда RUSSPASS.

2 2 комментария
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NTA
Spark Workflow

В рамках разработки приложения разработчик должен иметь представление, что происходит от старта, до окончания работы Spark приложения. Данная информация необходима для понимания, где искать ошибки, каким образом ориентироваться в логах и оптимизировать приложение.

0 Обсудить
2
Миграция
Таня Боброва
Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой
57 57 комментариев
74
Финансы
Маша Цепелева
«Яндекс» выплатит сотрудникам дополнительную зарплату, чтобы финансово поддержать их на фоне войны на Украине Статьи редакции

Это часть антикризисных мер компании.

34 34 комментария
27
Финансы
Евгения Евсеева
ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до 20% Статьи редакции

В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.

300 300 комментариев
76
Httpool
Тренды деловой социальной сети LinkedIn в 2022 году для маркетологов

Полтора часа концентрированной полезной информации от агентства ModumUp и экспертов Httpool — вот итоги вебинара, который прошел 15 февраля 2022 года.

0 Обсудить
2
Офлайн
Лиана Липанова
«Нужно заканчивать весь этот госкапитализм»: Дерипаска, Фридман и Тиньков высказались против войны на Украине Статьи редакции

Война никогда не может быть решением проблемы, считают предприниматели.

Мы в фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды за последние два года почти оказавшись по ту сторону жизни, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!

Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день.Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!

Олег Тиньков
пост в Instagram
36 36 комментариев
83
Медиа
TJ
Сайты нескольких российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

93 93 комментария
88
Миграция
Denis Shiryaev
ОАЭ, Индия, Грузия: куда россияне могут уехать без виз и на сколько дней Статьи редакции

Всё, что могу в эти дни, — пытаться быть полезным. Подготовил список безвизовых стран для россиян на 2022 год и количество дней, сколько можно находится.

10 10 комментариев
26
Больше статей
null