Мы в фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды за последние два года почти оказавшись по ту сторону жизни, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!

Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день.Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!