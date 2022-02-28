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Таня Боброва

Регистратор доменов Namecheap сообщил, что прекратит обслуживать пользователей из России Статьи редакции

Пользователям нужно перенести домены верхнего уровня к другим провайдерам до 6 марта 2022 года.

Компания разослала пользователям из России письма, в которых сообщила о прекращении работы с ними. Скриншотами поделились пользователи Twitter и vc.ru.

Egor Tolstoy @igrekde
Так, правильно ли я понял, что я слишком плох, чтобы пользоваться сервисом Namecheap, но недостаточно плох, чтобы они себе не смогли оставить себе мои деньги?

Компания также заявила, что клиенты, использующие услуги хостинга Namecheap, EasyWP или Private Email с доменами .ru, .xn--p1ai (рф), .by, .xn--90ais (бел) и .su, теперь столкнутся с ошибками.

Представитель Namecheap подтвердил Motherboard решение о приостановке обслуживания пользователей. Исключение сделают для некоторых клиентов «при определённых обстоятельствах»: например, для независимых журналистов, благотворительных или новостных организаций, служб здравоохранения.

Издание отмечает, что компания просит пользователей только сменить регистратора, но не будет блокировать домены. По собственным данным, всего у Namecheap 2 млн клиентов по всему миру, сервис управляет более чем 14 млн доменов.

#новость #namecheap

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Спасибо за наводку Роман Сарваров
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Boris Treukhov

Это акт мародерства, а не геройства - собирать деньги, а потом прекращать обслуживать на фоне кризиса, войны и прочего. Одно дело когда вы воюете, а другое когда пытаетесь ограбить нейтральный магазин за то что там русские(или другая нация которая вам не нравится, фильм Ида смотрели?) работают. Обычно в срачах я какую-то нейтральную позицию поддерживаю, просветить пытаюсь народ про Чехословакию и прочее, но это ни в какие ворота не лезет. Очень специфичное решение, которое тень бросает на последние достижения народа Украины.
Looting is the act of stealing, or the taking of goods by force, typically in the midst of a military, political, or other social crisis, such as war, natural disasters (where law and civil enforcement are temporarily ineffective), or rioting.

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43
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Alex Miller

Буду знать где в следующий раз не буду регистрироваться. Для себя лично выпады всех компаний беру на карандаш и планирую бойкотировать

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6
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Sergej Babinsky

Хотите обсудить это с сотрудниками NC работающим из подвалов и бомбоубежищ Харькова?

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–10
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Александр Моноскин

Такое решение им поможет как-то?

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1
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Valeryi

Хочу обсудить это вместе с немцами, мусульманами, да че уж, и с американцами тоже.

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0
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Научный микроскоп

Угу

Sorry, however, there is nothing I can do for you in this case. We will not refund your services.

Due to the war crimes and violation of human rights by the russian regime, we will no longer be providing services to entities in Russia. We ask that you move all your services to another provider ASAP.
Feel free to get back to us at any moment if you have any issues or questions.
We are here for you 24/7.
Regards,
 Yaroslav Liutyi

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0
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Константин Хиксводел

Почти все западные компании и без войны ведут себя как мародёры, а когда это касается русских или любых граждан из бывших советских республик, то здесь они особенно себя проявляют. В пример можно поставить ещё несколько доменных регистраторов, и торговых площадок. Интересно что было бы, если в мировых новостях говорили что агрессор или нападающая сторона не мы, были бы применены такие *санкции* или нет.

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0
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Привет

Пора уже начать вести список не благонадежных компаний.

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15
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Sasha Bochkin

да, ковид и война сняли маски со многих стран компаний. Самое печальное что не у всех есть алтернативы

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1
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Сергей

Вот это уже реальная жесть пошла...
Сейчас и другие доменные регистраторы подтянутся...

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13
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Mikhail Komlev

У меня тоже есть домен у зарубежного регистратора. Сегодня начну его перенос в Россию.

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0
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Ирина Савельева

У них весь основной персонал вроде как в Украине, 1700 человек, вот и приехала "ответочка" - https://www.namecheap.com/careers/ukraine/
Хорошего в этом решении мало, но такая у нас теперь жизнь и это в основном не так критично.
Xотя под их бан и оппозиционные издания, например DOXA попали. Сначала их заблокировал РКН, а вечером в этот же день украинские NameCheap.

Ukraine Location Details | Namecheap
Namecheap offers great opportunity to boost your career &amp; collaborate with people around the…
www.namecheap.com
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8
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Ivan Cikenov

А как перенести, это же платно, а как оплатить, если карты не работают?

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0
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Boris Treukhov

А это специально так и было задумано, особенно, если много доменов, то надо срочно продлить все за 1 неделю при курсе 150 рублей и неработающих банковских платежах - Namecheap с нами пытается реализовать националистический мем про "выбрось ... на мороз" с целью нанести максимальный ущерб своим добропорядочным клиентам основываясь на стране проживания . Кто же знал что это компания не американская, а украинско-националистическая. В любом случае это любое отношение к Namecheap теперь "знак качества" на который стоит смотреть при приеме на работу. Они до последнего вводили в заблуждение и собирали деньги с клиентов как американская компания.

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17
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Rustam Ganeyev

Прикол в том, что они даже не основываются на месте проживания, а на паспорте. Гражданин 🇷🇺 , проживающий за рубежом - лови бан, дорогой

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5
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Boris Treukhov

Неясно до конца, на чем это основана дискриминация, но понятно что при запретах на платежи мы сможем(если вообще будут деньги при обвалившейся и закрытой бирже) в короткий срок только в российские очень дорогие регистраторы перенести домены, что прямо противоположно идеям того странного CEO с форума.
Он напоминает того украинца на Майорке, подпалившего яхту - грешно конечно и можно понять их отчаяние, но все таки CEO в Америке сидит, а не в Украине и действует очень непрофессионально - он вообще исследовал кто, и почему покупает у него домены, почему он именно у него, а не в российской юрисдикции, насколько клиенты поддерживают правительство и т.п. И вообще его идея что он отключит домены и мы все пойдем на баррикады - какой-то привкус бреда имеет. Но то, что много клиентов в России и они обрушат ему и без того не работающий из-за военных действий чат - это в воду глядеть не надо. Мне кажется гораздо больше людей пойдет на разборки с Namecheap чем с властями в первую очередь.

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7
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Артур

Там на hackernews их СЕО высрался. Написал ему, посмотрим что ответит.
https://news.ycombinator.com/item?id=30504812#30505495

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6
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Роман Сарваров

Вообще странные у него доводы. Мол типа мы платим налоги в бюджет РФ и по-этому он не хочет поддерживать это.
А то что нам надо переносить домены к русским регистраторам и РФ получит еще больше налогов его не смущает?

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11
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Mercator

Он сам не хочет это поддерживать, в этом участвовать. Как официальное лицо компании он объясняет, что причастным к этому не будет. Что непонятного? Дело не просто в налогах, которые пойдут в казну, а в том, что он участвует в их получении. Не хотят они так.

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2
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Sasha Step

А по моему как раз наоборот, он стремится поддержать путина. Деньги которые он мог получить с Россиян и заплатить с них налог в своей стране, власти которой направили бы их на борьбу с путиным, теперь пойдут в бюджет России, и путин рано или поздно использует из для борьбы с политикам в его стране.
Ну или он идиот и тупо хайпится на войне. Воюет не простой народ, а политики, а это болван наказывает простой народ.

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1
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Rustam Ganeyev

Регистрация у них -сша, им там lawsuit не может прилететь за беспорядочный бан?

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5
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Андрей Салмин

Куда лучше перенести домены?

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4
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Роман Сарваров

Вот хз, сам думаю. Подстава конеш. И еще дают только неделю...
Если найдешь куда - напиши плиз.

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2
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Андрей Салмин

Когда-то искал для одного проекта абузоуйсточивый регистратор. Были рекомендации или Китай или Швеция. Китайский сейчас найти быстро не смог, но вот такой нашел alibabacloud.com

Alibaba Cloud: Reliable Secure Cloud Solutions…
Alibaba Cloud offers a integrated suite of cloud products and services that are reliable and…
www.alibabacloud.com
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4
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Роман Сарваров

Я наверное в beget перенесу.
Мне абузоустойчивый не нужен.

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2
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Андрей Орлов

У меня там аккаунт, в панеле есть русский язык. Уже два года и без проблем.

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1
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Дмитрий Филиппов

На Beget, это бесплатно

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0
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Максим Мишин

В Бегет зарегистрируйтесь и попросите техподдержку - сами все сделают. Неплохо работают, я 10 лет с ними.

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0
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Dmytro

ха-ха.
Санкции только на пользу

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–6
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Hell

Это решение конкретной компании. Никто их этого делать не заставлял.

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5
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Ковтун Максим

А многих никто не заставлял. Их и не надо заставлять.

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0
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Di Buenio

Одним словом: «о*уеть».

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4
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Влад

А icann или кто там, они политизированы?
Разрешено ли это в правилах?

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3
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Rustam Ganeyev

GoDaddy сделает план продаж на год за пару дней

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1
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Mikhail Komlev

GoDaddy разделегировала домены крымчанам в 2014 году. К ним опасно переводить.

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3
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A B

Скорее рег ру сделает.) Ну или алибаба, как сверху написали. После этого выкидона люди зассут юзать американских регистраторов, особо не вдаваясь в подробности этого случая

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2
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Валентин Остапенко

А что насчет перенести домены на другой аккаунт, на резидента другой страны?

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1
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NotFop

Я перенес, пока наблюдаю.

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0
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Денис Боенсков

Правильно ли я понимаю, что нападать на страны на другом континенте (в том числе и под выдуманными предлогами типа потрясывания колбочкой с неизвестным веществом) и убивать глав государств (с огромными "сопутствующими потерями" среди мирных) - это хорошо?

Правильно ли я понимаю, что несколько лет истреблять мирных жителей (включая стариков и детей) на своей территории вместо борьбы с вооруженными людьми - это тоже нормально?

Войти в страну которая у границы начинает грозить ядерным оружием, (но без целенаправленного истребления мирного населения страны в которую вошли) - это вселенское зло?

Мне не нравится ни "обнуленный", ни "клоун". Война - это плохо! Давить другие страны ради своей выгоды - это тоже плохо!

Я против войны, но если постоянно давить на пружину, то она рано или поздно либо "выстрелит" в обратную сторону (что мы и наблюдаем), либо сломается (надеюсь этого не произойдет).

Давайте уже жить дружно! Задолбали!

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1
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Александр Гутников

Можете объяснить ,что это означает ?

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Роман Сарваров

То что тебе нужно переносить домен к другому регистратору и заново за него платить (за год).

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1
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Di Buenio

А есть какие-то мануалы по переносу?

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–1
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Роман Сарваров

Я переношу на beget. Как сказала поддержка - это не так сложно, надо жмакнуть на кнопку "перенос" и следовать инструкциям.
Первым делом нужно определиться на какой хост переносить будешь, а там уже можно через техподдержку спросить или найти кнопку переноса.

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2
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dlr5668

Перенес на рег ру в 2 клика. Заплатил гдето 600р за продление. Но лучше выбрать алибабу, наверное.
ЗЫ пришлось выключить whois guard иначе не переносилось

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1
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Андрей Салмин

Зона io больше 7к

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0
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Руслан

Это всё reg.ru и jino касается?

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0
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Valeryi

Blazing SEO вчера тоже прислали такое письмо. Пока-пока, у вас есть 48 часов, вы русские, вы плохие.
Слава президенту!

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