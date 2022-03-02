Сервисы
Богдан Музыченко

Кэшбек-сервис LetyShops перестал работать в России из-за войны с Украиной Статьи редакции

На сайте показывается сообщение «На данный момент, сервис недоступен в этом регионе».

Компания остановила работу сервиса на территории России, сообщил основатель LetyShops Игорь Гнатовский на своей странице в Facebook.

По словам Гнатовского, сотрудники работают только над «жизненно-важными» частями сервиса.

Сообщение на сайте Letyshops

#новость #letyshops

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55 комментариев
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Just Here

запоминаем очередного пидора, с коим никогда больше не стоит вести дела. Отсутствие бизнес-этики замаскировано под дешевый патриотизм. Бизнес родом из Винницы (западная украина)

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21
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Евгений Дроздов

Мда. Отличный ход: и Патриот, и бабки спиздил. Win-Win

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10
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Евгений Дроздов

Спасибо, бл@дь, большое. То есть накопленный за несколько лет кэшбэк стал... Ничем?

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17
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Ware Wow

Продолжают портить отношение к себе.

С одной стороны призывают бороться за них, рисковать собой, а с другой вредят и радуются созданным неудобствам (если не сказать больше).

Понятны эмоции, но выглядит хреново и как выше написал реально портит отношение и все обращения к россиянам выглядят просто манипуляцией, использованием.

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23
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Paul Denisevich

А почему не вывел? Ведь пиздецом пахнет уже несколько дней

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0
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Евгений Дроздов

Недавно что-то брал и ждал когда поступит новый чтобы вывести все сразу. Дождался, дебил.

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0
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ilia

Пардон, а несколько лет на кой х.. копить в аккаунте сервиса было? Не, мне правда интересно почему люди не выводят средства сразу как достигнута сумма для вывода - минималка - хотя бы чтобы на накопительный счет положить - там тоже будут лежать, но хоть рубль-два, но капнут, а ждут-копят непонятно чего в личном кабинете сайтов и сервисов (не только про кэшбэк).

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3
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Serge Vladimirovich

Да ладно Вам, радуйтесь что не спалили им данные своей карты.
Кто знает, как бы этот чувак с Винницы ими потом распорядился...

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0
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Matvey Smirnov

Что же теперь будет рекламить Wylsacom?.....

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15
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Симеон Обедов

Т.е. они получали через международный Адмитад, который работает всё ещё с Россией, но решили реквестировать все деньги на своё или национальное благо. Неплохо :/

Вроде как у них был офис в России, как же с сотрудниками поступили? Также как и с пользователями?

Будут ли блоггеры вырезать теперь существовавшую рекламу с летишопс?

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11
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Кот Матроскин

Дак это ж и есть сервис адмитада) так что, видимо, ждем, что и адмитад пошлет своих вебов…
Некоторые партнерки уже, к сожалению, послали российских веб-мастеров…

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2
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Артём Чупраков

Нет, это был отдельный проект, просто в него инвестировал Admitad в своё время, но видимо зря.

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2
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Сергей Мазур

так адмитад наебывает партнеров регулярно. тут столько случаев постили.

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0
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Кот Матроскин

Да, это знаю

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0
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Александр Мишулин

"Покупайте через нас, чтоб мы на реферальных ссылках подняли бабок, а вам мы наш сервис отключим, чтоб накопленный кешбек вы не вывели". Четко 👍
Стоит создать реестр таких "гениев", чтоб народ знал, кто кинет в трудный момент, а кто нет

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10
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Евгений Миганов

Ну все кому не лень высказывают свою позицию по войне. Каждая шелупень считает нужным задеть и пнуть нас. Неужеле не понятно, что эти санкции уже начинают иметь обратный эффект. Люди, которые не поддерживали деда и его войну, начинают беситься от западных санкций, от таких истеричных движений западных компашек и уже встают на сторону деда. Потому что зае..ли!

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6
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Nekchich

Только вот единственное противодействие деда этим санкциям это Ядерное оружие 😒

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0
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Евгений Миганов

Но действенное)

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–1
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Артем Баранов

Блин, 800 рублей не успел вывести

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Артём Чупраков

Дорогой основатель Letyshops. Всего Вам хо-ро-ше-го. Уходите и никогда больше не возвращайтесь. Плевать мы хотели на ваш партнёрский сайт-прокладку, зарабатывающий на разнице партнерского вознаграждения и вашего процента кэшбэка. У нас свои аналоги есть.

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5
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Стас Олійник

Пусть уйдут ваши окупанты сначала))
А к Вам никто и не вернётся больше
Только нищета
Теперь "я РУССКИЙ" звучит во всем мире позорно и очень стыдно

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–1
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Gregory

Ну раз Стасик это утверждает - теперь точно пора паниковать.

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0
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Стас Олійник

Да Гришка да)

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Aleksandr

Класс. Кричат: мы за мир во всем мире, а в политику не лезем, но русские идите нах?? Классная позиция сервиса

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3
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Андрей Иванов

Так нельзя, такие методы в обраточку могут сработать и разозлить ещё больше

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2
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Дима Заразза

Мудила ты, Игорь Гнатовский

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2
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lakoros

У меня там "золотой статус" был. Не помню уже сколько теперь сгорело, но факт что этим сервисов не буду пользоваться уже никогда. также желательно теперь проверять всё на "принадлежность к Украине".

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2
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Александр Токарев

Пишут в комментах Play Market, что временно

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0
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Just Here

пиздят. Партнеры = Admitad. Он же и совладелец letyshops. Деньги они выплачивают, просто основатель решил, что лучше пустить их на нужды «беженцев» (из их же офиса), чем выплатить людям, которым по договору эти деньги принадлежат. Штош, демократично

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4
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Виктор Исаков

Вы не понимаете, это другое)))

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2
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Виктор Исаков

Тот случай, когда услышал в первый раз про такой сервис🤣

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0
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dlr5668

Вот пример. В 1 клик копеечка радует

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1
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Андрей Иванов

чувак, не скромничай! за 3 месяца получилось 10$, скоро будешь королем в РФ

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4
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Ручной ихтиандр

А что за сервис был? Шмотошная?

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Blackrock

Да их полно таких. Покупаешь на АлиЭкспресс и они тебе кешбека немного дают. Маленькая но скидка

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Иван Лавренко

Это намек на то,что "моя хата" скраю, в отношении к власти не применим.

Читал сегодня прогноз форбс... Главная ж-па будет во втором квартале. Ща это даже не цветочки, а бутончики...

Эпл ,фб ,адиддас, летишопс, порнохаб,отказ проката иностранных фильмов, и пр - мелочи в сравнении с тем что сделали с Центробанком, ключевыми отраслями экономики. Минус 200 аэробусов, которые осуществляли 40% пассажиропотока, и запрет на поставку деталей, куда более серьезные санкции.
Все перечисленное выше, сделало жизнь менее комфортной, а скоро она станет еще и дороже.

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1
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Sergey Ontime

Люди не принимали решений нападать и воевать. Остальное больные фантазии.

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Igor Radysiuk

Люди 20 лет голосуют и поддерживают режим, который постоянно убивает людей и воюет.

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Семен Стрелецкий

Блядь, когда наконец им перекроют "трубу"? Запретить весть экспорт из России! Что б, блядь, свои санкции в жопу позасовывали, которая замерзать будет...

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Roman Off

Фак, мои 700 руб

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Александр Медведь

не переживай... это скоро всего лишь 1 цент будет.

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whishp

Один цент валюты Узбекистана

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Ирина

(

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FRIENDLY FIRE

Остановила или приостановила?

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Valentin Dombrovsky

@Александр Бахманн что-нибудь скажешь?

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Evgeny Rost

Благо есть кэшбэк приложение Козырная Карта. Это российская компания

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lakoros

Да полно всяких альтернатив Скидка ру, backit и пр.

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Evgeny Rost

Backit вроде тоже зарубежные ребята. А в зарубежных сейчас уверенности нет

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Marat Nazargulov

в том месяце меня на 2к кинули, зачислив потом бонус какой то, и то получается и его отжали)

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DmitriyB

2.5к осталось там

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Sergey Ontime

Где Путин, а где Летишопс. Логика деревянная.

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Sergey Pro

Фейк!!! Где подтверждение ?? По ТВ показывают что все работает , и Apple свои продажи не останавливало .

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Дима Заразза

27 февраля подтвердился кешбек с Али, залез с телефона вывести его. Приложение работало, но вывести не получалось - нельзя было выбрать куда зачислить кешбек. Счёл это каким то сбоем, а 28 эти гниды "предупредили", что кешбек "временно перестали выводить". Хороший ход - отключить возможность вывода за день до официальных заявлений.

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Семен Стрелецкий

Сука, ни в один хохляцкий сервис больше не зайду! Какой нахер бизнес - кидалы!

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SilanseR

Ну то там, когда СС закроют? тогда точно все взвоют, особенно инфоцыгане из инсты

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–2
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