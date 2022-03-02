Кэшбек-сервис LetyShops перестал работать в России из-за войны с Украиной Статьи редакции
На сайте показывается сообщение «На данный момент, сервис недоступен в этом регионе».
Компания остановила работу сервиса на территории России, сообщил основатель LetyShops Игорь Гнатовский на своей странице в Facebook.
По словам Гнатовского, сотрудники работают только над «жизненно-важными» частями сервиса.
запоминаем очередного пидора, с коим никогда больше не стоит вести дела. Отсутствие бизнес-этики замаскировано под дешевый патриотизм. Бизнес родом из Винницы (западная украина)
Мда. Отличный ход: и Патриот, и бабки спиздил. Win-Win
Спасибо, бл@дь, большое. То есть накопленный за несколько лет кэшбэк стал... Ничем?
Продолжают портить отношение к себе.
С одной стороны призывают бороться за них, рисковать собой, а с другой вредят и радуются созданным неудобствам (если не сказать больше).
Понятны эмоции, но выглядит хреново и как выше написал реально портит отношение и все обращения к россиянам выглядят просто манипуляцией, использованием.
А почему не вывел? Ведь пиздецом пахнет уже несколько дней
Недавно что-то брал и ждал когда поступит новый чтобы вывести все сразу. Дождался, дебил.
Пардон, а несколько лет на кой х.. копить в аккаунте сервиса было? Не, мне правда интересно почему люди не выводят средства сразу как достигнута сумма для вывода - минималка - хотя бы чтобы на накопительный счет положить - там тоже будут лежать, но хоть рубль-два, но капнут, а ждут-копят непонятно чего в личном кабинете сайтов и сервисов (не только про кэшбэк).
Да ладно Вам, радуйтесь что не спалили им данные своей карты.
Кто знает, как бы этот чувак с Винницы ими потом распорядился...
Что же теперь будет рекламить Wylsacom?.....
Т.е. они получали через международный Адмитад, который работает всё ещё с Россией, но решили реквестировать все деньги на своё или национальное благо. Неплохо :/
Вроде как у них был офис в России, как же с сотрудниками поступили? Также как и с пользователями?
Будут ли блоггеры вырезать теперь существовавшую рекламу с летишопс?
Дак это ж и есть сервис адмитада) так что, видимо, ждем, что и адмитад пошлет своих вебов…
Некоторые партнерки уже, к сожалению, послали российских веб-мастеров…
Нет, это был отдельный проект, просто в него инвестировал Admitad в своё время, но видимо зря.
так адмитад наебывает партнеров регулярно. тут столько случаев постили.
Да, это знаю
"Покупайте через нас, чтоб мы на реферальных ссылках подняли бабок, а вам мы наш сервис отключим, чтоб накопленный кешбек вы не вывели". Четко 👍
Стоит создать реестр таких "гениев", чтоб народ знал, кто кинет в трудный момент, а кто нет
Ну все кому не лень высказывают свою позицию по войне. Каждая шелупень считает нужным задеть и пнуть нас. Неужеле не понятно, что эти санкции уже начинают иметь обратный эффект. Люди, которые не поддерживали деда и его войну, начинают беситься от западных санкций, от таких истеричных движений западных компашек и уже встают на сторону деда. Потому что зае..ли!
Только вот единственное противодействие деда этим санкциям это Ядерное оружие 😒
Но действенное)
Блин, 800 рублей не успел вывести
Дорогой основатель Letyshops. Всего Вам хо-ро-ше-го. Уходите и никогда больше не возвращайтесь. Плевать мы хотели на ваш партнёрский сайт-прокладку, зарабатывающий на разнице партнерского вознаграждения и вашего процента кэшбэка. У нас свои аналоги есть.
Пусть уйдут ваши окупанты сначала))
А к Вам никто и не вернётся больше
Только нищета
Теперь "я РУССКИЙ" звучит во всем мире позорно и очень стыдно
Ну раз Стасик это утверждает - теперь точно пора паниковать.
Да Гришка да)
Класс. Кричат: мы за мир во всем мире, а в политику не лезем, но русские идите нах?? Классная позиция сервиса
Так нельзя, такие методы в обраточку могут сработать и разозлить ещё больше
Мудила ты, Игорь Гнатовский
У меня там "золотой статус" был. Не помню уже сколько теперь сгорело, но факт что этим сервисов не буду пользоваться уже никогда. также желательно теперь проверять всё на "принадлежность к Украине".
Пишут в комментах Play Market, что временно
пиздят. Партнеры = Admitad. Он же и совладелец letyshops. Деньги они выплачивают, просто основатель решил, что лучше пустить их на нужды «беженцев» (из их же офиса), чем выплатить людям, которым по договору эти деньги принадлежат. Штош, демократично
Вы не понимаете, это другое)))
Тот случай, когда услышал в первый раз про такой сервис🤣
Вот пример. В 1 клик копеечка радует
чувак, не скромничай! за 3 месяца получилось 10$, скоро будешь королем в РФ
Да их полно таких. Покупаешь на АлиЭкспресс и они тебе кешбека немного дают. Маленькая но скидка
Это намек на то,что "моя хата" скраю, в отношении к власти не применим.
Читал сегодня прогноз форбс... Главная ж-па будет во втором квартале. Ща это даже не цветочки, а бутончики...
Эпл ,фб ,адиддас, летишопс, порнохаб,отказ проката иностранных фильмов, и пр - мелочи в сравнении с тем что сделали с Центробанком, ключевыми отраслями экономики. Минус 200 аэробусов, которые осуществляли 40% пассажиропотока, и запрет на поставку деталей, куда более серьезные санкции.
Все перечисленное выше, сделало жизнь менее комфортной, а скоро она станет еще и дороже.
Люди не принимали решений нападать и воевать. Остальное больные фантазии.
Люди 20 лет голосуют и поддерживают режим, который постоянно убивает людей и воюет.
Блядь, когда наконец им перекроют "трубу"? Запретить весть экспорт из России! Что б, блядь, свои санкции в жопу позасовывали, которая замерзать будет...
Фак, мои 700 руб
не переживай... это скоро всего лишь 1 цент будет.
Один цент валюты Узбекистана
(
Остановила или приостановила?
@Александр Бахманн что-нибудь скажешь?
Благо есть кэшбэк приложение Козырная Карта. Это российская компания
Да полно всяких альтернатив Скидка ру, backit и пр.
Backit вроде тоже зарубежные ребята. А в зарубежных сейчас уверенности нет
в том месяце меня на 2к кинули, зачислив потом бонус какой то, и то получается и его отжали)
2.5к осталось там
Где Путин, а где Летишопс. Логика деревянная.
Фейк!!! Где подтверждение ?? По ТВ показывают что все работает , и Apple свои продажи не останавливало .
27 февраля подтвердился кешбек с Али, залез с телефона вывести его. Приложение работало, но вывести не получалось - нельзя было выбрать куда зачислить кешбек. Счёл это каким то сбоем, а 28 эти гниды "предупредили", что кешбек "временно перестали выводить". Хороший ход - отключить возможность вывода за день до официальных заявлений.
Сука, ни в один хохляцкий сервис больше не зайду! Какой нахер бизнес - кидалы!
Ну то там, когда СС закроют? тогда точно все взвоют, особенно инфоцыгане из инсты
Компания также ограничила использование Apple Pay.
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