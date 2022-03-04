Пользователи в России сообщили о проблемах с доступом к Facebook, App Store, Google Play и другим сайтам Статьи редакции
«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.
В ночь на 4 марта российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к Facebook и Twitter, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play. Сбои начались около 1:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Down Detector.
- О том, что медиа и соцсеть заблокированы в России, сообщает проект GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.
- Проблемы с доступом к своему и другим указанным сайтам подтвердила «Медуза». «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет», — отметила редакция, отметив, что продолжает работу.
- В «Радио Свобода» также подтвердили, что часть их пользователей в нескольких регионах России пожаловалась на проблемы с доступом к сайту.
- «Сервисы отслеживания блокировок сообщают, что с доступом к сайту Русской службы BBC в России появились проблемы», — отметило издание.
- Проверка редакции DTF показала, что перечисленные ресурсы были недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».
Позже записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода» появились в реестре Роскомнадзора. На странице уточняется, что попадание в реестр не означает полную блокировку, доступ может быть ограничен к определенным страницам домена или отдельным материалам. Но сайты изданий не открываются полностью.
Причина ограничения доступа у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
Роскомнадзор также заблокировал сайт томского агентства новостей ТВ2. После этого главред заявил о приостановке деятельности.
GlobalCheck также сообщил о блокировке доменов App Store и Google Play.
Обьявлен месяц безработных блогеров
"нерабочие дни" как при ковиде
Эх, раньше были только проблемы с доступом к joycasino
И закрывался только санлайт
У меня и vc только через ВПН открывается. Без него 429 ошибка
Я понимаю, что пёс не кусает кормящую его руку, но блин, блокировать магазины приложений, не имея альтернативы от слова совсем?)
Это похоже на выстрел себе же в ногу, чем, собссно, так и любит заниматься это ведомство)
По поводу остального: у меня приложение «Медузы» не открывается тоже на «яблоке», с ночи. Придётся читать их телеграмм-канал.
А главное: спасибо дедушке за зачистку информационного поля полностью, теперь я могу читать и смотреть только официальную позицию и мнение пропагандистов и выбора у меня нет, от слова совсем🤷♂️ Кажется мне, он и сам их смотрит по ТВ и радуется, что все его понимают, поддерживают и одного с ним мнения…
Спасибо великому вождю Пу за наше счастливое детство!
Samsung Galaxy Store )))
Долго мы к этому шли, ну вот и пришли(
Хорошо что у солнца нет владельца
Если бы мне нужно было бы быстро поднять кармы на VC. Я бы просто написал бота, который под каждой новостью писал что-то не приличное. Такими темпами и с такими новостями, я бы быстро набрал кармы
Нытики все тут набирают по 50 лайков первым постом, как будто орудует ботнет
Если через VPN будут заходить реклама Adsense будет показываться?
В смысле? Есть вариант быть без vpn?)
Все понятно... Но Duolingo причем? Это просто образовательный проект. Какие фейки? Косорукие и тупые придурки из РКН!!!
Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Ночью пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту издания, а также BBC, «Радио Свободы», Deutsche Welle, Facebook, Twitter, App Store и Google Play.