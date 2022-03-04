Напоминаем, что блокировка — на ТСПУ (Роскомнадзор по закону об «автономном» рунете устанавливает «технические средства противодействия угрозам» провайдерам для контроля над трафиком российских пользователей. Они пока есть не у всех — прим. TJ)

Поэтому у кого-то может быть доступно.

На нас идёт большой DDoS.