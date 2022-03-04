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Сервисы
TJ

Пользователи в России сообщили о проблемах с доступом к Facebook, App Store, Google Play и другим сайтам Статьи редакции

«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.

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В ночь на 4 марта российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к Facebook и Twitter, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play. Сбои начались около 1:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Down Detector.

  • О том, что медиа и соцсеть заблокированы в России, сообщает проект GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.

Напоминаем, что блокировка — на ТСПУ (Роскомнадзор по закону об «автономном» рунете устанавливает «технические средства противодействия угрозам» провайдерам для контроля над трафиком российских пользователей. Они пока есть не у всех — прим. TJ)

Поэтому у кого-то может быть доступно.

На нас идёт большой DDoS.

GlobalCheck
  • Проблемы с доступом к своему и другим указанным сайтам подтвердила «Медуза». «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет», — отметила редакция, отметив, что продолжает работу.
  • В «Радио Свобода» также подтвердили, что часть их пользователей в нескольких регионах России пожаловалась на проблемы с доступом к сайту.
  • «Сервисы отслеживания блокировок сообщают, что с доступом к сайту Русской службы BBC в России появились проблемы», — отметило издание.
  • Проверка редакции DTF показала, что перечисленные ресурсы были недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».

Позже записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода» появились в реестре Роскомнадзора. На странице уточняется, что попадание в реестр не означает полную блокировку, доступ может быть ограничен к определенным страницам домена или отдельным материалам. Но сайты изданий не открываются полностью.

Причина ограничения доступа у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Роскомнадзор также заблокировал сайт томского агентства новостей ТВ2. После этого главред заявил о приостановке деятельности.

Ну что ж. ТВ2 тоже заблокировали. Вечером пришло второе предупреждение, ночью рубанули. Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно.

главный редактор ТВ2

GlobalCheck также сообщил о блокировке доменов App Store и Google Play.

При этом приложения магазинов на устройствах обращаются к другим, служебным хостам, поэтому пока работают.

Скорее всего, ожидалось, что это заблокирует магазины на устройствах, но всё пошло не по плану.

GlobalCheck

#новость #днрилнр

Материал дополнен редакцией
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Эх, раньше были только проблемы с доступом к joycasino

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Метеор

И закрывался только санлайт

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Дмитрий Алексеевич

У меня и vc только через ВПН открывается. Без него 429 ошибка

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3
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Никита Бабин

Я понимаю, что пёс не кусает кормящую его руку, но блин, блокировать магазины приложений, не имея альтернативы от слова совсем?)
Это похоже на выстрел себе же в ногу, чем, собссно, так и любит заниматься это ведомство)

По поводу остального: у меня приложение «Медузы» не открывается тоже на «яблоке», с ночи. Придётся читать их телеграмм-канал.

А главное: спасибо дедушке за зачистку информационного поля полностью, теперь я могу читать и смотреть только официальную позицию и мнение пропагандистов и выбора у меня нет, от слова совсем🤷‍♂️ Кажется мне, он и сам их смотрит по ТВ и радуется, что все его понимают, поддерживают и одного с ним мнения…

Спасибо великому вождю Пу за наше счастливое детство!

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2
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bloger

Samsung Galaxy Store )))

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0
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madkliq

Долго мы к этому шли, ну вот и пришли(

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Влад

Хорошо что у солнца нет владельца

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2
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Mitya Brik

Если бы мне нужно было бы быстро поднять кармы на VC. Я бы просто написал бота, который под каждой новостью писал что-то не приличное. Такими темпами и с такими новостями, я бы быстро набрал кармы

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Михаил Похеров

Нытики все тут набирают по 50 лайков первым постом, как будто орудует ботнет

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Michael Myers

Если через VPN будут заходить реклама Adsense будет показываться?

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Sergey Tischenko

В смысле? Есть вариант быть без vpn?)

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Lawyer Angry

Все понятно... Но Duolingo причем? Это просто образовательный проект. Какие фейки? Косорукие и тупые придурки из РКН!!!

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