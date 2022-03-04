Сервисы
Евгения Евсеева

Airbnb, Autodesk и Grammarly приостановили работу в России, Accenture — ушла Статьи редакции

А фотобанк Shutterstock временно заморозил выплаты авторам из России — из-за проблем с санкциями.

  • Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в России и Белоруссии, сообщил в своем Twitter гендиректор компании Брайан Чески. 2 марта он предупреждал, что санкции США против банков повлияли на способность площадки проводить операции на территории России.

  • Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России. По мере развития ситуации компания сообщит о дополнительных ограничениях для бизнеса.

  • Компания Accenture объявила об уходе из России в ответ на военные действия на Украине. Об этом пишет Reuters. В компании рассказали, что помогут сотрудникам российского офиса после прекращения деятельности в стране.
  • Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly перестанет работать в России и Белоруссии. Там, где это возможно, сервис вернёт пользователям деньги за подписку.
  • Фотобанк Shutterstock разослал пользователям из России письма, что временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Сервис предупредил, что продолжает работать в обычном режиме.

#новость #airbnb #autodesk #shutterstock #accenture #grammarly #днрилнр

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Влад

Sunlight то как, тоже закрывается ? Это же прям из тема
Что-то нет новостей про Sunlight....

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25
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Влад

* иХ тема

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Клемент Бурдин

Ахахахах)

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Pavel Ivanov

Жжёшь :)

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Алексей Дымов

Сейчас мы будем видеть много таких приостановок. Это ничего не значит в краткосрочной перспективе и обусловлено это больше сложностями ведения бизнеса сейчас, чем какими-то другими соображениями

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4
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Marina

Как приятно годами читать этот коупинг. Интересно, что ещё должно произойти, чтобы дошло?

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18
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Алексей Дымов

Не понимаю, почему я должен кричать все пропало, когда столько возможностей открывается

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–3
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MadRat96

О каких возможностях вы говорите?

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0
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Dennis Gooddeni

Тогда уж в долгосрочной перспективе ничего не значит…. Ну, а так у них такая культура «отмены» – Трампа, тоже везде блокировали и как кота мордой везде тыкали в санные тапки

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2
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Алексей Дымов

И это тоже правильно. Я про то, что никакого ущерба в краткосрочной перспективе не нужно ждать.

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1
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Викторович

Согласен, ниши сейчас освобождаются от гигантов, и можно пробовать занимать места. К тому же ожидается множество кризисов в различных отраслях, из-за нехватки, либо дороговизны комплектующих. Поэтому, какое экономическое благополучие ожидает нас в долгосрочной перспективе, думаю многим хотелось бы знать.

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1
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Dennis Gooddeni

Любое благополучие, это ваших собственных рук дело… надеюсь, что эпоха купи дешевле - продай дороже подошла к концу и появятся «новые люди», которые знают как открыть офшор и привезти то, что закрыто для компаний из крупного сектора, также надеюсь, что появятся производители, которые будут производить на внутреннем рынке, а не закупаться на садоводе, чтобы называть себя бизнесменом и тащить весь этот ширпотреб на маркетплейсы, надеюсь, что люди действительно будут, что то предпринимать и МСП перестанет быть сплошными перекупами 🙏

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1
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Викторович

Согласен, бизнес это производство, а не спекуляция.

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Алексей Дымов

Нужно не ждать, что случится, а делать

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Викторович

Вы сейчас к примеру знаете, где уже есть потребность в товарах/услугах и нужно срочно закрывать проблему? Либо я не вижу, либо сейчас пока состояние неопределенности.

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Алексей Дымов

В своей нише знаю

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Никита Кашонков

В РФ все меньше смысла оставаться хорошим ит спецам. Так кто вам там автодеск заменит?)

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4
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Алексей Дымов

Чем больше уедет, тем ценнее будут те, кто остался

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1
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Никита Кашонков

Ценнее в рублях?)

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Stas Sokolov

Нанокад, например, частично заменит. По сути он и до этого заменял. Компас тоже.

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1
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Алексей Дымов

Автодеск сам и заменит

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Викторович

..

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Ann Lukashenko

Господи, простите, но какие же вы долбо*бы. Не надо вынимать голову ниоткуда, тут уже ничего не поможет.

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Dennis Gooddeni

У вас говорящая фамилия 😂😂 с вами всё понятно))

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Ann Lukashenko

Я вам скажу, что это значит в краткосрочной перспективе: шаттер отказал нам в переводе уже заработанных гонораров, что значит, что в ближайшей краткосрочной перспективе у меня и у многих коллег просто не будет зарплаты за март.
Начиная прямо с сейчас. Ещё краткосрочней перспектива может быть?

В 2014 айсток просто забанил всех авторов из Крыма. Надо подождать и не раскачивать, да?

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Anton Solod

вам уже настырно намекают переехать, а вы все никак не соглашаетесь, уже даже готовы занимать очереди по пятницам, только бы не выходить сотнями тысяч и не переезжать 🤦🏻‍♂️

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2
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Артем

Ableton тоже

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Nice Man

Накажут музыкантов. Кого же ещё.

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1
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Клемент Бурдин

Либо это какой-то фейк, либо люди, работающие в этой компании совсем малограмотные.. Игра «Найди ошибку»

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Эксперт во всем

Офигеть, если весь офис акса, то это провал конечно…

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NotFop

Придётся переходить на пиратки старых версий.

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Andrey Raspopov

Для людей, кто по умней, отрываются новые возможности. Надеюсь они скопируют эти сервисы и будет всем счастье. Любой кризис это новые возможности. 👍👍👍

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