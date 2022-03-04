Airbnb, Autodesk и Grammarly приостановили работу в России, Accenture — ушла Статьи редакции
А фотобанк Shutterstock временно заморозил выплаты авторам из России — из-за проблем с санкциями.
- Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в России и Белоруссии, сообщил в своем Twitter гендиректор компании Брайан Чески. 2 марта он предупреждал, что санкции США против банков повлияли на способность площадки проводить операции на территории России.
Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России. По мере развития ситуации компания сообщит о дополнительных ограничениях для бизнеса.
- Компания Accenture объявила об уходе из России в ответ на военные действия на Украине. Об этом пишет Reuters. В компании рассказали, что помогут сотрудникам российского офиса после прекращения деятельности в стране.
- Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly перестанет работать в России и Белоруссии. Там, где это возможно, сервис вернёт пользователям деньги за подписку.
- Фотобанк Shutterstock разослал пользователям из России письма, что временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Сервис предупредил, что продолжает работать в обычном режиме.
Sunlight то как, тоже закрывается ? Это же прям из тема
Что-то нет новостей про Sunlight....
* иХ тема
Ахахахах)
Жжёшь :)
Сейчас мы будем видеть много таких приостановок. Это ничего не значит в краткосрочной перспективе и обусловлено это больше сложностями ведения бизнеса сейчас, чем какими-то другими соображениями
Как приятно годами читать этот коупинг. Интересно, что ещё должно произойти, чтобы дошло?
Не понимаю, почему я должен кричать все пропало, когда столько возможностей открывается
О каких возможностях вы говорите?
Тогда уж в долгосрочной перспективе ничего не значит…. Ну, а так у них такая культура «отмены» – Трампа, тоже везде блокировали и как кота мордой везде тыкали в санные тапки
И это тоже правильно. Я про то, что никакого ущерба в краткосрочной перспективе не нужно ждать.
Согласен, ниши сейчас освобождаются от гигантов, и можно пробовать занимать места. К тому же ожидается множество кризисов в различных отраслях, из-за нехватки, либо дороговизны комплектующих. Поэтому, какое экономическое благополучие ожидает нас в долгосрочной перспективе, думаю многим хотелось бы знать.
Любое благополучие, это ваших собственных рук дело… надеюсь, что эпоха купи дешевле - продай дороже подошла к концу и появятся «новые люди», которые знают как открыть офшор и привезти то, что закрыто для компаний из крупного сектора, также надеюсь, что появятся производители, которые будут производить на внутреннем рынке, а не закупаться на садоводе, чтобы называть себя бизнесменом и тащить весь этот ширпотреб на маркетплейсы, надеюсь, что люди действительно будут, что то предпринимать и МСП перестанет быть сплошными перекупами 🙏
Согласен, бизнес это производство, а не спекуляция.
Нужно не ждать, что случится, а делать
Вы сейчас к примеру знаете, где уже есть потребность в товарах/услугах и нужно срочно закрывать проблему? Либо я не вижу, либо сейчас пока состояние неопределенности.
В своей нише знаю
В РФ все меньше смысла оставаться хорошим ит спецам. Так кто вам там автодеск заменит?)
Чем больше уедет, тем ценнее будут те, кто остался
Ценнее в рублях?)
Нанокад, например, частично заменит. По сути он и до этого заменял. Компас тоже.
Автодеск сам и заменит
..
Господи, простите, но какие же вы долбо*бы. Не надо вынимать голову ниоткуда, тут уже ничего не поможет.
У вас говорящая фамилия 😂😂 с вами всё понятно))
Я вам скажу, что это значит в краткосрочной перспективе: шаттер отказал нам в переводе уже заработанных гонораров, что значит, что в ближайшей краткосрочной перспективе у меня и у многих коллег просто не будет зарплаты за март.
Начиная прямо с сейчас. Ещё краткосрочней перспектива может быть?
В 2014 айсток просто забанил всех авторов из Крыма. Надо подождать и не раскачивать, да?
вам уже настырно намекают переехать, а вы все никак не соглашаетесь, уже даже готовы занимать очереди по пятницам, только бы не выходить сотнями тысяч и не переезжать 🤦🏻♂️
Ableton тоже
Накажут музыкантов. Кого же ещё.
Либо это какой-то фейк, либо люди, работающие в этой компании совсем малограмотные.. Игра «Найди ошибку»
Офигеть, если весь офис акса, то это провал конечно…
Придётся переходить на пиратки старых версий.
Для людей, кто по умней, отрываются новые возможности. Надеюсь они скопируют эти сервисы и будет всем счастье. Любой кризис это новые возможности. 👍👍👍
Единогласно.
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.
«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.
1 марта, когда компания приостановила доставку грузов в Россию и из страны, она заявила, что ограничение не коснётся еды, медоборудования и других товаров первой необходимости.
Включая клиентские, серверные и графические процессоры.
Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.