Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России Статьи редакции
Каких именно — неизвестно.
Об этом компания сообщила в блоге. Microsoft заявила, что прекращает продажу товаров и услуг из-за санкций США, Евросоюза и Великобритании.
В российском отделении компании на момент написания новости не ответили на вопросы vc.ru. У неё есть офис в Москве — на Крылатской улице. По данным на июль 2021 года, у Microsoft в стране более 300 сотрудников. В заявлении компания не уточняет, закроет ли офис.
По данным базы «Контур.Фокус», прибыль российского подразделения сократилась с 1,5 млрд рублей в 2017 году до 724 млн рублей в 2020 году. Выручка — с 9,8 млрд рублей в 2017 году до 6,5 млрд в 2020 году. Данных за 2021 год пока нет.
Митинский радиорынок. Все вернется.
Он ещё до сих пор делает сборки? 🤣🤣🤣 аж ностальгия в глаз попала)) часто на зверях после установки бсоды сыпались) но как же лампово вспоминается)
ДА И ВООБЩЕ НАХЕР НАМ НУЖЕН ЭТОТ ВИНДОВС! С РУТРЕКЕРА СКАЧАЕМ С КРЯКОМ!!!
НАЛОЖИЛИ ОНИ САНКЦИИ ТИПА! ДА В ШТАНЫ ОНИ НАЛОЖИЛИ!
Вот что патриотизм животворящий делает. Несите шашку и наган, ведите коня.
только на пользу!!11
...а мы наложили на санкции ))
вопрос, а законно ли это? 👀
санкции отменяют все вопросы о законности. Вводишь санкции - готовься к беспределу.
Интересно когда всякие бараны, поддерживающие эту дичь, что творится в соседней, некогда Братской уже стране, начнут писать «обойдёмся» они в тетрадке это будут записывать?
Ты зря всех в одну кучу мешаешь: не обязательно поддерживать войну, чтобы понимать, что обойдёмся. Ты же сам тоже не на митинге сейчас. Люди приспосабливаются к ситуации, не более
Касаемо «обойдёмся» я имел ввиду не только Microsoft, а лавину хайтека и прочих компаний, покидающих рынок. И «писать» не только в рамках этого ресурса. Вопросы о приспособлении и адаптации я под сомнение наставлю, это природа, но насколько этот процесс продуктивен. Я так понял большинство подписчиков VC это замотивированные и целеустремлённые люди, зачем им приспосабливаться к менее продвинутым аналогам и по чьей вине они вынуждены это делать ответит для себя каждый.
А в привычке уже обходиться. В предприниматели идут как раз те, кому итальянская ( поставьте нужное) обувь удобнее лаптей. И обходиться лаптями они уже не хотят. Но нас меньшинство.
сдуваем пыль с компакт-диска "Windows 98, Office 2003 и сто полезных утилит для ПК")
А я наизусть до сих пор помню код активации от 98:
J3QQ4 H7H2V 2HCH4 M3HK8 6M8VW
я врать не буду, уже забыл, но когда ходил по знакомым и родственикам как эникейщих нахаляву, тоже помнил наизусть)
олдскулы свело. Было время винду 98 каждый месяц переставлял :)
а еще "чистили реестр"!)
да возможно это и была причина столь частых падений винды
А у меня так начинался пароль для всех сайтов
Ага! И ставим их на куда?....... На виртуалку?))) или старое железо где-то откапывать)
А в ноуте уже нет привода для диска даже😢
Лапти, валенки, Сибирь!
Зато Винда не начнет обновление в самый ответственный момент - ищем плюсы)
Или это другое?
или начнет в синий экран
"We are announcing today that we will suspend all new sales of Microsoft products and services in Russia."
Речь только о приостановке продаж сервисов и продуктов https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/
Нигде не написано, что уже купленные сервисы перестанут работать
Сотрудников Cisco в РФ отправили в отпуск на 3 месяца
Готовимся к отключению 🤘🏻
UPD: и отключила им корпоративные учетки
Сижу уже на убунту пол года, .net есть опенсорсный, edge тоже, почти все игры Steam запускаются, IDE от jetbrains есть. Так что в целом не вижу смысла платить за винду или крякать
Игорь, блин, тонна бизнесов работает на Azure, AWS, Google workspace
Вот это проблема, а не где сопливую винду скачать
А где они были эти 8 лет? Надо было готовиться.
К войне?)
К чебурнету!
А, согласен. Забыл чёт про облака
облака заблокируют?
Бля, я тоже конечно, про это думаю....пиздец....Уганда и та лучше
Амазон пока молчит и Гугл. AWS это сильно
Они так Деда до греха доведут...у него ведь кукушка уедет...он реально стрельнет Биг бомбой
Дед и слов таких не знает, хоть в этом от него плюс.
И правильно сделает. Давно пора.
AliCloud ждёт нас всех
Я думаю что либо сами откажут в обслуживании, либо заблокируют через ркн. Тут кто первее сделает.
Зачем нам майнкрафт?!
После завтра уже всей страной сами ресурсы для Китая копать будем
Ubuntu TOP
Что по Xbox ??
у барыг за 200к можно купить, как и раньше
Все давно в Аргентине сидят
Я про использование подписки и подобные штуки. Работать будут или нет ?)
Ну аргентинские будут, почему нет
Забавно, что сразу были готовы к санкциям
Ну чё
Это как, такой галки не было.
Azure - в с ё? И вся работа, связанная с ним, тоже? Есть ли подробное описание "suspend all services"?
Бля... надо переносить сервера
Ох, если бы тут только дело в виндах было (~15% от всех продаж), больно будет из-за коммерческих продуктов...
Пусть государство "временно" отменит наказание на установку нелицензионных версий ПО от Майкрософт.
А было какое то наказание?
Кто там ещё остался? Hydra?
Да теперь и обновлять опасно, а то введут что-нибудь и не будут работать в России
Контрсанкция - обнулить налоги или дать госсубсидии для торрент-трекеров.
Идеальный шанс начать пересаживать людей на Ubuntu. Жаль, что государство этим не воспользуется... Могли бы по телику пропагандировать переход на СПО и даже инструкции показывать по "Первому каналу". Хоть польза бы была, вместо Соловьёва.
Это займет годы. Германия дважды пыталась перейти на Linux.
Не переселят. Потому что, большинство чиновников и чиновниц, да и работников корпораций, впадают в прострацию, если просто поменять иконки на рабочем столе. Ubuntu, даже с кедами - это массовая паника среди клерков, которые паникуют даже при изменении иконок Не говоря уже про самопальный г©вн©софт , в виде надстроек над Microsoft IE или office.
Это фейк, продажи продолжаются, Россия - самый прибыльный из мировых рынков.
Фейк скрин с оф аккаунта их?
Конечно, фотошоп, Adobe ведь тоже не прекратил свои поставки в Россию.
Але! По ссылочке сходи https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/
Или это сарказм?
Сейчас не время переустанавливать Шиндовс
Вот это вот уже не очень хорошо....
Только это? 🤣
Linux: *тук тук*
Видно дофига они на бедной Украине потеряли. Ой есть ещё что то чего мы не знаем, что они там потеряли и оставили.
Мне кажется что тут дело не в потерях с Украины.
Да. Украина это трамплин.
Корпоративный OneDrive же не заблочат? Он продолжить работать?
Запаха паленого чувствую я ,
еще не напалм , но уже и не вата.
Волосы так обычно горят,
точно подгорает в заде.
"suspend all new sales". Афтар помилуй умоляю
Винда, скуль, офис, Динамискс полается все.
Аннулировать патенты Microsoft и разрешить свободное распространение пиратского софта этой компании в качестве контрсанкций.
С янками надо говорить только на языке силы, в данном случае экономической.
Российские линуксоиды приветсвуют наконец-то случившийся вендекапец
Я ебу. В 90 возвращаемся
В 90 внешние рынки вроде не были столь закрытыми
Ну там все таки про "новые сервисы и продажи". Старые будут продолжать работать. Наверное.
и снова седая ночь и только ей доверяю я
Редактор, перечитай, пожалуйста, оригинал. Не из-за санкций они сворачивают продажи в России.
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.
Пока не выступит регулятор.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.