Каких именно — неизвестно.

Об этом компания сообщила в блоге. Microsoft заявила, что прекращает продажу товаров и услуг из-за санкций США, Евросоюза и Великобритании.

В российском отделении компании на момент написания новости не ответили на вопросы vc.ru. У неё есть офис в Москве — на Крылатской улице. По данным на июль 2021 года, у Microsoft в стране более 300 сотрудников. В заявлении компания не уточняет, закроет ли офис.

По данным базы «Контур.Фокус», прибыль российского подразделения сократилась с 1,5 млрд рублей в 2017 году до 724 млн рублей в 2020 году. Выручка — с 9,8 млрд рублей в 2017 году до 6,5 млрд в 2020 году. Данных за 2021 год пока нет.

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