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Рая Хачатрян

Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России Статьи редакции

Каких именно — неизвестно.

Об этом компания сообщила в блоге. Microsoft заявила, что прекращает продажу товаров и услуг из-за санкций США, Евросоюза и Великобритании.

В российском отделении компании на момент написания новости не ответили на вопросы vc.ru. У неё есть офис в Москве — на Крылатской улице. По данным на июль 2021 года, у Microsoft в стране более 300 сотрудников. В заявлении компания не уточняет, закроет ли офис.

По данным базы «Контур.Фокус», прибыль российского подразделения сократилась с 1,5 млрд рублей в 2017 году до 724 млн рублей в 2020 году. Выручка — с 9,8 млрд рублей в 2017 году до 6,5 млрд в 2020 году. Данных за 2021 год пока нет.

Торговля
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Кто отказался от клиентов из России: список магазинов и поставщиков услуг Статьи редакции

Интернет-магазины прекращают доставлять товары в страну, студии отменяют кинопрокат, а цены на продукты и алкоголь растут

#новость #microsoft

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Страстной Филипп

Windows 11 ZVER Edition.

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Дмитрий Милюков

Митинский радиорынок. Все вернется.

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Alex Shevchenko

Он ещё до сих пор делает сборки? 🤣🤣🤣 аж ностальгия в глаз попала)) часто на зверях после установки бсоды сыпались) но как же лампово вспоминается)

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Начальник ботов

ДА И ВООБЩЕ НАХЕР НАМ НУЖЕН ЭТОТ ВИНДОВС! С РУТРЕКЕРА СКАЧАЕМ С КРЯКОМ!!!

НАЛОЖИЛИ ОНИ САНКЦИИ ТИПА! ДА В ШТАНЫ ОНИ НАЛОЖИЛИ!

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ЯжПрограммист

Вот что патриотизм животворящий делает. Несите шашку и наган, ведите коня.

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Сергей Кузнецов

только на пользу!!11

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Ivan Zamorev

...а мы наложили на санкции ))

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Викторович

вопрос, а законно ли это? 👀

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Вадим Ганжуров

санкции отменяют все вопросы о законности. Вводишь санкции - готовься к беспределу.

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Sasha Bor

Интересно когда всякие бараны, поддерживающие эту дичь, что творится в соседней, некогда Братской уже стране, начнут писать «обойдёмся» они в тетрадке это будут записывать?

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31
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Алексей Дымов

Ты зря всех в одну кучу мешаешь: не обязательно поддерживать войну, чтобы понимать, что обойдёмся. Ты же сам тоже не на митинге сейчас. Люди приспосабливаются к ситуации, не более

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11
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Sasha Bor

Касаемо «обойдёмся» я имел ввиду не только Microsoft, а лавину хайтека и прочих компаний, покидающих рынок. И «писать» не только в рамках этого ресурса. Вопросы о приспособлении и адаптации я под сомнение наставлю, это природа, но насколько этот процесс продуктивен. Я так понял большинство подписчиков VC это замотивированные и целеустремлённые люди, зачем им приспосабливаться к менее продвинутым аналогам и по чьей вине они вынуждены это делать ответит для себя каждый.

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2
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Ковтун Максим

А в привычке уже обходиться. В предприниматели идут как раз те, кому итальянская ( поставьте нужное) обувь удобнее лаптей. И обходиться лаптями они уже не хотят. Но нас меньшинство.

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0
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Денис Колокольцев

сдуваем пыль с компакт-диска "Windows 98, Office 2003 и сто полезных утилит для ПК")

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14
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Максим

А я наизусть до сих пор помню код активации от 98:

J3QQ4 H7H2V 2HCH4 M3HK8 6M8VW

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10
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Денис Колокольцев

я врать не буду, уже забыл, но когда ходил по знакомым и родственикам как эникейщих нахаляву, тоже помнил наизусть)

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3
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Valeratal Val

олдскулы свело. Было время винду 98 каждый месяц переставлял :)

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2
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Денис Колокольцев

а еще "чистили реестр"!)

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2
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Valeratal Val

да возможно это и была причина столь частых падений винды

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Юрий

А у меня так начинался пароль для всех сайтов

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Alex Shevchenko

Ага! И ставим их на куда?....... На виртуалку?))) или старое железо где-то откапывать)

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Ann Lukashenko

А в ноуте уже нет привода для диска даже😢

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Alex Shevchenko
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Anton Zakharov

Лапти, валенки, Сибирь!

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Александр Мишулин

Зато Винда не начнет обновление в самый ответственный момент - ищем плюсы)
Или это другое?

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5
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Old Nick

или начнет в синий экран

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Игорь Топов

"We are announcing today that we will suspend all new sales of Microsoft products and services in Russia."
Речь только о приостановке продаж сервисов и продуктов https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/
Нигде не написано, что уже купленные сервисы перестанут работать

Microsoft suspends new sales in Russia…
We are announcing today that we will suspend all new sales of Microsoft products and services in…
blogs.microsoft.com
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6
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Здравствуйте

Сотрудников Cisco в РФ отправили в отпуск на 3 месяца

Готовимся к отключению 🤘🏻

UPD: и отключила им корпоративные учетки

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6
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Nesterov Igor

Сижу уже на убунту пол года, .net есть опенсорсный, edge тоже, почти все игры Steam запускаются, IDE от jetbrains есть. Так что в целом не вижу смысла платить за винду или крякать

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Семен Смирнов

Игорь, блин, тонна бизнесов работает на Azure, AWS, Google workspace

Вот это проблема, а не где сопливую винду скачать

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5
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Александр Смирнов

А где они были эти 8 лет? Надо было готовиться.

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6
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Cristi Pădureac

К войне?)

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1
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Denis Kiselev

К чебурнету!

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1
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Nesterov Igor

А, согласен. Забыл чёт про облака

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Дмитрий Милюков

облака заблокируют?

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1
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Anton Zakharov

Бля, я тоже конечно, про это думаю....пиздец....Уганда и та лучше

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Дмитрий Милюков

Амазон пока молчит и Гугл. AWS это сильно

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Anton Zakharov

Они так Деда до греха доведут...у него ведь кукушка уедет...он реально стрельнет Биг бомбой

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3
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Александр Смирнов

Дед и слов таких не знает, хоть в этом от него плюс.

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Александр Кичатов

И правильно сделает. Давно пора.

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–5
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Andrey Gordeev

AliCloud ждёт нас всех

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H Jenkins

Я думаю что либо сами откажут в обслуживании, либо заблокируют через ркн. Тут кто первее сделает.

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Breitson Live

Зачем нам майнкрафт?!

После завтра уже всей страной сами ресурсы для Китая копать будем

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4
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Давудов Расул

Ubuntu TOP

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2
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John week

Что по Xbox ??

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Алексей Иванов

у барыг за 200к можно купить, как и раньше

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7
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MEGAtraXXXer666

Все давно в Аргентине сидят

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4
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John week

Я про использование подписки и подобные штуки. Работать будут или нет ?)

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0
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MEGAtraXXXer666

Ну аргентинские будут, почему нет

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1
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Alex

Забавно, что сразу были готовы к санкциям

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0
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ЯжПрограммист

Ну чё

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0
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Виктор
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3
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H Jenkins

Это как, такой галки не было.

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3
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Ихихихихи

Azure - в с ё? И вся работа, связанная с ним, тоже? Есть ли подробное описание "suspend all services"?

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2
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Дмитрий Струков

Бля... надо переносить сервера

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Roman Kovbasyuk

Ох, если бы тут только дело в виндах было (~15% от всех продаж), больно будет из-за коммерческих продуктов...

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2
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lakoros

Пусть государство "временно" отменит наказание на установку нелицензионных версий ПО от Майкрософт.

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0
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M D

А было какое то наказание?

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1
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jianku13

Кто там ещё остался? Hydra?

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1
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Алексей

Да теперь и обновлять опасно, а то введут что-нибудь и не будут работать в России

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1
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Андрей Богданов

Контрсанкция - обнулить налоги или дать госсубсидии для торрент-трекеров.

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0
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Илья Волочков

Идеальный шанс начать пересаживать людей на Ubuntu. Жаль, что государство этим не воспользуется... Могли бы по телику пропагандировать переход на СПО и даже инструкции показывать по "Первому каналу". Хоть польза бы была, вместо Соловьёва.

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–5
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Cramol

Это займет годы. Германия дважды пыталась перейти на Linux.

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1
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Ted

Не переселят. Потому что, большинство чиновников и чиновниц, да и работников корпораций, впадают в прострацию, если просто поменять иконки на рабочем столе. Ubuntu, даже с кедами - это массовая паника среди клерков, которые паникуют даже при изменении иконок Не говоря уже про самопальный г©вн©софт , в виде надстроек над Microsoft IE или office.

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0
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Денис

Это фейк, продажи продолжаются, Россия - самый прибыльный из мировых рынков.

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–12
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Андрей

Фейк скрин с оф аккаунта их?

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Денис

Конечно, фотошоп, Adobe ведь тоже не прекратил свои поставки в Россию.

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M D

Але! По ссылочке сходи https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/

Microsoft suspends new sales in Russia…
We are announcing today that we will suspend all new sales of Microsoft products and services in…
blogs.microsoft.com
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M D

Или это сарказм?

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jianku13

Сейчас не время переустанавливать Шиндовс

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Артур Садыков

Вот это вот уже не очень хорошо....

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Дмитрий

Только это? 🤣

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Артем Порубаев

Linux: *тук тук*

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Сергей В.П.

Видно дофига они на бедной Украине потеряли. Ой есть ещё что то чего мы не знаем, что они там потеряли и оставили.

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H Jenkins

Мне кажется что тут дело не в потерях с Украины.

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Сергей В.П.

Да. Украина это трамплин.

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Morencial

Корпоративный OneDrive же не заблочат? Он продолжить работать?

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Alex Petrov

Запаха паленого чувствую я ,
еще не напалм , но уже и не вата.
Волосы так обычно горят,
точно подгорает в заде.

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Cyril Ganev

"suspend all new sales". Афтар помилуй умоляю

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Василий Степанофф

Винда, скуль, офис, Динамискс полается все.

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Александр Кичатов

Аннулировать патенты Microsoft и разрешить свободное распространение пиратского софта этой компании в качестве контрсанкций.

С янками надо говорить только на языке силы, в данном случае экономической.

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Максим Милованов

Российские линуксоиды приветсвуют наконец-то случившийся вендекапец

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Green Base

Я ебу. В 90 возвращаемся

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Cristi Pădureac

В 90 внешние рынки вроде не были столь закрытыми

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Трудный клуб

Внешние CD-romы уже подоражали :)

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Сергей Кузнецов

Ну там все таки про "новые сервисы и продажи". Старые будут продолжать работать. Наверное.

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Daniel Nuevo

и снова седая ночь и только ей доверяю я

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Алексей Максимов

Редактор, перечитай, пожалуйста, оригинал. Не из-за санкций они сворачивают продажи в России.

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