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Маша Цепелева

Магистральный оператор связи Cogent предупредил партнёров в России об отключении оборудования — «Ъ» Статьи редакции

У пользователей «Ростелекома» и других операторов могут возникнуть проблемы с доступом к иностранным сайтам.

  • Cogent отправил письмо российским партнёрам, что 4 марта в 20:00 мск отключит их от своего оборудования. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо, подтверждённое тремя источниками в российских провайдерах.
  • В письме указано, что Cogent оставит сервера в стойках на 30 дней, чтобы их можно было забрать. После оборудование отправят на хранение без возможности доступа.
  • Источник издания утверждает, что с Cogent в России работают «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», МТС, Tele2 и VK. В Tele2 опровергли информацию, в МТС сказали, что не сотрудничают с оператором с 2013 года, в «Ростелекоме» «изучают ситуацию». В «Яндексе» подтвердили работу с Cogent, но письмо не получали. Остальные операторы отказались от комментариев или не ответили на запросы.
  • Отключение магистрального провайдера может привести к замедлению или недоступности иностранных сайтов в России, считает профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев. «Закрытие магистральных "труб" можно компенсировать другими каналами, но не бесконечно», — добавил он.
  • В первую очередь проблемы будут с сервисами без собственных центров обработки данных в России — Facebook, Google, Netflix и других, считает Черешнев.

#новость #cognet #ростелеком

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82 комментария
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Dimitri

Это тупо со стороны компании. Им нужно наоборот максимально распространять альтернативную точку зрения, вместо этого доступ к иностранным сайтам блочать.

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28
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MEGAtraXXXer666

А ты точно знаешь, что им в действительности нужно?

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11
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Pavel Ivanov

На VC мы знаем всё. Запомни.

Подрываешь авторитет комментаторов))

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20
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ЯжПрограммист

Сюда сейчас из правительства заходят за прогнозами.

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1
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Dimitri

Если бы они сюда заходили за прогнозами, блицкриг бы не устроили. Я даже не представляю какой «эксперт» им там советы даёт.

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1
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Денис R

Такой вариант раздражения населения. Сейчас типа должны пойти на баррикады.

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lakoros

Россию "отменяют". Всех спортсменов, людей, компании и тп.
Вот китай давно отгородился, возможно это было и правильно. На него сложнее влиять со стороны.

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10
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evilnw

Прежде чем Китай отгородился застроил свою строну заводами всех мировых производителей, а также вырастил средний класс. Мы ровным счетом не сделали ничего. Как были 20 лет бензоколонкой так и остались.

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14
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Zumon

Если мы ровным счетом ничего не сделали и не застроили, тогда кто сейчас "уходит из России"?

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1
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Мурад Муртазалиев

Иностранцы, которые делали что-то в России на свои деньги?

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5
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Zumon

А в китае на чьи деньги и кто делал?

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0
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ЯжПрограммист

Китай просто давно понимал к чему в мире всё идёт и КПК сжимая в крепких руках тестикулы элит заставила их работать на свою страну. У нас же под вопли о патриотизме и святых идеях пилили существенные части бюджетов на тоже самое, под крики "зачем это говно есть же интел и макбук".

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11
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Sikosi Nakosi

а вы рынок китая с россией в своих гениальных идеях не сравнивали?

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1
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Dimitri

Китай уже тоже потихоньку сдают позицию. На него хоть сложно надавить, но в одной лодки с РФ ему тоже не очень хочется сидеть.

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0
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Blackrock

Получается наоборот. Видно даже по комментариям на виси

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1
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Dennis Gooddeni

Мы на их проводах сидим, они на нашей трубе…

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himik genuine

Они тоже сидят на наших проводах, если на то пошло. Интернет штука такая, тыж не думаешь что из Европы на дальний восток протянуто дофига маршрутов в обход РФ.

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Sikosi Nakosi

а что там надо на дальнем востоке европе?

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Zumon

Аниме

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1
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Sikosi Nakosi

у них япония через америку наверняка

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Zumon

А, ну тогда им ничего не надо, на востоке
наверняка

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Maxim Petrukhin

Это не я сказал, а Гуриев. Заметьте, наши грозили Западу всеми карами, кроме прекращения торговли ресурсами. Ну потому что для нас этой полный капец. При этом Запад постоянно говорит, что с этой зависимостью от нашей нефти и газа надо кончать. Вопрос - кто кому больше нужен?

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Tatyana Chibisova

Начинает походить на какую-то истерику.
Соревнование "Кто громче дверью хлопнет"

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13
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Администратор Аккаунта

да так-то никто не хлопает. Уходят практически по-английски.

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6
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Фрейм Иванов

Кто громче хлопнет, тот будет потом последним в очереди.

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2
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Михаил Сватов

Не хлопнет, а... ПРИОСТАНОВИТ)

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1
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Сергей Добрицкий

Откуда у людей такая паника не понятно.
Локальную сеть поднимут и всё будет норм.
Прям уписались всех от страха

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–33
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Dimitri

Локальная российская сеть и норм никак не совместимы.

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31
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Сергей Добрицкий

Ну да масса людей не сможет смотреть зарубежные сериалы... какой ужас, это страшнее голода и отсутствия воды...
Прям катастрофа вселенского масштаба...

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–26
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Владимир

горшочек, не вари.

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14
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Maxim Petrukhin

Пусть едят пирожные!

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0
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Дима Анонимный

Поддерживаю, как лазавший по чердакам и деревьям в школе и сидевший без локалки после грозы шкет :)

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3
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Сергей Добрицкий

Активнее ставим дизлайки, активнее...
Чем их больше, тем больше я прав)

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–21
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Sikosi Nakosi

ну что вы, это показывает насколько вы правы, интернет же именно для того и нужен, чтобы локалки устраивать

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10
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Dimitri

У вас логика прям как у одного деда знаменитого.

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3
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Maxim Petrukhin

Точно. Чем больше вам в панамку насовали, тем больше вы джедай.

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0
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Птиц

Заставь дурака богу молиться... Недавно регистратор доменов прислал предупреждение, что переносите домены или отключим. Дискриминацию по национальному признаку уже разрешили?

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3
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Илья Киселев

Т.к отключить что то потому что русские - это дискриминация.
А бомбить градами артой по жилым домам и стрелять в Запорожскую аэс тем кто не хотят русского мира у себя дома - это норм.
Какая интересная логика.

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1
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Cat Hello

Да чихать им всем на Дискриминацию и национализм. Если только это не касается их интересов. И их собственной нации.
Все упирается в - Свой карман - ближе к телу.

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5
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Дима Анонимный

ну у них 90 проц сотрудников из "денацифицируемой" страны, поэтому вот. Дали времени побольше, вежливо общаются в чате, ускорили трансфер. Остаются людьми.

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2
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Vladimir Medvedev

У нас нет нацистов. Поэтому всем россиянам мы отказываем в оказании оплаченных услуг. Ах да, деньги не вернем.

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0
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Sikosi Nakosi

мне интересно, вы не способны даже дочитать в их сообщения почему они это делают? те кто закрывается на российском рынке обычно пишут что по причине санкций, при чем тут национальный признак?

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0
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Дмитрий Александрович

Какие же такие санкции запрещают работать с россиянами Неймчипу, но при этом не препятствуют ГоуДедди и прочим регистраторам доменов?

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0
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Sikosi Nakosi

а кто сказал что не запрещают? просто все по разному оценивают риски и решают о последствиях

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0
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Евгений Симовских

Ребят, что делать то? Что качать, перед наступлением чебурнета?

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0
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MEGAtraXXXer666

Пресс

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23
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Вася Пражкин

Это можно и потом, времени будет достаточно.

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0
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Maxim Petrukhin

Лучше бы наоборот. Тех, кто с прессом, первыми в штыковую на дроны пустят.

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0
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Денис R

Фотки с Гугла спасать

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0
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Noname

Так чебурнета пока нет, просто наверное гугл будет помедленней работать

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0
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MrMike3112 .

Помнится, читал про людей, которые в реале протестировали протокол TCP/IP на голубиной почте. Работает. Пинг запредельный и была потеря некоторых пакетов.

А, вот. Этот кейс даже статьи в Вики удостоился. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/IP_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9

IP посредством почтовых голубей
IP посредством почтовых голубей (англ. IP over Avian Carriers; RFC 1149) — шуточный RFC…
ru.m.wikipedia.org
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0
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Эксперт во всем

Где это дно уже ?!? 😬😬😬

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2
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Сергей Кашин

Судя по темпам есть шанс что через месяц будет первое дно

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5
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Andy Lenty

Ну мы какбы ещё в процессе достигания

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0
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Владимир

все выше и выше

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0
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Nice Man

Да пригрозили им отсюда, небось. Чтобы без палева отрубить внешку

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3
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Valeryi

Сегодня некоторые сайты недоступны из-за проблем с DNS.
Сам с этим столкнулся, сейчас свой же сайт через раз работает.

Селектел ответили следующее:

"Мы получаем сообщения о возникновении технических затруднений глобально в сети, затронуты некоторые регистраторы и магистральные интернет-провайдеры.

К сожалению, повлиять на данную ситуацию с нашей стороны затруднительно."

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2
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Олег Гущин

Правительство и бизнес заинтересованный в данном секторе связи быстро решат эту проблему, пусть это и оператор первого уровня связи. Не надо паники господа.

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Sikosi Nakosi

у вас все в порядке? как это может пофиксить правительство или бизнес?

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0
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ЯжПрограммист

Сколько же новых слов и названий нам предстоит узнать и ощутить что сказки про "нефтяну иглу" это для маленьких, сидели мы всё это время на большом таком, длинном и толстом технологическом хyе.

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1
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Семен Смирнов

Отключение магистрального провайдера может привести к замедлению или недоступности иностранных сайтов в России, считает профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев
По какому принципу выбирается мнение одного человека, которое выносится главным в новости?

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Andrew van de Kamp

Кого нашли и кто согласился мнение высказать, того и взяли. Главное, чтобы цитата была, а уровень авторитетности дело десятое

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2
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DIVO

Cogent ведь не единственный провод к РФ?)
Или стоит загрустить еще больше?

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0
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MrMike3112 .

Маск, мячик скинь!
То есть, Старлинк в смысле.

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Рыжий чувак

конечно не единственный

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Roman Bannov

Спонсор новости: Роскомнадзор

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Valentin Budaev

Cogent отправил письмо российским партнёрам, что 4 марта в 20:00 мск отключит их от своего оборудования.
Вроде не отключили.

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0
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Denis Usanov

https://1.1.1.1/ лёг ...

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0
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Valeryi

Видимо от локации зависит. У меня работает

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0
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Рыжий чувак

работает

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0
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Denis Usanov

спб, ростелеком, без впн не работает ...

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0
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Алексей Попов

Интересно, а как они обратно будут возвращаться, с какими песнями?

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0
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Рыжий чувак

а кто с ними повторно в России захочет сотрудничать? Это риски посерьезнее чем салон одежды. Сейчас какая-нибудь Telia возьмет на себя нагрузку и все.

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Ответственный рубин

Cogent отправил письмо российским партнёрам, что 4 марта в 20:00 мск отключит их от своего оборудования. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо, подтверждённое тремя источниками в российских провайдерах.
Уже начались.
Тупо 10 минут назад всё открывалось, а теперь все сайты на nic.ru только через VPN

D':

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Рыжий чувак

Да вроде все открывается. Пример нужон

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Ответственный рубин

https://agat-roscosmos.ru/
https://www.digitalfabrika.ru/

Ростелеком, Коми

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Рыжий чувак

а можно что-то из популярного и всем известного, а не мелкие частные

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Евгений Приходько

Идея для стартапа - YouTube на флешках

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Dmitriy Raven

Ага, мы такое проворачивали на 3.5 дюймовых дискетах пока вы молодёжь под стол пешком ходили. Тоже мне стартаперы. 😂

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Just Here

это написано в декларации их политики, но вы не понимаете, это другое!

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NotFop

Что, будем через спутники сидеть с пингом в 2 секунды? 🤔
Или у нас еще другие провайдеры есть?

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Пригожинский Тролль

Ну вот и всё ватнички! Доигрались! Теперь новости BLM движения вам не узнать! Одна надежда на редакторов vc.ru!

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