Магистральный оператор связи Cogent предупредил партнёров в России об отключении оборудования — «Ъ» Статьи редакции
У пользователей «Ростелекома» и других операторов могут возникнуть проблемы с доступом к иностранным сайтам.
- Cogent отправил письмо российским партнёрам, что 4 марта в 20:00 мск отключит их от своего оборудования. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо, подтверждённое тремя источниками в российских провайдерах.
- В письме указано, что Cogent оставит сервера в стойках на 30 дней, чтобы их можно было забрать. После оборудование отправят на хранение без возможности доступа.
- Источник издания утверждает, что с Cogent в России работают «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», МТС, Tele2 и VK. В Tele2 опровергли информацию, в МТС сказали, что не сотрудничают с оператором с 2013 года, в «Ростелекоме» «изучают ситуацию». В «Яндексе» подтвердили работу с Cogent, но письмо не получали. Остальные операторы отказались от комментариев или не ответили на запросы.
- Отключение магистрального провайдера может привести к замедлению или недоступности иностранных сайтов в России, считает профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев. «Закрытие магистральных "труб" можно компенсировать другими каналами, но не бесконечно», — добавил он.
- В первую очередь проблемы будут с сервисами без собственных центров обработки данных в России — Facebook, Google, Netflix и других, считает Черешнев.
Это тупо со стороны компании. Им нужно наоборот максимально распространять альтернативную точку зрения, вместо этого доступ к иностранным сайтам блочать.
А ты точно знаешь, что им в действительности нужно?
На VC мы знаем всё. Запомни.
Подрываешь авторитет комментаторов))
Сюда сейчас из правительства заходят за прогнозами.
Если бы они сюда заходили за прогнозами, блицкриг бы не устроили. Я даже не представляю какой «эксперт» им там советы даёт.
Такой вариант раздражения населения. Сейчас типа должны пойти на баррикады.
Россию "отменяют". Всех спортсменов, людей, компании и тп.
Вот китай давно отгородился, возможно это было и правильно. На него сложнее влиять со стороны.
Прежде чем Китай отгородился застроил свою строну заводами всех мировых производителей, а также вырастил средний класс. Мы ровным счетом не сделали ничего. Как были 20 лет бензоколонкой так и остались.
Если мы ровным счетом ничего не сделали и не застроили, тогда кто сейчас "уходит из России"?
Иностранцы, которые делали что-то в России на свои деньги?
А в китае на чьи деньги и кто делал?
Китай просто давно понимал к чему в мире всё идёт и КПК сжимая в крепких руках тестикулы элит заставила их работать на свою страну. У нас же под вопли о патриотизме и святых идеях пилили существенные части бюджетов на тоже самое, под крики "зачем это говно есть же интел и макбук".
а вы рынок китая с россией в своих гениальных идеях не сравнивали?
Китай уже тоже потихоньку сдают позицию. На него хоть сложно надавить, но в одной лодки с РФ ему тоже не очень хочется сидеть.
Получается наоборот. Видно даже по комментариям на виси
Мы на их проводах сидим, они на нашей трубе…
Они тоже сидят на наших проводах, если на то пошло. Интернет штука такая, тыж не думаешь что из Европы на дальний восток протянуто дофига маршрутов в обход РФ.
а что там надо на дальнем востоке европе?
Аниме
у них япония через америку наверняка
А, ну тогда им ничего не надо, на востоке
наверняка
Это не я сказал, а Гуриев. Заметьте, наши грозили Западу всеми карами, кроме прекращения торговли ресурсами. Ну потому что для нас этой полный капец. При этом Запад постоянно говорит, что с этой зависимостью от нашей нефти и газа надо кончать. Вопрос - кто кому больше нужен?
Начинает походить на какую-то истерику.
Соревнование "Кто громче дверью хлопнет"
да так-то никто не хлопает. Уходят практически по-английски.
Кто громче хлопнет, тот будет потом последним в очереди.
Не хлопнет, а... ПРИОСТАНОВИТ)
Откуда у людей такая паника не понятно.
Локальную сеть поднимут и всё будет норм.
Прям уписались всех от страха
Локальная российская сеть и норм никак не совместимы.
Ну да масса людей не сможет смотреть зарубежные сериалы... какой ужас, это страшнее голода и отсутствия воды...
Прям катастрофа вселенского масштаба...
горшочек, не вари.
Пусть едят пирожные!
Поддерживаю, как лазавший по чердакам и деревьям в школе и сидевший без локалки после грозы шкет :)
Активнее ставим дизлайки, активнее...
Чем их больше, тем больше я прав)
ну что вы, это показывает насколько вы правы, интернет же именно для того и нужен, чтобы локалки устраивать
У вас логика прям как у одного деда знаменитого.
Точно. Чем больше вам в панамку насовали, тем больше вы джедай.
Заставь дурака богу молиться... Недавно регистратор доменов прислал предупреждение, что переносите домены или отключим. Дискриминацию по национальному признаку уже разрешили?
Т.к отключить что то потому что русские - это дискриминация.
А бомбить градами артой по жилым домам и стрелять в Запорожскую аэс тем кто не хотят русского мира у себя дома - это норм.
Какая интересная логика.
Да чихать им всем на Дискриминацию и национализм. Если только это не касается их интересов. И их собственной нации.
Все упирается в - Свой карман - ближе к телу.
ну у них 90 проц сотрудников из "денацифицируемой" страны, поэтому вот. Дали времени побольше, вежливо общаются в чате, ускорили трансфер. Остаются людьми.
У нас нет нацистов. Поэтому всем россиянам мы отказываем в оказании оплаченных услуг. Ах да, деньги не вернем.
мне интересно, вы не способны даже дочитать в их сообщения почему они это делают? те кто закрывается на российском рынке обычно пишут что по причине санкций, при чем тут национальный признак?
Какие же такие санкции запрещают работать с россиянами Неймчипу, но при этом не препятствуют ГоуДедди и прочим регистраторам доменов?
а кто сказал что не запрещают? просто все по разному оценивают риски и решают о последствиях
Ребят, что делать то? Что качать, перед наступлением чебурнета?
Пресс
Это можно и потом, времени будет достаточно.
Лучше бы наоборот. Тех, кто с прессом, первыми в штыковую на дроны пустят.
Фотки с Гугла спасать
Так чебурнета пока нет, просто наверное гугл будет помедленней работать
Помнится, читал про людей, которые в реале протестировали протокол TCP/IP на голубиной почте. Работает. Пинг запредельный и была потеря некоторых пакетов.
А, вот. Этот кейс даже статьи в Вики удостоился. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/IP_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9
Где это дно уже ?!? 😬😬😬
Судя по темпам есть шанс что через месяц будет первое дно
Ну мы какбы ещё в процессе достигания
все выше и выше
Да пригрозили им отсюда, небось. Чтобы без палева отрубить внешку
Сегодня некоторые сайты недоступны из-за проблем с DNS.
Сам с этим столкнулся, сейчас свой же сайт через раз работает.
Селектел ответили следующее:
"Мы получаем сообщения о возникновении технических затруднений глобально в сети, затронуты некоторые регистраторы и магистральные интернет-провайдеры.
К сожалению, повлиять на данную ситуацию с нашей стороны затруднительно."
Правительство и бизнес заинтересованный в данном секторе связи быстро решат эту проблему, пусть это и оператор первого уровня связи. Не надо паники господа.
у вас все в порядке? как это может пофиксить правительство или бизнес?
Сколько же новых слов и названий нам предстоит узнать и ощутить что сказки про "нефтяну иглу" это для маленьких, сидели мы всё это время на большом таком, длинном и толстом технологическом хyе.
Отключение магистрального провайдера может привести к замедлению или недоступности иностранных сайтов в России, считает профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев
По какому принципу выбирается мнение одного человека, которое выносится главным в новости?
Кого нашли и кто согласился мнение высказать, того и взяли. Главное, чтобы цитата была, а уровень авторитетности дело десятое
Cogent ведь не единственный провод к РФ?)
Или стоит загрустить еще больше?
Маск, мячик скинь!
То есть, Старлинк в смысле.
Спонсор новости: Роскомнадзор
Cogent отправил письмо российским партнёрам, что 4 марта в 20:00 мск отключит их от своего оборудования.
Вроде не отключили.
https://1.1.1.1/ лёг ...
Видимо от локации зависит. У меня работает
спб, ростелеком, без впн не работает ...
Интересно, а как они обратно будут возвращаться, с какими песнями?
Cogent отправил письмо российским партнёрам, что 4 марта в 20:00 мск отключит их от своего оборудования. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо, подтверждённое тремя источниками в российских провайдерах.
Уже начались.
Тупо 10 минут назад всё открывалось, а теперь все сайты на nic.ru только через VPN
D':
https://agat-roscosmos.ru/
https://www.digitalfabrika.ru/
Ростелеком, Коми
Идея для стартапа - YouTube на флешках
Ага, мы такое проворачивали на 3.5 дюймовых дискетах пока вы молодёжь под стол пешком ходили. Тоже мне стартаперы. 😂
это написано в декларации их политики, но вы не понимаете, это другое!
Что, будем через спутники сидеть с пингом в 2 секунды? 🤔
Или у нас еще другие провайдеры есть?
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