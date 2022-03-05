Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране» Статьи редакции
Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.
- «Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране», — приводит ТАСС сообщение компании.
- Гендиректор Booking.com Гленн Фогель уточнил в LinkedIn, что сервис также приостановил работу в Белорусии.
- 4 марта TJ заметил, что сервис перестал показывать отели и гостиницы в России, функция бронирования стала также недоступна. Если не выставить даты заезда и отъезда, сервис показывал доступные отели и гостиницы.
- 4 марта о приостановке работы в России и Белорусии также сообщил сервис для поиска жилья Airbnb.
Итак, как и хотели российские «отельеры», «Опора России» и прочие радеющие за наш бизнес граждане,
Букинг прекратил свои притеснения российского гостиничного бизнеса
И теперь НЕТ НИ ОДНОЙ причины завышать цена свои номера.
Наоборот, ждём снижения цен, ведь основной враг повержен.
Что-то мне подсказывает букинг в списке проблем отельеров сейчас даже не в первой десятке 😄
ага, они даже не знаю пока что букинг всё, предлагают через него бронировать (или прикалываются)
Тут есть проблемы посерьёзнее чем уход букинга и самсунга вместе взятых 😒
не, ну это пиздец
Этого не жалко. Альтернатив полно.
С таким сервисом ни одного не найдёте. Букинг лучший! Был
Да дохера чего через Островок бронировал, какой там сервис нужен, выбрал по цене удобству и расположению и забронил
Сервис познаётся в возвратах... это как сравнивать амазон и яндекс маркет, это просто несравнимо
ржу (и плачу)
Найдется ещё одна площадка, которая снизойдет до россиян, чтобы собирать 20% комиссию.
Найдутся и смартфоны российские и не нужно будет переплачивать за айфоны
О нет... нет... нет... блин! Комфортная же штука была! Так... какие есть аналоги? Островок по моему, как думаете, норм? Или есть иные приложения удобные?
101hotels, возможно
Благодарю. Сейчас чекну что к чему 🙏🏻
zenhotels.com
и все новости – "приостановил", "закрыл", "заблокировал", "оштрафован"
Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.
Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.