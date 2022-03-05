Сервисы
Таня Боброва

Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране» Статьи редакции

Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.

  • «Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране», — приводит ТАСС сообщение компании.
  • Гендиректор Booking.com Гленн Фогель уточнил в LinkedIn, что сервис также приостановил работу в Белорусии.
  • 4 марта TJ заметил, что сервис перестал показывать отели и гостиницы в России, функция бронирования стала также недоступна. Если не выставить даты заезда и отъезда, сервис показывал доступные отели и гостиницы.
  • 4 марта о приостановке работы в России и Белорусии также сообщил сервис для поиска жилья Airbnb.
Источник: TJ

#новость #bookingcom

1415 просмотров
17 17 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Сидор

Итак, как и хотели российские «отельеры», «Опора России» и прочие радеющие за наш бизнес граждане,
Букинг прекратил свои притеснения российского гостиничного бизнеса

И теперь НЕТ НИ ОДНОЙ причины завышать цена свои номера.

Наоборот, ждём снижения цен, ведь основной враг повержен.

Ответить
18
Развернуть ветку
Alexander Veber

Что-то мне подсказывает букинг в списке проблем отельеров сейчас даже не в первой десятке 😄

Ответить
6
Развернуть ветку
Джон Картошкин

ага, они даже не знаю пока что букинг всё, предлагают через него бронировать (или прикалываются)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Veber

Тут есть проблемы посерьёзнее чем уход букинга и самсунга вместе взятых 😒

Ответить
4
Развернуть ветку
Джон Картошкин

не, ну это пиздец

Ответить
0
Развернуть ветку
Святослав Гусев

Этого не жалко. Альтернатив полно.

Ответить
–6
Развернуть ветку
Михаил Цветков

С таким сервисом ни одного не найдёте. Букинг лучший! Был

Ответить
2
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Да дохера чего через Островок бронировал, какой там сервис нужен, выбрал по цене удобству и расположению и забронил

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Veber

Сервис познаётся в возвратах... это как сравнивать амазон и яндекс маркет, это просто несравнимо

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

ржу (и плачу)

Ответить
0
Развернуть ветку
Георгий Михнов

Найдется ещё одна площадка, которая снизойдет до россиян, чтобы собирать 20% комиссию.

Ответить
–7
Развернуть ветку
Sergey Nester

Найдутся и смартфоны российские и не нужно будет переплачивать за айфоны

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

О нет... нет... нет... блин! Комфортная же штука была! Так... какие есть аналоги? Островок по моему, как думаете, норм? Или есть иные приложения удобные?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алена Тищенко

101hotels, возможно

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

Благодарю. Сейчас чекну что к чему 🙏🏻

Ответить
0
Развернуть ветку
Заходил вчера

zenhotels.com

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey Gutorov

и все новости – "приостановил", "закрыл", "заблокировал", "оштрафован"

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Сервисы
Администратор Аккаунта
Образовательная платформа Coursera прекращает доступ к курсам от российских создателей

А также ограничивает доступ к курсам для пользователей из России.

0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
TJ
Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках» Статьи редакции

Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

24 24 комментария
3
Финансы
PavelPK
Россию ждет дефолт? Что делать?

Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.

106 106 комментариев
72
Involta
Робот вырастит ребёнка
Источник: involta
12 12 комментариев
4
Банк 131
Подробное разъяснение: как компаниям проводить платежи в условиях санкций

Что можно и нельзя для российских банков и их иностранных клиентов объясняет Банк 131.

6 6 комментариев
25
O2 Consulting
Новые предписания ЦБ РФ
0 Обсудить
–1
Маркетинг
Кирилл Васильев
Куда эмигрировать из Instagram, Facebook и YouTube. В случае блокировок и ограничений

Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.

Данные за 2021, но первые 10 позиций несильно поменялись
39 39 комментариев
17
Техника
Таня Боброва
Samsung приостановила поставки техники в Россию Статьи редакции

От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.

69 69 комментариев
14
Устойчивые города: Москва
Операция «Первоцвет». В Москве стартовали рейды по выявлению незаконной продажи подснежников

С приходом весны в городе активизировались продавцы краснокнижных растений.

фото: ДПиООС
1 1 комментарий
2
Больше статей
null