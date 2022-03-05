Делаем Jenkins Pipeline: шаг за шагом

Привет! Если ты обратил внимание на этот материал, то значит ты начинаешь разбираться в мире Jenkins. Самым сложным в любом деле является начало. На первом этапе окружает много незнакомых и непонятных терминов, сложно понять логику процесса и последовательность действий. Кажется, что это какая-то магия. Чтобы первые шаги были чуточку легче, я…