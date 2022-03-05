Сервисы
Маша Цепелева

РЖД запустил сервис для поиска и бронирования отелей, похожий на Booking.com Статьи редакции

С рейтингами и отзывами от путешественников.

  • На сайте можно выбрать и оплатить номер в отеле или экскурсию, объявила компания. Как на Booking.com в системе есть рейтинги, отзывы, условия бронирования. Например, для некоторых отелей указаны отзывы гостей за 2020 год.
  • Travel.rzd создан на отечественном ПО, говорят в компании. Пока в базе 60 тысяч отелей и гостиниц, её будут дополнять. Редакция vc.ru отправила вопросы РЖД о данных сервиса.
  • Booking.com приостановил работу в России 4 марта из-за «возрастающей сложности ведения бизнеса в стране». В тот же день о прекращении работы в России завил и Airbnb.

#новость #ржд

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46 комментариев
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Павел

А откуда они отзывы взяли? С букинга?)

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20
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Алексей Стафоркин

В коде посмотри и найдешь, там партнерский модуль

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0
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Максим Кот

Будет министерство букинга. Есть разница между естественным лидерством, эффективностью - и административным решением «с завтрашнего дня должен быть свой букинг»

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19
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Антон Поздняков

не так потешно как министерство пчёл...в последнее время букаю только через прилки отелей

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2
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Paul Brezcuu

Я работал в ржд много лет, на руководящих должностях в том числе, там тотальный распил, по масштабам уступающий пожалуй только Роскосмосу, они не смогут чисто физически выс..ать нормальный продукт. И надеюсь анонимусы им помогут запуститься с фанфарами)

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17
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Mr Black

Распил в этой стране много где вообще,в этом то и проблема всего треша.Уровень зарплат не равен уровню трудно затрат(ну по твою сегменту точно).
Причём у некоторых сотрудников изначально мысль-фикс при друдоустройстве это распил,они не работать там хотят и развивать проекты,а тупо сидеть на очке и тупо получать деньги.

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–1
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Ярослав Яшин

> Travel.rzd создан на отечественном ПО, говорят в компании.
 Как же хочется увидеть полный список этого ПО :)

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9
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sdfa asf

Стол, стул, чашка…

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0
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DIMANRUS

Молодцы

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4
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Shoo

А в чем молодцы-то?

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3
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Александр Мишулин

В том, что заняли нишу, как минимум

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9
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Gedevan

Чего вдруг заняли то? Сайт создать и нишу занять это не одно и то же)

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5
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Michael Smith

А если сайты не делать, то нишу тем более не занять)

сейчас будет большая дележка и многие, кто первым запуститься, того и будут тапки

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1
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sdfa asf

Так booking это сервис + решение проблем путешественника столкнувшегося с проблемами по приезду. Сайт РЖД чем поможет ?

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–1
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Michael Smith

кто сказал, что там не будет поддержки? и кто мешает сделать свой сервис с поддержкой?

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0
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Shoo

Как справедливо заметили выше - "занять нишу" это немного более сложно, чем поднять зеркало какого-нибудь whitelabel агрегатора отелей.

Здесь всё решает:
а) Покрытие (о котором мы пока ничего не знаем).
б) Цены (о которых тоже нет данных, но ладно).
в) Сервис (о котором страшно даже думать в контексте ржд).

Это тебе не в госмонополии поезда по железке гонять, тут конкурировать надо, вот это вот всё.

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3
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Applied Spaceman

Нишу букинга в России займёт Яндекс, у них уже есть рабочий сервис: открываешь на Яндекс.Картах в нужный город> пишешь "Отель" > выбираешь по гео/рейтингу/цене > букаешь в Яндекс.Путешествиях
Все отели которые мне известны в городах России я там нахожу

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0
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DIMANRUS

Сейчас тот момент, когда надо заходить на рынок с аналогами, они не теряют времени

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5
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Денис Демидов

Супер

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5
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Applied Spaceman

Сервис уже существовал. Проверил, в моем родном городке
РЖД нашёл 0 отелей из 3,
Яндекс.Путешествия 3/3,
Островок 3/3

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4
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Антон Поздняков

ржд:
-к ним просто рельсы не ведут

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3
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Клемент Бурдин

Реально круто!

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3
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Hln_ Sokol

Быстро

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3
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Дмитрий Шеронов

Красавцы, кто не с нами тот против нас. Будем копировать и адаптировать под наш рынок продукты тех кто не готов стараться чтобы мы уважали их права.

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–11
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Printsessa Derevyashka

Островок лучше

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2
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Алексей Стафоркин

Островок еле грузится

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0
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Zumon

Скока хейта-то, блять, вот лишь бы обосрать и постонать потом.
Делаешь - фу гавно, не делаешь - ууу ряяя как же мы ничего не сделали ууу.
Идиотизм
Радоваться надо, букинг ушел, тут же новый сервис в альтернативу.

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–2
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Уникальный якорь

Так всякого рода брони есть на сайтах авиакомпаний, авто и жд. Это какой-то проплаченный высер на vc? В чем новость?

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Евгений Кузнецов

Типо не все потерянно, держитесь там 🤣

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1
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Уникальный якорь

Да новость полна пиздеца. Вроде о букинге, но тут же о ПО. У населения уже денег нет и выбора направлений отдыха, а они пекутся о букинге. Сча там Зарина Догузова наведет мэйк, прическу, выберет костюмчик, локацию для выступлений и объявит новую акцию кэшбэка за путешествие по России с картой Мир в южные районы РФ поездами РЖД.

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0
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Анна Fox

Оч круто! Только ездить будем по одной России 🙃😂

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0
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Евгений Кузнецов

На поезде или лошадях)

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3
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Липин Евгений

Бронирование юрты в Узбекистане тоже скоро будет актуально

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2
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Paul Brezcuu

На чем? Щас самолёты встанут и поезда следом без электроники

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0
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Michael Smith

Силовую электронику у нас выпускают нормально, это не процессоры.

Если не считать сапсанов и ласточек, то РЖД ничего не грозит, там все отечественное.

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2
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Applied Spaceman

Зайди к нему в профиль, это украинский пропагандист

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1
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Алексей Стафоркин

Да это у них старая партнёрка, просто на сайт модуль установили. Решили хайп словить. Кто знает лить трафик на сайт бронирований отелей, где выбор гораздо меньше чем у других, такая себе инвестиция. Сейчас может возмуться наконец, отельеры задвигались.

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1
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Valerie Amazing

Странно что этим не занялась почта России. Хотя…лет через 5 может и будет релиз

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Евгений Кузнецов

А это уже претендует на Оскар за гениальную подсказку почте РФ

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Valerie Amazing

Не занимайте линию, жду звонок из нобелевского комитета

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unknown

Сервис существует уже давно)

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Олег Ветров

Отлично!!!

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Dmitry Ivanov

Фаге невовремя сел, конечно

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Борис Моренко

Не нашел как на карте все отели смотреть

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Максим Данилов

Чебурбукинг.ком?

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Adam Christ

Меня убивает русский менталитет,раньше все это было зарубежное, как все объявили санкции и все побежали, наши начали только шевелиться. Ох уж это русское припекло к жопе.

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