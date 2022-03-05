РЖД запустил сервис для поиска и бронирования отелей, похожий на Booking.com Статьи редакции
С рейтингами и отзывами от путешественников.
- На сайте можно выбрать и оплатить номер в отеле или экскурсию, объявила компания. Как на Booking.com в системе есть рейтинги, отзывы, условия бронирования. Например, для некоторых отелей указаны отзывы гостей за 2020 год.
- Travel.rzd создан на отечественном ПО, говорят в компании. Пока в базе 60 тысяч отелей и гостиниц, её будут дополнять. Редакция vc.ru отправила вопросы РЖД о данных сервиса.
- Booking.com приостановил работу в России 4 марта из-за «возрастающей сложности ведения бизнеса в стране». В тот же день о прекращении работы в России завил и Airbnb.
А откуда они отзывы взяли? С букинга?)
В коде посмотри и найдешь, там партнерский модуль
Будет министерство букинга. Есть разница между естественным лидерством, эффективностью - и административным решением «с завтрашнего дня должен быть свой букинг»
не так потешно как министерство пчёл...в последнее время букаю только через прилки отелей
Я работал в ржд много лет, на руководящих должностях в том числе, там тотальный распил, по масштабам уступающий пожалуй только Роскосмосу, они не смогут чисто физически выс..ать нормальный продукт. И надеюсь анонимусы им помогут запуститься с фанфарами)
Распил в этой стране много где вообще,в этом то и проблема всего треша.Уровень зарплат не равен уровню трудно затрат(ну по твою сегменту точно).
Причём у некоторых сотрудников изначально мысль-фикс при друдоустройстве это распил,они не работать там хотят и развивать проекты,а тупо сидеть на очке и тупо получать деньги.
> Travel.rzd создан на отечественном ПО, говорят в компании.
Как же хочется увидеть полный список этого ПО :)
Стол, стул, чашка…
Молодцы
А в чем молодцы-то?
В том, что заняли нишу, как минимум
Чего вдруг заняли то? Сайт создать и нишу занять это не одно и то же)
А если сайты не делать, то нишу тем более не занять)
сейчас будет большая дележка и многие, кто первым запуститься, того и будут тапки
Так booking это сервис + решение проблем путешественника столкнувшегося с проблемами по приезду. Сайт РЖД чем поможет ?
кто сказал, что там не будет поддержки? и кто мешает сделать свой сервис с поддержкой?
Как справедливо заметили выше - "занять нишу" это немного более сложно, чем поднять зеркало какого-нибудь whitelabel агрегатора отелей.
Здесь всё решает:
а) Покрытие (о котором мы пока ничего не знаем).
б) Цены (о которых тоже нет данных, но ладно).
в) Сервис (о котором страшно даже думать в контексте ржд).
Это тебе не в госмонополии поезда по железке гонять, тут конкурировать надо, вот это вот всё.
Нишу букинга в России займёт Яндекс, у них уже есть рабочий сервис: открываешь на Яндекс.Картах в нужный город> пишешь "Отель" > выбираешь по гео/рейтингу/цене > букаешь в Яндекс.Путешествиях
Все отели которые мне известны в городах России я там нахожу
Сейчас тот момент, когда надо заходить на рынок с аналогами, они не теряют времени
Супер
Сервис уже существовал. Проверил, в моем родном городке
РЖД нашёл 0 отелей из 3,
Яндекс.Путешествия 3/3,
Островок 3/3
ржд:
-к ним просто рельсы не ведут
Реально круто!
Быстро
Красавцы, кто не с нами тот против нас. Будем копировать и адаптировать под наш рынок продукты тех кто не готов стараться чтобы мы уважали их права.
Островок лучше
Островок еле грузится
Скока хейта-то, блять, вот лишь бы обосрать и постонать потом.
Делаешь - фу гавно, не делаешь - ууу ряяя как же мы ничего не сделали ууу.
Идиотизм
Радоваться надо, букинг ушел, тут же новый сервис в альтернативу.
Типо не все потерянно, держитесь там 🤣
Да новость полна пиздеца. Вроде о букинге, но тут же о ПО. У населения уже денег нет и выбора направлений отдыха, а они пекутся о букинге. Сча там Зарина Догузова наведет мэйк, прическу, выберет костюмчик, локацию для выступлений и объявит новую акцию кэшбэка за путешествие по России с картой Мир в южные районы РФ поездами РЖД.
Оч круто! Только ездить будем по одной России 🙃😂
На поезде или лошадях)
Бронирование юрты в Узбекистане тоже скоро будет актуально
На чем? Щас самолёты встанут и поезда следом без электроники
Силовую электронику у нас выпускают нормально, это не процессоры.
Если не считать сапсанов и ласточек, то РЖД ничего не грозит, там все отечественное.
Зайди к нему в профиль, это украинский пропагандист
Да это у них старая партнёрка, просто на сайт модуль установили. Решили хайп словить. Кто знает лить трафик на сайт бронирований отелей, где выбор гораздо меньше чем у других, такая себе инвестиция. Сейчас может возмуться наконец, отельеры задвигались.
Странно что этим не занялась почта России. Хотя…лет через 5 может и будет релиз
А это уже претендует на Оскар за гениальную подсказку почте РФ
Не занимайте линию, жду звонок из нобелевского комитета
Сервис существует уже давно)
Отлично!!!
Фаге невовремя сел, конечно
Не нашел как на карте все отели смотреть
Чебурбукинг.ком?
Меня убивает русский менталитет,раньше все это было зарубежное, как все объявили санкции и все побежали, наши начали только шевелиться. Ох уж это русское припекло к жопе.
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