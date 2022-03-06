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Слава Шегай

Spotify Premium больше не доступен для покупки в России Статьи редакции

«Из-за новых внешних ограничений, связанных с основными платёжными провайдерами сервиса».

  • Активная подписка будет работать до следующего списания. Если платёж за новый месяц не пройдёт, Premium-подписка автоматически отменится и пользователь перейдёт на бесплатный план.
  • Сообщение появилось после того, как Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Платёжные системы перестанут работать с 10 марта.
  • 5 марта PayPal приостановил работу в России — им тоже можно было оплачивать подписку в сервисе.

У Spotify в России всё ещё работает несколько партнёрских программ: например, премиум-подписку можно оплачивать через мобильный счёт МТС. Будет ли работать этот способ в дальнейшем, пока неизвестно.

#spotify #новость

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109 комментариев
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Phonk && Shitpost

Вот просто интересно, а мы долго можем терпеть? Введут общую мобилизацию, отправят мясом на фронт, хоть тогда начнём действительно что-то делать? И какие вообще есть способы общения с властью? Мне совсем не нравится то, что происходит, но вокруг люди даже сейчас не хотят ничего делать.

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33
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Моральный месяц

Вот просто интересно, а мы долго можем терпеть
 Но вокруг люди даже сейчас не хотят ничего делать.
Я надеюсь, ты уже на передовой?

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14
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Phonk && Shitpost

На передовой чего? Я и говорю, что я не хочу никого убивать, но и как избежать этого я не знаю. Пойдут завтра обходить квартиры полицейские по трое, попробуй им откажи в предложении проехаться до военкомата

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3
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Моральный месяц

На передовой решения этого вопроса.
Я не понимаю лозунгов «А мы долго можем терпеть», «Люди не хотят ничего делать», — кто мы-то и что делать?
Не нужно перекладывать личные проблемы на плечи общества.

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5
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Goddard Targarten

Те, кто хотели "что-то делать" для общества уже либо заткнуты, либо уехали, либо сидят в тюрьме. Как-то глупо предлагать кому-то общественно-политическую деятельность в 22 году в России. Даже беднягу Венедиктова вышибли пинком под зад не смотря на все его подсосы с онлайн голосованием. Общество в России настолько мертво, мы видим уже даже не предсмертые судороги, а выход газов из трупа.

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4
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Phonk && Shitpost

Вот от этого я и в шоке. Что идей, что делать в голову не приходит вообще. Выйти на митинг = получить статью, идея отстой. А больше у меня вариантов и нет, получается сидеть дома, вплоть до общей мобилизации, где жизнь и оборвется.

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0
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Моральный месяц

Те, кто хотели "что-то делать" для общества уже либо заткнуты, либо уехали, либо сидят в тюрьме
В МО "Смольнинское" собрялись деятели, ни главу сменить не могут, ни бюджет принять.

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0
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Phonk && Shitpost

Нехватка процессоров и отсутствие отечественного ПО совсем скоро станет общей проблемой, сейчас это является личной проблемой только для тех людей, которые умеют думать больше, чем на месяц вперёд

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1
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Моральный месяц

Как Вы готовы решить эту проблему?

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Phonk && Shitpost

Я будто зарплату за это получаю, выдайте мне депутатские плюшки, и я начну решать эти проблемы

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ЯжПрограммист

спасибо не надо, там уже целая дума таких "решал" нормально уже нарешали.

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4
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Phonk && Shitpost

Я сужу из своего опыта, если я делаю свою работу хорошо, то почему есть люди, из-за работы которых мне придется отказываться от моего привычного образа жизни?

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Моральный месяц

Потому что мир не однополярен и всегда будут конфликты интересов.

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Phonk && Shitpost

Судя по мерам забирают не только у меня, а у всех. Кто в плюсе?

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Моральный месяц

Все так говорят, но как доходит до дела, сразу появляются очередные внешние факторы, которые не позволяют этого сделать. Да и не депутаты этим занимаются, а профильные министерства.
Депутатом я и сам могу стать.

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1
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Phonk && Shitpost

Если люди не справляются со своей работой, их увольняют. Я сужу со своей колокольни, я не могу полностью объективных выводов делать, но я в последнее время лишаюсь всего, из-за действий правительства, из чего делаю вывод, что справляются с работой плохо

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1
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Phonk && Shitpost

Все так говорят, но никто не делал

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Phonk && Shitpost

Дать для айтишников льготы, например, это хотя бы даст вероятность появления нормального ПО. Обещали золотые горы, посмотрите, что дошло до конечно приказа. Про ипотеку ни слова, про НДФЛ ни слова. В приказе словами указана только отсрочка от армии, и только при наличии профильного образования, участия в разработке и поддержке по, и другие. "И другие" так и прописано. Так что можно ожидать, что даже эту единственную меру будут давать только непосредственно контактирующим с каким-нибудь особенным государственным по, например, госуслугами. Норм льготы?

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0
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Michael

У нас Китай под боком и Корея
Вы думаете альтернативы совсем нет с технологиями
Не Америка с Европой, но всё же..

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0
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Phonk && Shitpost

Я не спорю, я хочу до этого момента дожить, а пока вижу причины думать, что этого не выйдет

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0
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Goddard Targarten

Поэтому надо свалить подальше и там сидеть пока есть риск призыва. В моём поколении откосить считалось даже не нормой, а делом чести, типа, если не откосил, то считался дебилом и тебя отправляли на вторую чеченскую. У меня по состоянию здоровья получилось, а друг так скрывался несколько лет, потом накопил денег и занёс куда надо.

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3
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RapidCodeLab - AdTech

интернет войска, они теперь повсюду, даже в ишью на гитхаб проектах.

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3
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Ware Wow

Что ты начнешь?
Оно по сантиметру развивалось с года 2008.
А при еще более жестком усугублении ноги будут вообще ватные, так это работает, большинство людей даже смерть принимает без сопротивления, парализует нахуй, это всё очень страшно...

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5
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Phonk && Shitpost

Людей не хочу убивать, и сам умирать не хочу, а что делать не знаю.

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2
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Ware Wow

Уезжать. И пытаться менять мир через творчество, через политику. Это не только проблема одной страны. Мир нужно менять. Все пидарасы. И в этом конфликте все пидарасами были.

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0
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Хрупкий Гоша

Вы предлагаете депидеризацию Европы?

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9
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Ware Wow

Депидаризацию мира.

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0
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LuNature

если знаешь английский тебе весь мир открыт.

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0
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Хрупкий Гоша

Hello! I’m from Russia

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0
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jianku13

Hello, I'm from Rus.. Have a nice day

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1
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Ware Wow

Ну преувеличение конечно, в смысле "возможностей", а так да...

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0
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Ленин-гриб

Ага, открыт... Там русские нерукопожатные уже

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0
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Phonk && Shitpost

Другу в армии сегодня предлагали контракт на 3 месяца, ему 20, отслужил 9 месяцев, сказали отправляют на Украину

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0
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Phonk && Shitpost

Ставка 50 долларов в день + фикс 30-40к. За 3 месяца ~550к

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0
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Goddard Targarten

Выплаты в валюте, надо думать? ) А то вернешься, а на зарплату как раз можно гречки купить.

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8
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Phonk && Shitpost

Нет, 50 долларов в день, но общая сумма (550к) это в рублях

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–2
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Goddard Targarten

Воюешь чтобы больше заработать, но чем больше воюешь, тем больше обесцениваются деньги... oh, wait

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7
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Gutal1n

Грустно, что за такие копейки готовы убивать и быть убитым.

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1
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Сергей Кузнецов

Выгоднее погибнуть.

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0
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jianku13

Или 200

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0
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Евгений Трифонов

Недолго музыка играла

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19
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Ленин-гриб

Стремительно идём к военной диктатуре

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7
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Ware Wow

Ну по сути уже, просто в мягкой форме и без объявления военного положения

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4
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Ленин-гриб

В смысле без? 8 марта уже прошло?

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0
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Владислав

Без - это когда повесточка приходит, а мобилизации нет.

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0
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Ленин-гриб

@Инспектор дайте никнейм поменять от греха подальше 👀

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0
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Stanislav

Или наоборот. Никто не знает что будет теперь

Ответить
–1
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Ленин-гриб

На улице давно были?

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0
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Мария Богоделова

Я терпела все.
Но сцуко меломану остаться без спотифай - это капец.
Где баррикады?! Выезжаю! 🤬🤬😡

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6
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Владислав

Оставайтесь дома, за вами заедут.

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0
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Сергей Я

Ну и ладненько, у нас Яндекс.Плюс до 2031 года есть. Держу в курсе.

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2
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Хрупкий Гоша

А вдруг у Яндекса отзовут права? Зайцев.нет ждёт скорый разбан по ходу.

Ответить
6
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Ware Wow

Вот кстати вполне вероятно.

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1
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Maxim Petrukhin

Да, я тоже об этом думал.

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0
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Юрий Белоножкин

Вопрос почему этого ещё не произошло. И фильмы в Кинопоиске

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0
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Phonk && Shitpost

Тут годами проталкивались идеи оплаты контента, за один момент всё это слить будет тупо

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0
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Юрий Белоножкин

Хаах, как будто 146 ушедших с рынка компаний это не тупо.

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1
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Phonk && Shitpost

Согласен, но заставить человека платить за контент, который нельзя трогать это ужасный гемор. Так что с отменой этого мы откатимся на 10 лет назад

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0
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Maxim Petrukhin

В Споти гораздо больше фонотека, гораздо круче редакционные плейлисты и есть эксклюзивные подкасты

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5
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Ware Wow

Яндекс Музыка тоже охуенна, мне даже больше зашла.

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0
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LuNature

Библиотека очень маленькая имхо. Японской вообще почти нет.
Так что "Охуенна" относительно

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1
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Dennis Gooddeni
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0
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Michael

+++

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0
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Stanislav

Грустно это всё.

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4
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Юрий Белоножкин

Уже пох. Просто ещё один кто-то «обьявил об уходе»

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0
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Ware Wow

В общем то да... Хотя вот Виза и Мастер Кард сегодня утром еще удивили...

Теперь главный вопрос как долго это продлится.

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1
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Alice

Есть ощущение, что не один год

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0
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Здравствуйте

В самое сердце….

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3
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Evgeny

Что по поводу активации подарочных карт?

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0
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Игорь Кулаков

Получилось активировать 5 минут назад через чат поддержки.

Далее вводим:
Redeem code (ручками) -> My card code didn’t work -> Yes, for this account -> Yes, it matches -> Yes, it’s activated -> Код карты

Support - Spotify
Support - Spotify
support.spotify.com
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5
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Митя Прохоров

Спасибо получилось! Увидимся в 2023

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1
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Андрей Кириллов

Активируются только через чат с ботом поддержки. Но этот чат надо сначала найти, а он запрятан.

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0
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Pavel Shakhov

А не подскажете как найти?

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0
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Андрей Кириллов

https://support.spotify.com/us/article/contact-us/ Далее - Message Us. Общение на английском. Но там надо просто выбирать варианты из предложенных.

Contact us - Spotify
Contact us - Spotify
support.spotify.com
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3
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Alexey

У меня там только "Email us" и адрес электронной почты. Никакого намёка на чат. Что я делаю не так?

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0
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Артем П.

Код в системе. Пройдет.

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0
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Дмитрий

На TJ пишут что карты купленные на ozon тоже не активируются

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0
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Evgeny

Это очень хреново, хотя я сегодня утром успел активировать на 12 месяцев, как раз купленный на ozon.

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0
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Владимир Щенников

Купил на сайте DNS, пока тоже не активируется. Отправил запрос в техподдержку.

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0
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Митя Прохоров

Кто то знает как оплатить Премиум на год вперёд?

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0
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Владимир Щенников

Купил здесь, но пока не активируется. Отправил запрос в техподдержку.
https://www.dns-shop.ru/product/cc8e18314e95ed20/karta-oplaty-dostupa-spotify-na-12-mesacev/

https://www.dns-shop.ru/product/cc8e18314e95ed20…
https://www.dns-shop.ru/product/cc8e18314e95ed20/karta-oplaty-dostupa-spotify-na-12-mesacev/
www.dns-shop.ru
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4
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Андрей Кириллов

Активируется через чат поддержки.

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0
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Мария Богоделова

Купила только что подарочную карту, оплатила.
И тут же пришло уведомление что заказ отменён.

Ну капец 😰

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0
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Владимир Щенников

На сайте DNS на данный момент отмены не было.

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0
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Aleksandr

А через мир можно там платить?

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1
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Aleksandr

А всё, финита мля комедия. Карту уже нельзя менять((

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0
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Владимир Щенников

Выше способ написал, через покупку подарочной карты

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0
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Владимир Щенников

Может кто знает как купить Youtube Premium на год?

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0
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Герман Воронов

Хотите потерять деньги? Не сегодня-завтра заблочат

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0
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Владимир Щенников

Потерять деньги не боюсь. Потерять нервы с рекламой - боюсь.

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1
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Герман Воронов

Так нет сейчас рекламы )

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0
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Владимир Щенников

А фоновый режим? А картинка в картинке? Тоже для меня весомые аргументы в просмотре контента.

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0
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Герман Воронов

С этого надо было начинать )

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2
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Nuke 7s

Мне кажется вряд ли это поможет. Рукой махнут и закроют Премиум

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0
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Владимир Щенников

У меня уже есть собственный VPN-сервер в Нидерландах, с него все отлично загружается. Поэтому нужна подписка на ютуб на год.

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1
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Сергей Пурюшин

А ты как хостинг на этой впске будешь теперь оплачивать?

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0
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Владимир Щенников

На полгода оплатил, дальше видно будет. Они поддерживают UnionPay

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Sergey Kolenkin

Есть вероятность, что будут блокировать глобальный интернет. Возможно, что на время.

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0
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Владимир Щенников

Ядерный удар тоже возможен, надо жить сейчас.

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Sergey Kolenkin

По поводу чебурнета есть в сети бумаги подписанные руководством страны.Да и на работе сегодня была срочная комманда на некоторые действия.

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1
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Владимир Щенников

Я этот документ видел, посмотрим как справятся с этой задачей. Это очень спорный вопрос относительно структуры Интернета.

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0
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Sergey Kolenkin

Согласен, у нас все через ж..у делают. Могут тупо все вырубить не смотря на колоссальные потери, как показывает практика им это ни чего не стоит.

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Nuke 7s

Боюсь новости об «уходе» YouTube

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0
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Alice

Это будет треш

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Nuke 7s

Да, закроют все способы получения более менее адекватной информации.

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Alice

Для меня это будет горе. На YouTube то я зайду, итак какой год из под vpn всё, а вот подписка за 299 рубликов может кануть в лету. К тому же, у меня ещё и яблоко. Печаль и беда обычным людям

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1
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Nuke 7s

Нахожусь в абсолютно идентичной ситуации. Прекрасно понимаю…

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0
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Michael

Можете купить карту в другой стране и оплачивать с неё. Например карта Мир (UnionPay)

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Всеволод Ярославович

Сегодня со Сбера спокойно ушёл платёж. Глянем, шо будет дальше

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