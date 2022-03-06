Spotify Premium больше не доступен для покупки в России Статьи редакции
«Из-за новых внешних ограничений, связанных с основными платёжными провайдерами сервиса».
- Активная подписка будет работать до следующего списания. Если платёж за новый месяц не пройдёт, Premium-подписка автоматически отменится и пользователь перейдёт на бесплатный план.
- Сообщение появилось после того, как Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Платёжные системы перестанут работать с 10 марта.
- 5 марта PayPal приостановил работу в России — им тоже можно было оплачивать подписку в сервисе.
У Spotify в России всё ещё работает несколько партнёрских программ: например, премиум-подписку можно оплачивать через мобильный счёт МТС. Будет ли работать этот способ в дальнейшем, пока неизвестно.
Вот просто интересно, а мы долго можем терпеть? Введут общую мобилизацию, отправят мясом на фронт, хоть тогда начнём действительно что-то делать? И какие вообще есть способы общения с властью? Мне совсем не нравится то, что происходит, но вокруг люди даже сейчас не хотят ничего делать.
На передовой чего? Я и говорю, что я не хочу никого убивать, но и как избежать этого я не знаю. Пойдут завтра обходить квартиры полицейские по трое, попробуй им откажи в предложении проехаться до военкомата
Те, кто хотели "что-то делать" для общества уже либо заткнуты, либо уехали, либо сидят в тюрьме. Как-то глупо предлагать кому-то общественно-политическую деятельность в 22 году в России. Даже беднягу Венедиктова вышибли пинком под зад не смотря на все его подсосы с онлайн голосованием. Общество в России настолько мертво, мы видим уже даже не предсмертые судороги, а выход газов из трупа.
Вот от этого я и в шоке. Что идей, что делать в голову не приходит вообще. Выйти на митинг = получить статью, идея отстой. А больше у меня вариантов и нет, получается сидеть дома, вплоть до общей мобилизации, где жизнь и оборвется.
Нехватка процессоров и отсутствие отечественного ПО совсем скоро станет общей проблемой, сейчас это является личной проблемой только для тех людей, которые умеют думать больше, чем на месяц вперёд
Я будто зарплату за это получаю, выдайте мне депутатские плюшки, и я начну решать эти проблемы
спасибо не надо, там уже целая дума таких "решал" нормально уже нарешали.
Я сужу из своего опыта, если я делаю свою работу хорошо, то почему есть люди, из-за работы которых мне придется отказываться от моего привычного образа жизни?
Судя по мерам забирают не только у меня, а у всех. Кто в плюсе?
Если люди не справляются со своей работой, их увольняют. Я сужу со своей колокольни, я не могу полностью объективных выводов делать, но я в последнее время лишаюсь всего, из-за действий правительства, из чего делаю вывод, что справляются с работой плохо
Все так говорят, но никто не делал
Дать для айтишников льготы, например, это хотя бы даст вероятность появления нормального ПО. Обещали золотые горы, посмотрите, что дошло до конечно приказа. Про ипотеку ни слова, про НДФЛ ни слова. В приказе словами указана только отсрочка от армии, и только при наличии профильного образования, участия в разработке и поддержке по, и другие. "И другие" так и прописано. Так что можно ожидать, что даже эту единственную меру будут давать только непосредственно контактирующим с каким-нибудь особенным государственным по, например, госуслугами. Норм льготы?
У нас Китай под боком и Корея
Вы думаете альтернативы совсем нет с технологиями
Не Америка с Европой, но всё же..
Я не спорю, я хочу до этого момента дожить, а пока вижу причины думать, что этого не выйдет
Поэтому надо свалить подальше и там сидеть пока есть риск призыва. В моём поколении откосить считалось даже не нормой, а делом чести, типа, если не откосил, то считался дебилом и тебя отправляли на вторую чеченскую. У меня по состоянию здоровья получилось, а друг так скрывался несколько лет, потом накопил денег и занёс куда надо.
интернет войска, они теперь повсюду, даже в ишью на гитхаб проектах.
Что ты начнешь?
Оно по сантиметру развивалось с года 2008.
А при еще более жестком усугублении ноги будут вообще ватные, так это работает, большинство людей даже смерть принимает без сопротивления, парализует нахуй, это всё очень страшно...
Людей не хочу убивать, и сам умирать не хочу, а что делать не знаю.
Уезжать. И пытаться менять мир через творчество, через политику. Это не только проблема одной страны. Мир нужно менять. Все пидарасы. И в этом конфликте все пидарасами были.
Депидаризацию мира.
если знаешь английский тебе весь мир открыт.
Hello, I'm from Rus.. Have a nice day
Ну преувеличение конечно, в смысле "возможностей", а так да...
Ага, открыт... Там русские нерукопожатные уже
Другу в армии сегодня предлагали контракт на 3 месяца, ему 20, отслужил 9 месяцев, сказали отправляют на Украину
Ставка 50 долларов в день + фикс 30-40к. За 3 месяца ~550к
Выплаты в валюте, надо думать? ) А то вернешься, а на зарплату как раз можно гречки купить.
Нет, 50 долларов в день, но общая сумма (550к) это в рублях
Воюешь чтобы больше заработать, но чем больше воюешь, тем больше обесцениваются деньги... oh, wait
Грустно, что за такие копейки готовы убивать и быть убитым.
Выгоднее погибнуть.
Или 200
Недолго музыка играла
Стремительно идём к военной диктатуре
Ну по сути уже, просто в мягкой форме и без объявления военного положения
В смысле без? 8 марта уже прошло?
Без - это когда повесточка приходит, а мобилизации нет.
@Инспектор дайте никнейм поменять от греха подальше 👀
Или наоборот. Никто не знает что будет теперь
На улице давно были?
Я терпела все.
Но сцуко меломану остаться без спотифай - это капец.
Где баррикады?! Выезжаю! 🤬🤬😡
Оставайтесь дома, за вами заедут.
Ну и ладненько, у нас Яндекс.Плюс до 2031 года есть. Держу в курсе.
Вот кстати вполне вероятно.
Да, я тоже об этом думал.
Вопрос почему этого ещё не произошло. И фильмы в Кинопоиске
Тут годами проталкивались идеи оплаты контента, за один момент всё это слить будет тупо
Хаах, как будто 146 ушедших с рынка компаний это не тупо.
Согласен, но заставить человека платить за контент, который нельзя трогать это ужасный гемор. Так что с отменой этого мы откатимся на 10 лет назад
В Споти гораздо больше фонотека, гораздо круче редакционные плейлисты и есть эксклюзивные подкасты
Яндекс Музыка тоже охуенна, мне даже больше зашла.
Библиотека очень маленькая имхо. Японской вообще почти нет.
Так что "Охуенна" относительно
+++
Грустно это всё.
Уже пох. Просто ещё один кто-то «обьявил об уходе»
В общем то да... Хотя вот Виза и Мастер Кард сегодня утром еще удивили...
Теперь главный вопрос как долго это продлится.
Есть ощущение, что не один год
В самое сердце….
Что по поводу активации подарочных карт?
Получилось активировать 5 минут назад через чат поддержки.
Далее вводим:
Redeem code (ручками) -> My card code didn’t work -> Yes, for this account -> Yes, it matches -> Yes, it’s activated -> Код карты
Спасибо получилось! Увидимся в 2023
Активируются только через чат с ботом поддержки. Но этот чат надо сначала найти, а он запрятан.
А не подскажете как найти?
https://support.spotify.com/us/article/contact-us/ Далее - Message Us. Общение на английском. Но там надо просто выбирать варианты из предложенных.
У меня там только "Email us" и адрес электронной почты. Никакого намёка на чат. Что я делаю не так?
Код в системе. Пройдет.
На TJ пишут что карты купленные на ozon тоже не активируются
Это очень хреново, хотя я сегодня утром успел активировать на 12 месяцев, как раз купленный на ozon.
Купил на сайте DNS, пока тоже не активируется. Отправил запрос в техподдержку.
Кто то знает как оплатить Премиум на год вперёд?
Купил здесь, но пока не активируется. Отправил запрос в техподдержку.
https://www.dns-shop.ru/product/cc8e18314e95ed20/karta-oplaty-dostupa-spotify-na-12-mesacev/
Активируется через чат поддержки.
Купила только что подарочную карту, оплатила.
И тут же пришло уведомление что заказ отменён.
Ну капец 😰
На сайте DNS на данный момент отмены не было.
А через мир можно там платить?
А всё, финита мля комедия. Карту уже нельзя менять((
Выше способ написал, через покупку подарочной карты
Может кто знает как купить Youtube Premium на год?
Хотите потерять деньги? Не сегодня-завтра заблочат
Потерять деньги не боюсь. Потерять нервы с рекламой - боюсь.
Так нет сейчас рекламы )
А фоновый режим? А картинка в картинке? Тоже для меня весомые аргументы в просмотре контента.
С этого надо было начинать )
Мне кажется вряд ли это поможет. Рукой махнут и закроют Премиум
У меня уже есть собственный VPN-сервер в Нидерландах, с него все отлично загружается. Поэтому нужна подписка на ютуб на год.
А ты как хостинг на этой впске будешь теперь оплачивать?
На полгода оплатил, дальше видно будет. Они поддерживают UnionPay
Есть вероятность, что будут блокировать глобальный интернет. Возможно, что на время.
Ядерный удар тоже возможен, надо жить сейчас.
По поводу чебурнета есть в сети бумаги подписанные руководством страны.Да и на работе сегодня была срочная комманда на некоторые действия.
Я этот документ видел, посмотрим как справятся с этой задачей. Это очень спорный вопрос относительно структуры Интернета.
Согласен, у нас все через ж..у делают. Могут тупо все вырубить не смотря на колоссальные потери, как показывает практика им это ни чего не стоит.
Боюсь новости об «уходе» YouTube
Это будет треш
Да, закроют все способы получения более менее адекватной информации.
Для меня это будет горе. На YouTube то я зайду, итак какой год из под vpn всё, а вот подписка за 299 рубликов может кануть в лету. К тому же, у меня ещё и яблоко. Печаль и беда обычным людям
Нахожусь в абсолютно идентичной ситуации. Прекрасно понимаю…
Можете купить карту в другой стране и оплачивать с неё. Например карта Мир (UnionPay)
Сегодня со Сбера спокойно ушёл платёж. Глянем, шо будет дальше
Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».
Вслед за AMD и Intel, которые остановили поставки в страну в начале марта.