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Alex Petrov

Apple заблокировала стрим своей весенней презентации для пользователей из России Статьи редакции

Она начнётся 8 марта в 21:00 мск.

Компания отключила возможность смотреть свою весеннюю презентацию на официальном сайте и на YouTube с территории России.

«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране»

С включённым VPN на официальном сайте компании анонс появляется, на YouTube — отсчёт до начала трансляции.

В начале марта 2022 года Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других сервисов, а также приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.

#новость #apple

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Chr Chr

Кошки, лошади, онлифанс...теперь презентация.
Разрывают страну в клочья как могут.
Ну, если это не повод для революции, тогда что?

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Vladislav

Отказ от Евровидения

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Sergey A

Ппц, тоесть для вас отсутствие возможности смотреть на голые жопы за деньги, повод для революции ?

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R-Globus

Печально, что я был прав. Хер вам, а не релиз.

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Vadim Vitalevich

Мелочные люди. Показали себя во всей красе.

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Podkuiko Vladislav

Правильно , смотреть надо киселева и новый русссссссский айайайй Т1 от Марии бутиной (депутат от едра , уголовник в сша сидевшая) собранный из тайских и американских запчастей в Китае

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Александр Иванов

Дахусим!

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Олег Волков

Молодцы, спасибо!

А то смотрел бы и расстраивался, что купить не получится. Нервничал бы. А так пойду учиться рисовать детские иллюстрации, - успокаивает.

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Данил Голыгин

На мой взгляд - закрыть магазины, окей, может быть прекратить поставки для партнеров (хотя это бизнес, зачем?). Но выглядит смешно - номенклатурный блок трансляции, который легко обойти в 21 веке.
Можно и русский алфавит убрать, или воздухом из Росиии не дышать, ветер отгонять обратно

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Rafa Ramazanov

VPN 🤔
- В каком же ты отчаянни, раз обратился ко мне

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Источник: kremlin.ru
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