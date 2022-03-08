Apple заблокировала стрим своей весенней презентации для пользователей из России Статьи редакции
Она начнётся 8 марта в 21:00 мск.
Компания отключила возможность смотреть свою весеннюю презентацию на официальном сайте и на YouTube с территории России.
С включённым VPN на официальном сайте компании анонс появляется, на YouTube — отсчёт до начала трансляции.
В начале марта 2022 года Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других сервисов, а также приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.
Кошки, лошади, онлифанс...теперь презентация.
Разрывают страну в клочья как могут.
Ну, если это не повод для революции, тогда что?
Отказ от Евровидения
Ппц, тоесть для вас отсутствие возможности смотреть на голые жопы за деньги, повод для революции ?
Печально, что я был прав. Хер вам, а не релиз.
Мелочные люди. Показали себя во всей красе.
Правильно , смотреть надо киселева и новый русссссссский айайайй Т1 от Марии бутиной (депутат от едра , уголовник в сша сидевшая) собранный из тайских и американских запчастей в Китае
Дахусим!
Молодцы, спасибо!
А то смотрел бы и расстраивался, что купить не получится. Нервничал бы. А так пойду учиться рисовать детские иллюстрации, - успокаивает.
На мой взгляд - закрыть магазины, окей, может быть прекратить поставки для партнеров (хотя это бизнес, зачем?). Но выглядит смешно - номенклатурный блок трансляции, который легко обойти в 21 веке.
Можно и русский алфавит убрать, или воздухом из Росиии не дышать, ветер отгонять обратно
VPN 🤔
- В каком же ты отчаянни, раз обратился ко мне
Продажи рекламы в своих сервисах уже остановила Google.
У компании «нет другого выхода».
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.