Она начнётся 8 марта в 21:00 мск.

Компания отключила возможность смотреть свою весеннюю презентацию на официальном сайте и на YouTube с территории России.

«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране»

С включённым VPN на официальном сайте компании анонс появляется, на YouTube — отсчёт до начала трансляции.

В начале марта 2022 года Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других сервисов, а также приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.

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