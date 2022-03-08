Как оплатить покупки в App Store и Google Play с мобильного счёта и покупать цифровые игры для Xbox из России Статьи редакции
МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок в App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes, Google Play и Huawei Gallery без карт Visa и Masterсard, которые перестали работать в России.
Как платить с мобильного счёта в Google Play
- Войти в настройки своего аккаунта.
- Зайти в раздел «Платежи и подписки».
- Выбрать «способ оплаты».
- Нажать на пункт «Добавить оператора связи».
- Ввести мобильный номер.
Инструкция для владельцев Huawei
- Войти в настройки аккаунта.
- Зайти в раздел «Платежи и покупки».
- Нажать на пункт «Мобильный платеж».
- Нажать «Добавить».
- Ввести свой мобильный номер.
Как оплатить покупки в сервисах Apple
- В настройках устройства зайти в раздел App Store.
- Нажать на Apple ID.
- Зайти в раздел «Управлять способами оплаты».
- Выбрать «Добавить способ оплаты».
- Нажать на пункт «Мобильный телефон».
- Ввести номер.
Если все шаги выполнены, но ничего не выходит, нужно проверить, стоит ли запрет на платежи с мобильного счёта. Функция также недоступна для корпоративных номеров.
Как покупать цифровые игры для Xbox из России
4 марта Microsoft объявила, что прекратит продавать товары и предоставлять услуги в России. Недавно компания ограничила доступ к своим играм в Steam. Кроме того, из-за ограничений со стороны Visa и Mastercard пользователи не смогут покупать игры по банковским картам, выпущенным в России.
DTF перечисляет по шагам три варианта, как можно купить цифровые игры на Xbox в условиях ограничений: доступна покупка ключей на сторонних площадках, через посредников или совместная библиотека для двух пользователей.
Ну я так купил премиум-подпиську на Спотифай. Но поясните мне, каким образом мобильный оператор сам покупает эти все сервисы? Ну не налом же он им шлет, а все теми же механизмами (не через свифт ли) что таки забанены. Или чего я не понимаю?
Свифт забанили у нескольких банков, все остальные работают в таком же объеме и закрытие сервисов на территории РФ происходит по их личной инициативе, причем некоторые лицемерно оправдываются санкциями
МТС уже скрыл подписку на Spotify, через свои сервисы. Скорее всего поэтому все сервисы укатываются в закат, потому что не понимают как получать выручку если завтра либо им прилетит, либо платёжному провайдеру пропишут долго жить.
У Apple можно платить картой Мир
У меня виртуалка МИР от тинька не привязывается, пишет "способ оплаты отклонен", а ты сталкивался с таким?
пока можно...
Точно так же можно написать, что "пока можно платить с мобильного счета"
Ставьте. Прокси. Украина. И готова. Карты. Принимает. С росийских карт. Ориджинал так за игру платил. Другие серверы не проверял.
Она могла бы заменить Visa и Mastercard.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Она начнётся 8 марта в 21:00 мск.
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У компании «нет другого выхода».
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