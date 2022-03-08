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Утренний украинец

Как оплатить покупки в App Store и Google Play с мобильного счёта и покупать цифровые игры для Xbox из России Статьи редакции

Инструкции по шагам от коллег из TJ и DTF.

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МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок в App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes, Google Play и Huawei Gallery без карт Visa и Masterсard, которые перестали работать в России.

Как платить с мобильного счёта в Google Play

  • Войти в настройки своего аккаунта.
  • Зайти в раздел «Платежи и подписки».
  • Выбрать «способ оплаты».
  • Нажать на пункт «Добавить оператора связи».
  • Ввести мобильный номер.

Инструкция для владельцев Huawei

  • Войти в настройки аккаунта.
  • Зайти в раздел «Платежи и покупки».
  • Нажать на пункт «Мобильный платеж».
  • Нажать «Добавить».
  • Ввести свой мобильный номер.

Как оплатить покупки в сервисах Apple

  • В настройках устройства зайти в раздел App Store.
  • Нажать на Apple ID.
  • Зайти в раздел «Управлять способами оплаты».
  • Выбрать «Добавить способ оплаты».
  • Нажать на пункт «Мобильный телефон».
  • Ввести номер.

Если все шаги выполнены, но ничего не выходит, нужно проверить, стоит ли запрет на платежи с мобильного счёта. Функция также недоступна для корпоративных номеров.

Как покупать цифровые игры для Xbox из России

4 марта Microsoft объявила, что прекратит продавать товары и предоставлять услуги в России. Недавно компания ограничила доступ к своим играм в Steam. Кроме того, из-за ограничений со стороны Visa и Mastercard пользователи не смогут покупать игры по банковским картам, выпущенным в России.

DTF перечисляет по шагам три варианта, как можно купить цифровые игры на Xbox в условиях ограничений: доступна покупка ключей на сторонних площадках, через посредников или совместная библиотека для двух пользователей.

#appstore #googleplay

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Artem Borisenko

Ну я так купил премиум-подпиську на Спотифай. Но поясните мне, каким образом мобильный оператор сам покупает эти все сервисы? Ну не налом же он им шлет, а все теми же механизмами (не через свифт ли) что таки забанены. Или чего я не понимаю?

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Kek Man

Свифт забанили у нескольких банков, все остальные работают в таком же объеме и закрытие сервисов на территории РФ происходит по их личной инициативе, причем некоторые лицемерно оправдываются санкциями

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Arartem

МТС уже скрыл подписку на Spotify, через свои сервисы. Скорее всего поэтому все сервисы укатываются в закат, потому что не понимают как получать выручку если завтра либо им прилетит, либо платёжному провайдеру пропишут долго жить.

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Vit Pavlov

У Apple можно платить картой Мир

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Denis

У меня виртуалка МИР от тинька не привязывается, пишет "способ оплаты отклонен", а ты сталкивался с таким?

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Себастиан Перейра

пока можно...

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Vit Pavlov

Точно так же можно написать, что "пока можно платить с мобильного счета"

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Alex Fettsov

Ставьте. Прокси. Украина. И готова. Карты. Принимает. С росийских карт. Ориджинал так за игру платил. Другие серверы не проверял.

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