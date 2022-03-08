Инструкции по шагам от коллег из TJ и DTF.

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МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок в App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes, Google Play и Huawei Gallery без карт Visa и Masterсard, которые перестали работать в России.

Как платить с мобильного счёта в Google Play

Войти в настройки своего аккаунта.

Зайти в раздел «Платежи и подписки».



Выбрать «способ оплаты».



Нажать на пункт «Добавить оператора связи».



Ввести мобильный номер.



Инструкция для владельцев Huawei

Войти в настройки аккаунта.

Зайти в раздел «Платежи и покупки».

Нажать на пункт «Мобильный платеж».

Нажать «Добавить».

Ввести свой мобильный номер.

Как оплатить покупки в сервисах Apple

В настройках устройства зайти в раздел App Store.

Нажать на Apple ID.



Зайти в раздел «Управлять способами оплаты».

Выбрать «Добавить способ оплаты».

Нажать на пункт «Мобильный телефон».

Ввести номер.

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Если все шаги выполнены, но ничего не выходит, нужно проверить, стоит ли запрет на платежи с мобильного счёта. Функция также недоступна для корпоративных номеров.

Как покупать цифровые игры для Xbox из России

4 марта Microsoft объявила, что прекратит продавать товары и предоставлять услуги в России. Недавно компания ограничила доступ к своим играм в Steam. Кроме того, из-за ограничений со стороны Visa и Mastercard пользователи не смогут покупать игры по банковским картам, выпущенным в России.