«Google для компаний» теперь не оплатить — что можно сделать Статьи редакции
Например, заранее перейти на российские альтернативы.
Telegram-канал «ИТ в России в кризис 2022», который ведёт компания-интегратор Infoservice.ru, опубликовал инструкцию, что можно сделать при отключении оплаты Google Workspace. Один из вариантов компания опробовала на себе. Редакция vc.ru приводит посты с незначительными сокращениями.
Итак, что уже понятно про сервис Google Docs, он же G Suite, он же Google Works. К оплате принимаются только карты Visa, Mastercard и American Express: это так и внутри самого бизнес-аккаунта, и у ресселлов Google в России.
Других вариантов оплаты из России нет. Это значит, что уже в пределах 30 дней наступит срок оплаты следующего месяца использования сервиса. После чего будет ещё от 30 до 60 дней, когда бизнес-аккаунт Google Docs будет работать без оплаты и предупреждать об этом.
Это касается всех акканутов российских компаний — и тех, кто платит сам «по карточке», и тех, кто платит по безналичному расчёту рублями через реселлеров Google.
Что делать российскому бизнесу, который использует Google Docs?
- Незамедлительно начинать перенос электронной почты Gmail на «Яндекс.Почту» (про это напишем отдельный пост) и выгрузку всех G-документов, таблиц и презентаций в редактируемые форматы Microsoft Office или OpenDocument. Это сегодня два самых распространенных формата в мире. Этот путь подходит и единственно возможный для всех российских микро- и малых компаний, особенно, если почты и документов немного.
- Если компания средняя и пользователей много (минимум от 100), можно попробовать перенести бизнес-аккаунт к реселлеру Google в России (или во вне), у которого есть возможность оплачивать услуги в Европе или Америке. Но этот вариант во-первых уже сильно более дорогой (курс доллара), а во-вторых может сломаться в любой момент.
Наше мнение — всем российским компаниям нужно однозначно переходить с Google Docs на российкие альтеративы или бесплатные opensource-продукты.
В России есть минимум два работающих пакета офисных программ, разработанных с нуля: «МойОфис» и «Р7-Офис», который на международном рынке известен как OnlyOffice (в «Р7-Офис» в апреле 2021 года лишь говорили, что между компанией и OnlyOffice «существуют договорные отношения», но деталей не раскрывали — vc.ru).
Мы уже даже протестировали «Р7-Офис». Работает прекрасно как в собственном облаке r7-office, так и в «Яндекс.Документах», так и в «Документах Битрикс24». Открыть аккаунт в облаке можно по ссылке. Пробный период — 180 дней.
И теперь два слова о том, как все это работает. Мы немного перенесли документов из нашего облака Google в облако «Р7-Офис». Но уже понятен алгоритм перехода на российский сервис для микро- и малой компании.
- Выгружать документы Google нужно не по одиночке, а папками. При этом G-документы и таблицы выгружаются в формате Microsoft Office. Загружать в «Р7» файлы можно также папками.
- Для «Р7-Офис» это идеальный вариант, так как он прекрасно работает с форматом DOCX и XLSX. Форматирование Google документов и формулы в таблицах полностью сохраняются, практически без изъянов. Ну или мы в наших примерах этого не заметили.
- Далее можно пригласить всех сотрудников компании в аккаунт и раздать им необходимые права на папки и документы.
Если все это делать спокойно и планомерно, то в срок от 30 до 60 дней любая микро-, малая и даже средняя компания сможет без проблем переехать из американского Google Docs в российский «Р7-Офис» либо в «Яндекс.Документы», либо в «Документы Битрикс24».
«Яндекс.Документы» и «Документы Битрикс24» работают на опенсорс-версии OnlyOffice, что не делает их более плохим решением. «Яндекс.Документы» вообще пока полностью бесплатны.
Редакция канала будет продолжать изучать «Р7-Офис» более внимательно и делиться новостями, функциональными возможностями и важной информацией о продукте. Про российский сервис «МойОфис» напишем отдельно на этой неделе.
Если у кого-то есть опыт работы с «Р7-Офис», пишите ваши впечатления в комментариях.
Как быть с большим пластом google apps script? В том же Р7-Офис есть js-макросы, но там другой API. Каких-то вменяемых конверторов я не видел (если они вообще бывают). Единственным верным решением видится ручной перенос и адаптация кода.
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Она начнётся 8 марта в 21:00 мск.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
У компании «нет другого выхода».
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.