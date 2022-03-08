Сервисы
Слава Шегай

«Наша миссия — защищать свободу в онлайне»: VPN-сервис Proton продолжит работать в России Статьи редакции

Компания рассказала, как можно оплатить подписку.

26 26 комментариев
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8 марта Proton отправил своим пользователям письмо, где сообщил, что не планирует покидать российский рынок.

В то время как многие компании приостанавливают работу с клиентами из России, наша миссия заключается в защите свободы в онлайне везде, где это возможно. Мы будем работать с российскими пользователями как можно дольше.

Сервис предупредил, что из-за приостановки работы Mastercard, Visa, American Express и PayPal в стране оплатить подписку будет невозможно. И порекомендовал другие способы оплаты:

  • Через UnionPay. Карты с этой платёжной системой оформляют «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и другие. Но, вероятно, из-за высокого спроса на них стоимость выпуска в некоторых банках сейчас доходит до 10 тысяч рублей, а ждать карту придётся долго.
  • Биткоинами.
  • Банковским переводом.
  • Кредитами — когда закончится подписка, деньги спишутся со счёта для её продления.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в стране, карты этих платёжных систем с 10 марта будут работать только в России. Тогда же о приостановке заявила American Express, а 5 марта — PayPal.

8 марта Cloudflare заявил, что не будет отключать российских пользователей, так как предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.

#vpn #днрилнр #новость

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LuNature

хороший впн даже в бесплатном варианте

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Павел Морозов

Хоть кто-то из России не ушел

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Штуки из труб

Почти никто не ушел. Но кто-то приостановился. Это разные вещи.

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6
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Я никто и звать меня никак

Будем надеяться, что на какой-то вменяемый срок, а не на 10 лет...

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2
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Павел Морозов

ИКЕА, Оби, Apple и куча других компаний

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Штуки из труб

Читать внимательнее. Икеа приостановила. Эпл уже вернулся. Оби даже еще не ушел, но он уже даже на моей памяти за последние несколько лет пару раз хотел закрыться. Еще будут варианты?

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2
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Рандомный Рандом

Не изнасиловали, а на полшишечки, ага.

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Д Хб

Что за фантазии про Apple? Транслировать не будут, магазин закрыт.

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Павел Морозов

Понял. Ждут пока курс доллара устаканится

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facesso

Скатертью дорожка

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Anton Smets

Вам скрипт про "8 лет" на "скатерть" перенастроили?

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Сергей Я

С чего они ушли то? Не ушли.

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evilnw

"Нет ничего более постоянного, чем временное"

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Евгений Зимненко

Внимание вопрос: а на фига в конце новости тэг про лнриднр? Это чё, новый тренд пихать его где только можно?

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wicked critic

proton сливает своих пользователей, французам слил, а россии подабно все сольет. Спасибо, я на другом vpn посижу.

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Andy Lenty

Пруфы?

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Гена Фомин

Так он же заблокирован в России? Как им пользоваться если провайдер не пустит все равно?

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Юрий Другач

Берете vpn и подключаетесь к их vpn без проблем

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Mikhail Shamov
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Mikhail Komlev

Там сервера почты заблокированы, а vpn пока еще работает.

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Alexander Novikov

Оплата не проходит с 5 числа.

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Тревожный будильник

Хороший впн, даже с Secure Core при подключении к Эстонии есть 300mbs.
Пока закинул денег на счёт на 4 месяца и настроил на всех устройствах, дальше видно будет…

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Владислав Горелов

xc

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Mik Petrov

Турбо ВПН бесплатно пользуюсь на Андроиде, причем давно, хороший вариант. Бесплатный.

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Максим Мюллер

Из бесплатных версий, наверное один из лучших vpnов.

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Nefco Kazan

Не работает в бесплатном варианте, требует премиум подписку. Пришлось удалить.

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