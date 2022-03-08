«Наша миссия — защищать свободу в онлайне»: VPN-сервис Proton продолжит работать в России Статьи редакции
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.
8 марта Proton отправил своим пользователям письмо, где сообщил, что не планирует покидать российский рынок.
Сервис предупредил, что из-за приостановки работы Mastercard, Visa, American Express и PayPal в стране оплатить подписку будет невозможно. И порекомендовал другие способы оплаты:
- Через UnionPay. Карты с этой платёжной системой оформляют «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и другие. Но, вероятно, из-за высокого спроса на них стоимость выпуска в некоторых банках сейчас доходит до 10 тысяч рублей, а ждать карту придётся долго.
- Биткоинами.
- Банковским переводом.
- Кредитами — когда закончится подписка, деньги спишутся со счёта для её продления.
6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в стране, карты этих платёжных систем с 10 марта будут работать только в России. Тогда же о приостановке заявила American Express, а 5 марта — PayPal.
8 марта Cloudflare заявил, что не будет отключать российских пользователей, так как предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
хороший впн даже в бесплатном варианте
Хоть кто-то из России не ушел
Почти никто не ушел. Но кто-то приостановился. Это разные вещи.
Будем надеяться, что на какой-то вменяемый срок, а не на 10 лет...
ИКЕА, Оби, Apple и куча других компаний
Читать внимательнее. Икеа приостановила. Эпл уже вернулся. Оби даже еще не ушел, но он уже даже на моей памяти за последние несколько лет пару раз хотел закрыться. Еще будут варианты?
Не изнасиловали, а на полшишечки, ага.
Что за фантазии про Apple? Транслировать не будут, магазин закрыт.
Понял. Ждут пока курс доллара устаканится
Скатертью дорожка
Вам скрипт про "8 лет" на "скатерть" перенастроили?
С чего они ушли то? Не ушли.
"Нет ничего более постоянного, чем временное"
Внимание вопрос: а на фига в конце новости тэг про лнриднр? Это чё, новый тренд пихать его где только можно?
proton сливает своих пользователей, французам слил, а россии подабно все сольет. Спасибо, я на другом vpn посижу.
Пруфы?
Так он же заблокирован в России? Как им пользоваться если провайдер не пустит все равно?
Берете vpn и подключаетесь к их vpn без проблем
Там сервера почты заблокированы, а vpn пока еще работает.
Оплата не проходит с 5 числа.
xc
Турбо ВПН бесплатно пользуюсь на Андроиде, причем давно, хороший вариант. Бесплатный.
Из бесплатных версий, наверное один из лучших vpnов.
Не работает в бесплатном варианте, требует премиум подписку. Пришлось удалить.
И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.
Переговоры находятся на ранней стадии и необязательно завершатся сделкой, говорят источники.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Yum! Brands перенаправит полученную в стране прибыль на гуманитарные цели.