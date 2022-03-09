Amazon AWS запретил регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии Статьи редакции
Из-за «текущей ситуации и неопределённости».
- Компания начала блокировать регистрацию пользователей ещё с выходных, но публично об этом заявила только во вторник, пишет The New York Times.
- «Учитываю текущую ситуацию, неопределённость, cейчас мы не принимаем новых российских пользователей», — заявил представитель компании Дрю Херденер.
- У AWS нет ни дата-центров, ни офисов в России.
- 3 марта разработчик облачного ПО Oracle объявил о приостановке всех операций в России.
Наш геостратег честно говоря лох какой то.
Он в своих многоходовочках всегда исходит из того что все вокруг петушары и ничего не понимают и на любой кидок поведутся
upd:Не в тот блог, но тоже в тему
Сейчас это везде в тему
Мне интересно, входило ли всё происходящее в его гениальный план или это нежданчик?
Ну, это было ожидаемо. На этом все большие облака для России походу закончились. Остались одни тучи 🙄
Сегодня на OVHCloud платежи уже не проходили... хотя вроде рано еще... может просто ошибка какая-то
OVH тоже? ну все, яндекс клауд будет очень рад
Ну пока не точно. Но unionpay они вроде не принимают, саппорт вялый, не ответили пока.
Акки не блочат, просто сегодня платежи не проходили....
Придется похоже переносить, куда вопрос...
Про GCP не слышал, но они наверняка то же самое сделают скоро.
есть Monosnap
Понятия не имею что это🤷♂️
Учитываю текущую ситуацию, неопределённость, cейчас мы не принимаем новых российских пользователей
Что за неопределенность у них?
Невозможность принимать оплату, скорее всего.
Типо непонятно зачем пользователю давать тестовый период, если он все равно не сможет с него перейти на платную основу
У них год тестовый период
никто не хочет попасть под вторичное действие санкций
У них неопределённости нет. Неопределённость в другом месте.
Не в тот блог, но тоже в тему
Хаха. Сейчас такое время. Закрываете глаза, кликаете куда попадете, пишете коммент "Геополитик приспустил в штанишки" и в какой бы топик не попали это будет в тему )
Потерпите... Сейчас запустят в России проект по облачным сервисам, проведут тендер, распилят 90% бюджета, а на оставшееся купят облако в Китае
Яндекс облако, VK Cloud Solutions, SberCloud и кучи других уже есть.
Ога, услуга "Техподдержка от Майора" по умолчанию
Не сри там где жрёшь и могучая рука тв. майора не будет тебя преследовать.
Необходимо, но не достаточно
В нынешних реалиях, любое слово может оказаться последним... спасибо, не надо.
И против кого направлены эти санкции? Электорат Пу не знает, что такое aws. А те, кто был против, они итак против без запрета aws. К счастью пока существующих клиентов не банят, но это было б очень болезненно. И не к чему кроме озлобленности не привело бы.
Вы понимаете суть вопроса? Речь не о санкциях, а то том, что пользователи не имею возможности платить.
И не будут. Виза и Мастеркард все, тю-тю. А тогда нахрена козе баян. Проще все прикрыть.
Санкции еще даже в силу не вступили толком. Все это частные инвесторы и корпорации.
Надо было как-то громче быть против. А то вроде как все продвинутые против, а за 22 года никакой сменяемости. Может, и не были против?..
А это не санкции, никто таких санкций не накладывал.
Есть какие-нить идеи по тому, как сейчас оплачивать AWS?
Есть идеи только о том, как его оплакивать..
Забугорную карту и впн
И перма бан в придачу.
Амазон банит за оплату чужой картой?
Амазон прямо запрещает любые манипуляции. Если вы указываете свои ФИО и т.д., значит платите от себя и из страны регистрации.
Любые VPN в масштабах гугла, Амазон, Яндекса и т.д. падятчя на раз-два.
Лучше сразу переносите и все.
Может, когда-нибудь, вам дадут юзать авс.
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
Коротко о главных анонсах и технике, которую пока не планируют привозить в Россию.