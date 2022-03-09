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Слава Шегай

Amazon AWS запретил регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии Статьи редакции

Из-за «текущей ситуации и неопределённости».

  • Компания начала блокировать регистрацию пользователей ещё с выходных, но публично об этом заявила только во вторник, пишет The New York Times.
  • «Учитываю текущую ситуацию, неопределённость, cейчас мы не принимаем новых российских пользователей», — заявил представитель компании Дрю Херденер.
  • У AWS нет ни дата-центров, ни офисов в России.
  • 3 марта разработчик облачного ПО Oracle объявил о приостановке всех операций в России.

#облака #днрилнр #новость

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LuNature

Наш геостратег честно говоря лох какой то.
Он в своих многоходовочках всегда исходит из того что все вокруг петушары и ничего не понимают и на любой кидок поведутся

upd:Не в тот блог, но тоже в тему

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11
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Danila Poyarkov

Сейчас это везде в тему

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2
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Nan Nan

Мне интересно, входило ли всё происходящее в его гениальный план или это нежданчик?

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0
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Сергей Кузнецов

Ну, это было ожидаемо. На этом все большие облака для России походу закончились. Остались одни тучи 🙄

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7
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Ware Wow

Сегодня на OVHCloud платежи уже не проходили... хотя вроде рано еще... может просто ошибка какая-то

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Сергей Кузнецов

OVH тоже? ну все, яндекс клауд будет очень рад

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Ware Wow

Ну пока не точно. Но unionpay они вроде не принимают, саппорт вялый, не ответили пока.

Акки не блочат, просто сегодня платежи не проходили....

Придется похоже переносить, куда вопрос...

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Сергей Кузнецов

Про GCP не слышал, но они наверняка то же самое сделают скоро.

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–1
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Заметки Маркетолога

есть Monosnap

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Сергей Кузнецов

Понятия не имею что это🤷‍♂️

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Ware Wow

Учитываю текущую ситуацию, неопределённость, cейчас мы не принимаем новых российских пользователей
Что за неопределенность у них?

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Артур

Невозможность принимать оплату, скорее всего.

Типо непонятно зачем пользователю давать тестовый период, если он все равно не сможет с него перейти на платную основу

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Семен Смирнов

У них год тестовый период

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Артур Тимо

никто не хочет попасть под вторичное действие санкций

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Банальный Валера

У кого нефть с газом их правительство будет покупать, видимо.

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Веб Инструменты

У них неопределённости нет. Неопределённость в другом месте.

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Рандомный Рандом

Не в тот блог, но тоже в тему
 Хаха. Сейчас такое время. Закрываете глаза, кликаете куда попадете, пишете коммент "Геополитик приспустил в штанишки" и в какой бы топик не попали это будет в тему )

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6
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Акакий Зирбернштейн

Потерпите... Сейчас запустят в России проект по облачным сервисам, проведут тендер, распилят 90% бюджета, а на оставшееся купят облако в Китае

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3
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Влад Борщ

Яндекс облако, VK Cloud Solutions, SberCloud и кучи других уже есть.

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Акакий Зирбернштейн

Ога, услуга "Техподдержка от Майора" по умолчанию

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3
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Влад Борщ

Не сри там где жрёшь и могучая рука тв. майора не будет тебя преследовать.

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–2
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Саша Ставров

Необходимо, но не достаточно

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2
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Ржавая вилка

В нынешних реалиях, любое слово может оказаться последним... спасибо, не надо.

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Василий Петров

И против кого направлены эти санкции? Электорат Пу не знает, что такое aws. А те, кто был против, они итак против без запрета aws. К счастью пока существующих клиентов не банят, но это было б очень болезненно. И не к чему кроме озлобленности не привело бы.

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Ivan Sergeev

Вы понимаете суть вопроса? Речь не о санкциях, а то том, что пользователи не имею возможности платить.

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Максим Салимов

И не будут. Виза и Мастеркард все, тю-тю. А тогда нахрена козе баян. Проще все прикрыть.

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Максим Салимов

Санкции еще даже в силу не вступили толком. Все это частные инвесторы и корпорации.

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Андрей

Надо было как-то громче быть против. А то вроде как все продвинутые против, а за 22 года никакой сменяемости. Может, и не были против?..

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Сергей Кузнецов

А это не санкции, никто таких санкций не накладывал.

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Ivan Sergeev

Есть какие-нить идеи по тому, как сейчас оплачивать AWS?

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Nan Nan

Есть идеи только о том, как его оплакивать..

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Dimitri

Забугорную карту и впн

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Ржавая вилка

И перма бан в придачу.

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Ivan Sergeev

Амазон банит за оплату чужой картой?

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Ржавая вилка

Амазон прямо запрещает любые манипуляции. Если вы указываете свои ФИО и т.д., значит платите от себя и из страны регистрации.
Любые VPN в масштабах гугла, Амазон, Яндекса и т.д. падятчя на раз-два.
Лучше сразу переносите и все.
Может, когда-нибудь, вам дадут юзать авс.

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