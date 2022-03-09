Figma заморозит корпоративные российские аккаунты и приостановит все продажи в стране Статьи редакции
Личные аккаунты будут работать.
- Figma начала замораживать аккаунты компаний «в соответствии с санкциями США и ЕС против России». Сервис не уточняет, что будет с оплаченной подпиской — вернут за неё деньги или нет.
- «Война Путина с Украиной — это атака на демократические ценности, лежащие в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех», — прокомментировала компания своё решение.
- Figma — это сервис для совместной работы графических дизайнеров и дизайнеров интерфейсов. В 2020 году количество зарегистрированных пользователей превысило 1 млн.
Figma начала замораживать аккаунты компаний «в соответствии с санкциями США и ЕС против России»
«Война Путина с Украиной — это атака на демократические ценности....»
Лол, ну уж определились бы сначала с позицией, псевдо-либерахи прозападные.
концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех
"Поэтому мы отрубим нахрен огромному количеству компаний и людей доступ к сервису, просто потому что, чтобы они остались без заказчиков и работы".
Дизайн для всех, но не совсем. Господи, вот и чем они лучше тех, кто посягается на чужую государственность?? В разрезе их сферы деятельности.
Господи, вот и чем они лучше тех, кто посягается на чужую государственность??
Тем, что не посягают
Они посягают на чужую работу и деньги. А ещё на свободу творческого самовыражения. Ну и естественно противоречат своим же ценностям. В их правилах есть пункт, что так можно делать? Или левая нога гендира так решила?
Но не заставляют тебя прятаться в подвале. Радуйся.
Есть ещё скетч и пеинт😂
Не высасывай из пальца. Кто-то зарабатывает только благодаря Figma, останется без Фигмы - останется без еды. Улавливаешь? Или "сами виноваты" и "это коммерческая организация, что хочет, то и делает"?
Кто то зарабатывает работая в ВТБ. Останется без еды. В рамках той же логики.
не заставляют тебя прятаться в подвале
- Вы про это?
Даже скетч уже ушли.. (((
Во всех лицензионных соглашениях есть такой пункт. Ну, во всех продуманных
Возможно, не читал, но тут они явно руководствовались не пунктами правил. Вот хоть не лицемерили бы. Вон e-katalog просто послал всех русских и всё, не стал юлить) Тоже абсурдный перформанс, но зато честно.
Именно русских никто не посылает. У Россиян любых национальностей теперь куча проблем, потому что кто-то (Пу) оказался фиговым стратегом и не смог просчитать элементарных последствий.
в определённых обстоятельствах - когда ты ничем и никем не ограничен - уже нет необходимости что то там просчитывать - можно просто делать всё что хочешь
А что именно то делать планируется? А то я бы хотел подготовиться к последствиям.
Ибо до дна еще далеко, а планов никаких не озвучивается.
Государственность Украины историч ошибка, которую просто ликвидируют
не ошибка, просто с татаро-монгольского ига - отсутствует.
не посягают
- так и Путин сразу отрекся: хотите есть Зеленского или кто там его кукловод - ешьте. Без оружия и без нацбатов.
💯 уверены?
В чем?
что Не посягают…?)
Они первые, кто попытались связать демократию и дизайн в одном предложении. Получилось так себе, конечно, ну так и не сократы.
Я тут уже писал, но напишу еще раз - хотите понять почему так, то представьте, что во время второй мировой какой-то зарубежный бизнес будет сотрудничать с немцами, живущими на территории Германии. Да, понятно, что не все были нацистами, понятно. Но они жили на территории Германии, приносили деньги нацистам и кроме того, были частью общего вида, что в стране все ок, все так как и должно быть.
Вот и скажите - правильно это или нет?
Вы не можете жить в стране и быть вне политики. Вам может казаться что вы "вне политики", но это не так.
Сейчас не вторая мировая, что бы вам там в телевизоре не втирали, не надо сравнивать. А как там Кока-кола к фашистам относилась, кстати? ;)
а пользователи vc то ватные. какой мрак..
В чем тут важность?
пользователи vc то ватные. какой мрак
- свидомых надо где то в другом месте искать ... печалька
Глупости, тут просто пропагандонов на зарплате дофига, а большинству адекватных уже надоело с ними батлы вести.
Но много тех, которые искренне негодуют в духе, а нас то за что? Мы в не политики типа, наказывайте путина, а не у нас ништяки отбирайте, а мы и дальше будем диктатуру терпеть, курс бы еще вернуть взад.
Ну а как ещё вас заставить трезветь от ура-патриотизма!? Пора платить коллективной ответственностью за свою пассивность. Мимодизайнер.
Чем они лучше? Ну хотя бы тем, что они санкции вводят в надежде остановить войну, а не развязать ее. Если вы еще не поняли, что 70% россиян искренне поддерживают Путина в его преступных действиях, то я вам об этом говорю. Так вопрос, почему западные компании должны предоставлять сервисы в стране, в которой большинство населения поддерживает военного преступника, который развязал полномасштабную войну в Европе в 2022 году? Может быть западным корпорациям подождать еще 10 лет, чтобы Путин попробовал захватить еще и Германию какую нибудь?
Ну хотя бы тем, что они санкции вводят в надежде остановить войну
Реально? Они НАСТОЛЬКО тупые? Мне кажется порог IQ примерно в 50 достаточно для понимания, что все эти санкции ВООБЩЕ никак не ускорят завершение или вообще остановку военной операции. Нас США и ЕС ипут во все щели, нанося реальный урон экономике, а эти хипстеры думаю, что запрет Фиги поможет остановить это?
если вы еще не поняли, что 70% россиян искренне поддерживают Путина в его преступных действиях
Что? Это вам в ФОМ сказали? Там они даже 80% загнули, у вас старая информация) Я тоже могу провести такой опрос, 10 из 10 среди моего близкого круга - против. Вот вам и статистика.
Я хоть и не за Путина, но почему я должен поддерживать преступные действия Байдена?
И почему тебя не должны интересовать заказчики и работа украинцев, но твои заказчики и работа должны интересовать американцев!? С чего вдруг? Имперское величие покоя не даёт? :]
У тебя жёлто-синяя аватарка, объективного и адекватного разговора у нас не получится, прости, ты предвзят.
Интересно, им и эпл например удасться вернуть нашу любовь?)))
Вполне понятный инструмент давления. Написать они что хочешь могут. Смотри на действия.
Доступной для всех, кроме россиян видимо
Говорят, что сочувствующие массово делают рассылки в компании с угрозами и требованиями о блокировки аккаунтов.
Вот тридварасы. Всё-таки, этим россияне и отличаются от украинцев, думаю. Какие бы там не были конфликты и кто к кому не пришел на территорию, я бы никогда не хотел зла простому работящему украинскому народу. А эти диверсанты походу прям кайфуют от того, как подсирают и делают хуже даже тем, кто может им вообще деньги на гуманитарную помощь непрочь отправить (если бы за это не было уголовки😄)
Я пытаюсь выработать позицию в текущей ситуации. И по фактам, там действительно давно идёт конфликт по национальному признаку. Который отразился и в политических силах.
Там - это где? В Фейсбуке? В Фиге? Вна Украине?
Информационная война
Думаю, что лет 90 назад этот пользователь бы с удовольствием писал доносы
да, только мы почему-то не можем поддержать петицию, которая против закрытия. В сообществе фигмы наш пост поддержали несчастные 450 человек, против тысяч украинских голосов
450 человек, против тысяч украинских голосов
Тут скорее всего у них есть координаторы, которые заинтересованы материально.
а мы материально не заинтересованы, ага )
а мы материально не заинтересованы, ага )
Это понятно, но не прямо.
Тут ещё часть ссыт вступать в борьбу с ними, по причине моральности поступка и оказываемого давления как на виновника события.
Комментарий удален
В этой ситуации мне больше всего нравится позиция «стыдливцев».
мда...
И , правильно понимаю, что ФБ даже не подумает блочить такой контент? Тут прокол РКН сильный конечно. Они думали, что заблочив ФБ, сделают России "хорошо", но это наоборот во вред, так как вот такой движ проходит мимо нас и мы никак не можем на него повлиять.
Интересно, русские так и будут сидеть на попе ровно или все таки дадут отпор этой укронечисти?
В фб у клаудфаре видел вчера кучу нытиков, угрожающих сервису, причем некоторые акки из Англии и т.д., а не из Украины)
Москва - не Россия, Россия - не Москва, мир - не Россия, Россия - ....а хрен знает, что Россия.
"Сделать дизайн, доступный для всех" 🤷🏻♂️
Все совершенно правильно. Никакие санкции против правительства не помогут остановить войну - только опустевший холодильник, позволит раскрыть суть действий РФ для тех, кто не интересуется политикой, тем самым позволяет сеять смерть с их молчаливого согласия. Удивительно как разделяют рабочих людей, которые по сути оплачивают войну и не влазят в политику и тех, кто эту войну запустил.
Да нет, это просто расизм)
Российская расса? Или как?)
Или как?
- россирасты vs укроюниты?
Лол, за эту неделю запад сделал всё, чтобы перенаправить ненависть россиян от путина к своим компаниям.
У меня не появилось ненависти к международным компаниям.
Вот такой вот дизайн, доступный для всех
будет свой особый дизайн доступным для всех - типа:
Paint настало твоё время
Макеты в Paint... Аж передёрнуло.
Ну станет у нас ui всего в стиле палка палка огуречек. Мелочи жизни)
Недавно собеседовал коллегу, девушка рассказала, как разработчик принуждал её к <s>извращениям</s> передаче ему макетов в Кореле. Казалось бы, такое только в анекдотах бывает, но нет. Из этого можно предположить, могут найтись и ценители Пэйнта.
Figma заморозит корпоративные российские аккаунты…
в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех…
🤔
Для всех "белых".
Colored.
Вы не поняли. ЭТО ДРУГОЭ
Да, графические дизайнеры - категория, которая напрямую влияет на текущий замес. Зачем, почему, непонятно...
Надеюсь после такой "выходки" при возвращении на рынок бренд недосчитается большого количества аудитории.
Вы осознаёте что молча смотреть на войну они тоже не могут ?
Молчали, игнорили с 2008 года. Результат на лице
категория, которая напрямую влияет на текущий замес.
Это скорее убийство экономики, путём убийства российских компаний
Д и потом, нужно понимать что платить за рубеж из рф весьма проблематично, Figma платёж допустим получит, а как их в доллары то превратить...
Это флэшмоб, забань Россию и громче крикни об этом....ну что же, это шанс для Российских компаний
подскажите, уже есть российские компании, которые разрабатывают ПО для дизайнеров?
спасибо, конечно. Но суть вопроса была в другом)
Хз
при такой динамике предоставления шансов велика вероятность что скоро шансов будет сильно больше чем росскомпаний
Очень демократично отрезать доступ к выживанию
вам не положено) вы не за демократию))
Все эти уходы затрагивают тех, кто знает, что правильно, а что нет и вообще никоим образом не коснётся 146%
Какая цель у подобных решений?
имитация борьбы, с абсолютно обратным эффектом. начиная с запрета порнохаба и ухода дюрекса...мы жеж орки теперь кАк начнёмся плодиться))
изолировать Россию от остального мира, очевидно же
Мы живём в прекрасное время, господа! Покровы начали срываться.
Стоит ли упоминать об отключении русского языка в приложениях Meta? Вот где самый абсолютный культурный нацизм.
Владимир Ильич, а ведь это вы виноваты, нам ВВП всё рассказал, из-за вас нацисты на Украине появились!
Убирать русский язык оттовсюду будет реальный повод многим подтянуть знания английского
Слава богу мы уже выкатили свой https://wmtools.ru/
Часть задач которые решали с помощью фигмы — можно решать у нас :)
С мобилки лучше не открывать, мы недавно выкатились, еще не оптимизировались
Спасибо за поправку 😂
В закладки 🙌
Всегда подозревал, что с миром дизайна что-то не так... Демократии не хватало что ли или еще чего...
Демократические ценности :)
Да что вы причитаете, какая убитая профессия. Там и на бесплатном, не корпоративном аккаунте, можно прекрасно жить в 90% случаев
В Европе приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании россиян по субботам
Да что вы причитаете, записываешься в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться.
Что вы несете, какое анальное изнасилование??)))
Спасибо! Теперь даже те, кто были настроены против текущей ситуации, ежедневно попадают под санкции. И если цель этого всего изначально была заставить простых людей выйти с вилами, то сейчас получен обратный эффект.
А кто сказал, что целью было именно это?
Ну если целью было просто захерачить всех по национальному признаку, то остаётся признать денацификацию 1945 провальной.
«Можем повторить»©️ же)
"сделать дизайн доступным для всех», — прокомментировала компания своё решение." Серьезно? то есть Россия как бы вне поля понятия "все" и "люди" :) Где-то я такое слышала/читала
Трындец всем веб дизайнерам
Путин с Шойгу веб дизайнеры видимо
Точно, санкции же не против народа.
Против таких как ты, которые дома сидят и жалуются, выйди на улицу и скажи это если на то пошло. Никакая фигма тебе ничем не обязана
Охренеть, у тебя что, в СИЗО телефон не отобрали?
Речь только о корпоративных аккаунтах. На обычном (бесплатном) можно и дальше спокойно работать, даже в команде
пока. пока можно
Я так понял, что Figma блокирует российские компании. А простые пользователи не показывают свой паспорт и место жительства и они не могут их заблокировать. Правильно ?
Думаю, что просто индентифицируют страну, откуда идёт платёж за корпоративную подписку и лочат
Предлагаю кому критически важен сервис приехать в Украину и поработать под обстрелами или сидя по колено в воде внизу бомбоубежища. И я уверяю вас, скулить перестанете.
Ну в ЛНР ДНР восемь лет как то работали или разбежались по миру. А тут 13 дней и уже такая истерика... При этом я лично слышал от укрорейха по ютубчику что они с нами 8 лет воюют. Ну вот русские пришли на войну....
пришли и соснули
Да! Призрак Киева им навешал знатно. И под Одессой отлично самолет отработали.
вы что, уже взяли Киев за 2 дня
пришли и соснули
Ну а чему тут удивляться. Вчера в теме про Cloudflare публиковали скрин с фейсбука какого-то киберпереможника с методичкой по задалбыванию западных компаний. Где рекомендовалось имитировать мнение общественности, "размазывать сопли" и делать упор на личной ответственности конкретного топ-манагера за происходящее на Украине если он не заблокирует доступ россиянам.
Думаю, что и Figma не сама решила проявить инициативу, а обиженные интернет-воины ее задолбали своими визгами.
какое удивление видеть IT-шников, которые продолжают делать вид, что ничего не происходит.
В таком случае, всё справедливо..
Реакция айтишников очень даже меняется с каждым днем. Только далеко не в том направлении, на которое рассчитывают киберпереможники.
От этого ещё больше сомнений в умственных и когнитивных способностях менеджмента фиги.
Стандартная реакция же. Еще во времена BLM SJW безумия можно было заметить, что западные компании и публичные персоны стараются не конфликтовать с душевнобольными с избытком свободного времени. Да и вообще не привлекать к себе их внимание.
Так это просто дизайнерская спец операция, что вы возмущаетесь. Figma просто спасает вас, вы что не понимаете?
Вот так спасибо, +1 убитая профессия в России
По крайней мере персональные аккаунты будут работать, в сравнении с многими другими сервисами, которые просто всем прямой доступ отрубили, очень даже норм. Только вот так и просится слово "пока".
Пидаврасы Сер! Может им Калибр прислать за притеснение русских? И Внести в список врагов отечества? Мне так думается месяца через три хохлы всех достанут... И тут пойдёт обратка. )
Из всех только протон следует своим принципам
Был бы Протон американским тоже бы ушел. (Надавили бы власти)
Демократические ценности...
Ясно, понятно. Обратную связь от местного комьюнити я получил. Лицемерные, мелочные людишки. Вам несут "демократию" по причине решений руководства вашей страны, на которые вы не могли повлиять. Я когда я пишу немного негативный комментарий, я сразу становлюсь врагом минусовых войск, хотя он был направлен на проверку мнений. Ну мне то похрен на этот сервис, и на многие другие (не на все), но вас наказывают за то что вы русские, просто потому что все эти компании лицемерные говноеды, потом многие из них вернутся, но нужно показать что они уже и нахрен не нужны. Для них нужна процедура "отмены", как это принято в "цивилизованном" обществе, но говноеды схавают возвращение и будут нести денежки, тем кто вам плюнул в лицо в и так не простое время.
Чисто юридически, все операции США были согласованы и одобрены странами-членами ООН. Так что не подкопаться
Чисто юридически - да. Но давайте будем реалистами, это лицемерная предвзятая позиция ООН не имеет ничего общего со здравым смыслом.
Так почему, в нашей стране не стоишь за свободу слова.
Если её нет, о какой демократии может идти речь?!
демократия это власть равных. с равными здесь дефицит, кто худо бедно добирается этого гордого звания, включает съeбaтop в эти всякие евромерики
О той же которую США приносит повсеместно, и поверь там тоже свобода слова - иллюзорное понятие. Иди скажи чего-нибудь про всякие меньшинства или иные группы людей, я посмотрю как сладко будет существовать тебе. Да даже про власть скажи, и не факт что тебе это простят, прецеденты есть, но в массы их никто не озвучит. Почему я не стою за свободу слова? Ну потому что я трезво оцениваю шансы на изменения - их нет. Физическая свобода и здоровье важнее.
Sketch возродился из пепла забытья.
он умер для нас раньше фигмы
Скоро VPN + иностранная виртуалка будет жизненной необходимостью.
Только вопрос как оплачивать иностранную виртуалку :)
Через обменники, сначала в крипту, потом с крипты на карту. Может быть есть вариант попроще в один шаг.
с картами не все так просто, возможно слетать придется куда-то
Ещё не особо разбирался в этом вопросе (хотя пора). Поверхностный поиск аналога qiwi или yoomoney, где после регистрации можно сделать виртуалку не нашел. Там действительно нет аналогичных сервисов?
есть, но на раз не открыть, нужно изощряться
чем?)))
криптой не?
Ну я вот пока не придумал как Амазон или ДО криптой оплатить )
криптой карту пополнять.
Какую карту? Какой зарубежный банк сейчас удаленно сделает валютный счёт? Пополнить то отсюда и по свифту можно
вы задали вопрос как оплачивать виртуалку, видимо я вас недопонял, думал виртуальную карту
Ничего. Однако способ было бы интересно и полезно узнать :)
vpn и хостинг это нужно было уже давно...
Еще нужны зарубежные счета. И желательно второй паспорт. Не удивлюсь если придется обзавестись Свидетельством об арийском происхождении.
с 45ого не выдают...вернее наоборот, дают за такое, моссады разные
Кому сказать спасибо?!
Какая же это все хуета, простите за мой французский
А фотошоп оставят?
Ушёл же
"...доступной для всех"... И когда захотим отключим всех и вся. Невзирая на оплаченое.
И главное ведь речь о Корпоративных....
Основную массу не хотят терять?
Вот по этому и стоит иметь нечто свое не ниже, а лучше и выше по уровню!
Предоставляя лучшее и передовое. Оставляя остальных в инсайде в тех же ценовых категориях.
Все верстальщики заплакали от счастья!
верстают плакаты к антивоенной акции
Почему от счастья?) Я из деревни.
Видимо, кто-то скучает по временам фотошопа)
фигма - сразу было понятно чем это закончится
Она от выходцев из Украины что-ли?
Фирмы, не попавшие под прямые санкции, смогут пользоваться Фигмой
Ну а коллегам из санкционных банков остается только посочувствовать
Если что, то вот https://t.me/figma_backup
Строго говоря, тут требуется пояснение, потому что "we have and will continue to freeze the Figma accounts of organizations in accordance with U.S. and EU sanctions against Russia".
То есть, если ваша организация не входит в санкционный список США/ЕС, с вашим аккаунтом ничего не должно случиться.
Я это понял так.
Бэкап, тем не менее, стоит сделать :(
"Жаришка" продолжается
Не пойму, блочат все компании или только те, что под санкциями? В случае блока - не будет доступа к макетам?
формулировки размытые
Разве это не должно быть вне политики? Двумя словами можно охарактеризовать такие действия. Пошли нахуй.
Есть еще аккаунт Professional, он также попадает под санкции если платить с зарубежной карты?
.
Война Путина с Украиной — это атака на демократические ценности
- мы так любим крыс, что будем резать коту хвост
Почему никто не вводит санкции США? Сколько они вторжении произвели в другие страны за последние 10 лет. Миллионы невинных жертв от них и что? Справедливость в этом мире осталась на словах.
Яндекс и Газпром тоже не вводят санкции против России. Такой ответ вам понятен?
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку" (с) народная латинская мудрость.
Вот так санкции! Путин, наверное, точно из-за запрета фигмы остановится
и не успокоить себя сигареткой West. У него просто нет выбора
Разве это не должно быть вне политики? Двумя словами можно охарактеризовать такие действия. Пошли нахуй.