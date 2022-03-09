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Маша Цепелева

Figma заморозит корпоративные российские аккаунты и приостановит все продажи в стране Статьи редакции

Личные аккаунты будут работать.

  • Figma начала замораживать аккаунты компаний «в соответствии с санкциями США и ЕС против России». Сервис не уточняет, что будет с оплаченной подпиской — вернут за неё деньги или нет.
  • «Война Путина с Украиной — это атака на демократические ценности, лежащие в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех», — прокомментировала компания своё решение.
  • Figma — это сервис для совместной работы графических дизайнеров и дизайнеров интерфейсов. В 2020 году количество зарегистрированных пользователей превысило 1 млн.

#новость #figma

19 587 просмотров
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Сергей Я

Figma начала замораживать аккаунты компаний «в соответствии с санкциями США и ЕС против России»
 «Война Путина с Украиной — это атака на демократические ценности....»
 Лол, ну уж определились бы сначала с позицией, псевдо-либерахи прозападные.

концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех
 "Поэтому мы отрубим нахрен огромному количеству компаний и людей доступ к сервису, просто потому что, чтобы они остались без заказчиков и работы".

Дизайн для всех, но не совсем. Господи, вот и чем они лучше тех, кто посягается на чужую государственность?? В разрезе их сферы деятельности.

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97
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Антон Штадлер

Господи, вот и чем они лучше тех, кто посягается на чужую государственность??
 Тем, что не посягают

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19
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Сергей Я

Они посягают на чужую работу и деньги. А ещё на свободу творческого самовыражения. Ну и естественно противоречат своим же ценностям. В их правилах есть пункт, что так можно делать? Или левая нога гендира так решила?

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43
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Антон Штадлер

Но не заставляют тебя прятаться в подвале. Радуйся.
Есть ещё скетч и пеинт😂

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–5
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Сергей Я

Не высасывай из пальца. Кто-то зарабатывает только благодаря Figma, останется без Фигмы - останется без еды. Улавливаешь? Или "сами виноваты" и "это коммерческая организация, что хочет, то и делает"?

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13
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Друз Фаруэл

Кто то зарабатывает работая в ВТБ. Останется без еды. В рамках той же логики.

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0
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Михаил Качалов

не заставляют тебя прятаться в подвале
 - Вы про это?

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1
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Егор Шугаев

Даже скетч уже ушли.. (((

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2
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Никита Лежневич

Во всех лицензионных соглашениях есть такой пункт. Ну, во всех продуманных

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2
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Сергей Я

Возможно, не читал, но тут они явно руководствовались не пунктами правил. Вот хоть не лицемерили бы. Вон e-katalog просто послал всех русских и всё, не стал юлить) Тоже абсурдный перформанс, но зато честно.

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3
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Dmitry Protasov

Именно русских никто не посылает. У Россиян любых национальностей теперь куча проблем, потому что кто-то (Пу) оказался фиговым стратегом и не смог просчитать элементарных последствий.

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6
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Алексей Карпов

в определённых обстоятельствах - когда ты ничем и никем не ограничен - уже нет необходимости что то там просчитывать - можно просто делать всё что хочешь

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0
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Dmitry Protasov

А что именно то делать планируется? А то я бы хотел подготовиться к последствиям.
Ибо до дна еще далеко, а планов никаких не озвучивается.

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0
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Mik Petrov

Государственность Украины историч ошибка, которую просто ликвидируют

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–7
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russnake

не ошибка, просто с татаро-монгольского ига - отсутствует.

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–1
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Михаил Качалов

не посягают
 - так и Путин сразу отрекся: хотите есть Зеленского или кто там его кукловод - ешьте. Без оружия и без нацбатов.

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0
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Igor Star

💯 уверены?

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0
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Антон Штадлер

В чем?

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0
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Igor Star

что Не посягают…?)

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0
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Вася Пражкин

Они первые, кто попытались связать демократию и дизайн в одном предложении. Получилось так себе, конечно, ну так и не сократы.

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9
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John Doe

Я тут уже писал, но напишу еще раз - хотите понять почему так, то представьте, что во время второй мировой какой-то зарубежный бизнес будет сотрудничать с немцами, живущими на территории Германии. Да, понятно, что не все были нацистами, понятно. Но они жили на территории Германии, приносили деньги нацистам и кроме того, были частью общего вида, что в стране все ок, все так как и должно быть.

Вот и скажите - правильно это или нет?

Вы не можете жить в стране и быть вне политики. Вам может казаться что вы "вне политики", но это не так.

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8
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Сергей Я

Сейчас не вторая мировая, что бы вам там в телевизоре не втирали, не надо сравнивать. А как там Кока-кола к фашистам относилась, кстати? ;)

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–2
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Женя Гагарин

а пользователи vc то ватные. какой мрак..

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5
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MadRat96

В чем тут важность?

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0
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Михаил Качалов

пользователи vc то ватные. какой мрак
 - свидомых надо где то в другом месте искать ... печалька

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0
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Денис Демидов

Глупости, тут просто пропагандонов на зарплате дофига, а большинству адекватных уже надоело с ними батлы вести.
Но много тех, которые искренне негодуют в духе, а нас то за что? Мы в не политики типа, наказывайте путина, а не у нас ништяки отбирайте, а мы и дальше будем диктатуру терпеть, курс бы еще вернуть взад.

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0
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Артем Наумов

Ну а как ещё вас заставить трезветь от ура-патриотизма!? Пора платить коллективной ответственностью за свою пассивность. Мимодизайнер.

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2
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Артем Золотов

Чем они лучше? Ну хотя бы тем, что они санкции вводят в надежде остановить войну, а не развязать ее. Если вы еще не поняли, что 70% россиян искренне поддерживают Путина в его преступных действиях, то я вам об этом говорю. Так вопрос, почему западные компании должны предоставлять сервисы в стране, в которой большинство населения поддерживает военного преступника, который развязал полномасштабную войну в Европе в 2022 году? Может быть западным корпорациям подождать еще 10 лет, чтобы Путин попробовал захватить еще и Германию какую нибудь?

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1
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Сергей Я

Ну хотя бы тем, что они санкции вводят в надежде остановить войну
 Реально? Они НАСТОЛЬКО тупые? Мне кажется порог IQ примерно в 50 достаточно для понимания, что все эти санкции ВООБЩЕ никак не ускорят завершение или вообще остановку военной операции. Нас США и ЕС ипут во все щели, нанося реальный урон экономике, а эти хипстеры думаю, что запрет Фиги поможет остановить это?

если вы еще не поняли, что 70% россиян искренне поддерживают Путина в его преступных действиях
 Что? Это вам в ФОМ сказали? Там они даже 80% загнули, у вас старая информация) Я тоже могу провести такой опрос, 10 из 10 среди моего близкого круга - против. Вот вам и статистика.

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1
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Николай Кычкин

Я хоть и не за Путина, но почему я должен поддерживать преступные действия Байдена?

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0
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Артем Наумов

И почему тебя не должны интересовать заказчики и работа украинцев, но твои заказчики и работа должны интересовать американцев!? С чего вдруг? Имперское величие покоя не даёт? :]

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0
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Сергей Я

У тебя жёлто-синяя аватарка, объективного и адекватного разговора у нас не получится, прости, ты предвзят.

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0
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Igor Star

Интересно, им и эпл например удасться вернуть нашу любовь?)))

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0
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Руслан Абрамов

Вполне понятный инструмент давления. Написать они что хочешь могут. Смотри на действия.

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0
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Семен Семеныч

Доступной для всех, кроме россиян видимо

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46
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qwerty

Говорят, что сочувствующие массово делают рассылки в компании с угрозами и требованиями о блокировки аккаунтов.

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19
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Сергей Я

Вот тридварасы. Всё-таки, этим россияне и отличаются от украинцев, думаю. Какие бы там не были конфликты и кто к кому не пришел на территорию, я бы никогда не хотел зла простому работящему украинскому народу. А эти диверсанты походу прям кайфуют от того, как подсирают и делают хуже даже тем, кто может им вообще деньги на гуманитарную помощь непрочь отправить (если бы за это не было уголовки😄)

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12
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qwerty

Я пытаюсь выработать позицию в текущей ситуации. И по фактам, там действительно давно идёт конфликт по национальному признаку. Который отразился и в политических силах.

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3
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Сергей Я

Там - это где? В Фейсбуке? В Фиге? Вна Украине?

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0
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Сергей

Информационная война

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5
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MadRat96

Думаю, что лет 90 назад этот пользователь бы с удовольствием писал доносы

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4
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Lena Pliner

да, только мы почему-то не можем поддержать петицию, которая против закрытия. В сообществе фигмы наш пост поддержали несчастные 450 человек, против тысяч украинских голосов

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2
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qwerty

450 человек, против тысяч украинских голосов
Тут скорее всего у них есть координаторы, которые заинтересованы материально.

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1
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Lena Pliner

а мы материально не заинтересованы, ага )

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0
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qwerty

а мы материально не заинтересованы, ага )
Это понятно, но не прямо.

Тут ещё часть ссыт вступать в борьбу с ними, по причине моральности поступка и оказываемого давления как на виновника события.

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0
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Комментарий удален

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Сергей S.L.

В этой ситуации мне больше всего нравится позиция «стыдливцев».

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1
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Andrey Vinokurov

мда...

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0
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Сергей Я

И , правильно понимаю, что ФБ даже не подумает блочить такой контент? Тут прокол РКН сильный конечно. Они думали, что заблочив ФБ, сделают России "хорошо", но это наоборот во вред, так как вот такой движ проходит мимо нас и мы никак не можем на него повлиять.

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0
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Евгений Миганов

Интересно, русские так и будут сидеть на попе ровно или все таки дадут отпор этой укронечисти?

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0
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Константин Приветов

В фб у клаудфаре видел вчера кучу нытиков, угрожающих сервису, причем некоторые акки из Англии и т.д., а не из Украины)

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0
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Сергей Я

Москва - не Россия, Россия - не Москва, мир - не Россия, Россия - ....а хрен знает, что Россия.

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4
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Stas Kokin

"Сделать дизайн, доступный для всех" 🤷🏻‍♂️

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34
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Andrew Sirchenko

Все совершенно правильно. Никакие санкции против правительства не помогут остановить войну - только опустевший холодильник, позволит раскрыть суть действий РФ для тех, кто не интересуется политикой, тем самым позволяет сеять смерть с их молчаливого согласия. Удивительно как разделяют рабочих людей, которые по сути оплачивают войну и не влазят в политику и тех, кто эту войну запустил.

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7
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Stas Kokin

Да нет, это просто расизм)

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10
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Andrew Sirchenko

Российская расса? Или как?)

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0
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Михаил Качалов

Или как?
 - россирасты vs укроюниты?

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0
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Anton Smets

Лол, за эту неделю запад сделал всё, чтобы перенаправить ненависть россиян от путина к своим компаниям.

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26
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artemiyspb .

У меня не появилось ненависти к международным компаниям.

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10
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Сергей Тарасов

Вот такой вот дизайн, доступный для всех

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25
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Алексей Карпов

будет свой особый дизайн доступным для всех - типа:

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6
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Никита Кашонков

Paint настало твоё время

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21
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Mike90

Макеты в Paint... Аж передёрнуло.

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1
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Никита Кашонков

Ну станет у нас ui всего в стиле палка палка огуречек. Мелочи жизни)

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0
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Yaroslav Yaroslavoff

Недавно собеседовал коллегу, девушка рассказала, как разработчик принуждал её к <s>извращениям</s> передаче ему макетов в Кореле. Казалось бы, такое только в анекдотах бывает, но нет. Из этого можно предположить, могут найтись и ценители Пэйнта.

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0
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Евгений Стариков

Figma заморозит корпоративные российские аккаунты…
в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех…

🤔

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17
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lakoros

Для всех "белых".

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8
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Ware Wow

Colored.

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0
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Антон Т

Вы не поняли. ЭТО ДРУГОЭ

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0
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Влад Егоров

Да, графические дизайнеры - категория, которая напрямую влияет на текущий замес. Зачем, почему, непонятно...
Надеюсь после такой "выходки" при возвращении на рынок бренд недосчитается большого количества аудитории.

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17
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Женя Гагарин

Вы осознаёте что молча смотреть на войну они тоже не могут ?
Молчали, игнорили с 2008 года. Результат на лице

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1
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как-то так

категория, которая напрямую влияет на текущий замес.
 Это скорее убийство экономики, путём убийства российских компаний

Д и потом, нужно понимать что платить за рубеж из рф весьма проблематично, Figma платёж допустим получит, а как их в доллары то превратить...

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0
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Ware Wow
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16
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Митя Свет

Это флэшмоб, забань Россию и громче крикни об этом....ну что же, это шанс для Российских компаний

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15
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Анна Гаврась

подскажите, уже есть российские компании, которые разрабатывают ПО для дизайнеров?

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0
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Борис Б

https://icons8.ru/lunacy

Lunacy - бесплатный софт для дизайна на Win…
Lunacy от Icons8 - это бесплатное приложение для графического дизайна на Windows, macOS, Linux…
icons8.ru
Ответить
1
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Борис Б

https://icons8.ru/lunacy

Lunacy - бесплатный софт для дизайна на Win…
Lunacy от Icons8 - это бесплатное приложение для графического дизайна на Windows, macOS, Linux…
icons8.ru
Ответить
0
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Анна Гаврась

спасибо, конечно. Но суть вопроса была в другом)

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–1
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Митя Свет

Хз

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0
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Алексей Карпов

при такой динамике предоставления шансов велика вероятность что скоро шансов будет сильно больше чем росскомпаний

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0
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Яна Кашаева

Очень демократично отрезать доступ к выживанию

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9
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russnake

вам не положено) вы не за демократию))

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12
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Яна Кашаева

Все эти уходы затрагивают тех, кто знает, что правильно, а что нет и вообще никоим образом не коснётся 146%

Какая цель у подобных решений?

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0
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russnake

имитация борьбы, с абсолютно обратным эффектом. начиная с запрета порнохаба и ухода дюрекса...мы жеж орки теперь кАк начнёмся плодиться))

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6
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Никита Лежневич

изолировать Россию от остального мира, очевидно же

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3
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Ленин-гриб

Мы живём в прекрасное время, господа! Покровы начали срываться.

Стоит ли упоминать об отключении русского языка в приложениях Meta? Вот где самый абсолютный культурный нацизм.

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12
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Никита Лежневич

Владимир Ильич, а ведь это вы виноваты, нам ВВП всё рассказал, из-за вас нацисты на Украине появились!

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2
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LuNature

Убирать русский язык оттовсюду будет реальный повод многим подтянуть знания английского

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1
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Евгений Анатольевич

Слава богу мы уже выкатили свой https://wmtools.ru/
Часть задач которые решали с помощью фигмы — можно решать у нас :)
С мобилки лучше не открывать, мы недавно выкатились, еще не оптимизировались

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10
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Удивленный мангал

Функционал - это гей, которой актив :) Правильно - функциональность.

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2
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Евгений Анатольевич

Спасибо за поправку 😂

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1
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Удивленный мангал

На сайте поправьте :)

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0
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Igor Star

В закладки 🙌

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0
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Сергей

Всегда подозревал, что с миром дизайна что-то не так... Демократии не хватало что ли или еще чего...

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8
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Сергей S.L.

Демократические ценности :)

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7
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Андрей Чуринов

Да что вы причитаете, какая убитая профессия. Там и на бесплатном, не корпоративном аккаунте, можно прекрасно жить в 90% случаев

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6
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Ware Wow

В Европе приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании россиян по субботам
Да что вы причитаете, записываешься в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться.

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4
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Андрей Чуринов

Что вы несете, какое анальное изнасилование??)))

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0
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Василий

Спасибо! Теперь даже те, кто были настроены против текущей ситуации, ежедневно попадают под санкции. И если цель этого всего изначально была заставить простых людей выйти с вилами, то сейчас получен обратный эффект.

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6
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Сергей S.L.

А кто сказал, что целью было именно это?

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0
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Василий

Ну если целью было просто захерачить всех по национальному признаку, то остаётся признать денацификацию 1945 провальной.

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0
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Сергей S.L.

«Можем повторить»©️ же)

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0
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Lena Pliner

"сделать дизайн доступным для всех», — прокомментировала компания своё решение." Серьезно? то есть Россия как бы вне поля понятия "все" и "люди" :) Где-то я такое слышала/читала

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5
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Dima Anisimov

Трындец всем веб дизайнерам

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1
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Ware Wow

Путин с Шойгу веб дизайнеры видимо

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8
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Сергей Я

Точно, санкции же не против народа.

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9
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White Lights

Против таких как ты, которые дома сидят и жалуются, выйди на улицу и скажи это если на то пошло. Никакая фигма тебе ничем не обязана

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–8
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Василий

Охренеть, у тебя что, в СИЗО телефон не отобрали?

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1
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Mark Kunts

Речь только о корпоративных аккаунтах. На обычном (бесплатном) можно и дальше спокойно работать, даже в команде

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0
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Lena Pliner

пока. пока можно

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0
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Anton Beloborodov

Я так понял, что Figma блокирует российские компании. А простые пользователи не показывают свой паспорт и место жительства и они не могут их заблокировать. Правильно ?

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0
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Mark Kunts

Думаю, что просто индентифицируют страну, откуда идёт платёж за корпоративную подписку и лочат

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0
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Андрей Андриевский

Предлагаю кому критически важен сервис приехать в Украину и поработать под обстрелами или сидя по колено в воде внизу бомбоубежища. И я уверяю вас, скулить перестанете.

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–1
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Oleg Zavialov

Ну в ЛНР ДНР восемь лет как то работали или разбежались по миру. А тут 13 дней и уже такая истерика... При этом я лично слышал от укрорейха по ютубчику что они с нами 8 лет воюют. Ну вот русские пришли на войну....

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–3
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Вячеслав

пришли и соснули

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0
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Misha R

Да! Призрак Киева им навешал знатно. И под Одессой отлично самолет отработали.

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0
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Вячеслав

вы что, уже взяли Киев за 2 дня

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0
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Михаил Качалов

пришли и соснули

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0
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Дмитрий Александрович

Ну а чему тут удивляться. Вчера в теме про Cloudflare публиковали скрин с фейсбука какого-то киберпереможника с методичкой по задалбыванию западных компаний. Где рекомендовалось имитировать мнение общественности, "размазывать сопли" и делать упор на личной ответственности конкретного топ-манагера за происходящее на Украине если он не заблокирует доступ россиянам.

Думаю, что и Figma не сама решила проявить инициативу, а обиженные интернет-воины ее задолбали своими визгами.

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1
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Женя Гагарин

какое удивление видеть IT-шников, которые продолжают делать вид, что ничего не происходит.
В таком случае, всё справедливо..

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–1
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Дмитрий Александрович

Реакция айтишников очень даже меняется с каждым днем. Только далеко не в том направлении, на которое рассчитывают киберпереможники.

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2
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Сергей Я

От этого ещё больше сомнений в умственных и когнитивных способностях менеджмента фиги.

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–1
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Дмитрий Александрович

Стандартная реакция же. Еще во времена BLM SJW безумия можно было заметить, что западные компании и публичные персоны стараются не конфликтовать с душевнобольными с избытком свободного времени. Да и вообще не привлекать к себе их внимание.

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0
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Malvina Tehas

Так это просто дизайнерская спец операция, что вы возмущаетесь. Figma просто спасает вас, вы что не понимаете?

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3
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Breitson

Вот так спасибо, +1 убитая профессия в России

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2
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Удивленный мангал

Ну зато сейчас народ пойдет массово на стройки, дороги прокладывать и чинить. Дизайн не сделает ровных дорог, сами же жаловались.

Ответить
0
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Вадим Д.

По крайней мере персональные аккаунты будут работать, в сравнении с многими другими сервисами, которые просто всем прямой доступ отрубили, очень даже норм. Только вот так и просится слово "пока".

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3
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Oleg Zavialov

Пидаврасы Сер! Может им Калибр прислать за притеснение русских? И Внести в список врагов отечества? Мне так думается месяца через три хохлы всех достанут... И тут пойдёт обратка. )

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0
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Ирина

Из всех только протон следует своим принципам

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2
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LuNature

Был бы Протон американским тоже бы ушел. (Надавили бы власти)

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1
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Александр Владимирович

Демократические ценности...

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–11
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Александр Владимирович

Ясно, понятно. Обратную связь от местного комьюнити я получил. Лицемерные, мелочные людишки. Вам несут "демократию" по причине решений руководства вашей страны, на которые вы не могли повлиять. Я когда я пишу немного негативный комментарий, я сразу становлюсь врагом минусовых войск, хотя он был направлен на проверку мнений. Ну мне то похрен на этот сервис, и на многие другие (не на все), но вас наказывают за то что вы русские, просто потому что все эти компании лицемерные говноеды, потом многие из них вернутся, но нужно показать что они уже и нахрен не нужны. Для них нужна процедура "отмены", как это принято в "цивилизованном" обществе, но говноеды схавают возвращение и будут нести денежки, тем кто вам плюнул в лицо в и так не простое время.

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–8
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Никита Лежневич

Чисто юридически, все операции США были согласованы и одобрены странами-членами ООН. Так что не подкопаться

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7
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Александр Владимирович

Чисто юридически - да. Но давайте будем реалистами, это лицемерная предвзятая позиция ООН не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Ответить
0
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Breitson

Так почему, в нашей стране не стоишь за свободу слова.
Если её нет, о какой демократии может идти речь?!

Ответить
4
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russnake

демократия это власть равных. с равными здесь дефицит, кто худо бедно добирается этого гордого звания, включает съeбaтop в эти всякие евромерики

Ответить
0
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Александр Владимирович

О той же которую США приносит повсеместно, и поверь там тоже свобода слова - иллюзорное понятие. Иди скажи чего-нибудь про всякие меньшинства или иные группы людей, я посмотрю как сладко будет существовать тебе. Да даже про власть скажи, и не факт что тебе это простят, прецеденты есть, но в массы их никто не озвучит. Почему я не стою за свободу слова? Ну потому что я трезво оцениваю шансы на изменения - их нет. Физическая свобода и здоровье важнее.

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0
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Иван Кучер

Sketch возродился из пепла забытья.

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1
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Lena Pliner

он умер для нас раньше фигмы

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2
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Vilent

Скоро VPN + иностранная виртуалка будет жизненной необходимостью.

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0
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Alexander Kaloshin

Только вопрос как оплачивать иностранную виртуалку :)

Ответить
1
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Vilent

Через обменники, сначала в крипту, потом с крипты на карту. Может быть есть вариант попроще в один шаг.

Ответить
1
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Ware Wow

с картами не все так просто, возможно слетать придется куда-то

Ответить
–1
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Vilent

Ещё не особо разбирался в этом вопросе (хотя пора). Поверхностный поиск аналога qiwi или yoomoney, где после регистрации можно сделать виртуалку не нашел. Там действительно нет аналогичных сервисов?

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Ware Wow

есть, но на раз не открыть, нужно изощряться

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Lena Pliner

чем?)))

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russnake

криптой не?

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Alexander Kaloshin

Ну я вот пока не придумал как Амазон или ДО криптой оплатить )

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russnake

криптой карту пополнять.

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Alexander Kaloshin

Какую карту? Какой зарубежный банк сейчас удаленно сделает валютный счёт? Пополнить то отсюда и по свифту можно

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russnake

вы задали вопрос как оплачивать виртуалку, видимо я вас недопонял, думал виртуальную карту

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Alexander Kaloshin

Ничего. Однако способ было бы интересно и полезно узнать :)

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Ware Wow

vpn и хостинг это нужно было уже давно...

Еще нужны зарубежные счета. И желательно второй паспорт. Не удивлюсь если придется обзавестись Свидетельством об арийском происхождении.

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russnake

с 45ого не выдают...вернее наоборот, дают за такое, моссады разные

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Breitson

Кому сказать спасибо?!

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MadRat96

Какая же это все хуета, простите за мой французский

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Irina S

А фотошоп оставят?

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Сергей S.L.

Ушёл же

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Cat Hello

"...доступной для всех"... И когда захотим отключим всех и вся. Невзирая на оплаченое.

И главное ведь речь о Корпоративных....
Основную массу не хотят терять?

Вот по этому и стоит иметь нечто свое не ниже, а лучше и выше по уровню!
Предоставляя лучшее и передовое. Оставляя остальных в инсайде в тех же ценовых категориях.

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Андрей Трушин

Все верстальщики заплакали от счастья!

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SL Potapenko

верстают плакаты к антивоенной акции

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Сергей Я

Почему от счастья?) Я из деревни.

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Борис Б

Видимо, кто-то скучает по временам фотошопа)

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SL Potapenko

фигма - сразу было понятно чем это закончится

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Сергей Я

Она от выходцев из Украины что-ли?

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Виноватый хот-дог

Фирмы, не попавшие под прямые санкции, смогут пользоваться Фигмой

Ну а коллегам из санкционных банков остается только посочувствовать

Если что, то вот https://t.me/figma_backup

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Павел Скиннер

Строго говоря, тут требуется пояснение, потому что "we have and will continue to freeze the Figma accounts of organizations in accordance with U.S. and EU sanctions against Russia".
То есть, если ваша организация не входит в санкционный список США/ЕС, с вашим аккаунтом ничего не должно случиться.
Я это понял так.
Бэкап, тем не менее, стоит сделать :(

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Андрей Шапран - B2B продажи

"Жаришка" продолжается

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Андрей Стаховский

Не пойму, блочат все компании или только те, что под санкциями? В случае блока - не будет доступа к макетам?

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Максим Мостовой

формулировки размытые

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Мехман Агаев

Разве это не должно быть вне политики? Двумя словами можно охарактеризовать такие действия. Пошли нахуй.

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Алексей Афонин

Есть еще аккаунт Professional, он также попадает под санкции если платить с зарубежной карты?

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Gutal1n

.

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Михаил Качалов

Война Путина с Украиной — это атака на демократические ценности
 - мы так любим крыс, что будем резать коту хвост

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Эдуард Тотоев

Почему никто не вводит санкции США? Сколько они вторжении произвели в другие страны за последние 10 лет. Миллионы невинных жертв от них и что? Справедливость в этом мире осталась на словах.

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Gutal1n

Яндекс и Газпром тоже не вводят санкции против России. Такой ответ вам понятен?

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Alex S.

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку" (с) народная латинская мудрость.

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Игорь Костыря

Вот так санкции! Путин, наверное, точно из-за запрета фигмы остановится

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Даниил

и не успокоить себя сигареткой West. У него просто нет выбора

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Мехман Агаев

Разве это не должно быть вне политики? Двумя словами можно охарактеризовать такие действия. Пошли нахуй.

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