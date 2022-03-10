Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами Статьи редакции
После окончания действующей подписки она автоматически отменится.
- Из-за приостановки работы Visa и Mastercard платёжная система Google Play в России будет не доступна. Пользователи не смогут покупать приложения, игры, товары в играх из магазина.
- Действующие платные подписки автоматически отключатся перед следующим платежом. Если у неё был бесплатный промо-период, то подписка будет действовать до его окончания. На новые пробные версии приложений подписаться нельзя.
- Бесплатные приложения и игры из Play Store будут доступны. Платные скачать нельзя, но они не исчезнут из магазина приложений. Купленные приложения, книги, фильмы и другое будут доступны. Ограничения доступа может быть связано с перебоями со стороны поставщиков услуг.
- Предзаказы, которые должны были доставить после приостановки работы Google Play, не выполнят. Платёж за предзаказ не пройдёт. Подписку Youtube Premium тоже нельзя оформить.
- 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке работы — карты будут действовать только в России, оплачивать ими покупки в иностранных онлайн-магазинах и за рубежом нельзя с 10 марта.
- 10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов. Теперь они не смогут получать доход от подписки Premium, Music Premium, спонсорств, суперчатов, суперстикеров.
И все комментаторы такие: "Ну и что что нас битой по голове бьют, от этого даже кровообращение улучшается".
люди просто стараются искать позитив там где его нет в кризис, не думаю что стоит их судить за это, наоборот, оптимизму можно лишь позавидовать
Этот позитив переходит в самообман. Хотя бы себе не стоит врать.
Т.е. мне нужно смотреть на происходящие события и ныть как все плохо? Или на слабо выйти на митинг и получить пятнашку? Или может все таки смотреть с позитивом и не падать духом, когда весь мир против не столько РФ, сколько русских людей.
От оптимизма до сумасшествия один шаг.
Скажем спасибо Путину за войну в Украине, а он пока как истинный патриот своей страны прячется в бункере.
Ну правильно, швабру в одном месте нужно тоже с позитивом принимать ))
Твои предложения какие?
У нытиков нет предложений))
Тёть Света! А ваня выйдет....на митенг))
Нет, ему еще за прошлый год сидеть
🤣🤣
Когда захотел ощутить себя лучше других, но нет способов, кроме оскорблений в комментах.
ну ты понимаешь мелочность и ничтожность мотивации "мне запретили донатить в бравлстарс".
У меня много купленных приложений и игр. Не у всех есть время по полдня возиться с кряками, кешами, патчерами и прочим. Проще 100 рублей отдать и в любое время иметь доступ к актуальной версии приложения.
Да и в целом как-то приятней понимать, что ты купил, а не спиздил, тем более если это стоит копейки.
Только потом не очень приятно получать куем по лбу от какой-нибудь Sony, которая возьмёт и блокнет все твои купленные игры в PS Store.
Там даже запустить их нельзя?
Ни одного платного приложения нет. И вряд ли будет. Если поискать, то можно бесплатные аналоги найти или на 4пда.
Вот я тоже вообще никоего не покупаю, даже еду , чисто свой огород , так что пофиг вооьще, а если чего нет, можно к соседу в огород залезть
вот она русская идея, во всей красе.
Я тоже умею пиздить, но это уже за гранью.
Так а чем отличается пиздинг приложений?)))
Я про то, что он пиздит. Огород круглый год не кормит вообще и никак.
Так Вы умеете пиздЕть или пиздИть?)) Тут разница, так сказать, координальная))
В каких координатах разница? Кардинально - да.
За гранью чего?
конченный воровской подход
Помнится, AppAnnie говорили, что Россия в прошлом году потратили полтора ярда на приложения. Да, это in-app в основном, но и они теперь не будут проходить. Да, тут есть и AppStore, но и их заблочат.
Так что судить только по себе история сомнительная.
Это на бумеровском что-то и зумеровском.
На Одноклассниках должен быть встроенный переводчик на пенсионерский.
Я просто не понимаю смысла платить там, где это не нужно.
Я сам разработчик и знаю что такое написать и поддерживать приложение. По молодости пиратил, каюсь, но познав прелести на личной шкуре -завязал.
Есть бесплатный аналог - пользуйтесь, но пользоваться бесплатно тем, за что разработчик просит денег - так себе.
Для меня, например, медитопия (медитации) по подписке важна. Это немногое, что спасет от стресса в текущих реалиях. А я не могу заплатить, хоть и хочу ..
А я не могу заплатить, хоть и хочу ..
Да, по этой причине переехал в Россию, так как VDS оплатить нельзя.
Вы не поверите, но никто (невменяемые не в счет) не видит смысла платить там, где это не нужно. Платят всегда там, где видят необходимость. Я вот плачу за Споти и Нетфликс. А ведь мог бы не платить! 😁
Музыку давно храню локально и только так. Интернет - штука такая. Фильмы тоже смотрю локально.
Где-то в нормальном мире не видано чтобы сеть отключали, вот и все привыкли, что интернет и сервисы будут с нами всегда (что и нормально и вне политики должно быть), но что есть, то есть
Интернет может внезапно пропасть: авария или ещё что-то. В Москве не мало мест, где нормально даже 3G не работает.
С этим не спорю. Можно всю жизнь к этому готовится и так не дождаться. А можно просто не париться по этому поводу. Но у меня гибридная схема, есть оффлайн и онлайн плейлисты
Чувствительные данные находятся внутри контура
Музыку давно храню локально и только так.
Чувствительные данные находятся внутри контура
Музыка это чувствительные данные? Однако.
Когда связность рухнет, тогда узнаете. :) Под чувствительными данными считаю: свои файлы, относящиеся к истории семьи.
Заблочили Виза и Мастеркард, а не оплаты сам Гугл. У AppStore есть гифт-карты и оплата с номера телефона.
И к чему вы это написали?
К вашему - «есть и AppStore, но и их заблочат»
Блочат способы оплаты, а не сами сервисы.
Контекст
Оппонент - не вижу смысла платить.
Я - куча россиян платит, значит, есть смысл.
Вы - а вот ещё есть другие способы оплаты!
WTF?
Вы как обычно на ходу переобуваетесь. Ну ваши же слова выше:
Да, тут есть и AppStore, но и их заблочат.
Заблокированы способы оплаты, а не сами сервисы.
что-то на богатом
За 21 год купил только 2 программы: бессмысленный лог для хобби и программу расчёта полов. Итого 350+300 рэ.
И сколько полов насчитал? 32? Кстати толерантнее говорить гендер
2 этажа, как и надо. Батарей в доме нет. Только полы.
Как это два этажа? Должен быть еще трансэтаж
В аквадискотеке
А так прямо хотелось им пару мешков денег занести, бедненьким. Скатертью дорога.
Только что ради интереса поменял в Гугл Плей способ оплаты на Киви и купил какое-то приложение за 50 рублей, оплата прошла нормально.
А у меня не получилось привязать Qiwi к гуглу.... бедный мой гугл диск.... какую ж флэшку купить, чтобы это все скачать: работа, видео, фото.... эх.
А костыль в виде оплаты через Моб.оператора - не работает?
Там когда-то можно было покупать, оплачивая моб балансом? 🤔
С сайта красного оператора:
Google Play – для владельцев Android-гаджетов
Войдите в настройки своего аккаунта.
Найдите раздел «Платежи и подписки». Зайдите в него.
Выберите «Cпособы оплаты».
Нажмите на пункт «Добавить оператора связи МТС».
Введите свой мобильный номер.
Чел! Спс!!!! Не знал! Круто, что реализовали! У меня в KZ тебе2 и Кселл можно добавить! ✌️😁
Не актуально уже. Проверил. Нет такого способа оплаты.
Да, только сегодня таким методом оплатил.
Да. Лет 5 уже.
Мб это в РФ так. Когда добавлял карту, было только Добавить карту, и всё... 🤷♀️
Да. В РФ. Тут даже кто-то гайд публиковал не давно на виси, что можно с мобилы платить, а не с карты.
Сбер сегодня аж пушом выкатил инструкцию, что работает
мне кажется смысл новости в том, что они ищут возможный способ получать платежи, раз прежний стал невозможен. а не в том, что они отказываются от прибыли ради поддержки жертвы спец операции.
4pda раскроет весь свой потенциал!
Много лет выручал этот ресурс, за 10 лет купил 1 (одно) приложение.
Но вообще, разработчики недосчитаются денег, конечно, и это плохо.
это b2c - самый поганый рынок. Причём, не только у нас.
Как продлить Google One с Google Drive? Есть хоть какие-то варианты? Думаю многих это интересует.
Купить подписку на год, но сейчас уже вряд ли получится
Оплачивал подписку на Premium. Жаль, что придется перейти на Vanced.
а зачем? рекламы то все равно нет. просто экономим пока.
Фоновое воспроизведение, как минимум.
тогда да, вансед. у меня он просто стоял до того, как я оформил подписку на премиум, я его так и оставил. а подписку брал, потому что реклама в роликах на смарт тв достала окончательно.
А вот теперь Гуглу можно смело уходить из России - доходов с рекламы на youtube/google search/ad sense нет, оплату за приложения в play market'e/google drive тоже перестали принимать, остались одни расходы на оплату штрафов РКНа
А что, 4pda запретили ?)))
Давно заблокировали. Правда есть зеркало
Это значит теперь нельзя ютюб премиум оплатить и прийдется рекламу смотреть?
Рекламу отключили. А про воспроизведение с выключенным экраном и сохранение контента на телефон придется пока что забыть.
Vanced же, ну
Надо было годовую подписку подключать, в начале года они ее раздавали со скидкой.
для русских отключили монетизацию. поэтому в любом случае мы больше не увидим рекламу
Только что мысль пришла в голову. Если есть необходимость оплатить премиум ютуба, то это можно сделать с аккаунта AppleID если у вас пополнен внутренний кошелек. Но это надо проверять.
Так есть оплата с сотового
премиум ютуба не оплатить с мобильного. можно только пополнить счёт в гугле им
Следовало ожидать
Можно вроде скачать на андроид appgallery и там тоже приложения, что и в плей маркете и купить вроде можно
Они даже и подумать не могли что и до этого денег не было что то покупать.
И здесь мы всех переиграли....
1.5 млрд публей за 2021 год потратили пользователи из России на приложения))
Выражаю свое "Фу"
Через VPN открыть play.google.com и оплатить через QIWI тоже не прокатило.
Только что сделал покупку, оплатив с счета мобильного.
Это далеко не самая критичная санкция.
А вообще давно хотел Huawei P-серии. Раньше останавливало отсутствие google-сервисов, а сейчас пожалуй ничего не останавливает.
Ну так суть новости в том, что google play не будет работать. Несмотря на то что ранее его можно было оплаяивать с мобильного
Да, из приложения google play.
Подскажите, пожалуйста, google disk дополнительное хранилище я тоже оплатить не смогу?
Нет
Huawei AppGallery остаётся для донатеров
Очень плохо. Теперь мы разработчики, получим ещё один барьер на пути к Российскому рынку.
Выходит, G Suite для бизнеса с почтой для домена теперь тоже все.
Подскажите, кто знает, что с выплатами за продажу приложений? В этой новости только про покупку. Я просто новичок в этом деле.
HUAWEI app gallery, кто не ставил, тот поставит
Коллеги, это конечно неприятно.
Предлагаю помощь тем, кто сейчас не сможет получать деньги с приложений - предлагаю перевести приложение на мой аккаунт разработчика в Чехии.
Гарантирую честность и порядочность.
Полученные деньги будут возвращаться вам в рублях в РФ.
У меня обратная ситуация - есть рубли, а нужны евро, поэтому, возможно, будем друг другу полезны.
Любые вопросы в ЛС
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