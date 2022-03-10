Тинькофф банк заблокировал счета

Даже не пытаюсь сосчитать, сколько уже было подобных жалоб на данный банк за последнее время, но считаю необходимым добавить еще один минус в его карму, за совершенно наплевательское и, потенциально, корыстное отношение к своим лояльным клиентам.