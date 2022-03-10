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Маша Цепелева

Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами Статьи редакции

После окончания действующей подписки она автоматически отменится.

  • Из-за приостановки работы Visa и Mastercard платёжная система Google Play в России будет не доступна. Пользователи не смогут покупать приложения, игры, товары в играх из магазина.
  • Действующие платные подписки автоматически отключатся перед следующим платежом. Если у неё был бесплатный промо-период, то подписка будет действовать до его окончания. На новые пробные версии приложений подписаться нельзя.
  • Бесплатные приложения и игры из Play Store будут доступны. Платные скачать нельзя, но они не исчезнут из магазина приложений. Купленные приложения, книги, фильмы и другое будут доступны. Ограничения доступа может быть связано с перебоями со стороны поставщиков услуг.
  • Предзаказы, которые должны были доставить после приостановки работы Google Play, не выполнят. Платёж за предзаказ не пройдёт. Подписку Youtube Premium тоже нельзя оформить.
  • 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке работы — карты будут действовать только в России, оплачивать ими покупки в иностранных онлайн-магазинах и за рубежом нельзя с 10 марта.
  • 10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов. Теперь они не смогут получать доход от подписки Premium, Music Premium, спонсорств, суперчатов, суперстикеров.

#новость #playstore #google

4571 просмотров
Спасибо за наводку добрая букашка
107 107 комментариев
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107 комментариев
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Evgeniy Mironov

И все комментаторы такие: "Ну и что что нас битой по голове бьют, от этого даже кровообращение улучшается".

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21
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Глеб Шмаков

люди просто стараются искать позитив там где его нет в кризис, не думаю что стоит их судить за это, наоборот, оптимизму можно лишь позавидовать

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23
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Сергей Пурюшин

Этот позитив переходит в самообман. Хотя бы себе не стоит врать.

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1
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Глеб Шмаков

Т.е. мне нужно смотреть на происходящие события и ныть как все плохо? Или на слабо выйти на митинг и получить пятнашку? Или может все таки смотреть с позитивом и не падать духом, когда весь мир против не столько РФ, сколько русских людей.

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–1
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Сергей Я

От оптимизма до сумасшествия один шаг.

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0
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Давид

Скажем спасибо Путину за войну в Украине, а он пока как истинный патриот своей страны прячется в бункере.

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1
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Михаил

Ну правильно, швабру в одном месте нужно тоже с позитивом принимать ))

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0
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Заходил вчера

Твои предложения какие?

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3
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Алексей Иванов

У нытиков нет предложений))

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6
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Alex Shevchenko

Тёть Света! А ваня выйдет....на митенг))

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1
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Бобер Бобров

Нет, ему еще за прошлый год сидеть

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0
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Alex Shevchenko

🤣🤣

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0
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Сергей Сергеевич

Когда захотел ощутить себя лучше других, но нет способов, кроме оскорблений в комментах.

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4
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Dmitriy Alekperov

ну ты понимаешь мелочность и ничтожность мотивации "мне запретили донатить в бравлстарс".

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0
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Betty Boop

У меня много купленных приложений и игр. Не у всех есть время по полдня возиться с кряками, кешами, патчерами и прочим. Проще 100 рублей отдать и в любое время иметь доступ к актуальной версии приложения.

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14
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Evgeniy Mironov

Да и в целом как-то приятней понимать, что ты купил, а не спиздил, тем более если это стоит копейки.

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19
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Сергей Я

Только потом не очень приятно получать куем по лбу от какой-нибудь Sony, которая возьмёт и блокнет все твои купленные игры в PS Store.

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3
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Strawberry Domestos

Там даже запустить их нельзя?

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0
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Sergei Timofeyev

Ни одного платного приложения нет. И вряд ли будет. Если поискать, то можно бесплатные аналоги найти или на 4пда.

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6
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Михаил

Вот я тоже вообще никоего не покупаю, даже еду , чисто свой огород , так что пофиг вооьще, а если чего нет, можно к соседу в огород залезть

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12
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Джо Б

вот она русская идея, во всей красе.

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9
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Sergei Timofeyev

Я тоже умею пиздить, но это уже за гранью.

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0
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Виктор Исаков

Так а чем отличается пиздинг приложений?)))

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3
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Sergei Timofeyev

Я про то, что он пиздит. Огород круглый год не кормит вообще и никак.

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2
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Виктор Исаков

Так Вы умеете пиздЕть или пиздИть?)) Тут разница, так сказать, координальная))

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3
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Sergei Timofeyev

В каких координатах разница? Кардинально - да.

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0
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Михаил

За гранью чего?

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0
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Даня Самойлов

конченный воровской подход

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0
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Maxim Petrukhin

Помнится, AppAnnie говорили, что Россия в прошлом году потратили полтора ярда на приложения. Да, это in-app в основном, но и они теперь не будут проходить. Да, тут есть и AppStore, но и их заблочат.
Так что судить только по себе история сомнительная.

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2
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Sergei Timofeyev

Это на бумеровском что-то и зумеровском.

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–2
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Maxim Petrukhin

На Одноклассниках должен быть встроенный переводчик на пенсионерский.

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13
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Sergei Timofeyev

Я просто не понимаю смысла платить там, где это не нужно.

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4
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Юрий Павшуков

Я сам разработчик и знаю что такое написать и поддерживать приложение. По молодости пиратил, каюсь, но познав прелести на личной шкуре -завязал.
Есть бесплатный аналог - пользуйтесь, но пользоваться бесплатно тем, за что разработчик просит денег - так себе.
Для меня, например, медитопия (медитации) по подписке важна. Это немногое, что спасет от стресса в текущих реалиях. А я не могу заплатить, хоть и хочу ..

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1
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Sergei Timofeyev

А я не могу заплатить, хоть и хочу ..
 Да, по этой причине переехал в Россию, так как VDS оплатить нельзя.

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0
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Maxim Petrukhin

Вы не поверите, но никто (невменяемые не в счет) не видит смысла платить там, где это не нужно. Платят всегда там, где видят необходимость. Я вот плачу за Споти и Нетфликс. А ведь мог бы не платить! 😁

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0
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Sergei Timofeyev

Музыку давно храню локально и только так. Интернет - штука такая. Фильмы тоже смотрю локально.

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0
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Sasha Guseinov

Где-то в нормальном мире не видано чтобы сеть отключали, вот и все привыкли, что интернет и сервисы будут с нами всегда (что и нормально и вне политики должно быть), но что есть, то есть

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0
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Sergei Timofeyev

Интернет может внезапно пропасть: авария или ещё что-то. В Москве не мало мест, где нормально даже 3G не работает.

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0
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Sasha Guseinov

С этим не спорю. Можно всю жизнь к этому готовится и так не дождаться. А можно просто не париться по этому поводу. Но у меня гибридная схема, есть оффлайн и онлайн плейлисты

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0
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Sergei Timofeyev

Чувствительные данные находятся внутри контура

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0
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Алексей Соколов

Музыку давно храню локально и только так.
 Чувствительные данные находятся внутри контура
 Музыка это чувствительные данные? Однако.

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0
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Sergei Timofeyev

Когда связность рухнет, тогда узнаете. :) Под чувствительными данными считаю: свои файлы, относящиеся к истории семьи.

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0
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Vitaly Tolstykh

Заблочили Виза и Мастеркард, а не оплаты сам Гугл. У AppStore есть гифт-карты и оплата с номера телефона.

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0
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Maxim Petrukhin

И к чему вы это написали?

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0
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Vitaly Tolstykh

К вашему - «есть и AppStore, но и их заблочат»
Блочат способы оплаты, а не сами сервисы.

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0
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Maxim Petrukhin

Контекст
Оппонент - не вижу смысла платить.
Я - куча россиян платит, значит, есть смысл.
Вы - а вот ещё есть другие способы оплаты!
WTF?

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0
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Алексей Соколов

Вы как обычно на ходу переобуваетесь. Ну ваши же слова выше:
Да, тут есть и AppStore, но и их заблочат.
 Заблокированы способы оплаты, а не сами сервисы.

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0
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madkliq

что-то на богатом

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5
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Sergei Timofeyev

За 21 год купил только 2 программы: бессмысленный лог для хобби и программу расчёта полов. Итого 350+300 рэ.

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0
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юрий с

И сколько полов насчитал? 32? Кстати толерантнее говорить гендер

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8
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Sergei Timofeyev

2 этажа, как и надо. Батарей в доме нет. Только полы.

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4
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Максим Гомбоев

Как это два этажа? Должен быть еще трансэтаж

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4
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Sergei Timofeyev

В аквадискотеке

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2
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Revenant

А так прямо хотелось им пару мешков денег занести, бедненьким. Скатертью дорога.

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–22
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Sergei Timofeyev
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13
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Sergei Olenev

Только что ради интереса поменял в Гугл Плей способ оплаты на Киви и купил какое-то приложение за 50 рублей, оплата прошла нормально.

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5
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Natalii Miller

А у меня не получилось привязать Qiwi к гуглу.... бедный мой гугл диск.... какую ж флэшку купить, чтобы это все скачать: работа, видео, фото.... эх.

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0
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Данил Голыгин

А костыль в виде оплаты через Моб.оператора - не работает?

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4
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Alex Shevchenko

Там когда-то можно было покупать, оплачивая моб балансом? 🤔

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0
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Данил Голыгин

С сайта красного оператора:

Google Play – для владельцев Android-гаджетов

Войдите в настройки своего аккаунта.
Найдите раздел «Платежи и подписки». Зайдите в него.
Выберите «Cпособы оплаты».
Нажмите на пункт «Добавить оператора связи МТС».
Введите свой мобильный номер.

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3
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Alex Shevchenko

Чел! Спс!!!! Не знал! Круто, что реализовали! У меня в KZ тебе2 и Кселл можно добавить! ✌️😁

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0
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Maxim Petrukhin

Не актуально уже. Проверил. Нет такого способа оплаты.

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0
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Serge Vladimirovich

Да, только сегодня таким методом оплатил.

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0
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Виктор Исаков

Да. Лет 5 уже.

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0
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Alex Shevchenko

Мб это в РФ так. Когда добавлял карту, было только Добавить карту, и всё... 🤷‍♀️

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0
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Виктор Исаков

Да. В РФ. Тут даже кто-то гайд публиковал не давно на виси, что можно с мобилы платить, а не с карты.

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0
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Михаил Зеленин

Сбер сегодня аж пушом выкатил инструкцию, что работает

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0
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Денис Колокольцев

мне кажется смысл новости в том, что они ищут возможный способ получать платежи, раз прежний стал невозможен. а не в том, что они отказываются от прибыли ради поддержки жертвы спец операции.

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2
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Вадим Д.

4pda раскроет весь свой потенциал!
Много лет выручал этот ресурс, за 10 лет купил 1 (одно) приложение.
Но вообще, разработчики недосчитаются денег, конечно, и это плохо.

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1
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Sergei Timofeyev

это b2c - самый поганый рынок. Причём, не только у нас.

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1
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Alexey Shabolkin

Как продлить Google One с Google Drive? Есть хоть какие-то варианты? Думаю многих это интересует.

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1
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Алексей Мильченко

Купить подписку на год, но сейчас уже вряд ли получится

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1
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Gosoo Gosoo

Оплачивал подписку на Premium. Жаль, что придется перейти на Vanced.

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1
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Денис Колокольцев

а зачем? рекламы то все равно нет. просто экономим пока.

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0
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Gosoo Gosoo

Фоновое воспроизведение, как минимум.

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1
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Денис Колокольцев

тогда да, вансед. у меня он просто стоял до того, как я оформил подписку на премиум, я его так и оставил. а подписку брал, потому что реклама в роликах на смарт тв достала окончательно.

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0
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Anton Solod

А вот теперь Гуглу можно смело уходить из России - доходов с рекламы на youtube/google search/ad sense нет, оплату за приложения в play market'e/google drive тоже перестали принимать, остались одни расходы на оплату штрафов РКНа

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1
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Mik Petrov

А что, 4pda запретили ?)))

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0
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Непрерывный пистолет

4pda.to

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1
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Ted

Давно заблокировали. Правда есть зеркало

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0
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Dimm Debrov

Это значит теперь нельзя ютюб премиум оплатить и прийдется рекламу смотреть?

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0
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Непрерывный пистолет

Рекламы нет уже. Но я покупал премиум чтобы ютую в фоне на смартфоне работал.

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1
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Vilent

Рекламу отключили. А про воспроизведение с выключенным экраном и сохранение контента на телефон придется пока что забыть.

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0
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Lexx Sky

Vanced же, ну

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0
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Андрей Ханд

Надо было годовую подписку подключать, в начале года они ее раздавали со скидкой.

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0
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Laziz Ergashev

для русских отключили монетизацию. поэтому в любом случае мы больше не увидим рекламу

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0
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Vilent

Только что мысль пришла в голову. Если есть необходимость оплатить премиум ютуба, то это можно сделать с аккаунта AppleID если у вас пополнен внутренний кошелек. Но это надо проверять.

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0
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Сергей Сергеевич

Так есть оплата с сотового

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1
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Денис Колокольцев

премиум ютуба не оплатить с мобильного. можно только пополнить счёт в гугле им

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0
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Андрей

Следовало ожидать

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0
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Андрей

Можно вроде скачать на андроид appgallery и там тоже приложения, что и в плей маркете и купить вроде можно

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0
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Артур Тимо

Они даже и подумать не могли что и до этого денег не было что то покупать.
И здесь мы всех переиграли....

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0
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Виктор Исаков

1.5 млрд публей за 2021 год потратили пользователи из России на приложения))

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0
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Ленин-гриб

Выражаю свое "Фу"

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0
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Vilent

Через VPN открыть play.google.com и оплатить через QIWI тоже не прокатило.

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0
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Serge Vladimirovich

Только что сделал покупку, оплатив с счета мобильного.
Это далеко не самая критичная санкция.
А вообще давно хотел Huawei P-серии. Раньше останавливало отсутствие google-сервисов, а сейчас пожалуй ничего не останавливает.

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0
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Виктор Ефимов

Ну так суть новости в том, что google play не будет работать. Несмотря на то что ранее его можно было оплаяивать с мобильного

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0
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Непрерывный пистолет

Оплатили в Google Play?

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0
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Serge Vladimirovich

Да, из приложения google play.

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0
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Олеся Ботова

Подскажите, пожалуйста, google disk дополнительное хранилище я тоже оплатить не смогу?

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0
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Виктор Исаков

Нет

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Lexx Sky

Huawei AppGallery остаётся для донатеров

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Максим Гиляев

Очень плохо. Теперь мы разработчики, получим ещё один барьер на пути к Российскому рынку.

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Сергей Пурюшин

Выходит, G Suite для бизнеса с почтой для домена теперь тоже все.

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0
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Oleg Ratsa

Подскажите, кто знает, что с выплатами за продажу приложений? В этой новости только про покупку. Я просто новичок в этом деле.

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0
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Михаил Зеленин

HUAWEI app gallery, кто не ставил, тот поставит

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Valera

Коллеги, это конечно неприятно.

Предлагаю помощь тем, кто сейчас не сможет получать деньги с приложений - предлагаю перевести приложение на мой аккаунт разработчика в Чехии.

Гарантирую честность и порядочность.
Полученные деньги будут возвращаться вам в рублях в РФ.

У меня обратная ситуация - есть рубли, а нужны евро, поэтому, возможно, будем друг другу полезны.

Любые вопросы в ЛС

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