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TJ

YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России Статьи редакции

Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

83 83 комментария
2384 просмотров

Это распространяется только на зрителей из России. Блогеры продолжат получать доход с тех, кто находится за её пределами. Уведомление о полном отключении монетизации получили авторы контента в России.

так называемый наки @michaelnacke
Ютуб продолжает куролесить!

4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это основной источник дохода для создателей контента. После блогеры начали просить зрителей смотреть видео с помощью VPN-сервисов, чтобы поддержать каналы.

Решение о приостановке продажи рекламы связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о «военной операции» в Украине.

28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.

#новость #youtube

83 83 комментария
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83 комментария
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Василий Буров

Бойтесь своих желаний. Ютуб без рекламы всё как вы и хотели ))

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37
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Давид

Скажем спасибо Путину за войну в Украине, а он пока как истинный патриот своей страны прячется в бункере.

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0
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Anton Solod

А вот теперь Гуглу можно смело уходить из России - доходов с рекламы на youtube/google search/ad sense нет, оплату за приложения в play market'e/google drive тоже перестали принимать, остались одни расходы на оплату штрафов РКНа

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0
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Gleb Tyutikov

Его надо пинком под толстый зад выгнать, чтобы в двери вперёд лицом вылетел.

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0
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Денис Демидов

Дурость полнейшая, на ютубе авторы предлагали хоть какую-то альтернативу зомбоящику, а теперь их лишили средств, тогда как прокремлевским авторам это пофиг, кремль просто увеличит их финансирование.
Идиотизм из серии отключения нас от интернета извне, на радость путину.

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11
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Екатерина Реднекова

Нет, очень последовательная политика чтобы страдала молодёжь которая пытается усидеть на двух стульях - быть одновременно и прозападной и лояльной к властям, миллениалы своё отмитинговали, а зумеры у нас такие трусливые все. Одно то что куча молодёжных блогеров полностью проигнорила начало войны и в основном высказались 30+ ... Процент ютуберов, которые подняли тему минимальный.

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8
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Денис Демидов

Интересно было бы посмотреть более развернутую статистику подтверждающую вашу идею которой руководствовался ютуб (если вообще руководствовался), лично мне кажется, что условная Редакция и всякие Дудь (каналы "меллениалов" которые против войны) получали больше, чем каналы зуммеров.

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0
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Александр Кабешов

Давайте по полочкам:
1. Что зумер знает о геополитике, чтобы высказать свое обоснованное мнение? (максимум он скажет - за или против)
2. 5 лет колонии для зумера вариант? Стартап в новую жизнь.

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0
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Непрерывный пистолет

Дело то не в том что они хотят отключать, проблема финансовая. Наши не могут покупать услуги у гугла, а гугл не может выплачивать нашим. Если как-то наладится способ финансовых транзакций, в тот же день всё заработает.

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7
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Денис Демидов

Зачем было тогда именно отключать монетизацию, когда по вашей логике потом рекламы иссяк бы сам со временем?
Но не иссяк бы, наш предприниматель выживальщик со стажем, он бы придумал как оплатить картой литовского банка или еще как.

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2
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Непрерывный пистолет

Как они будут выплачивать авторам? Как они будут извлекать прибыль? Как мы будем пополнять счета рекламных аккаунтов? У меня у самого больше 200 тыс.руб. сейчас подвисло на ads.

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4
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Денис Демидов

Это была бы уже проблема авторов, многие бы либо переждали, пусть капает, либо как--то через родственников, миллион вариантов.
Это именно выстрел в ногу, глупый и необдуманный шаг.

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1
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Непрерывный пистолет

Так с чего капать то если рекламодателей нет у гугла больше в РФ?

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0
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Денис Демидов

Рекламодатели бы придумали как положить деньги (куча агентств бы решило проблему) + многие иностранные бренды положили бы деньги напрямую.

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0
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Михаил Зеленин

Решается подключением российского шлюза, юмани, мира или на худой конец ЮП. Было бы желание.

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0
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Непрерывный пистолет

Ну подождем посмотрим, сейчас прогнозировать что-то бесполезно, но и ждать таких быстрых технических решений когда ещё давление репутационное тоже не стоит.

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0
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Natasha Ivanova

криииптаааа

...простите, я знаю, это безумно, но у меня нет других идей. Или переходить на китайский аналог Ютуба, но я про их схему монетизации вообще не знаю))

Блин, на Западе же норм к крипте относятся? могли бы и запилить что-то этакое.

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0
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Сергей Я

К сожалению, последние пару недель показали, что у тех, кто принимает такие решения из числа западных компаний и сервисов IQ как у хлебушка, раз они даже таких элементарных вещей понять не могут. Их очевидные цели очень расходятся с действиями.

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0
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Daniyar

Может это вы ошибаетесь?

Я напротив, вижу в этом гигантский эффект.
Дело не в деньгах, дело в настроениях и симпатиях инфлюенсеров. Даже самые тупые хлебушки и ватники среди них догадываются, что должно произойти чтобы восстановился их личный доход.

Ожидайте массовую ненависть к Путину и пропаганду против него во всех социальных сетях.

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3
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Сергей Суханинский

Или ненависть к Западу, что отключил их заработок и лишил мака с колой?

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0
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Daniyar

а не пофиг ли на любовь/ненависть к западу?

На внутреннюю политику влияет только любовь/ненависть к Путину.

Если из 100 инфлюенсеров, 70 начнет шипеть кислотой на запад, а 30 на Путина, то это чистый профит в 30 инфлюенсеров против Путина.

Потому что ненависть к западу бессмысленна.

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0
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Alexander Ivanov

дело в настроениях и симпатиях инфлюенсеров
 "Инфлюенсеры" без денег быстро превратятся в никому не интересных курьеров, таксистов и бомжей.

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0
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Денис Демидов

Запад это не сверхлюди, как многие у нас тут думают, стадные инстинкты им не чужды.

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1
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Типун Понос

Если не касаться полезных обзоров, ютуб превратился в большую помойку с кликбейтовыми «новостями». И такое говно генерировалось тоннами каждый день только ради монетизации. Конечно каждый зарабатывает как умеет, но думаю в приостановке монетизации будет только плюс.

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0
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Likin Fride

Переходим дружно на Rutube

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2
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Василий Буров

Я пытался, но он ужасен... Честно ))

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13
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Alex Ulex

Да вроде последний вариант как Ютуб в старые добрые времена

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0
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Сергей Багрецов

Модерация ролика там занимает до недели, а то и больше.
PS: Хоть он и "наш", он не пропускает наши идеи, то есть в руках "злааа")

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1
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Михаил Зеленин

По моей личной статистике на рутюб мигрируют единицы. Большинство переходит на Дзен (ну после телеграмма конечно), следующий по популярности ВК.
Так что рутюб как был мертвым, так и останется

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0
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Чит Чат

От Рутуб отказываются даже самые лояльные к России блогеры, потому что говно

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0
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Laziz Ergashev

ютуб незаменим для нас ((

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–1
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Роман Л.

очень тяжко придется владельцам сетей сайтов, которые в белую крутили только Adsense...

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4
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Artem Borisenko

Да, сетки статейников перестанут кормить...

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4
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Sergei Timofeyev

Меньше мусора станет

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4
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Роман Л.

Нет, не станет. Просто вместо адекватной и оформленной рекламы из Adsense будут вешать стремные тизерки с желтыми новостями.

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4
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Sergei Timofeyev

Слава богу, что AdBlock + uBlock их вырезают на 99%

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0
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Роман Л.

Правильно, контент должен быть бесплатный!
Вот теперь и посмотрим, кто из блогеров будет вам его бесплатно делать ;-)

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2
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Юности вольная птица

Люди вокруг почему-то на работу бесплатно не ходят, а как чужой труд потреблять - так за здрасьте, еще и про монтаж не стесняются спросить забесплатненько на готовенькое подскажите, а как.

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1
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Sergei Timofeyev

Издержки публичности, к сожалению.

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1
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Likin Fride

Заметил, что рекомендации ютуба, это своего рода "информационные пузыри". Чем больше смотришь видео определенной тематики, тем радикальнее становятся рекомендации по этой теме. Так что отключение монетизации, вообще ничего не решает.

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3
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Alex Ulex

Отлично показывает, что зомбиящик инетернета существеннее зомбирует, чем тв

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3
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Уральский Мурод

Логичное решение в этой ситуации. Модерировать лавину пропаганды и фейков в рекламных блоках уже невозможно.

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2
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Alex Shevchenko

А причём тут монетизация? Пpoпaгaндa в принципе не ради неё там публикуется.

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5
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Уральский Мурод

В рекламные блоки вставляли различные призывы. Убрали рекламу — убрали монетизацию. Если не совсем правильная логика, тогда объясните.

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0
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Alex Shevchenko

Это капля в море, которая, как правильно выше было сказано, "ловится" блокировщиками рекламы в браузере, и которая появились только вот вот недавно. А основа это ролики с хронометражом, где происходит aгитaция и пpoпaгaндa в виде объяснений и убеждений.

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0
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Уральский Мурод

В Роскомнадзоре блокировщиками не пользуются:) Уверен, что Ютьюб это сделал с целью остаться в России.

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1
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Alex Shevchenko

Вполне возможно. Ну видно же, что множество компаний "уходят", из за санкций, а не из за того, что их намерено выпинывают из страны.

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0
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Георгий Михнов

В мобильном приложении на Айфоне не может быть блокировщика

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0
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Юности вольная птица

А смысл лишать суперчата и Спасибо от пользователей?

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0
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Юности вольная птица

Мамы в отпуске по уходу за ребёнком после полутора лет, которые застряли между пособием и садиком (чтобы выйти на работу), которые снимали кулинарные темы, вязальные мастер-классы и прочее, чем другие пользовались годами как должное, еще рот открывая на рекламу и неумение поставить adblock, особенно "рады". Им дохера до фейков, ога.

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2
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Василий Буров

Вы видели вчера какую подставу Дзен сделал мамам в декрете с блогами по вязанию? Если нет то посмотрите. Убрали рекомендации, теперь посты канала видят только его подписчики. Там у некоторых доход в десятки раз упал. А ещё дзен стал показывать посты только на РФ

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1
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Юности вольная птица

Я вчера расторгла договор с Дзен. Для этого пришлось аж заполнять на сайте "анкету" и 3 раза поддержке кланяться.
Как зарабатывать так же на контенте - так проходите, а как расторгать - так что вы, что вы.

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0
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Alex Shevchenko

Это у нас с дом интернетом от билайна так. Отключится от из услуги это целый квест!!! 🙈упрашивают остаться только так!!))

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1
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билайн

Здравствуйте! Готовы разобраться в сложившейся ситуации. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения адрес подключения и контактный номер.

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1
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Alex Shevchenko

Я из KZ)) и самого пока-что устраивает инет) это из историй знакомых, которые из за некачественной работы субподрядчиков по подключению услуги, пытались отключиться. Но благодарю за фидбэк)

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1
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Юности вольная птица

На тот свет хоть отпустите людей?

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0
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Евгений Яблочкин

Не знаю, как в онлайне, но отключить дом.интернет билайна в салоне заняло буквально 5 минут. Остаток средств вернули на телефон.

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0
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Сергей Багрецов

Им на Яндекс.Дзен дорога открыта)
Там можно видеть доход позитивный

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Юности вольная птица

Там и модерация уровня толока. А как они в момент ни за что лишают монетизации, когда у автора канала идет исполнительное производство - Вы не в курсе.

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1
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Artem Borisenko

А что, на вязальной теме уровня "мамочка в декрете" можно сколько-то серьезно заработать?

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–1
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Юности вольная птица

Лям просмотров в месяц (не трудно, если пахать каждый день и постоянно выкладывать новые узоры "берите, пользуйтесь) - 40 -60 к ру.
До "быдло, смотрите, я сжигаю тачку" далеко, но ведь и запросы у людей разные.
И самое обидное, что сейчас будет наплыв на "8 блюд из одной курицы" - видео смотрела, но женщину не знаю, там 2.5 ляма просмотров было - а эти авторы не получат ни копейки, им прям до фейков, ога.

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1
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Марк Климов

Rutube за кучу лет монетизацию нормальную сделать не смогли, лайков нет, комментов нет, модерация 3 дня.

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2
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Anton Solod

лол, они и тут предпочитают пользоваться смазкой (VPN, Rutube, Tor, etc) и все равно продолжать занимать очередь в пятницу, но только не решать источник всех проблем...

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1
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Rayskiy Nastroy

Врывается в игру

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1
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Елена Кучерявенко

Я чет не поняла, а причем тут спонсорство _от зрителей из России_? Вот я поддерживаю канал по медитации - благое ж дело в такой ситуации, нервы успокаивать. С какой логики этот канал больше не может получать доход от меня?

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1
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Sergei Timofeyev

Я одно не понимаю, как вы медитируете с ютубом? Я ещё понимаю порнохаб, хвидеос, но тут как? Медитация - это отключение внешних раздражителей.

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0
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Елена Кучерявенко

Обучение медитации, музыка для йоги, образовательный контент. Ну и плюс некоторых авторов слушаешь - просто от их тональности нервы успокаиваются.

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0
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Михаил Зеленин

Если шлюз не в рф, то просто платежи от вас не дойдут, Визу с МС ж изолировали

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0
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Елена Кучерявенко

а, ну да.

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0
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Skip Skipson

Посмотрим где теперь Гоблин Пучков будет хаять запад

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1
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Roman Kovbasyuk

Тем временем весь дискурс пропагандонов строится вокруг нефти, газа, металлов и сапфировых прокладок. РФ явно недоценивает масштаб проблем, которые создаст просадка в ИТ сфере. Грезят тем, что можно национализировать креативный класс и технологии, как завод ИКЕА (и его, кста, тоже не просто)

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0
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Artem Borisenko

Ну, не пропадут. Больше нативочки!

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0
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Михаил Зеленин

Да и спонсирование возможно на внешней платформе

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1
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Rayskiy Nastroy

Интересно, все сейчас пытаются перейти на новые платформы.. а сами платформы готовы к наплаву блогеров... Где-то читал,что буквально пару дней назад, парень пытался залить 10 минутный видос на канал, так он в обработке сутки провисел...

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0
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Юности вольная птица

Рутуб рассказывал про 5.5. млн новых пользователей за 3 суток. ВК объявил вчера какую-то спецподдержку для тех, кто будет в него заливать, а не ссылочками на свои каналы. Конечно будет и загрузка дольше, и модерация "лишь бы точно не".

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0
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Andrey Fedorov

Есть решение, как монетизировать без ютьюба:

https://vc.ru/tribuna/377272-kuda-idti-vmesto-patreon-i-dazhe-youtube

Куда идти вместо Patreon (и даже YouTube…
В последние дни западные сервисы массово банят пользователей из России, а на vc.ru вышло уже…
vc.ru
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0
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Алена Alenika_PRO

Ого. Вот это поворот. Очень надеюсь что скоро это снимут

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0
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Sergei Timofeyev

Netflix сделает новый сериал.

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Сергей Штаркман

я один переживаю за куплинова?

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Александр Геншер

Ютюб, мадональдс, кока, запрет покупок на Play Маркете - бьют по молодежи специально. Сами знаете для чего.

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Евгений Яблочкин

Для чего? Я не верю, что это поможет уничтожить режим изнутри. Пока в стране есть деньги на силовиков (а на них экономить будут в последнюю очередь, какие-то ресурсы мы же ещё продаём) - любые протесты будут подавляться максимально жестко. Беларусь 2020 тому пример.

Вот к массовому оттоку всех, кто может - приведёт, только зачем и кому это нужно?

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0
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Фрейм Иванов

Ютуб всегда был тормозом.
Я ещё в декабре все подписки отключил.

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Gleb Tyutikov

Отлично. Скоро эту помойку прикроют.

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