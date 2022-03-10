YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России Статьи редакции
Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.
Это распространяется только на зрителей из России. Блогеры продолжат получать доход с тех, кто находится за её пределами. Уведомление о полном отключении монетизации получили авторы контента в России.
4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это основной источник дохода для создателей контента. После блогеры начали просить зрителей смотреть видео с помощью VPN-сервисов, чтобы поддержать каналы.
Решение о приостановке продажи рекламы связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о «военной операции» в Украине.
28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.
Бойтесь своих желаний. Ютуб без рекламы всё как вы и хотели ))
Скажем спасибо Путину за войну в Украине, а он пока как истинный патриот своей страны прячется в бункере.
А вот теперь Гуглу можно смело уходить из России - доходов с рекламы на youtube/google search/ad sense нет, оплату за приложения в play market'e/google drive тоже перестали принимать, остались одни расходы на оплату штрафов РКНа
Его надо пинком под толстый зад выгнать, чтобы в двери вперёд лицом вылетел.
Дурость полнейшая, на ютубе авторы предлагали хоть какую-то альтернативу зомбоящику, а теперь их лишили средств, тогда как прокремлевским авторам это пофиг, кремль просто увеличит их финансирование.
Идиотизм из серии отключения нас от интернета извне, на радость путину.
Нет, очень последовательная политика чтобы страдала молодёжь которая пытается усидеть на двух стульях - быть одновременно и прозападной и лояльной к властям, миллениалы своё отмитинговали, а зумеры у нас такие трусливые все. Одно то что куча молодёжных блогеров полностью проигнорила начало войны и в основном высказались 30+ ... Процент ютуберов, которые подняли тему минимальный.
Интересно было бы посмотреть более развернутую статистику подтверждающую вашу идею которой руководствовался ютуб (если вообще руководствовался), лично мне кажется, что условная Редакция и всякие Дудь (каналы "меллениалов" которые против войны) получали больше, чем каналы зуммеров.
Давайте по полочкам:
1. Что зумер знает о геополитике, чтобы высказать свое обоснованное мнение? (максимум он скажет - за или против)
2. 5 лет колонии для зумера вариант? Стартап в новую жизнь.
Зачем было тогда именно отключать монетизацию, когда по вашей логике потом рекламы иссяк бы сам со временем?
Но не иссяк бы, наш предприниматель выживальщик со стажем, он бы придумал как оплатить картой литовского банка или еще как.
Это была бы уже проблема авторов, многие бы либо переждали, пусть капает, либо как--то через родственников, миллион вариантов.
Это именно выстрел в ногу, глупый и необдуманный шаг.
Рекламодатели бы придумали как положить деньги (куча агентств бы решило проблему) + многие иностранные бренды положили бы деньги напрямую.
Решается подключением российского шлюза, юмани, мира или на худой конец ЮП. Было бы желание.
криииптаааа
...простите, я знаю, это безумно, но у меня нет других идей. Или переходить на китайский аналог Ютуба, но я про их схему монетизации вообще не знаю))
Блин, на Западе же норм к крипте относятся? могли бы и запилить что-то этакое.
К сожалению, последние пару недель показали, что у тех, кто принимает такие решения из числа западных компаний и сервисов IQ как у хлебушка, раз они даже таких элементарных вещей понять не могут. Их очевидные цели очень расходятся с действиями.
Может это вы ошибаетесь?
Я напротив, вижу в этом гигантский эффект.
Дело не в деньгах, дело в настроениях и симпатиях инфлюенсеров. Даже самые тупые хлебушки и ватники среди них догадываются, что должно произойти чтобы восстановился их личный доход.
Ожидайте массовую ненависть к Путину и пропаганду против него во всех социальных сетях.
Или ненависть к Западу, что отключил их заработок и лишил мака с колой?
а не пофиг ли на любовь/ненависть к западу?
На внутреннюю политику влияет только любовь/ненависть к Путину.
Если из 100 инфлюенсеров, 70 начнет шипеть кислотой на запад, а 30 на Путина, то это чистый профит в 30 инфлюенсеров против Путина.
Потому что ненависть к западу бессмысленна.
дело в настроениях и симпатиях инфлюенсеров
"Инфлюенсеры" без денег быстро превратятся в никому не интересных курьеров, таксистов и бомжей.
Запад это не сверхлюди, как многие у нас тут думают, стадные инстинкты им не чужды.
Если не касаться полезных обзоров, ютуб превратился в большую помойку с кликбейтовыми «новостями». И такое говно генерировалось тоннами каждый день только ради монетизации. Конечно каждый зарабатывает как умеет, но думаю в приостановке монетизации будет только плюс.
Переходим дружно на Rutube
Я пытался, но он ужасен... Честно ))
Да вроде последний вариант как Ютуб в старые добрые времена
Модерация ролика там занимает до недели, а то и больше.
PS: Хоть он и "наш", он не пропускает наши идеи, то есть в руках "злааа")
По моей личной статистике на рутюб мигрируют единицы. Большинство переходит на Дзен (ну после телеграмма конечно), следующий по популярности ВК.
Так что рутюб как был мертвым, так и останется
От Рутуб отказываются даже самые лояльные к России блогеры, потому что говно
ютуб незаменим для нас ((
очень тяжко придется владельцам сетей сайтов, которые в белую крутили только Adsense...
Да, сетки статейников перестанут кормить...
Меньше мусора станет
Нет, не станет. Просто вместо адекватной и оформленной рекламы из Adsense будут вешать стремные тизерки с желтыми новостями.
Слава богу, что AdBlock + uBlock их вырезают на 99%
Правильно, контент должен быть бесплатный!
Вот теперь и посмотрим, кто из блогеров будет вам его бесплатно делать ;-)
Люди вокруг почему-то на работу бесплатно не ходят, а как чужой труд потреблять - так за здрасьте, еще и про монтаж не стесняются спросить забесплатненько на готовенькое подскажите, а как.
Издержки публичности, к сожалению.
Заметил, что рекомендации ютуба, это своего рода "информационные пузыри". Чем больше смотришь видео определенной тематики, тем радикальнее становятся рекомендации по этой теме. Так что отключение монетизации, вообще ничего не решает.
Отлично показывает, что зомбиящик инетернета существеннее зомбирует, чем тв
А причём тут монетизация? Пpoпaгaндa в принципе не ради неё там публикуется.
Это капля в море, которая, как правильно выше было сказано, "ловится" блокировщиками рекламы в браузере, и которая появились только вот вот недавно. А основа это ролики с хронометражом, где происходит aгитaция и пpoпaгaндa в виде объяснений и убеждений.
Вполне возможно. Ну видно же, что множество компаний "уходят", из за санкций, а не из за того, что их намерено выпинывают из страны.
В мобильном приложении на Айфоне не может быть блокировщика
А смысл лишать суперчата и Спасибо от пользователей?
Мамы в отпуске по уходу за ребёнком после полутора лет, которые застряли между пособием и садиком (чтобы выйти на работу), которые снимали кулинарные темы, вязальные мастер-классы и прочее, чем другие пользовались годами как должное, еще рот открывая на рекламу и неумение поставить adblock, особенно "рады". Им дохера до фейков, ога.
Вы видели вчера какую подставу Дзен сделал мамам в декрете с блогами по вязанию? Если нет то посмотрите. Убрали рекомендации, теперь посты канала видят только его подписчики. Там у некоторых доход в десятки раз упал. А ещё дзен стал показывать посты только на РФ
Я вчера расторгла договор с Дзен. Для этого пришлось аж заполнять на сайте "анкету" и 3 раза поддержке кланяться.
Как зарабатывать так же на контенте - так проходите, а как расторгать - так что вы, что вы.
Это у нас с дом интернетом от билайна так. Отключится от из услуги это целый квест!!! 🙈упрашивают остаться только так!!))
Здравствуйте! Готовы разобраться в сложившейся ситуации. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения адрес подключения и контактный номер.
Я из KZ)) и самого пока-что устраивает инет) это из историй знакомых, которые из за некачественной работы субподрядчиков по подключению услуги, пытались отключиться. Но благодарю за фидбэк)
На тот свет хоть отпустите людей?
Не знаю, как в онлайне, но отключить дом.интернет билайна в салоне заняло буквально 5 минут. Остаток средств вернули на телефон.
Им на Яндекс.Дзен дорога открыта)
Там можно видеть доход позитивный
Там и модерация уровня толока. А как они в момент ни за что лишают монетизации, когда у автора канала идет исполнительное производство - Вы не в курсе.
А что, на вязальной теме уровня "мамочка в декрете" можно сколько-то серьезно заработать?
Лям просмотров в месяц (не трудно, если пахать каждый день и постоянно выкладывать новые узоры "берите, пользуйтесь) - 40 -60 к ру.
До "быдло, смотрите, я сжигаю тачку" далеко, но ведь и запросы у людей разные.
И самое обидное, что сейчас будет наплыв на "8 блюд из одной курицы" - видео смотрела, но женщину не знаю, там 2.5 ляма просмотров было - а эти авторы не получат ни копейки, им прям до фейков, ога.
Rutube за кучу лет монетизацию нормальную сделать не смогли, лайков нет, комментов нет, модерация 3 дня.
лол, они и тут предпочитают пользоваться смазкой (VPN, Rutube, Tor, etc) и все равно продолжать занимать очередь в пятницу, но только не решать источник всех проблем...
Врывается в игру
Я чет не поняла, а причем тут спонсорство _от зрителей из России_? Вот я поддерживаю канал по медитации - благое ж дело в такой ситуации, нервы успокаивать. С какой логики этот канал больше не может получать доход от меня?
Я одно не понимаю, как вы медитируете с ютубом? Я ещё понимаю порнохаб, хвидеос, но тут как? Медитация - это отключение внешних раздражителей.
Обучение медитации, музыка для йоги, образовательный контент. Ну и плюс некоторых авторов слушаешь - просто от их тональности нервы успокаиваются.
Если шлюз не в рф, то просто платежи от вас не дойдут, Визу с МС ж изолировали
а, ну да.
Посмотрим где теперь Гоблин Пучков будет хаять запад
Тем временем весь дискурс пропагандонов строится вокруг нефти, газа, металлов и сапфировых прокладок. РФ явно недоценивает масштаб проблем, которые создаст просадка в ИТ сфере. Грезят тем, что можно национализировать креативный класс и технологии, как завод ИКЕА (и его, кста, тоже не просто)
Ну, не пропадут. Больше нативочки!
Да и спонсирование возможно на внешней платформе
Интересно, все сейчас пытаются перейти на новые платформы.. а сами платформы готовы к наплаву блогеров... Где-то читал,что буквально пару дней назад, парень пытался залить 10 минутный видос на канал, так он в обработке сутки провисел...
Рутуб рассказывал про 5.5. млн новых пользователей за 3 суток. ВК объявил вчера какую-то спецподдержку для тех, кто будет в него заливать, а не ссылочками на свои каналы. Конечно будет и загрузка дольше, и модерация "лишь бы точно не".
Есть решение, как монетизировать без ютьюба:
https://vc.ru/tribuna/377272-kuda-idti-vmesto-patreon-i-dazhe-youtube
Ого. Вот это поворот. Очень надеюсь что скоро это снимут
Netflix сделает новый сериал.
я один переживаю за куплинова?
Ютюб, мадональдс, кока, запрет покупок на Play Маркете - бьют по молодежи специально. Сами знаете для чего.
Для чего? Я не верю, что это поможет уничтожить режим изнутри. Пока в стране есть деньги на силовиков (а на них экономить будут в последнюю очередь, какие-то ресурсы мы же ещё продаём) - любые протесты будут подавляться максимально жестко. Беларусь 2020 тому пример.
Вот к массовому оттоку всех, кто может - приведёт, только зачем и кому это нужно?
Ютуб всегда был тормозом.
Я ещё в декабре все подписки отключил.
Отлично. Скоро эту помойку прикроют.
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