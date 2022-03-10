Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

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Это распространяется только на зрителей из России. Блогеры продолжат получать доход с тех, кто находится за её пределами. Уведомление о полном отключении монетизации получили авторы контента в России.

4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это основной источник дохода для создателей контента. После блогеры начали просить зрителей смотреть видео с помощью VPN-сервисов, чтобы поддержать каналы.

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Решение о приостановке продажи рекламы связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о «военной операции» в Украине.