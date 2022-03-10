Тем, кто «поддерживает войну» — но как компания будет это определять, неизвестно.

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10 марта Baza сообщила, что российские пользователи начали жаловаться на проблемы с Jira — популярным инструментом для управления задач в ИТ-компаниях.

В частности, о проблеме сообщили в команде проекта «Варламов.ру», которой отключили аккаунт в Jira.

Майя Вольф-Кац @mayavolf Jira отозвала лицензию нашего аккаунта из-за того, что он российский. Там был выстроен весь воркфлоу огромной команды.



Jira используют буквально ВСЕ айти компании, я не знаю как они будут дальше работать. главный продюсер в «Варламов.ру»

Jira отменила подписку без возможности возобновления и предупредила, что удалит все данные.

Австралийская Atlassian — разработчик Jira, Trello и Bitbucket — 2 марта предупредила, что приостановит продажу всех новых продуктов в России из-за ситуации с Украиной. Коснётся ли это продления уже действующих лицензий, неизвестно.

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Также компания заявила, что будет в отдельных случаях приостанавливать лицензии:

У части российских госструктур. Конкретные названия Atlassian не назвала.

У некоторых корпоративных клиентов, которые «поддерживают войну» разными способами — через «кибервойны, боевые действия и дезинформацию». Как именно компания будет определять таких клиентов, не указано.

При этом компания подчеркнула, что будет выполнять все обязательства перед клиентами из России, которые относятся к малому бизнесу.