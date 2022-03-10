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Отчаянный цветок

Кому Jira может отключить аккаунт во время санкций Статьи редакции

Тем, кто «поддерживает войну» — но как компания будет это определять, неизвестно.

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10 марта Baza сообщила, что российские пользователи начали жаловаться на проблемы с Jira — популярным инструментом для управления задач в ИТ-компаниях.

В частности, о проблеме сообщили в команде проекта «Варламов.ру», которой отключили аккаунт в Jira.

Майя Вольф-Кац @mayavolf
Jira отозвала лицензию нашего аккаунта из-за того, что он российский. Там был выстроен весь воркфлоу огромной команды.

Jira используют буквально ВСЕ айти компании, я не знаю как они будут дальше работать.
главный продюсер в «Варламов.ру»

Jira отменила подписку без возможности возобновления и предупредила, что удалит все данные.

Австралийская Atlassian — разработчик Jira, Trello и Bitbucket — 2 марта предупредила, что приостановит продажу всех новых продуктов в России из-за ситуации с Украиной. Коснётся ли это продления уже действующих лицензий, неизвестно.

Также компания заявила, что будет в отдельных случаях приостанавливать лицензии:

  • У части российских госструктур. Конкретные названия Atlassian не назвала.
  • У некоторых корпоративных клиентов, которые «поддерживают войну» разными способами — через «кибервойны, боевые действия и дезинформацию». Как именно компания будет определять таких клиентов, не указано.

При этом компания подчеркнула, что будет выполнять все обязательства перед клиентами из России, которые относятся к малому бизнесу.

Редакция vc.ru отправила запрос Atlassian с вопросами, как компания будет определять клиентов, поддерживающих войну, что будет с продлением лицензий и о каких обязательствах идёт речь.

#jira

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26 комментариев
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Дмитрий Попов

Идеальное время для российских разработчиков создавать инструменты для освобождающихся рынков

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7
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Алексей Гурин

это называется изобретать велосипед... пока российские разработчики начнут создавать, создадут что-либо похожее - мировое сообщество будет далеко впереди... В чем прикол, пытаться создать что-то, зная, что это уже сделано и сделано хорошо. Просто из-за каких-то глупостей этим нельзя пользоваться... И нужно тратить время на изобретение велосипеда, нежели вместе совершенствовать уже имеющийся крутой байк... ИМХО конечно же...

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17
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Дмитрий Попов

Это если с одной стороны смотреть, а с другой одни перспективы

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8
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Максим Неплох

Что для нижних - потолок, для верхних - сугубо пол (с)

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1
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Дмитрий Попов

Так и будете дальше писать комментарии и ставить минусы на VC, вместо того чтобы сделать что-то свое

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4
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Максим Неплох

Я устану перечислять, сколько "своего" я делал - большого и маленького.
И делать "наш" гитхаб/гитлаб/джиру/кофлюенс (вставьте название продукта) только потому что кто-то пиздаком поехал, у меня желания нет.

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2
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Дмитрий Попов

Покажите хотя бы один проект,
который приносит вам деньги

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5
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Michael Smith

В чем прикол, пытаться создать что-то, зная, что это уже сделано и сделано хорошо.
 вы рассуждаете как разработчик, а не бизнесмен

"прикол" – в занятии сегмента рынка, который западные компании решили освободить

И нужно тратить время на изобретение велосипеда
 если условный макдак открывает свою сеть кафе, хотя уже есть бургеркинг, это не велосипед, а конкуренция

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1
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Sevlana Antonova

Не с нуля же изобретать, а взять лучшее от инструментов и не совершая "ошибок и детских болезней" выпустить продукт. Тем более, рынок будет открытый с пользователями.

Все-таки, это не "изобретение велосипеда", а повторение старой конструкции с учетом улучшений

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1
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Alexey Vasilyev

Мы уже создали - BIPULSE.

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0
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Alex Tanchik

правильно писать "для одного стагнирующего рынка"

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3
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ИгорьOK

Идеальное время для российских разработчиков создавать инструменты для освобождающихся рынков
Думаешь?

А я бы перед началом, вспомнил про отжимания всего приносящего прибыль на этом освободившемся рынке.

Есть большая вероятность поработать впустую.

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2
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Дмитрий Попов

У человека можно отнять все, кроме одного, способности выбирать собственный путь

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1
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ИгорьOK

Вот люди и выбирают более перспективные рынки.
Нафига развивать что-то по второму кругу, да ещё и с перспективой, что у тебя это могут отжать.

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0
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Славный крюк

Интересно как тут поведет себя JetBrains, вряд ли тоже будет блочить, иначе завтра к ним придут маски шоу в офисы разработки, а если не будет, то отличная замена Джире это YouTrack

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2
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Andrew van de Kamp

https://habr.com/ru/news/t/654857/

JetBrains временно приостанавливает прием и…
8 марта 2022 года JetBrains разослала своим клиентам уведомление о том, что компания временно…
habr.com
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1
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Alexey Vasilyev

YouTrack весьма неплохая замена для разработчиков за счёт интеграции с экосистемой JB. (ИМХО, Для бизнеса он слишком "инженерный"). Офис "разработки" у них в Питере, сейчас оплату за продукты пролонгируют "бесплатно" на месяц видимо будут искать способы приема платежей из РФ.

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Руслан Астафьев

решать кого отключать будут сами...м. понятно
демократичненько

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2
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Cat Hello

Ппц подстава....
Сам конечно только учусь, но блин сочувствую тем кто на себе прочувствовал проблему с jira и тем кто сейчас будет решать её в сложившейся ситуации.

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1
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Максим Першин

Повестка очевидна, население рф теперь враги, как и во времена СССР
Обидно

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Evgeny Afanasev

Чувствую сейчас весь it сектор резко полюбит open source

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Alexey Vasilyev

О замещении: Например BIPULSE ( https://bipulse.ru ) сможет выгрузить данные из Jira и имеет еще кучу возможностей для достижения целей бизнеса вовремя и в полном объеме.

BIPULSE - Система управления проектами и…
BIPULSE - Система управления проектами и портфелями проектов с поддержкой Agile, Scrum…
bipulse.ru
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Gregory Bayburtyan

Cheers,
The Atlassians

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мария петрова

Очень любопытно как они будут определять поддерживает войну пользователь или нет . Если trello тоже перестанет работать то будет пичалька

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ИгорьOK

По использованию букв V и Z в задачах))

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Роман Соловьёв

Не до Jira, быть бы живу

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