Кому Jira может отключить аккаунт во время санкций Статьи редакции
Тем, кто «поддерживает войну» — но как компания будет это определять, неизвестно.
10 марта Baza сообщила, что российские пользователи начали жаловаться на проблемы с Jira — популярным инструментом для управления задач в ИТ-компаниях.
В частности, о проблеме сообщили в команде проекта «Варламов.ру», которой отключили аккаунт в Jira.
Jira отменила подписку без возможности возобновления и предупредила, что удалит все данные.
Австралийская Atlassian — разработчик Jira, Trello и Bitbucket — 2 марта предупредила, что приостановит продажу всех новых продуктов в России из-за ситуации с Украиной. Коснётся ли это продления уже действующих лицензий, неизвестно.
Также компания заявила, что будет в отдельных случаях приостанавливать лицензии:
- У части российских госструктур. Конкретные названия Atlassian не назвала.
- У некоторых корпоративных клиентов, которые «поддерживают войну» разными способами — через «кибервойны, боевые действия и дезинформацию». Как именно компания будет определять таких клиентов, не указано.
При этом компания подчеркнула, что будет выполнять все обязательства перед клиентами из России, которые относятся к малому бизнесу.
Редакция vc.ru отправила запрос Atlassian с вопросами, как компания будет определять клиентов, поддерживающих войну, что будет с продлением лицензий и о каких обязательствах идёт речь.
Идеальное время для российских разработчиков создавать инструменты для освобождающихся рынков
это называется изобретать велосипед... пока российские разработчики начнут создавать, создадут что-либо похожее - мировое сообщество будет далеко впереди... В чем прикол, пытаться создать что-то, зная, что это уже сделано и сделано хорошо. Просто из-за каких-то глупостей этим нельзя пользоваться... И нужно тратить время на изобретение велосипеда, нежели вместе совершенствовать уже имеющийся крутой байк... ИМХО конечно же...
Это если с одной стороны смотреть, а с другой одни перспективы
Что для нижних - потолок, для верхних - сугубо пол (с)
Так и будете дальше писать комментарии и ставить минусы на VC, вместо того чтобы сделать что-то свое
Я устану перечислять, сколько "своего" я делал - большого и маленького.
И делать "наш" гитхаб/гитлаб/джиру/кофлюенс (вставьте название продукта) только потому что кто-то пиздаком поехал, у меня желания нет.
Покажите хотя бы один проект,
который приносит вам деньги
В чем прикол, пытаться создать что-то, зная, что это уже сделано и сделано хорошо.
вы рассуждаете как разработчик, а не бизнесмен
"прикол" – в занятии сегмента рынка, который западные компании решили освободить
И нужно тратить время на изобретение велосипеда
если условный макдак открывает свою сеть кафе, хотя уже есть бургеркинг, это не велосипед, а конкуренция
Не с нуля же изобретать, а взять лучшее от инструментов и не совершая "ошибок и детских болезней" выпустить продукт. Тем более, рынок будет открытый с пользователями.
Все-таки, это не "изобретение велосипеда", а повторение старой конструкции с учетом улучшений
Мы уже создали - BIPULSE.
правильно писать "для одного стагнирующего рынка"
Идеальное время для российских разработчиков создавать инструменты для освобождающихся рынков
Думаешь?
А я бы перед началом, вспомнил про отжимания всего приносящего прибыль на этом освободившемся рынке.
Есть большая вероятность поработать впустую.
У человека можно отнять все, кроме одного, способности выбирать собственный путь
Вот люди и выбирают более перспективные рынки.
Нафига развивать что-то по второму кругу, да ещё и с перспективой, что у тебя это могут отжать.
YouTrack весьма неплохая замена для разработчиков за счёт интеграции с экосистемой JB. (ИМХО, Для бизнеса он слишком "инженерный"). Офис "разработки" у них в Питере, сейчас оплату за продукты пролонгируют "бесплатно" на месяц видимо будут искать способы приема платежей из РФ.
решать кого отключать будут сами...м. понятно
демократичненько
Ппц подстава....
Сам конечно только учусь, но блин сочувствую тем кто на себе прочувствовал проблему с jira и тем кто сейчас будет решать её в сложившейся ситуации.
Повестка очевидна, население рф теперь враги, как и во времена СССР
Обидно
Чувствую сейчас весь it сектор резко полюбит open source
О замещении: Например BIPULSE ( https://bipulse.ru ) сможет выгрузить данные из Jira и имеет еще кучу возможностей для достижения целей бизнеса вовремя и в полном объеме.
Cheers,
The Atlassians
Очень любопытно как они будут определять поддерживает войну пользователь или нет . Если trello тоже перестанет работать то будет пичалька
По использованию букв V и Z в задачах))
Не до Jira, быть бы живу
Магазины временно закроют с 21 марта.
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