Регистратор доменов GoDaddy перестал принимать российские рубли как средство платежа Статьи редакции
От поддержки российских пользователей уже отказался, например, Namecheap.
Пользователи Twitter заметили, что компания GoDaddy перестала принимать рубли.
GoDaddy опубликовала пост о ситуации в Украине ещё 3 марта. Компания сообщила, что поддержит украинских клиентов и введёт ограничения для российских пользователей:
- Удалит русскоязычную версию сайта.
- Перестанет поддерживать новые регистрации доменов .ru и .ru.com.
- Удалит все домены .ru со своего вторичного рынка доменных имён.
- Удалит российский рубль из списка поддерживаемых валют.
Из-за «военной операции» в Украине также ввёл ограничения регистратор Namecheap. Компания сообщила, что прекратит обслуживать пользователей из России.
Ребят, всем привет!
Мы хотим напомнить, что в Timeweb мы принимаем рубли в любом виде. Поэтому если думаете куда переносить домены или хостинг - будем рады вам помочь. Перенести можно все домены: RU/РФ, com, net и вообще любую доменную зону, которая вам нужна. о ценам готовы подойти индивидуально и предложить те же цены, что у вас были на GoDaddy или NameCheap.
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Короче, вчера фигму наполовину отняли, сегодня джиру и godaddy, завтра лицензию на винде.
Пойду на камнях интерфейс выбивать, как у древних людей
Мы все станем линуксоидами, так или иначе)
Скорее на Dos перейдем, когда нечем будет ремонтировать нынешние компы
Та ладно тебе, я тут нашел ноут со времен студенчества. 10 лет ему уже, включил - работает:)
Будем все ностальгировать по прошлому. Старые ПК, из игр - Казаки, Диабло 2 (по хамачи разумеется) и Герои 3. Сеть будет гавно, снова слоумод картинки на порн.сайтах.
Одежду будем снова на рынках мерить, босыми ножками стоять на картонке, эээхх.
Ну, я просто надеюсь что эта агония не продлится долго.
с джирой уже неделю как, просто это было вне информационного поля.
У нас пока норм. Правда мы на gitlab скоро переходим. Сейчас у некоторых с oracle бд проблемы тоже начались
Так оно и будет норм - до окончания лицензии.
Джиру?? У нас вроде полноценно работает. А что с джирой?
atlassian остановили продажу новых лицензий еще неделю назад
Будущее РФ и Белоруссии - Куба.
Ток без океана =( Так бы можно было б и пережить.
послезавтра - русскую раскладку клавиатуры
Я уже ничего не понимаю... причем здесь русский язык уже?
Отмена русского языка - это максимально тупо. А как же русскоязычные люди из других стран? Или это другое?
Да похуй им на нас, сколько мы занимали в общем объеме выручки 5% ? Вот если бы 51% тогда да, задумались бы....
Лицемерие и тупость во всей красе.
Потому что это обычная политика отмены. Нам самим надо просто кое-что отменить. Но будто поздно уже. Надо было ещё в 11-м
Интересно когда у русских пользователей комовские домены начнут отжимать.
да что уж там, не у русских, а кто его понимает отобрать все домены
Меняю б/у кроссовки Найк на Свидетельство об арийском происхождении.
Володимир Триумфатор!
Ждем GoGrandDaddy
Такое чувство что запад работает сообща с роскомнадзором по налаживанию железного занавеса и чебурнета, причем работает не покладая рук.
👍😂
На Godaddy нельзя было держать домены и до этого.
Просто вероятно масса леммингов не в курсе.
Godaddy это верный путь лишиться доменов, лишиться вообще, совсем, и не важно сколько у вас трафа и т.п.
Ну наше правительство вроде официально признало, что платежи рублями это равносильно санкциям.
К кому перенести домены - какой регистратор сейчас работает с российскими пользователями и принимает мир (unionpay)? Ну и цены желательно не как в nic.ru
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