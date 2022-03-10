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Базовый меч

Регистратор доменов GoDaddy перестал принимать российские рубли как средство платежа Статьи редакции

От поддержки российских пользователей уже отказался, например, Namecheap.

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2164 просмотров

Пользователи Twitter заметили, что компания GoDaddy перестала принимать рубли.

Vladi Mir @mirvla
GoDaddy находится в процессе удаления российского рубля из корзины поддерживаемых валют и после 10 марта 2022 г. не сможет выполнять транзакции с автоматическим продлением в рублях.
Pavel Vasin @infraviolet
GoDaddy теперь не принимает рубли! Никаких оговорок про гражданство, резидентство или полит. позицию. Именно рубли. Вроде и ЗА, а вроде и просто избавились от валюты ставшей излишне волатильной… токсичные люди, c токсичными паспортами и токсичным баблом ахах

GoDaddy опубликовала пост о ситуации в Украине ещё 3 марта. Компания сообщила, что поддержит украинских клиентов и введёт ограничения для российских пользователей:

  • Удалит русскоязычную версию сайта.
  • Перестанет поддерживать новые регистрации доменов .ru и .ru.com.
  • Удалит все домены .ru со своего вторичного рынка доменных имён.
  • Удалит российский рубль из списка поддерживаемых валют.

Из-за «военной операции» в Украине также ввёл ограничения регистратор Namecheap. Компания сообщила, что прекратит обслуживать пользователей из России.

#godaddy #днрилнр #новость

31 31 комментарий
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Анна Чернядьева

Ребят, всем привет!

Мы хотим напомнить, что в Timeweb мы принимаем рубли в любом виде. Поэтому если думаете куда переносить домены или хостинг - будем рады вам помочь. Перенести можно все домены: RU/РФ, com, net и вообще любую доменную зону, которая вам нужна. о ценам готовы подойти индивидуально и предложить те же цены, что у вас были на GoDaddy или NameCheap.

Пишите на [email protected] или в ТГ: https://t.me/timeweb_chat ответим на любые вопросы и можем с переносом ASAP

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14
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Allestor Krei

Короче, вчера фигму наполовину отняли, сегодня джиру и godaddy, завтра лицензию на винде.
Пойду на камнях интерфейс выбивать, как у древних людей

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9
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Семён Тищенко

Мы все станем линуксоидами, так или иначе)

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5
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Allestor Krei

Скорее на Dos перейдем, когда нечем будет ремонтировать нынешние компы

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3
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Энергичный фитиль

Ну Linux чуть более чем польностью дисковая операционная система :) Хотя больше файловая :)

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0
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Семён Тищенко

Та ладно тебе, я тут нашел ноут со времен студенчества. 10 лет ему уже, включил - работает:)
Будем все ностальгировать по прошлому. Старые ПК, из игр - Казаки, Диабло 2 (по хамачи разумеется) и Герои 3. Сеть будет гавно, снова слоумод картинки на порн.сайтах.

Одежду будем снова на рынках мерить, босыми ножками стоять на картонке, эээхх.
Ну, я просто надеюсь что эта агония не продлится долго.

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0
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John Doe

с джирой уже неделю как, просто это было вне информационного поля.

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Peachylol

У нас пока норм. Правда мы на gitlab скоро переходим. Сейчас у некоторых с oracle бд проблемы тоже начались

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John Doe

Так оно и будет норм - до окончания лицензии.

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1
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Последний Артем

У GitLab - украинские корни. Странно, что еще не заявили о блокировках. Для безопасности можно развернуть standalone-версию GitLab у себя.

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Peachylol

Джиру?? У нас вроде полноценно работает. А что с джирой?

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John Doe

atlassian остановили продажу новых лицензий еще неделю назад

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Pavel Petel

Будущее РФ и Белоруссии - Куба.

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Семён Тищенко

Ток без океана =( Так бы можно было б и пережить.

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Dima Kurilov

послезавтра - русскую раскладку клавиатуры

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Pavel Loginov

Я уже ничего не понимаю... причем здесь русский язык уже?

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Евгений Яблочкин

Отмена русского языка - это максимально тупо. А как же русскоязычные люди из других стран? Или это другое?

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9
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Сергей Коновальчук

Да похуй им на нас, сколько мы занимали в общем объеме выручки 5% ? Вот если бы 51% тогда да, задумались бы....

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Сергей Коновальчук

Лицемерие и тупость во всей красе.

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2
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Mikhail Rakitin

Потому что это обычная политика отмены. Нам самим надо просто кое-что отменить. Но будто поздно уже. Надо было ещё в 11-м

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0
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Уральский Мурод

перестал принимать российские рубли как средство платежа
 От такого заголовка и всплакнуть можно. Главное, чтобы в России не перестали

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3
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Petr

Интересно когда у русских пользователей комовские домены начнут отжимать.

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Юрий Другач

да что уж там, не у русских, а кто его понимает отобрать все домены

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1
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Ware Wow

Меняю б/у кроссовки Найк на Свидетельство об арийском происхождении.

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–2
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- -

Володимир Триумфатор!

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1
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Artemy

Ждем GoGrandDaddy

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DosRaven

Такое чувство что запад работает сообща с роскомнадзором по налаживанию железного занавеса и чебурнета, причем работает не покладая рук.

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Владислав Бобрицкий

👍😂

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Ware Wow

На Godaddy нельзя было держать домены и до этого.
Просто вероятно масса леммингов не в курсе.
Godaddy это верный путь лишиться доменов, лишиться вообще, совсем, и не важно сколько у вас трафа и т.п.

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st haw

Ну наше правительство вроде официально признало, что платежи рублями это равносильно санкциям.

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Andrei Maltsev

К кому перенести домены - какой регистратор сейчас работает с российскими пользователями и принимает мир (unionpay)? Ну и цены желательно не как в nic.ru

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