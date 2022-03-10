Российские ритейлеры и банки перестали продавать подарочные карты App Store — их использовали для оплаты сервисов Apple Статьи редакции
Пополнить баланс Apple ID теперь можно только со счёта мобильного телефона.
- 10 марта ведущие российские ритейлеры прекратили продажи подарочных карт App Store и iTunes. Коды для пополнения счёта Apple ID недоступны в том числе в DNS, Ozon, «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо» и «Связном».
- Возможность купить подарочную карту пропала и в приложениях «Сбера», «Альфа-банка» и «Тинькофф». В поддержке «Альфы» сообщили, что такая опция действительно более недоступна из-за введённых ограничений.
- Владельцы устройств Apple сообщают, что физические подарочные карты по-прежнему можно купить на кассах магазинов вроде «Связного». Согласно отзывам, проблем с их активацией пока не возникает.
- Специалисты «Альфа-банка» рекомендуют пополнять баланс App Store и iTunes со счёта мобильного телефона. На момент написания заметки этот способ работает и деньги зачисляются на счёт практически моментально. Ранее инструкции о том, как пополнять баланс App Store с мобильного счёта опубликовали МТС, «Билайн» и «Мегафон».
Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов в начале марта 2022 года.
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А эти карточки вообще кто-то покупал?
Ну да. Я свой Apple ID пополняю подарочными картами. Когда привязана карта (дебетовая, потому что кредитных у меня нет и никогда в жизни не дадут), либо постоянно будет писать "обновите платёжную информацию", либо спишет деньги в неподходящий момент. А так заранее кладу для iCloud и прочих подписок и не парюсь.
аналогично и я делал...
Apple перестали подписывать сертификаты просто, чую все упирается в переводы.
Пополнить Apple ID можно картой мир. Кому нужны эти сертификаты
Проверяли?
Нет, но способ такой появился. Также знакомые сегодня добавляли мир в Apple Pay.
В эпл пей прекрасно добавляется, а вот в оплату подписок нет.
Это скриншот из добавления методов оплаты. Еще 7 марта вариант «мир» отсутствовал. Вероятно это означает то, что над приемом сейчас работают
Способ и был, только карту не привязать теперь 😕
Не привязывается Мир к app store, по крайней мере последнюю неделю.
А ты попробуй;) потом не будешь давать дурацких советов
Сегодня пробовал пополнить через:
1. Тинькофф , оплата в приложении банка прошла, но код так и не пришёл. Техподдержка ещё разбирается (12 часов назад). Сейчас посмотрел, больше в приложении этого раздела нет.
2. Ю-Мани. Код пришёл примерно через час.
Ткни где в юмани гифты app store
Apple молодцы, даже не написали на сайте как теперь оплачивать... Уровень поддержки лояльных клиентов на высоте!
Apple молодцы, даже не написали на сайте как теперь оплачивать... Уровень поддержки лояльных клиентов на высоте!
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