11 инструментов для вашего IT бизнеса которые сделают его стабильнее в нестабильное время

Порой случаются события, которые не должны случаться. Мы в “Искусство Автоматизации” за 4 года создания digital-продуктов собрали все из них (ну или те, что касаются IT продуктов). Делимся опытом, инструментами и подходами, которые сделали нашу деятельность стабильнее.