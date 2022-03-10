Сервисы
DTF

Российские ритейлеры и банки перестали продавать подарочные карты App Store — их использовали для оплаты сервисов Apple Статьи редакции

Пополнить баланс Apple ID теперь можно только со счёта мобильного телефона.

  • 10 марта ведущие российские ритейлеры прекратили продажи подарочных карт App Store и iTunes. Коды для пополнения счёта Apple ID недоступны в том числе в DNS, Ozon, «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо» и «Связном».
  • Возможность купить подарочную карту пропала и в приложениях «Сбера», «Альфа-банка» и «Тинькофф». В поддержке «Альфы» сообщили, что такая опция действительно более недоступна из-за введённых ограничений.
Источник: DTF
  • Владельцы устройств Apple сообщают, что физические подарочные карты по-прежнему можно купить на кассах магазинов вроде «Связного». Согласно отзывам, проблем с их активацией пока не возникает.
  • Специалисты «Альфа-банка» рекомендуют пополнять баланс App Store и iTunes со счёта мобильного телефона. На момент написания заметки этот способ работает и деньги зачисляются на счёт практически моментально. Ранее инструкции о том, как пополнять баланс App Store с мобильного счёта опубликовали МТС, «Билайн» и «Мегафон».

  • Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов в начале марта 2022 года.

Сервисы
Базовый меч
Как покупать приложения в App Store и Google Play и игры для Xbox и PlayStation из России Статьи редакции

Инструкции по шагам от коллег из TJ и DTF.

#новость #apple

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Костя Жажиев

Ответные санкции бьют Байдена ниже пояса

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8
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sheshotov

А эти карточки вообще кто-то покупал?

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selecadm

Ну да. Я свой Apple ID пополняю подарочными картами. Когда привязана карта (дебетовая, потому что кредитных у меня нет и никогда в жизни не дадут), либо постоянно будет писать "обновите платёжную информацию", либо спишет деньги в неподходящий момент. А так заранее кладу для iCloud и прочих подписок и не парюсь.

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3
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Andrey Vinokurov

аналогично и я делал...

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0
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DosRaven

Apple перестали подписывать сертификаты просто, чую все упирается в переводы.

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1
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Лагодин Максим

Пополнить Apple ID можно картой мир. Кому нужны эти сертификаты

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Alice

Проверяли?

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Лагодин Максим

Нет, но способ такой появился. Также знакомые сегодня добавляли мир в Apple Pay.

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0
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Артем Смирнов

В эпл пей прекрасно добавляется, а вот в оплату подписок нет.

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2
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Лагодин Максим

Это скриншот из добавления методов оплаты. Еще 7 марта вариант «мир» отсутствовал. Вероятно это означает то, что над приемом сейчас работают

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Mikhail Shamov

Способ и был, только карту не привязать теперь 😕

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Сергей Алексеев

Не привязывается Мир к app store, по крайней мере последнюю неделю.

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Ledneva Elena

А ты попробуй;) потом не будешь давать дурацких советов

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Роковой Илья

4

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Vilent

Сегодня пробовал пополнить через:
1. Тинькофф , оплата в приложении банка прошла, но код так и не пришёл. Техподдержка ещё разбирается (12 часов назад). Сейчас посмотрел, больше в приложении этого раздела нет.
2. Ю-Мани. Код пришёл примерно через час.

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Ledneva Elena

Ткни где в юмани гифты app store

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Онлайн-Аптека

Apple молодцы, даже не написали на сайте как теперь оплачивать... Уровень поддержки лояльных клиентов на высоте!

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Онлайн-Аптека

Apple молодцы, даже не написали на сайте как теперь оплачивать... Уровень поддержки лояльных клиентов на высоте!

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