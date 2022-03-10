Сервисы
Отчаянный цветок

Google Cloud перестанет регистрировать пользователей из России Статьи редакции

Такое же решение принял Amazon Web Services, а Microsoft, владеющая облачным сервисом Azure, прекратила продажи в стране.

  • «Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий», — сообщила компания изданию Insider. В Белоруссии сервис продолжит работать как обычно.
  • 10 марта Google также отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами.
  • 9 марта регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии запретила облачная платформа Amazon Web Services.
  • Продажи продуктов и услуг в России прекратила и Microsoft. У компании также есть собственный облачный сервис — Azure.

#новость #облака #google

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Ware Wow

пользователей из России
А это кто формально?
Граждане, просто на территории по ip, по данным карты, или кто, как определяют?

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3
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Pavel Ivanov

Парсят комменты на VC.

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17
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Сергей Житников

60-70% поддерживают войну, все остальные в придачу под раздачу.

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–5
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Сергей Романенко

мне кстати очень нравится наблюдать за всеми этими айтишниками, которые с пеной у рта орали о вяличии и технологическом-экономическом прогрессе еще недели 2 назад, а теперь некоторые из них переобуваются со скоростью 200 махов, с тупым "лицом" - задают вопросы "А что случилось? Почему?" Вяличие покидает.

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–2
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Ware Wow

Ну отлично, все скинули свои маски.
Очень показательно.

Если вчера люди в инсте писали, что им стыдно, что они русские.
То сегодня под этим давлением хочу сказать, Я Горжусь, что я Русский.

Они заставили это почувствовать.
Сплотили нас, всех Россиян!

И я никакого отношения ни к одной из войн в мире не имею.
Мне не за что блядь извиняться.
Идите нахер. Я поддержку любого украинца.
Но если я бомблю его, то пусть идет нахер.

В общем.
Гордитесь, что вы русские/россияне.
Ходите с высоко поднятой головой.
Творите за границей, покупайте паспорта, Но оставайтесь русскими!

Россия это не правительство.
Россия это культура и искусство, это ученые, это фундаментальная наука.

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12
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Сергей Романенко

наука? ученные? достижения? что там с автовазом? а что с камазом? авиация как поживает?

вяличие - оказалось фейком

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1
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Non Existence

Будь больше чем государство если хочешь достичь просторов вселенной.

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0
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Рандомный Рандом

Это очень похоже на
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летний_лагерь_(эксперимент)
TL:DR появление общей проблемы действительно сплачивает людей, если верить этому эксперименту.

Летний лагерь (эксперимент)
Эксперимент «Летний лáгерь» (англ. Robbers cave study) — общее название серии…
ru.wikipedia.org
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0
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Михаил Зеленин

Мне кажется, что все, кто молились на запад, все чинуши и олигархи, что там себе вилы строили, сейчас поняли что мы все плывем в одной лодке. Да наш капитан выжил из ума и бросает лодку по всем скалам, но тонуть то нам все равно придется вместе, так что если бунт поднять не можем, то все что нам остается латать течи.

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–4
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Сергей Житников

ты просто наивный баобаб, все кто не под санкциями уже давно свалили. первыми еще до начала спецоперации, начали разлетаться бизнесджеты из РФ и Украины.

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0
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LuNature

60-70% поддерживают войну
 Откуда инфа?

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3
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Ware Wow

Да похер, не кормите тролля.
Хоть 99%, не играйте на их дудке, люди строят расово правильное общество, это просто буквально по шагам энциклопедия холокоста, 1933 год.

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11
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Сергей Житников

опросы, различные. Большинство повторяют, что по тв рассказывают. Только что смотрел опрос из Сергиев-посада, одна предстарая сначала зачитала из ума методичку из тв, а потом блогер спросил, "а что вы думаете?", она тут же ответила "Я ни чего не думаю". Отличный представитель этой касты.

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5
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Михаил Зеленин

Опросы в условиях информационной войны последнее чему вообще можно верить.
Взяв достаточно большую выборку можно нарезать группу с любыми взглядами, вплоть до массонского заговора

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0
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Non Existence

Мой личный опрос основанный на слепой выборке даёт результат примерно 70% против боевых действий. Я не знаю как в других регионах.

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0
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Евгений Миганов

Ну я, например, не поддерживал войну, но после такой экономической блокады, которую развернули сша и ее подсосники, после такой русофобии по всему миру, я поменял свое мнение, мое окружение так же поменяло свое мнение в поддержку войны. Увы, такой эффект у санкций, направленных против меня лично и других не причастных. Таких поддерживающих, с каждым днем становится все больше

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1
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Igor Kalashnikov

Отобрали Макдональдс, поэтому на убийства взглянули с другой стороны?))

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6
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Евгений Миганов

Ты дурак или прикидываешься?
Тут вопрос стоит уже так: "нах мне мир, если в нем не будет ни меня ни моих детей"

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–2
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Igor Kalashnikov

Это где так вопрос стоит? У вас явно истерика.

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Рандомный Рандом

Назло бабушке отморожу уши это называется.
"На меня наложили санкции, поэтому я, пожалуй, поддержу фашизм".
Вы в своем уме вообще?
Почему когда война и все ее прелести включая санкции затрагивает невинных людей, но не вас лично - вы против войны, но только вас лично, вы резко становитесь "за"?

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Спартак Азнабаев

На самом деле складывается такое впечатление что как шакалы просто ждали и выжидали чтобы разом ударить в спину: уход и приостановка всех сервисов иностранных компаний расцениваю как издевательство. И все эти санкции были и висели в воздухе. Это вот ненависть конкретно ненависть к русским да. Заметили - их никто не просил, они сами приняли такое решение . То есть изначально посыл такой - пусть пользуются пока инетом , консолями, макбуками и макдаками. Развалили Союз, сейчас и вас развалим.
Поэтому хоть я и вне политики , но отношение к другим странам я резко поменял.
А на фоне статей как свалить из страны, ну да крутая позиция : в кусты.
Не не мое. Сваливать никуда не буду. Я дома бл!
Наоборот надо придумывать что делать а не бежать

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0
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Михаил Зеленин

По макдональдсу так точно не скажешь, видно что они не хотят уходить.

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russnake

никто не хотел бы из тех что уходить спустя неделю начали, если бы не курсовой провал

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Евгений Миганов

То есть, то, что сейчас против моего народа устроили это не фашизм да? Отличный подход. Еще раз повторюсь, я стал поддерживать войну и виноваты в этом санкции, которые направили против меня и моего народа, русофобия, которую развели по всему миру, опять же против меня и моего народа и на что рассчитывали, что я запишусь в ряды "стыдельцов"?
Войну останавливать в таких условиях нельзя уже не при каких условиях, уже идти до конца, каким бы он не был. Запад уже показал, что они не с путиным борятся, а впринципе с русским народом

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0
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Александр В

А, ну то есть по итогам против правильных людей санкции вводили? "Я был простив холокоста, но когда увидел в какой грязи живут евреи в гетто..."

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0
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Ware Wow

В сортах говна, расовых законах и лицемерии разбираться уже не интересно.

Вопрос был про другое, по какому признаку сегрегируют, как определяют кому давать Звезду Давида.

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3
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Maks Mikhal

Банят "пользователей из России", а не русских, а это не одно и то же, ибо как там Пу недавно говорил: "Россия многонациональная страна, и насчитывает то ли 90 (то ли 70 национальностей)"
Тут дело не в расе, а в прямом отношении к РФ, наличии гражданства, проживании в этой стране.

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0
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Одинаковый утюг

Это и интересно — как себя ощущают другие национальности в РФ, например, буряты? Им, наверное, совсем нечего делить в этой войне ни в территориальном, ни в историческом, ни в религиозном плане. Они ваще буддисты там далеко-далеко от Москвы.

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0
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Антон Баринов

Отличный пример буряты в этом контексте, замечательный даже.

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1
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ЯжПрограммист

У них рейховские методички остались, думаете нацисты туда с пустыми руками бежали. Там национальность меняешь на любую другую и работает.

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0
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Йонас Урбонас

По стране регистрации и номеру телефона.

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4
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Йонас Урбонас

Пацаны, сгружаем всё, что есть.

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0
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Никита Крайнев

Google cloud это не диск, это типа AWS или Azure

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14
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Андрей

Спасибо за пояснение, а то сейчас шуму тут будет

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4
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Йонас Урбонас

Дякую! За прояснение.

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0
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Сергей Я

Но это не отменяет утверждения оратора выше. Gmail и Google Drive на очереди. Но это не точно.

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0
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Askar Samanchiev

Фуру дизлайков в гугл плей.

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–4
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Михаил Гаркунов

США контролирует многие IT технологии и активно пользуется этим в санкциях, но думаю, что многие страны задумаются о развитии IT технологий у себя в стране. И в этот список стран попадут не только недружественные страны к США, но возможно страны Евросоюза.

Думаю, что уже многие задумались, что США могут использовать контроль над IT технологиями для "прожима" даже партнеров...

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2
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Михаил Зеленин

Об этом задумались еще год назад, теперь каждый хочет свое производство полупроводников у себя в стране и США и Китай и Европа, глобализация пошла по одному месту.

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2
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Андрей

Если бы они думали вообще когда либо, то не плясали под дудку сша

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1
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Михаил Зеленин

Alibaba cloud теперь наше все.

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0
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Dr.Nefario

Уж лучше тогда Yandex Cloud

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3
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Михаил Зеленин

У Yandex Cloud будут в ближайшее время проблемы с расширением.
А Alibaba cloud пофиг и банить российских пользователей она не будет (партия против)

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4
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Pavel Ivanov

У Yandex Cloud будут в ближайшее время проблемы с расширением.
Вряд ли прям "в ближайшее", но будут. Не забывайте, что часть вычислительных ресурсов сейчас ещё и освободится.

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0
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Михаил Зеленин

Вот именно в ближайшее, потом думаю найдут серые пути.

А почему ресурсы освободятся?

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Pavel Ivanov

Потому что часть сервисов, которые были ориентированы на зарубежный рынок, перестанут работать. К тому же произойдёт естественный отток клиентов из многих сервисов за счёт снижения покупательской способности и сужения аудитории. Например, отвалятся страны СНГ, Европы и некоторые другие.

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1
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Михаил Зеленин

А у них было много сервисов ориентированных на зарубежный рынок?

Плюс будут обратные процессы увеличения спроса на локальные сервисы. Ведь тот же Дзен нужно за счет чего-то расширять.

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ЯжПрограммист

yc кстати вполне себе юзабелен, но вот как он будет работать под ожидающимися нагрузками большой вопрос

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2
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Dr.Nefario

Вот только начал пробовать... Полезно копить экспертизу на будущее :)

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0
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Йоу зум

Сберклауд дали тестовый период, приятно удивлён и ценами и юзабилити кста…

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2
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Askar Samanchiev

Похоже пора искать куда скинуть свои 15тб мусора.

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–1
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Alex Gurulli

В Нидерландский Яндекс)

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0
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Askar Samanchiev

Лучше уж тогда в рейд массив.

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Андрей Липчевский

Это все фигня, пока в РФ есть Одноклассники и ВКонтакте, можно быть на расслабоне

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