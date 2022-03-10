Google Cloud перестанет регистрировать пользователей из России Статьи редакции
Такое же решение принял Amazon Web Services, а Microsoft, владеющая облачным сервисом Azure, прекратила продажи в стране.
- «Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий», — сообщила компания изданию Insider. В Белоруссии сервис продолжит работать как обычно.
- 10 марта Google также отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами.
- 9 марта регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии запретила облачная платформа Amazon Web Services.
- Продажи продуктов и услуг в России прекратила и Microsoft. У компании также есть собственный облачный сервис — Azure.
пользователей из России
А это кто формально?
Граждане, просто на территории по ip, по данным карты, или кто, как определяют?
Парсят комменты на VC.
60-70% поддерживают войну, все остальные в придачу под раздачу.
мне кстати очень нравится наблюдать за всеми этими айтишниками, которые с пеной у рта орали о вяличии и технологическом-экономическом прогрессе еще недели 2 назад, а теперь некоторые из них переобуваются со скоростью 200 махов, с тупым "лицом" - задают вопросы "А что случилось? Почему?" Вяличие покидает.
Ну отлично, все скинули свои маски.
Очень показательно.
Если вчера люди в инсте писали, что им стыдно, что они русские.
То сегодня под этим давлением хочу сказать, Я Горжусь, что я Русский.
Они заставили это почувствовать.
Сплотили нас, всех Россиян!
И я никакого отношения ни к одной из войн в мире не имею.
Мне не за что блядь извиняться.
Идите нахер. Я поддержку любого украинца.
Но если я бомблю его, то пусть идет нахер.
В общем.
Гордитесь, что вы русские/россияне.
Ходите с высоко поднятой головой.
Творите за границей, покупайте паспорта, Но оставайтесь русскими!
Россия это не правительство.
Россия это культура и искусство, это ученые, это фундаментальная наука.
наука? ученные? достижения? что там с автовазом? а что с камазом? авиация как поживает?
вяличие - оказалось фейком
Будь больше чем государство если хочешь достичь просторов вселенной.
Это очень похоже на
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летний_лагерь_(эксперимент)
TL:DR появление общей проблемы действительно сплачивает людей, если верить этому эксперименту.
Мне кажется, что все, кто молились на запад, все чинуши и олигархи, что там себе вилы строили, сейчас поняли что мы все плывем в одной лодке. Да наш капитан выжил из ума и бросает лодку по всем скалам, но тонуть то нам все равно придется вместе, так что если бунт поднять не можем, то все что нам остается латать течи.
ты просто наивный баобаб, все кто не под санкциями уже давно свалили. первыми еще до начала спецоперации, начали разлетаться бизнесджеты из РФ и Украины.
60-70% поддерживают войну
Откуда инфа?
Да похер, не кормите тролля.
Хоть 99%, не играйте на их дудке, люди строят расово правильное общество, это просто буквально по шагам энциклопедия холокоста, 1933 год.
опросы, различные. Большинство повторяют, что по тв рассказывают. Только что смотрел опрос из Сергиев-посада, одна предстарая сначала зачитала из ума методичку из тв, а потом блогер спросил, "а что вы думаете?", она тут же ответила "Я ни чего не думаю". Отличный представитель этой касты.
Опросы в условиях информационной войны последнее чему вообще можно верить.
Взяв достаточно большую выборку можно нарезать группу с любыми взглядами, вплоть до массонского заговора
Мой личный опрос основанный на слепой выборке даёт результат примерно 70% против боевых действий. Я не знаю как в других регионах.
Ну я, например, не поддерживал войну, но после такой экономической блокады, которую развернули сша и ее подсосники, после такой русофобии по всему миру, я поменял свое мнение, мое окружение так же поменяло свое мнение в поддержку войны. Увы, такой эффект у санкций, направленных против меня лично и других не причастных. Таких поддерживающих, с каждым днем становится все больше
Отобрали Макдональдс, поэтому на убийства взглянули с другой стороны?))
Ты дурак или прикидываешься?
Тут вопрос стоит уже так: "нах мне мир, если в нем не будет ни меня ни моих детей"
Это где так вопрос стоит? У вас явно истерика.
Назло бабушке отморожу уши это называется.
"На меня наложили санкции, поэтому я, пожалуй, поддержу фашизм".
Вы в своем уме вообще?
Почему когда война и все ее прелести включая санкции затрагивает невинных людей, но не вас лично - вы против войны, но только вас лично, вы резко становитесь "за"?
На самом деле складывается такое впечатление что как шакалы просто ждали и выжидали чтобы разом ударить в спину: уход и приостановка всех сервисов иностранных компаний расцениваю как издевательство. И все эти санкции были и висели в воздухе. Это вот ненависть конкретно ненависть к русским да. Заметили - их никто не просил, они сами приняли такое решение . То есть изначально посыл такой - пусть пользуются пока инетом , консолями, макбуками и макдаками. Развалили Союз, сейчас и вас развалим.
Поэтому хоть я и вне политики , но отношение к другим странам я резко поменял.
А на фоне статей как свалить из страны, ну да крутая позиция : в кусты.
Не не мое. Сваливать никуда не буду. Я дома бл!
Наоборот надо придумывать что делать а не бежать
По макдональдсу так точно не скажешь, видно что они не хотят уходить.
никто не хотел бы из тех что уходить спустя неделю начали, если бы не курсовой провал
То есть, то, что сейчас против моего народа устроили это не фашизм да? Отличный подход. Еще раз повторюсь, я стал поддерживать войну и виноваты в этом санкции, которые направили против меня и моего народа, русофобия, которую развели по всему миру, опять же против меня и моего народа и на что рассчитывали, что я запишусь в ряды "стыдельцов"?
Войну останавливать в таких условиях нельзя уже не при каких условиях, уже идти до конца, каким бы он не был. Запад уже показал, что они не с путиным борятся, а впринципе с русским народом
А, ну то есть по итогам против правильных людей санкции вводили? "Я был простив холокоста, но когда увидел в какой грязи живут евреи в гетто..."
В сортах говна, расовых законах и лицемерии разбираться уже не интересно.
Вопрос был про другое, по какому признаку сегрегируют, как определяют кому давать Звезду Давида.
Банят "пользователей из России", а не русских, а это не одно и то же, ибо как там Пу недавно говорил: "Россия многонациональная страна, и насчитывает то ли 90 (то ли 70 национальностей)"
Тут дело не в расе, а в прямом отношении к РФ, наличии гражданства, проживании в этой стране.
Отличный пример буряты в этом контексте, замечательный даже.
У них рейховские методички остались, думаете нацисты туда с пустыми руками бежали. Там национальность меняешь на любую другую и работает.
По стране регистрации и номеру телефона.
Пацаны, сгружаем всё, что есть.
Google cloud это не диск, это типа AWS или Azure
Спасибо за пояснение, а то сейчас шуму тут будет
Дякую! За прояснение.
Но это не отменяет утверждения оратора выше. Gmail и Google Drive на очереди. Но это не точно.
Фуру дизлайков в гугл плей.
США контролирует многие IT технологии и активно пользуется этим в санкциях, но думаю, что многие страны задумаются о развитии IT технологий у себя в стране. И в этот список стран попадут не только недружественные страны к США, но возможно страны Евросоюза.
Думаю, что уже многие задумались, что США могут использовать контроль над IT технологиями для "прожима" даже партнеров...
Об этом задумались еще год назад, теперь каждый хочет свое производство полупроводников у себя в стране и США и Китай и Европа, глобализация пошла по одному месту.
Если бы они думали вообще когда либо, то не плясали под дудку сша
Alibaba cloud теперь наше все.
Уж лучше тогда Yandex Cloud
У Yandex Cloud будут в ближайшее время проблемы с расширением.
А Alibaba cloud пофиг и банить российских пользователей она не будет (партия против)
У Yandex Cloud будут в ближайшее время проблемы с расширением.
Вряд ли прям "в ближайшее", но будут. Не забывайте, что часть вычислительных ресурсов сейчас ещё и освободится.
Вот именно в ближайшее, потом думаю найдут серые пути.
А почему ресурсы освободятся?
Потому что часть сервисов, которые были ориентированы на зарубежный рынок, перестанут работать. К тому же произойдёт естественный отток клиентов из многих сервисов за счёт снижения покупательской способности и сужения аудитории. Например, отвалятся страны СНГ, Европы и некоторые другие.
А у них было много сервисов ориентированных на зарубежный рынок?
Плюс будут обратные процессы увеличения спроса на локальные сервисы. Ведь тот же Дзен нужно за счет чего-то расширять.
yc кстати вполне себе юзабелен, но вот как он будет работать под ожидающимися нагрузками большой вопрос
Вот только начал пробовать... Полезно копить экспертизу на будущее :)
Сберклауд дали тестовый период, приятно удивлён и ценами и юзабилити кста…
Похоже пора искать куда скинуть свои 15тб мусора.
В Нидерландский Яндекс)
Лучше уж тогда в рейд массив.
Это все фигня, пока в РФ есть Одноклассники и ВКонтакте, можно быть на расслабоне
Качественный e-commerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации – а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина СберМегаМаркета и в чем ее отличия от других площадок.
В международных компаниях открыты вакансии для разработчиков, аналитиков, дизайнеров и проджект-менеджеров.
Компании смогут предоставить кандидатам удалёнку или релокацию.
Такие компании нужно передавать тем, «кто работать хочет», считает он.
Остановили инвестиции в маркетинг, закрывать производство или бизнес не стали.