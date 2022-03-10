Внимание на экспресс, или как СберМегаМаркет обновил витрину товаров с учетом времени доставки заказа

Качественный e-commerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации – а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина СберМегаМаркета и в чем ее отличия от других площадок.