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Маша Цепелева

Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России Статьи редакции

Обновить уже скаченные программы Norton из России тоже нельзя.

  • NortonLifeLock не может принимать новые заказы из России из-за «недавних событий» и правил экспортного контроля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
  • Издание пишет, что сейчас нет возможности переустановить купленный антивирус, при регистрации программы нет связи с сервером Norton.
  • Avast тоже прекращает продажи клиентам из России и Белоруссии. Компания продлит пользователям из Украины бесплатное обновление лицензий на свои продукты. Все три страны принесли около 1,5% выручки Avast в 2021 году, компания заплатила налогов за год в России на $2,5 млн.

#новость #avast #norton

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Борис Ельцин
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Никита
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Алексей Ишков

Имел дело и с тем и с другим. Ну что тут сказать? Тот неловкий момент, когда на фоне этого... даже Windows Defender работает лучше и эффективнее. Этот про Аваст. Что же до Нортона - ну "не его это", просто не его. Вот утилиты давным-давно у Нортона зачОтные были, один только Norton Disc Doctor чего стоил. За утилиты я их очень уважаю. А вот антивирусы у него просто ниже плинтуса.

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8
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Андрей Медведев

Значит ли это, что аваст перестанет присылать уведомления?

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Ed M

А вот этого они не обещали.

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Тигран Степашин

Если честно я уже лет 10 не пользуюсь антивирусами, хотя наверное это и плохо что они уходят.

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Антон Т

Главная задача разработчиков антивирусов в наши дни - рассказывать, какой ужос ждёт тех, кто не установил антивирус.

ЗЫ: Нортон Коммандер навсегда в сердце!

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3
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Kv4Nt

Пользуюсь windows defender, прекрасно работает, винда лицензионная

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Evil Pechenka

Как ты это определяешь? На глаз?

Я скачал архив со сборником сигнатур, Defender половину прощёлкал.

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Дмитрий Филиппов

Ну если после переустановки мне Norton скажет ухй, то я скажу, слава пиратсву! И больше ни рубля, ни доллара не потрачу на покупку софта.

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Андрей Мильнер

Ах если бы только они и ушли…

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st haw

Значит и AVG ушел.

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ВК

Доброе утро!
Спасибо за ещё один день

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Артем Порубаев

Тот момент, когда не жалко

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Evil Pechenka

Было бы смешно если бы Касперский ушёл из РФ. 😂

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Артем П.

Скорее всего, он под себя сходит)

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Артем Акулов

Хорошо что нортон не успел продлить. Ни копейки нортону и авасту.

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Никита

Кто пользуется антивирусами в чем их прикол? Уже лет 8 ничего не стоит, только стандартный от винды, которые все подозрительное блокирует. Я рискую?

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Alexey

Сайты поганые блочат они хорошо со скриптами

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