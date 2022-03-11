Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России Статьи редакции
Обновить уже скаченные программы Norton из России тоже нельзя.
- NortonLifeLock не может принимать новые заказы из России из-за «недавних событий» и правил экспортного контроля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
- Издание пишет, что сейчас нет возможности переустановить купленный антивирус, при регистрации программы нет связи с сервером Norton.
- Avast тоже прекращает продажи клиентам из России и Белоруссии. Компания продлит пользователям из Украины бесплатное обновление лицензий на свои продукты. Все три страны принесли около 1,5% выручки Avast в 2021 году, компания заплатила налогов за год в России на $2,5 млн.
Имел дело и с тем и с другим. Ну что тут сказать? Тот неловкий момент, когда на фоне этого... даже Windows Defender работает лучше и эффективнее. Этот про Аваст. Что же до Нортона - ну "не его это", просто не его. Вот утилиты давным-давно у Нортона зачОтные были, один только Norton Disc Doctor чего стоил. За утилиты я их очень уважаю. А вот антивирусы у него просто ниже плинтуса.
Значит ли это, что аваст перестанет присылать уведомления?
А вот этого они не обещали.
Если честно я уже лет 10 не пользуюсь антивирусами, хотя наверное это и плохо что они уходят.
Главная задача разработчиков антивирусов в наши дни - рассказывать, какой ужос ждёт тех, кто не установил антивирус.
ЗЫ: Нортон Коммандер навсегда в сердце!
Пользуюсь windows defender, прекрасно работает, винда лицензионная
Как ты это определяешь? На глаз?
Я скачал архив со сборником сигнатур, Defender половину прощёлкал.
Ну если после переустановки мне Norton скажет ухй, то я скажу, слава пиратсву! И больше ни рубля, ни доллара не потрачу на покупку софта.
Ах если бы только они и ушли…
Значит и AVG ушел.
Доброе утро!
Спасибо за ещё один день
Тот момент, когда не жалко
Было бы смешно если бы Касперский ушёл из РФ. 😂
Скорее всего, он под себя сходит)
Хорошо что нортон не успел продлить. Ни копейки нортону и авасту.
Кто пользуется антивирусами в чем их прикол? Уже лет 8 ничего не стоит, только стандартный от винды, которые все подозрительное блокирует. Я рискую?
Сайты поганые блочат они хорошо со скриптами
Качественный ecommerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации — а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина «СберМегаМаркета» и в чем ее отличия от других площадок.
Придётся снова думать, какие продукты можно заменить местными (в этот раз будет сложнее). А что будет через месяц — совсем непонятно.
Собираем новости и события шестнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Банк России в очередной раз провёл опрос, в котором участвовали лучшие макроэкономисты страны. В опросе поучаствовали представители 34 компаний - от Центра макроэкономических исследований Сбербанка и НИУ ВШЭ до представительств Goldman Sachs и J.P. Morgan в РФ.