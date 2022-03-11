Сервис для совместной работы Miro приостановит работу российского офиса и прекратит продажи в России и Белоруссии Статьи редакции
Сотрудникам предложили работу в других офисах.
- Miro, основанная выходцами из Перми и базирующаяся в США, приостановит работу филиала в Перми и все новые продажи в России и Белоруссии.
- Также Miro пообещала осуществлять поддержку клиентов в России и Белоруссии, кроме тех, кто попал в международные санкционные списки. У тех, кто оформил подписку, она продолжит работать.
- Miro уточнила, что не продавала свои продукты в эти страны напрямую, а вела бизнес через нескольких реселлеров.
- Российским сотрудникам руководство предложило трудоустройство в другие филиалы Miro, чтобы «каждый член российской команды, если он захочет, мог продолжать работать в компании и оказывать финансовую помощь своим семьям и близким», пишет Forbes. Если кто-то из сотрудников принял решение о релокации, компания окажет ему полную поддержку.
- Miro также сделает свои сервисы бесплатными для украинских пользователей «по меньшей мере до августа 2022 года».
- Стартап Miro (до 2019 года — RealtimeBoard) создали в 2011 году Андрей Хусид и Олег Шардин. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Miro позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей: пользователи могут рисовать эскизы, строить схемы и так далее.
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Куда и как эмигрировать: большая подборка ссылок, чатов и каналов с разбивкой по странам
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.
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Классика, выучились, уехали и Родину поливать. Толерантность. Отсутсвие своей позиции.
а что если их позиция совпадает с общепринятой?
Она совпадает :)))
Но она же присутствует, верно?)
Подло-подло-подловил
она же присутствует, верно?
- а где она раньше была? и вот тут мысль - да они расисты! Им дончане пох, а униаты имеют значение
Униаты это католики и они живут только на правобережной Украине и далее в ЕУ, а дончане это скорее жители ростовской области.
Так что не удивляйтесь, что томский сан-францисканец ранее и не слышал о конфликте. Позиция основана на мнении, а мнение на знаниях, которые напрямую связаны с громкостью их доносящих.
дончане это скорее жители ростовской области
- см как течет река "Северский Донец". Возможно Вы правы, но я не знаю как точно объеденительно назвать всех кто живет вокруг(
Униаты это католики
- это знаю, но тут решил про унитарное государство, Украину для украинцев, сиронизировать - опять не вышло(
Но она же присутствует, верно?)
А общепринятая - это какая? Бежать из Мордора?
зачем иметь сложности и риски, если можно их не иметь…
Затем, что не все русские - ф@шисты. И уж эти ребятки должны это знать.
дело не в фашистах, а в нестабильной обстановке, никто не знает что будет завтра
А что они теряют?
Уже ничего
ба дум тс!
В чем причина? Что их бизнес терял от наличия российских пользователей? Они испугались что их будут в фейсбуке поливать "поддерживаете Путина". Вот чего они испугались. И это подло. И лицемерно. Завтра ничего не поменяется и сменится повестка в сми, они вернутся.
А на западе она стабильная
Ок
Посмотрите
Они это прекрасно знают. Но терять деньги и клиентов никто не хочет. Nothing Personal It's Strictly Business
Тогда неоправдано гордиться русскими стартапами только потому, что русские. Сегодня русские, а завтра санкции поддерживают.
А какой смысл вообще гордиться этим? Не ты же это создал
Комментарий удален
Вы же сам русский, судя по фамилии...
Ну то есть это они виноваты в сложившейся ситуации?
За ситуацию - нет. За свой выбор - да
Потому что любому бизнесу, который ушел, выгоднее потерять долю российских пользователей, чем всех оставшихся, всё просто
Вот дирижёр в Германии лоханулся, надо было выполнить все требования и жить сыто и бохато.
Ну а чё, жопа в тепле, зачем отказался, непонятно ...
С-сарказм
Россиянам уже десятилетие вливают в мозги, что причина такого отношения к ним - "русофобия". Достучаться до таких персонажей, что здесь работает просто принцип выгоды - почти нереально, судя по однотипным комментариям за последние 2 недели
Ну, например, Абрамович 20 лет инвестировал в Англии, тот же Челси куда поднял, в культуру и там и в России. И что получил? Персональные санкции.
Вот и вопрос - зачем инвестировал?
Хотел быть там своим. Но ему указали на место, как унтерменшу, и паспорт Израиля не помог
Прикинь пропаганда СССР не врала.
:)
Опять мантра про выучились, уехали и поливают.
У вас методички по понедельникам обновляют? Попросите хотя бы два раза в неделю.
И да, позиция у них своя как раз есть.
Ээээх, да сами все пишем…. Позиция есть, согласен, к сожалению, далеко от нейтральной.
Нейтральность у всех разная. Для вас работать и платить налоги в стране это нейтральная позиция, а для других компаний это уже не нейтральная позиция может быть.
В этом есть что то плохое?
Да ничего плохого, если они так же поступят, когда Запад будет захватывать нефть, свергать власть или искать химическое оружие, то буду сильно удивлен, ждемс
Они выучились не благодаря, а вопреки
Ой ой, вот тут не нужно. Качество образования в то время у нас было очень даже на уровне
Они выучились не благодаря, а вопреки
У страны были все шансы стать современным развитым государством, куда будут тянутся люди со всего мира. Из-за параннои и имперский амбиций одного человека Россия стала проклятым местом. :(
Да, да прям уж были. Как не почитаешь, так выходцы из РФ организовали бизнес и свалили. Я помню времена в универе и школы. 80% моих одноклассников даже когда учились сразу планировали свалить и они свалили. 50% моих одногруппников уже на 3м курсе искали пути свалить и свалили. Никто из более менее умных людей не хотят отождествлять себя с обществом продавщиц и охранников из пятерочки. И это бы продолжалось бы до бесконечности независимо от сумасшедших у власти, только лишь потому что здесь нужно строить комфортную жизнь поступившись своими интересами, в там уже все готово. Люди, которые свалили должны были занимать места на гос. службе, строить страну как это им нужно, но нет, из-за кадрового голода эти места занимают тупо силовики.
ну конечно, просто место проклятое, а не из-за того что тут в разы сложнее что-то сделать, например если я захочу сделать стартап, то тут мне может деньги дать максимум 10 человек, а за границей тысячи, так где проще привлечь инвестиции? не говоря уже о зарплате, окружении и ставке по кредитам
дело в основном только в экономике, были бы возможности тут что-то делать, то много кто и делал, но увы
Никакое оно не проклятое, да сложное, да быстро не получается, да многие подходы не работают. Но я про это и говорю. Там зарплата, там легче, там быстрее. И это будет продолжаться бесконечно, чтобы ты не делал. Для изменения ситуации нужны десятилетия и сложные политические решения, чтобы скопить кадровый стержень. Для этого нужны непопулярные решения, для того чтобы люди работали там где нужно, а не там где легче и выгоднее.
Там где нужно? Нужно кому? В этом и проблема как раз, государство не создаёт возможностей, оно дохрена требует, сильно во всем ограничивает и зажимает в тиски, бизнес, стартапы и научные идеи не рождаются в атмосфере тотального угнетения, в том числе и финансового. ОАЭ из нищей деревни с помощью нефтедолларов построило финансовый и туристический центр, люди оттуда едут учиться в Гарвард чтобы вернуться и зарабатывать большие деньги, попутно развивая страну. И это при сильном религиозном бэкграунде. Россия же построила на нефтедоллары автократию с сумасшедшим дедом во главе, откуда все бегут, ибо не то, что работать - а даже дышать уже невозможно.
В том то и дело, что никому, в том числе и тем кто здесь пишет и тем кто уехал. Гос. Машина она сложная и пополняется из народа, у которого свои представления о нормальности. Государство это не какие-то особые люди, это обычные люди с которыми ты когда то учился в одном классе.
страну под замок закрыть, такие решения?
рынок внутренний маленький с низкой доходностью населения, делать для него продукты могут только компании у которых есть куча денег (яндекс, сбер и тд). чтобы это изменить нужны реформы и чтобы в страну тянулись специалисты, а не бежали из нее как сейчас
Закрытие на замок это самое простое и краткосрочный эффект с серьезным откатом. Все говорят про какие то реформы, что надо было строить что-то. Только никто ещё не назвал эти реформы и самое главное кто их будет реализовывать, и кто будет что-то там строить.
Проблема сваливания это не наша индивидуальная проблема, проблема любой страны с экономикой меньше 3й. Все сваливают в страны лидеры и это устойчивая система, которую эти страны лидеры и формировали. Пылесосить кадры это первичная задача.
Я лично здесь остался только по идеологическим соображениям и буду пытаться строить хороший сервис, организовывать школы, и локально поднимать общественную культуру. Все это встает мне в копеечку, но в общем то похер.
таких людей как ты очень много, кто хочет что-то делать, у кого есть здоровый патриотизм, но это все до первой палки в колеса от гос-ва
Я тоже так думал, но потом начал сотрудничать с местными властями, в общем то в одном месте сам стал местной властью. И скажу, что люди готовы работать, они просто не знают как, не знают что вообще нужно делать. Все потому что в местные власти идут по остаточному принципу. Многие кто пытался и не получилось изначально ставили себя как оппонент, а не как партер. Но самое главное это население, нужно очень много сил доказать, что ты тут благими намерениями, а не наебать и обворовать, как это делали всегда. В общем есть проблемы, они серьёзные и сами себя не решат.
Кстати, заметили, что у населения принцип, вы нам обязаны.
Единицы, кто согласен с властью работать совместно, в основ все таки потребительское отношение.
Забыли упомянуть - пусть все "отъехавшие" попробуют воспитать русских детей "во 2м поколении", вот это будет для них лучшая плата "за позицию"...
А в чем проблема ?
а вы попробуйте, тогда поймете...)
А все таки ?
Ну во первых придется встать в конец очереди за "теми" ценностями, а там уже давка и дефицит, во вторых придется забыть про русские ценности и вот это блин будет реально проблема..., прямо сейчас пишут соотечественники в Линкедин про дискриминацию по национальному признаку в маленькой уютной и "нейтральной" Швейцарии....
А что за "русские ценности" такие особенные?
В Швейцарии никого не дискриминируют по национальному признаку - вот прямо сейчас общаюсь про это с русской жительницой швейцарии.
Проясните про разницу в ценностях тогда. И с кем конкретно сравниваете, ибо говорить про "запад" немного не корректно: США, Израиль, Канада, Германия и другие страны где много эмигрантов из России сильно отличаются в свем менталитете и ценностях, отношению к личности и государству.
Я знаком с 2 семьями, которые переехали в Россию для воспитания детей.
Одни переехали из Израиля - открыли в Москве возле м.Некрасовка пекарню и девочку растят. Переехали из-за общей обстановки войны постоянной и конкретно вольных нравов, подростка не хотели в такой атмосфере растить.
Другие из Германии переехали сразу после родов - тоже для того, чтобы вырастить ребенка здесь, потом возможно уехать. Не знаю конкретику, но говорили, что хотели вырастить в той же среде, что и сами росли.
Это пример условно 2018 года.
А "Вольные нравы" - это бухать в 15 лет водку и трахаться в подъезде, потому что идти некуда? А то я такие "русские" ценности припоминаю из моей юности :)
Будут потом, как Йордан, приезжать в Россию и доить наше государство под "патриотическими" лозунгами? :)
Вообще, дети уехавших на Запад очень успешно интегрировались во всякие российские внешнеэкономические схемы, немало с этого имея.
Ну если хотя-бы язык смогут осилить... Не говоря уже про Пушкина и Толстого.
Йордан же осилил. С акцентом, да, но это ему не помешало хорошо подняться даже без чтения Толстого.
Вообще, в России живут не только русские. Уехать могут захотеть люди десятков разных национальностей. Им русский вообще пофиг может быть.
Значит 20 лет надо было потратить на то, чтобы сделать так чтобы тут было проще и быстрее. Для этого надо было строить мельницы, а не стены.
В России к сожалению много народу с имперскими замашками. Это не только Путин
Россия всегда была империей и будет пытаться ей остаться. Это нужно принять как факт. Даже поляки спустя сотню лет не могут забыть, что они были империей и нужно заниматься реваншизмом. Я уж не говорю про другие империи типа США, Китай, Англия, Турция. Вся их политика направлена на расширение своего влияния.
Как раз недавно все задавались вопросом что будет делать Миро
И все в комментах писали, что ничего, ведь они из РФ, но нет.
На инвестборде они хй с горы для тех, кто влил в них десятки лямов. Как сказали дяди - так и сделали.
Иначе роадмап под вопросом, окейар в топку, кипиай просраны, клифф не засчитан, опцион не зачислен
Что их никак не оправдывает. Просто факт. Про мир свободы и возможностей и невидимые руки 👀
Ага так из рф, что аж
Miro уточнила, что не продавала свои продукты в эти страны напрямую, а вела бизнес через нескольких реселлеров.
Немного скажу в их защиту, что они с радостью принимают ру сотрудников с возможностью релокейта
и на их сайте висит гора вакансий, не говоря о текущих сотрудниках
данный мув наверняка был под давлением инвесторов и общетсвенности
У нас в https://wmtools.ru/ можно часть задач решать, которые в miro решались. И мы не уходим из РФ, на нас инвесторы не давят :)
(лучше сайт открывать с ПК, под мобилки не адаптировано еще)
Нужен промокод для мигрантов с миро
Механики промокодов у нас пока нет, но да, было бы круто дать что-то мигрантам, спасибо :)
На текущий момент могу лишь дать вот такую ссылку: https://wmtools.ru/?utm_source=vc&utm_medium=miro
И буду надеяться что меня на заблочат за размещение утм хвостов в комментариях :)
Всем кто по ссылке зарегается — продлю пробный период до 3 месяцев. Всем кто зарегался сегодня до этого комментария — пишите, тоже продлю.
Механики промокодов у нас пока нет, но да, было бы круто дать что-то мигрантам, спасибо :)
На текущий момент могу лишь дать вот такую ссылку: https://wmtools.ru/?utm_source=vc&utm_medium=miro
И буду надеяться что меня на заблочат за размещение утм хвостов в комментариях :)
Всем кто по ссылке зарегается — продлю пробный период до 3 месяцев. Всем кто зарегался сегодня до этого комментария — пишите, тоже продлю.
Блин vc тоже тупит последнее время. Аж два раза коммент опубликовался
Безобид, но сервис так себе имх
Пробовали, никакой интеграции с кодом, но схемы нормально рисовать
Новость на сайте миро можно распечать и в рамочку. Мы американская компания. У нас нет офисов в РФ и РБ. Мы не ведём деятельность в РФ и РБ. Мы поддерживаем Украину. Хотел скрин вставить, но видимо из блога удалили. Там прям такая красота была "- Россия? Что за Россия? Не знаем ничего про Россию".
Ну мож там и правда уже не осталось никого, кто с истоков?)
Помните, ещё недавно гордились что эти русские ребята сделали единорога. А теперь эти ребята уходят из страны, где родились. Просто бизнес, ничего личного…
Что дальше?
Сентябрь 2022 — Яндекс уходит из России
Сентябрь 2023 — Газпром уходит из России
У вас очень символичная фамилия для таких заявлений, кстати ;)))
Россия уходит из России. Или разум.
Он уже давно ушел
...
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
(с) Есенин
Честно говоря, если что-то выше, чем просто бизнес...
Комментарий удален
Комментарий удален
Друзья. Сижу на фри версии. Доступ останется, не понял? Или только платные нельзя?
Бесплатка останется, пока в РФ не отключат интернет внешний.
Ну вот и пришло время делать выбор, ты глобальная компания и открещиваешься от всего русского или готов свою позицию отстаивать. Учитывая количество зарубежных инвесторов в борде, ожидаемый исход. Грустно. Надеюсь, что карма воздаст им.
VC, похоже, что Стартап русскими корнями - это теперь ругательство. Надеюсь вы больше НИКОГДА не будете использовать это говношаблон.
На западе в целях личной безопасности некоторые русские бизнесмены вынужденно в воздухе переобуваются в украинцев меняя вывески типа "русские пельмени" на "украинские вареники".
Мысль была в том, что стартап с русскими корнями никак не влияет на предоставление услуг в России и никаких профитов от этого нет.
Странно, что до сих пор гитлаб не забанил у нас, учитывая то, что там фаундеры из Украины
может адекватные ребята сидят, время покажет
Не забывай свои корни, помни
Есть вещи на порядок выше
Эй братка постой! Куда спешишь?
Присядь со мной, расскажи как жизнь
Ты чё такой худой стал? Курить будешь?
Не куришь? Красавец! Какой раз уже бросаешь,
Ты смотри, не узнал сразу, значит я богатым буду
Сто лет тебя не видел, рассказывай откуда ты,
Куда спешишь? Аж запыхался
Ну жеваный крот( только привык к миро
Похоже, что русские отменяют Россию
Ребята думаю, что это поможет им выжить в США ... не поможет, они же Русские, пусть лучше кэшируются поскорее
шо за френдлифаер… впрочем, объяснимый.
Сотрудникам предложили работу в других офисах.
Вот везунчики то. Россия - страна возможностей*
*для тех, кого Россия не хочет видеть у себя.
Блогеры, реперы комики и прочие, которых в том или ином виде выдворили ща последние года из РФ, оказались в большом выигрыше.
#менятоже
Какие аналоги есть у миро, господа?
Как все, мы веселы бываем и угрюмы,
Но если надо выбирать и выбор труден -
Мы выбираем деревянные костюмы, -
Люди! Люди!
Нам будут долго предлагать не прогадать:
"Ах, - скажут, - что вы! Вы еще не жили!
Вам надо только-только начинать!.." -
Ну, а потом предложат: или - или.
Или пляжи, вернисажи, или даже
Пароходы, в них наполненные трюмы,
Экипажи, скачки, рауты, вояжи -
Или просто деревянные костюмы.
И будут веселы они или угрюмы,
И будут в роли злых шутов и добрых судей, -
Но нам предложат деревянные костюмы, -
Люди! Люди!
Нам могут даже предложить и закурить:
"Ах, - вспомнят, - вы ведь долго не курили!
Да вы еще не начинали жить!.." -
Ну а потом предложат: или - или.
Дым папиросы навевает что-то, -
Одна затяжка - веселее думы.
Курить охота! Как курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы.
И будут вежливы и ласковы настолько -
Предложат жизнь счастливую на блюде, -
Но мы откажемся - и бьют они жестоко, -
Люди! Люди! Люди!
1967
Пид..ми меньше
Miro - отличный сервис. И ребят вполне можно понять, ничего личного - просто бизнес.
Жаль, конечно, что 'коллективный запад' имеет экономическую возможность давить на все рычаги, когда ему что-то особенно нравится/ особенно не нравится.
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