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Внезапный шар

Сервис для совместной работы Miro закроет российский офис и прекратит продажи в России и Белоруссии Статьи редакции

Сотрудникам предложили работу в других офисах.

  • Miro, основанная выходцами из Перми и базирующаяся в США, уйдёт из России. Компания закрыла офис в стране и приостановила все новые продажи в России и Белоруссии.
  • Miro уточнила, что не продавала свои продукты в эти страны напрямую, а вела бизнес через нескольких реселлеров.
  • Российским сотрудникам руководство предложило трудоустройство в другие филиалы Miro, чтобы «каждый член российской команды, если он захочет, мог продолжать работать в компании и оказывать финансовую помощь своим семьям и близким», пишет Forbes.
  • Если кто-то из сотрудников принял решение о релокации, компания окажет ему полную поддержку. Также Miro пообещала осуществлять поддержку клиентов в России и Белоруссии, кроме тех, кто попал в международные санкционные списки.
  • Miro также сделает свои сервисы бесплатными для украинских пользователей «по меньшей мере до августа 2022 года».
  • Стартап Miro (до 2019 года — RealtimeBoard) создали в 2011 году Андрей Хусид и Олег Шардин. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Miro позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей: пользователи могут рисовать эскизы, строить схемы и так далее.

#новость #miro

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77 комментариев
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Stukov Roman

Классика, выучились, уехали и Родину поливать. Толерантность. Отсутсвие своей позиции.

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7
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Nikolay Bonapartov

а что если их позиция совпадает с общепринятой?

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37
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Stukov Roman

Она совпадает :)))

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4
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Nikolay Bonapartov

Но она же присутствует, верно?)

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2
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Stukov Roman

Подло-подло-подловил

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2
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Михаил Качалов

она же присутствует, верно?
 - а где она раньше была? и вот тут мысль - да они расисты! Им дончане пох, а униаты имеют значение

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0
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Nikolay Bonapartov

Но она же присутствует, верно?)

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0
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Сергей Я

А общепринятая - это какая? Бежать из Мордора?

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3
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Денис

Ну то есть это они виноваты в сложившейся ситуации?

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11
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Stukov Roman

За ситуацию - нет. За свой выбор - да

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15
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Никита Лежневич

Потому что любому бизнесу, который ушел, выгоднее потерять долю российских пользователей, чем всех оставшихся, всё просто

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4
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Alex Ulex

Вот дирижёр в Германии лоханулся, надо было выполнить все требования и жить сыто и бохато.

Ну а чё, жопа в тепле, зачем отказался, непонятно ...

С-сарказм

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2
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Maks Mikhal

Россиянам уже десятилетие вливают в мозги, что причина такого отношения к ним - "русофобия". Достучаться до таких персонажей, что здесь работает просто принцип выгоды - почти нереально, судя по однотипным комментариям за последние 2 недели

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0
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Дмитрий

зачем иметь сложности и риски, если можно их не иметь…

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16
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Евгений Дроздов

Затем, что не все русские - ф@шисты. И уж эти ребятки должны это знать.

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–1
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Дмитрий

дело не в фашистах, а в нестабильной обстановке, никто не знает что будет завтра

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8
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Евгений Дроздов

А что они теряют?

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2
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Inspektor pidozra

Уже ничего

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3
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Никита Лежневич

ба дум тс!

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0
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kir.st

А на западе она стабильная

Ок

Посмотрите

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0
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Dimitri

Они это прекрасно знают. Но терять деньги и клиентов никто не хочет. Nothing Personal It's Strictly Business

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1
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Евгений Дроздов

Тогда неоправдано гордиться русскими стартапами только потому, что русские. Сегодня русские, а завтра санкции поддерживают.

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4
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Нав

Вы же сам русский, судя по фамилии...

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0
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Сидор

Опять мантра про выучились, уехали и поливают.
У вас методички по понедельникам обновляют? Попросите хотя бы два раза в неделю.

И да, позиция у них своя как раз есть.

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4
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Stukov Roman

Ээээх, да сами все пишем…. Позиция есть, согласен, к сожалению, далеко от нейтральной.

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2
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Стройный ихтиандр

В этом есть что то плохое?

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2
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evilnw

У страны были все шансы стать современным развитым государством, куда будут тянутся люди со всего мира. Из-за параннои и имперский амбиций одного человека Россия стала проклятым местом. :(

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26
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Kirill Sidorov

Да, да прям уж были. Как не почитаешь, так выходцы из РФ организовали бизнес и свалили. Я помню времена в универе и школы. 80% моих одноклассников даже когда учились сразу планировали свалить и они свалили. 50% моих одногруппников уже на 3м курсе искали пути свалить и свалили. Никто из более менее умных людей не хотят отождествлять себя с обществом продавщиц и охранников из пятерочки. И это бы продолжалось бы до бесконечности независимо от сумасшедших у власти, только лишь потому что здесь нужно строить комфортную жизнь поступившись своими интересами, в там уже все готово. Люди, которые свалили должны были занимать места на гос. службе, строить страну как это им нужно, но нет, из-за кадрового голода эти места занимают тупо силовики.

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9
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Bender Rodriguez

ну конечно, просто место проклятое, а не из-за того что тут в разы сложнее что-то сделать, например если я захочу сделать стартап, то тут мне может деньги дать максимум 10 человек, а за границей тысячи, так где проще привлечь инвестиции? не говоря уже о зарплате, окружении и ставке по кредитам

дело в основном только в экономике, были бы возможности тут что-то делать, то много кто и делал, но увы

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6
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Kirill Sidorov

Никакое оно не проклятое, да сложное, да быстро не получается, да многие подходы не работают. Но я про это и говорю. Там зарплата, там легче, там быстрее. И это будет продолжаться бесконечно, чтобы ты не делал. Для изменения ситуации нужны десятилетия и сложные политические решения, чтобы скопить кадровый стержень. Для этого нужны непопулярные решения, для того чтобы люди работали там где нужно, а не там где легче и выгоднее.

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6
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Алексей Кочергин

Там где нужно? Нужно кому? В этом и проблема как раз, государство не создаёт возможностей, оно дохрена требует, сильно во всем ограничивает и зажимает в тиски, бизнес, стартапы и научные идеи не рождаются в атмосфере тотального угнетения, в том числе и финансового. ОАЭ из нищей деревни с помощью нефтедолларов построило финансовый и туристический центр, люди оттуда едут учиться в Гарвард чтобы вернуться и зарабатывать большие деньги, попутно развивая страну. И это при сильном религиозном бэкграунде. Россия же построила на нефтедоллары автократию с сумасшедшим дедом во главе, откуда все бегут, ибо не то, что работать - а даже дышать уже невозможно.

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3
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Kirill Sidorov

В том то и дело, что никому, в том числе и тем кто здесь пишет и тем кто уехал. Гос. Машина она сложная и пополняется из народа, у которого свои представления о нормальности. Государство это не какие-то особые люди, это обычные люди с которыми ты когда то учился в одном классе.

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0
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Bender Rodriguez

страну под замок закрыть, такие решения?

рынок внутренний маленький с низкой доходностью населения, делать для него продукты могут только компании у которых есть куча денег (яндекс, сбер и тд). чтобы это изменить нужны реформы и чтобы в страну тянулись специалисты, а не бежали из нее как сейчас

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Kirill Sidorov

Закрытие на замок это самое простое и краткосрочный эффект с серьезным откатом. Все говорят про какие то реформы, что надо было строить что-то. Только никто ещё не назвал эти реформы и самое главное кто их будет реализовывать, и кто будет что-то там строить.
Проблема сваливания это не наша индивидуальная проблема, проблема любой страны с экономикой меньше 3й. Все сваливают в страны лидеры и это устойчивая система, которую эти страны лидеры и формировали. Пылесосить кадры это первичная задача.
Я лично здесь остался только по идеологическим соображениям и буду пытаться строить хороший сервис, организовывать школы, и локально поднимать общественную культуру. Все это встает мне в копеечку, но в общем то похер.

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Bender Rodriguez

таких людей как ты очень много, кто хочет что-то делать, у кого есть здоровый патриотизм, но это все до первой палки в колеса от гос-ва

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Kirill Sidorov

Я тоже так думал, но потом начал сотрудничать с местными властями, в общем то в одном месте сам стал местной властью. И скажу, что люди готовы работать, они просто не знают как, не знают что вообще нужно делать. Все потому что в местные власти идут по остаточному принципу. Многие кто пытался и не получилось изначально ставили себя как оппонент, а не как партер. Но самое главное это население, нужно очень много сил доказать, что ты тут благими намерениями, а не наебать и обворовать, как это делали всегда. В общем есть проблемы, они серьёзные и сами себя не решат.

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evilnw

Значит 20 лет надо было потратить на то, чтобы сделать так чтобы тут было проще и быстрее. Для этого надо было строить мельницы, а не стены.

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0
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Igor Star

Забыли упомянуть - пусть все "отъехавшие" попробуют воспитать русских детей "во 2м поколении", вот это будет для них лучшая плата "за позицию"...

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Dmitry Polyanovsky

А в чем проблема ?

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Igor Star

а вы попробуйте, тогда поймете...)

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Dmitry Protasov

Будут потом, как Йордан, приезжать в Россию и доить наше государство под "патриотическими" лозунгами? :)

Вообще, дети уехавших на Запад очень успешно интегрировались во всякие российские внешнеэкономические схемы, немало с этого имея.

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Igor Star

Ну если хотя-бы язык смогут осилить... Не говоря уже про Пушкина и Толстого.

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Dmitry Protasov

Йордан же осилил. С акцентом, да, но это ему не помешало хорошо подняться даже без чтения Толстого.

Вообще, в России живут не только русские. Уехать могут захотеть люди десятков разных национальностей. Им русский вообще пофиг может быть.

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0
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Dmitry Polyanovsky

А все таки ?

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Dimitri

В России к сожалению много народу с имперскими замашками. Это не только Путин

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5
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Adrian Azarov

Как раз недавно все задавались вопросом что будет делать Миро

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9
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Алексей Бурнатный

И все в комментах писали, что ничего, ведь они из РФ, но нет.

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9
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Сергей Щукин

На инвестборде они хй с горы для тех, кто влил в них десятки лямов. Как сказали дяди - так и сделали.

Иначе роадмап под вопросом, окейар в топку, кипиай просраны, клифф не засчитан, опцион не зачислен

Что их никак не оправдывает. Просто факт. Про мир свободы и возможностей и невидимые руки 👀

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4
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3216q114

Ага так из рф, что аж
Miro уточнила, что не продавала свои продукты в эти страны напрямую, а вела бизнес через нескольких реселлеров.

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1
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Евгений Анатольевич

У нас в https://wmtools.ru/ можно часть задач решать, которые в miro решались. И мы не уходим из РФ, на нас инвесторы не давят :)

(лучше сайт открывать с ПК, под мобилки не адаптировано еще)

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8
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Сергей Щукин

Нужен промокод для мигрантов с миро

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2
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Влад

Безобид, но сервис так себе имх

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4
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Алексей Соловьёв

Что дальше?

Сентябрь 2022 — Яндекс уходит из России
Сентябрь 2023 — Газпром уходит из России

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–5
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Taras Altunin

У вас очень символичная фамилия для таких заявлений, кстати ;)))

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7
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Джон Картошкин

Россия уходит из России. Или разум.

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0
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Dmitry Polyanovsky

Он уже давно ушел

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1
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Верен Дар

Новость на сайте миро можно распечать и в рамочку. Мы американская компания. У нас нет офисов в РФ и РБ. Мы не ведём деятельность в РФ и РБ. Мы поддерживаем Украину. Хотел скрин вставить, но видимо из блога удалили. Там прям такая красота была "- Россия? Что за Россия? Не знаем ничего про Россию".

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3
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Ronan Hardman

Ну мож там и правда уже не осталось никого, кто с истоков?)

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KRINN

Друзья. Сижу на фри версии. Доступ останется, не понял? Или только платные нельзя?

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2
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Алексей Бурнатный

Бесплатка останется, пока в РФ не отключат интернет внешний.

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2
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Денис Клименко

Странно, что до сих пор гитлаб не забанил у нас, учитывая то, что там фаундеры из Украины

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1
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Bender Rodriguez

может адекватные ребята сидят, время покажет

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0
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Денис Летко

Ну жеваный крот( только привык к миро

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1
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Максим Кульгин

Помните, ещё недавно гордились что эти русские ребята сделали единорога. А теперь эти ребята уходят из страны, где родились. Просто бизнес, ничего личного…

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1
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Dr.Nefario

...
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

(с) Есенин

Честно говоря, если что-то выше, чем просто бизнес...

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1
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Евгений Дроздов

VC, похоже, что Стартап русскими корнями - это теперь ругательство. Надеюсь вы больше НИКОГДА не будете использовать это говношаблон.

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–10
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R D

На западе в целях личной безопасности некоторые русские бизнесмены вынужденно в воздухе переобуваются в украинцев меняя вывески типа "русские пельмени" на "украинские вареники".

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3
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Евгений Дроздов

Мысль была в том, что стартап с русскими корнями никак не влияет на предоставление услуг в России и никаких профитов от этого нет.

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0
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Denis Kum

шо за френдлифаер… впрочем, объяснимый.

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0
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Сергей Я

Сотрудникам предложили работу в других офисах.
 Вот везунчики то. Россия - страна возможностей*
*для тех, кого Россия не хочет видеть у себя.

Блогеры, реперы комики и прочие, которых в том или ином виде выдворили ща последние года из РФ, оказались в большом выигрыше.

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Андрей Филимонов

Не забывай свои корни, помни
Есть вещи на порядок выше
Эй братка постой! Куда спешишь?
Присядь со мной, расскажи как жизнь
Ты чё такой худой стал? Курить будешь?
Не куришь? Красавец! Какой раз уже бросаешь,
Ты смотри, не узнал сразу, значит я богатым буду
Сто лет тебя не видел, рассказывай откуда ты,
Куда спешишь? Аж запыхался

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0
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Михаил Качалов

#менятоже

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0
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Александр Р

Какие аналоги есть у миро, господа?

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Alex Ulex

Как все, мы веселы бываем и угрюмы,
Но если надо выбирать и выбор труден -
Мы выбираем деревянные костюмы, -
Люди! Люди!

Нам будут долго предлагать не прогадать:
"Ах, - скажут, - что вы! Вы еще не жили!
Вам надо только-только начинать!.." -
Ну, а потом предложат: или - или.

Или пляжи, вернисажи, или даже
Пароходы, в них наполненные трюмы,
Экипажи, скачки, рауты, вояжи -
Или просто деревянные костюмы.

И будут веселы они или угрюмы,
И будут в роли злых шутов и добрых судей, -
Но нам предложат деревянные костюмы, -
Люди! Люди!

Нам могут даже предложить и закурить:
"Ах, - вспомнят, - вы ведь долго не курили!
Да вы еще не начинали жить!.." -
Ну а потом предложат: или - или.

Дым папиросы навевает что-то, -
Одна затяжка - веселее думы.
Курить охота! Как курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы.

И будут вежливы и ласковы настолько -
Предложат жизнь счастливую на блюде, -
Но мы откажемся - и бьют они жестоко, -
Люди! Люди! Люди!

1967

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0
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Mik Petrov

Пид..ми меньше

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0
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Алексей Соловьёв

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Алексей Соловьёв

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