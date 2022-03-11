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Внезапный шар

Российские пользователи облачного сервиса MongoDB сообщили об отключении аккаунтов Статьи редакции

Компания разослала письма, в которых порекомендовала сохранить данные.

  • MongoDB предупредила своих пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе MongoDB Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.
  • Соответствующие письма компания разослала пользователям, пишет TAdviser. Оно также есть и у редакции издания. Официально MongoDB об отключении пользователей не сообщала.
  • Причиной отключения аккаунтов сервис назвал санкции против России и Белоруссии.
  • MongoDB Atlas — облачный сервис, который ускоряет создание и упрощает управление базами данных для приложений.
Письмо пользователям

#новость #mongodb

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37 комментариев
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Ioanne

1.5 инвалида пользовались облачным монго дб?
Может вы еще начнете писать о новостях, что какая-то африканская микрофинансовая организация присоединилась к санкциям и больше не выдает кредиты российским гражданам?
Просто пиздец.

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21
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Никита Иванов

Для не больших баз мы пользовались облаком. В целом было удобно запускать бета версии проектов.

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5
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Сергей Я

Это уже похоже такой способ рекламы для компаний, о которых мало кто слышал или мало кто пользуется) Мол, мы вот тоже в тренде, тоже Hate Russians.

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1
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Джон Картошкин

хорошо что я не пользовался этим говном

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1
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Sergey Vasilev

Откуда такая аналитика?

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2
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Фёдор Скуратов

Мы пользовались.

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2
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Стас Иванов

Может и firebase для лохов?)

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Кирилл Виноградов

Ужасная новость. Я еще пока не придумал почему. Как придумаю, обязательно поною тут в комментариях.

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10
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Nomad from Mordor

"Ой, а что случилось? почему? у нас же есть технологии аналоговнет" (с) ВАйтишник

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3
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Спокойный череп

а что случилось?
Случилось страшное. Вы на площадке с 16 года, но вчера случилось что-то, что заставило вас порваться. Приношу извинения от всего ойти-коммунити.

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10
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Nomad from Mordor

зашел почитать новости. а что случилось? я просто политикой не интересуюсь.

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–4
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Ware Wow

Почитайте свои комменты.
Вас тупо жаль... столько обиды... Без сарказма и издёвки.
Займитесь своей жизнью.

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7
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Nomad from Mordor

Гордишься еще?

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–4
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Спокойный череп

Ситуация плохая для всех, для кого-то она плохая физически, что сильно страшнее, для кого-то плохая санкционно, но грубыми комментариями мы ничего не исправим и никого не остановим, к сожалению.

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2
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Nomad from Mordor

какие еще санкции? это - импортазамещаемая "спецоперация" сплОтимся, и все будешь хорошо! Начнем с сохи, потом колесо изобретем, потом телегу, и когда нибудь дойдем до первого процессора собранного на собственных мощностях, а потом гляди и луну и марс колонизируем лет через 1000.

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–4
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Ware Wow

Кто-то ведет список таких компаний?
Нужна база данных подобных проектов, чтобы потом иметь ввиду.
Нужно что-то типа Wiki со ссылками на прессрелизы, желательно сразу на webarchive или cache.

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3
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Валентин

Есть такой https://xn--80adjigxbghjs.xn--p1ai/

ВСЕЗАПОМНИМ – Свободная библиотека для того…
Список компаний, которые ушли с российского рынка и/или действовали недостойно и без чести…
xn--80adjigxbghjs.xn--p1ai
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5
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Nomad from Mordor

хороший список. как будете импортозамещать?

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Nomad from Mordor

что ты "потом будешь иметь ввиду"? импортозаместишь?

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Maks Mikhal

Твой же коммент, написанный за 2 минуты до этого, актуален как никогда

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Василий Петров

Уроды. IMMEDIATELY.

Я раньше хостил там базу данных. Забавно, что базу данных я хостил для одной игры, где в основном играли украинцы. И главный админ игры из Чернигова. И мы до сих пор с ним общаемся

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2
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Kirill Sidorov

Это кем надо быть, что бы пользоваться монгой, да и еще в облаке

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–2
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Alex Miller

что ты имеешь против монги 10 лет только ее используем.

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Sergey Vasilev

И чем она плоха для небольшого проекта?

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Alex Miller

мы используем почти с миллиардом записей... так что не говори)

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Фёдор Скуратов

Самое неприятное, что они отказываются сообщить даты, время, и вообще что такое IMMEDIATELY
Мы на ушах весь день, конечно. Отличный сервис просто, заэбыс

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2
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Комментарий удален

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Phonk && Shitpost

Иностранные отказывают, свои уходят, парадокс.

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Alex Alexeev

Храните в облаке говорили они, а потом хренак скачивай скорее данные, мы скоро их уничтожим

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Евгений Приходько

GitHub when?

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Дмитрий Струков

Скоро.

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Vitaliy O

А в Северной Корее есть мобильная связь?
Следующий Гугл со своими облаками а потом операционки мобилок?

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Betty Boop

Отличный подход. А мне вот в целом не интересны люди с ником Ioanne. В утиль теперь пускать их без сожаления?

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Поджог Сараев

Блэт. Как бы дропбокс не прищемили

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Максим Попов

Очередное доказательство того, что любой сервис из другой правовой юрисдикции может "нагнуть" контрагента из другой правовой юрисдикции в любой момент любым удобным способом, а потерпевшая сторона будет /"вырезано цензурой"/ и причмокивать.
Это прелести "свободного рынка" от бенефициаров такого "свободного" рынка

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Илья Рожнев

Люблю монгу, хотя бы за отсутствие ебанутого sql

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Дмитрий Богданов

да и похуй, ведь json быстрее в postgresql (c) бартунов

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Aleksandr

Если потерю инстаграма можно пережить, но это уже ни в какие ворота!

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