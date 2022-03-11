Российские пользователи облачного сервиса MongoDB сообщили об отключении аккаунтов Статьи редакции
Компания разослала письма, в которых порекомендовала сохранить данные.
- MongoDB предупредила своих пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе MongoDB Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.
- Соответствующие письма компания разослала пользователям, пишет TAdviser. Оно также есть и у редакции издания. Официально MongoDB об отключении пользователей не сообщала.
- Причиной отключения аккаунтов сервис назвал санкции против России и Белоруссии.
- MongoDB Atlas — облачный сервис, который ускоряет создание и упрощает управление базами данных для приложений.
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1.5 инвалида пользовались облачным монго дб?
Может вы еще начнете писать о новостях, что какая-то африканская микрофинансовая организация присоединилась к санкциям и больше не выдает кредиты российским гражданам?
Просто пиздец.
Для не больших баз мы пользовались облаком. В целом было удобно запускать бета версии проектов.
Это уже похоже такой способ рекламы для компаний, о которых мало кто слышал или мало кто пользуется) Мол, мы вот тоже в тренде, тоже Hate Russians.
хорошо что я не пользовался этим говном
Откуда такая аналитика?
Мы пользовались.
Может и firebase для лохов?)
Ужасная новость. Я еще пока не придумал почему. Как придумаю, обязательно поною тут в комментариях.
"Ой, а что случилось? почему? у нас же есть технологии аналоговнет" (с) ВАйтишник
а что случилось?
Случилось страшное. Вы на площадке с 16 года, но вчера случилось что-то, что заставило вас порваться. Приношу извинения от всего ойти-коммунити.
зашел почитать новости. а что случилось? я просто политикой не интересуюсь.
Почитайте свои комменты.
Вас тупо жаль... столько обиды... Без сарказма и издёвки.
Займитесь своей жизнью.
Гордишься еще?
Ситуация плохая для всех, для кого-то она плохая физически, что сильно страшнее, для кого-то плохая санкционно, но грубыми комментариями мы ничего не исправим и никого не остановим, к сожалению.
какие еще санкции? это - импортазамещаемая "спецоперация" сплОтимся, и все будешь хорошо! Начнем с сохи, потом колесо изобретем, потом телегу, и когда нибудь дойдем до первого процессора собранного на собственных мощностях, а потом гляди и луну и марс колонизируем лет через 1000.
Кто-то ведет список таких компаний?
Нужна база данных подобных проектов, чтобы потом иметь ввиду.
Нужно что-то типа Wiki со ссылками на прессрелизы, желательно сразу на webarchive или cache.
Есть такой https://xn--80adjigxbghjs.xn--p1ai/
хороший список. как будете импортозамещать?
что ты "потом будешь иметь ввиду"? импортозаместишь?
Твой же коммент, написанный за 2 минуты до этого, актуален как никогда
Уроды. IMMEDIATELY.
Я раньше хостил там базу данных. Забавно, что базу данных я хостил для одной игры, где в основном играли украинцы. И главный админ игры из Чернигова. И мы до сих пор с ним общаемся
Это кем надо быть, что бы пользоваться монгой, да и еще в облаке
что ты имеешь против монги 10 лет только ее используем.
И чем она плоха для небольшого проекта?
мы используем почти с миллиардом записей... так что не говори)
Самое неприятное, что они отказываются сообщить даты, время, и вообще что такое IMMEDIATELY
Мы на ушах весь день, конечно. Отличный сервис просто, заэбыс
Комментарий удален
Иностранные отказывают, свои уходят, парадокс.
Храните в облаке говорили они, а потом хренак скачивай скорее данные, мы скоро их уничтожим
GitHub when?
Скоро.
А в Северной Корее есть мобильная связь?
Следующий Гугл со своими облаками а потом операционки мобилок?
Отличный подход. А мне вот в целом не интересны люди с ником Ioanne. В утиль теперь пускать их без сожаления?
Блэт. Как бы дропбокс не прищемили
Очередное доказательство того, что любой сервис из другой правовой юрисдикции может "нагнуть" контрагента из другой правовой юрисдикции в любой момент любым удобным способом, а потерпевшая сторона будет /"вырезано цензурой"/ и причмокивать.
Это прелести "свободного рынка" от бенефициаров такого "свободного" рынка
Люблю монгу, хотя бы за отсутствие ебанутого sql
да и похуй, ведь json быстрее в postgresql (c) бартунов
Если потерю инстаграма можно пережить, но это уже ни в какие ворота!