Сервисы
Маша Цепелева

Telegram запустил стриминг видео в каналах Статьи редакции

И добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище.

3979 просмотров

11 марта Telegram рассказал об обновлениях мессенджера.

Менеджер загрузок

В Telegram можно делиться файлами любого формата размером до 2 ГБ, также всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище.

В поиске можно найти новую вкладку «Загрузки» и увидеть все скачиваемые и недавно загруженные файлы. Там же — поставить загрузку на паузу, перезапустить или изменить её приоритет.

Меню вложений

При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно редактировать альбом — менять порядок файлов, убирать лишнее, добавлять подписи. Для этого надо нажать на «Выбрано» в верхней части меню.

В обновленном разделе «Файлы» можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.

Трансляции с помощью сторонних программ

В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей с помощью OBS Studio или XSplit Broadcaster. Например, чтобы добавить титры, использовать хромакей или переключаться между разными окнами.

Другие обновления Telegram: обновленные страницы профилей, которые могут посмотреть и незарегистрированные пользователи, ссылки на номер телефона, новый интерфейс авторизации.

#telegram #новость

19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ware Wow

Лучше бы с каналами что-то решили, папок явно недостаточно и юзать вообще невозможно, юзабилити трэш.

И сами каналы, как юзать... абсолютно неудобно, просто хронология, а инфы вагон.

Поэтому я просто не открываю даже, потому что вынужден читать по порядку, боишься что-то пропустить если спустился вниз к новому посту, всё помечается прочитанным, хотя прочитано не было.... не вернуться никуда, нет pocket с тегами как в вебе... категорий нет, меню...

Каналы давно по факту переросли формат мессенджера, это вебсайты с кучей инфы, которая требует систематизации, а интерфейс и логика осталась для рассылки каких-то анонсов, оповещений.

Ответить
25
Развернуть ветку
Dan Grigoryev

неограниченное облачное хранилище.
за чей счет банкет?

Ответить
4
Развернуть ветку
badResistor

тов. майор заботится о тебе.

Ответить
8
Развернуть ветку
Верен Дар

Прям только что хотел спросить - за чей счёт?) Видимо ФСБ и ЦРУ скинулись напополам.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Shepard

Это хранилище ещё с самого начала в Телеге, правда непонятно, насколько.его хватит

Ответить
2
Развернуть ветку
Dengi

Telegram Ad Platform
promote.telegram.org

Telegram Ad Platform
The Telegram Ad Platform is a privacy-conscious tool to create sponsored messages in public…
promote.telegram.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Верен Дар

Это никак не окупит неограниченное хранилище.

Ответить
1
Развернуть ветку
Roman

Никто не хранит там неограниченное количество, все это рассчитывается и прогнозируется, а все остальное маркетинг.

Ответить
1
Развернуть ветку
Верен Дар

Ну как бы да, но что мешает выгрузить в телегу топ 100 любимых фильмов + пару терабайт музыки lossless, чтобы не потерялись.

Ответить
0
Развернуть ветку
Извинись

низкая скорость загрузки и скачивания

Ответить
5
Развернуть ветку
Сергей Я

Может тут как с "пожизненной гарантией". Звучит красиво, но на деле вряд ли кто проверит.

Ответить
0
Развернуть ветку
dlr5668

Или как гугл дал 4 тб облако (www.playbook.com) и не знаю чем забить

Ответить
0
Развернуть ветку
Верен Дар

Сейчас начнётся баттл между вк и телеграм за инстаграмеров.

Ответить
4
Развернуть ветку
Юности вольная птица

А ведь когда-то Инстаграм начинался так:

Ответить
4
Развернуть ветку
Наталья Тегетаева

Так вот о чем Паша договорился с органами ))

Ответить
2
Развернуть ветку
Злой Полушубок

всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище
 Я так понимаю история такая же как с "без рекламы навсегда".

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир

Только не добавляйте сторис!

Ответить
1
Развернуть ветку
Finogeev Yuriy

Соловьев уже пользуется новой функцией для одурачивания масс

Ответить
1
Развернуть ветку
Марк Бережной

С одной стороны, конечно, это закономерно и оправдано, что игроки попытаются занять освободившийся нишевый функционал ушедших с рынка конкурентов. Но, с другой, мне так невыносимо мерзко осознавать, что весь бизнес, у которого есть возможности, готов искать в гуманитарной катастрофе пути извлечения прибыли и выгоды. Я не наивен, и да, всё это логично, но неужели мы все действительно увязли в этой парадигме, и хищничество - единственный способ оставаться на плаву в кризис? Либеральная повестка своими соблазнительными демократическими и миролюбивыми 'шепотками' только подливает больше масла в огонь: в мирное время мы до последнего будем играть в друзей и компаньонов, открытых для любого взаимодействия, потому что такой образ востребован и 'корректен'; а в тяжелые времена вся эта сказка моментально рушится, и мы снова и снова возвращаемся к закону джунглей. Конечно, наше истинное лицо - где-то посередине этих двух крайностей, но сколько же нужно сил, чтобы всю жизнь прожить меж лицемерия и тщеславия. Извиняюсь за офтоп; новость не о том, но такие уж мысли навеяло.

Уверен, что ТГ-маркетплейс и ТГ-соцсеть тусуются где-то неподалеку. Но, может, в этом есть и свои плюсы. Когда все игроки цифровой инфраструктуры в желании иметь все, "как у конкурента и лучше", станут симулякрами самих себя, гордо назвавшись экосистемами (а то и метавселенными), бизнесы должны будут получить новый виток развития, придумывать новые модели и правила, чтобы просто существовать. В интересное всё-таки время мы живем - невероятно биполярное, противоречивое, но всё же очень интересное...

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Анатольевич

Кайф. Осталось чтоб перестал тупить

Ответить
0
Развернуть ветку
Анатолий Пауль

Звук на Андроиде не регулируется

Ответить
0
Развернуть ветку
Извинись

Сторис пусть запустят. Невозможно уже.. сторисы в инсте тормозят. Мне нужно место для самовыражения.

Ответить
0
Развернуть ветку
Anderson Silva

Telegram - мой самый любимый мессенджер!

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Капустин

самый любимый и, возожно, скоро единственный мессенджер.

Ответить
0
Развернуть ветку
danil

Если ведут в сторис как в инсте, то считай она и не нужна толком будет

Ответить
0
Развернуть ветку
unknown

Система швейцарского стола

Ответить
0
Развернуть ветку
lakoros

Им нужно сделать ленту из сообщений выбранной группы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей

Если поток с инсты придет в телегу нормальный, то можно вскоре ожидать более глубокую оптимизацию приложения под блогеров.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Точка
«В фильме про Уолл-стрит одни грубияны. Так продавать нельзя»: тимлид команды продаж — о работе в Точке

Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.

4
Digital IP
Решать юридические задачи с помощью дизайн-мышления

Курс для юристов, руководителей, маркетологов и HR-специалистов.

3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Ойл Ресурс Групп
Запустили маркетплейс и достигли оборота более 2 млрд рублей

С чего началась история онлайн-площадки для торговли сырьём.

5
Право
Василий Черепанов
Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт. Законно ли это и что делать?

Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.

42
Мнения
Маша Цепелева
«Место McDonald's никто не займёт»: основатель «Теремка» объяснил, что закрытие ресторанов не поможет местному бизнесу Статьи редакции

Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».

425
Офлайн
Маша Цепелева
Власти Москвы отменили масочный режим с 15 марта Статьи редакции

Из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».

29
GenerationS
Demo day акселерационной программы МКБ и GenerationS "МКБ Реактор"
3
Офтоп
Олег Ш.
Почему весь Запад ополчился на Россию, санкции это надолго и они будут достигать своих целей
58
Yota
Приложения для медитаций стали в 1,5 раза популярнее с начала года
3
Больше статей
null