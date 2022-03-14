Telegram запустил стриминг видео в каналах Статьи редакции
И добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище.
11 марта Telegram рассказал об обновлениях мессенджера.
Менеджер загрузок
В Telegram можно делиться файлами любого формата размером до 2 ГБ, также всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище.
В поиске можно найти новую вкладку «Загрузки» и увидеть все скачиваемые и недавно загруженные файлы. Там же — поставить загрузку на паузу, перезапустить или изменить её приоритет.
Меню вложений
При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно редактировать альбом — менять порядок файлов, убирать лишнее, добавлять подписи. Для этого надо нажать на «Выбрано» в верхней части меню.
В обновленном разделе «Файлы» можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.
Трансляции с помощью сторонних программ
В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей с помощью OBS Studio или XSplit Broadcaster. Например, чтобы добавить титры, использовать хромакей или переключаться между разными окнами.
Другие обновления Telegram: обновленные страницы профилей, которые могут посмотреть и незарегистрированные пользователи, ссылки на номер телефона, новый интерфейс авторизации.
Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.
Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
Из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».
Лучше бы с каналами что-то решили, папок явно недостаточно и юзать вообще невозможно, юзабилити трэш.
И сами каналы, как юзать... абсолютно неудобно, просто хронология, а инфы вагон.
Поэтому я просто не открываю даже, потому что вынужден читать по порядку, боишься что-то пропустить если спустился вниз к новому посту, всё помечается прочитанным, хотя прочитано не было.... не вернуться никуда, нет pocket с тегами как в вебе... категорий нет, меню...
Каналы давно по факту переросли формат мессенджера, это вебсайты с кучей инфы, которая требует систематизации, а интерфейс и логика осталась для рассылки каких-то анонсов, оповещений.
неограниченное облачное хранилище.
за чей счет банкет?
тов. майор заботится о тебе.
Прям только что хотел спросить - за чей счёт?) Видимо ФСБ и ЦРУ скинулись напополам.
Это хранилище ещё с самого начала в Телеге, правда непонятно, насколько.его хватит
Telegram Ad Platform
promote.telegram.org
Это никак не окупит неограниченное хранилище.
Никто не хранит там неограниченное количество, все это рассчитывается и прогнозируется, а все остальное маркетинг.
Ну как бы да, но что мешает выгрузить в телегу топ 100 любимых фильмов + пару терабайт музыки lossless, чтобы не потерялись.
низкая скорость загрузки и скачивания
Может тут как с "пожизненной гарантией". Звучит красиво, но на деле вряд ли кто проверит.
Или как гугл дал 4 тб облако (www.playbook.com) и не знаю чем забить
Сейчас начнётся баттл между вк и телеграм за инстаграмеров.
А ведь когда-то Инстаграм начинался так:
Так вот о чем Паша договорился с органами ))
всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище
Я так понимаю история такая же как с "без рекламы навсегда".
Только не добавляйте сторис!
Соловьев уже пользуется новой функцией для одурачивания масс
С одной стороны, конечно, это закономерно и оправдано, что игроки попытаются занять освободившийся нишевый функционал ушедших с рынка конкурентов. Но, с другой, мне так невыносимо мерзко осознавать, что весь бизнес, у которого есть возможности, готов искать в гуманитарной катастрофе пути извлечения прибыли и выгоды. Я не наивен, и да, всё это логично, но неужели мы все действительно увязли в этой парадигме, и хищничество - единственный способ оставаться на плаву в кризис? Либеральная повестка своими соблазнительными демократическими и миролюбивыми 'шепотками' только подливает больше масла в огонь: в мирное время мы до последнего будем играть в друзей и компаньонов, открытых для любого взаимодействия, потому что такой образ востребован и 'корректен'; а в тяжелые времена вся эта сказка моментально рушится, и мы снова и снова возвращаемся к закону джунглей. Конечно, наше истинное лицо - где-то посередине этих двух крайностей, но сколько же нужно сил, чтобы всю жизнь прожить меж лицемерия и тщеславия. Извиняюсь за офтоп; новость не о том, но такие уж мысли навеяло.
Уверен, что ТГ-маркетплейс и ТГ-соцсеть тусуются где-то неподалеку. Но, может, в этом есть и свои плюсы. Когда все игроки цифровой инфраструктуры в желании иметь все, "как у конкурента и лучше", станут симулякрами самих себя, гордо назвавшись экосистемами (а то и метавселенными), бизнесы должны будут получить новый виток развития, придумывать новые модели и правила, чтобы просто существовать. В интересное всё-таки время мы живем - невероятно биполярное, противоречивое, но всё же очень интересное...
Кайф. Осталось чтоб перестал тупить
Звук на Андроиде не регулируется
Сторис пусть запустят. Невозможно уже.. сторисы в инсте тормозят. Мне нужно место для самовыражения.
Telegram - мой самый любимый мессенджер!
самый любимый и, возожно, скоро единственный мессенджер.
Если ведут в сторис как в инсте, то считай она и не нужна толком будет
Система швейцарского стола
Им нужно сделать ленту из сообщений выбранной группы.
Если поток с инсты придет в телегу нормальный, то можно вскоре ожидать более глубокую оптимизацию приложения под блогеров.