Поисковик «Яндекса» пропал из настроек браузера Mozilla Firefox Статьи редакции
Поиск по умолчанию компания заменила на Google.
Из навигационного бара Mozilla Firefox пропал поисковик «Яндекса», заметил бывший директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
Поиск по умолчанию компания заменила на Google, «Яндекс» исчез из окошка выбора поиска в настройках, добавил он. Редактор vc.ru также проверил это: российского поисковика нет в окне выбора.
В феврале 2022 года издание Rozetked писало со ссылкой на Mozilla, что после обновления Firefox до версии 98.0 некоторые пользователи столкнутся с изменением поисковика по умолчанию. Компания объясняла, что не смогла получить официальное разрешение на дальнейшее использование некоторых поисковых машин в браузере.
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Я думал яндекс платил мозилле (или донатил), а это, оказывается, они сами пихали... Задолбался менять при новых установках, причём оно само не меняется, синхронизируясь из профиля.
Вроде бы, яндекс реально за это платил
А что, поиском @Яндекс кто-то вообще пользуется?
да, для регионального, внутригородского поиска он может быть лучше.
а так у яндекс браузера например доля 15+%, ну и т.д., все равно около 50% общая доля
тогда да, яндекс браузер лучшее решение)
Спасибо mozilla, теперь руками не придется переключать
Чтож делается то?! Страдают невинные нидерландские компании.
Я сижу в Mozila, не устанавливал последнее обновление. Яндекс поиск есть, юзаю