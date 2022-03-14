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Таинственный кот

Поисковик «Яндекса» пропал из настроек браузера Mozilla Firefox Статьи редакции

Поиск по умолчанию компания заменила на Google.

Из навигационного бара Mozilla Firefox пропал поисковик «Яндекса», заметил бывший директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

Поиск по умолчанию компания заменила на Google, «Яндекс» исчез из окошка выбора поиска в настройках, добавил он. Редактор vc.ru также проверил это: российского поисковика нет в окне выбора.

Источник: Telegram-канал addmeto

В феврале 2022 года издание Rozetked писало со ссылкой на Mozilla, что после обновления Firefox до версии 98.0 некоторые пользователи столкнутся с изменением поисковика по умолчанию. Компания объясняла, что не смогла получить официальное разрешение на дальнейшее использование некоторых поисковых машин в браузере.

#новость #mozilla

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Спасибо за наводку Василий Степанофф
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8 комментариев
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Tim G

Я думал яндекс платил мозилле (или донатил), а это, оказывается, они сами пихали... Задолбался менять при новых установках, причём оно само не меняется, синхронизируясь из профиля.

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Борис Вишневский

Вроде бы, яндекс реально за это платил

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Leon Shteinman

А что, поиском @Яндекс кто-то вообще пользуется?

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Ware Wow

да, для регионального, внутригородского поиска он может быть лучше.

а так у яндекс браузера например доля 15+%, ну и т.д., все равно около 50% общая доля

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Leon Shteinman

тогда да, яндекс браузер лучшее решение)

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Roman Vasilev

Спасибо mozilla, теперь руками не придется переключать

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Ильнар Сафин

Чтож делается то?! Страдают невинные нидерландские компании.

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Андрей Киреев

Я сижу в Mozila, не устанавливал последнее обновление. Яндекс поиск есть, юзаю

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