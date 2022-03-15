Платформа для авторизации пользователей на сайтах Auth0 прекратила продажи клиентам из России и Белоруссии Статьи редакции
Компания пообещала поддерживать клиентов в официальном заявлении, но позже прислала им сообщение об отмене подписки.
Okta, владеющая сервисом для настройки авторизации пользователей Auth0, заявила, что не может продавать свои продукты в России и Белоруссии из-за санкций США.
Компания пообещала поддерживать существующих клиентов в этих странах «в той мере, в какой это разрешено существующими санкциями и экспортным контролем».
При этом пользователям из России сервис начал присылать сообщения об отмене подписки и удалении аккаунта. Такое письмо, например, опубликовал технический директор и ведущий подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов.
В нём компания предупреждает, что с 21 марта не будет поддерживать подписчиков в России и Белоруссии. Учётную запись удалят, подписку отменят, а деньги за неё вернут.
Auth0 — это платформа, которая позволяет настроить аутентификацию пользователей и их авторизацию в сервисе. Платформа предлагает по подписке набор средств разработки.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей. Повышение пока символическое, учитывая рост всех цен. Необходимо хоть как то…
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И будет доставлять в основном продукты.
- Чувствуешь?
- Чувствую, что это?
- Нежный поцелуй совка..
...сзади.
...откуда не ждали
Ты всратую авторизацию не можешь сделать ?
8 лет не могли, видимо и сейчас не смогут
Мда, и этих обработали.
For anyone. But not for Russians.
Поэтому всегда лучше использовать свою кастомную авторизацию по почте и паролю, чтобы не оказаться в ситуации клиентов Auth0.
Auth0 это не только про авторизацию, сколько про SSO и внешние интеграции (войти через фб/вк/итд)
Не понял, объясните насколько это плохо?