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Скучный микрофон

Платформа для авторизации пользователей на сайтах Auth0 прекратила продажи клиентам из России и Белоруссии Статьи редакции

Компания пообещала поддерживать клиентов в официальном заявлении, но позже прислала им сообщение об отмене подписки.

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Okta, владеющая сервисом для настройки авторизации пользователей Auth0, заявила, что не может продавать свои продукты в России и Белоруссии из-за санкций США.

Компания пообещала поддерживать существующих клиентов в этих странах «в той мере, в какой это разрешено существующими санкциями и экспортным контролем».

При этом пользователям из России сервис начал присылать сообщения об отмене подписки и удалении аккаунта. Такое письмо, например, опубликовал технический директор и ведущий подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов.

В нём компания предупреждает, что с 21 марта не будет поддерживать подписчиков в России и Белоруссии. Учётную запись удалят, подписку отменят, а деньги за неё вернут.

Auth0 — это платформа, которая позволяет настроить аутентификацию пользователей и их авторизацию в сервисе. Платформа предлагает по подписке набор средств разработки.

#новость #auth0

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9 комментариев
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Alexander Veber

- Чувствуешь?
- Чувствую, что это?
- Нежный поцелуй совка..

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Раскаяние и Мармелад

...сзади.

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Alexander Veber

...откуда не ждали

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2
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okman

Ты всратую авторизацию не можешь сделать ?

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Сергей Я

8 лет не могли, видимо и сейчас не смогут

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Сергей Я

Мда, и этих обработали.

For anyone. But not for Russians.

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Alexey Buravov

Поэтому всегда лучше использовать свою кастомную авторизацию по почте и паролю, чтобы не оказаться в ситуации клиентов Auth0.

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Roman Vasilev

Auth0 это не только про авторизацию, сколько про SSO и внешние интеграции (войти через фб/вк/итд)

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Тимур Петров

Не понял, объясните насколько это плохо?

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