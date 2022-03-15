Компания пообещала поддерживать клиентов в официальном заявлении, но позже прислала им сообщение об отмене подписки.

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Okta, владеющая сервисом для настройки авторизации пользователей Auth0, заявила, что не может продавать свои продукты в России и Белоруссии из-за санкций США.

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Компания пообещала поддерживать существующих клиентов в этих странах «в той мере, в какой это разрешено существующими санкциями и экспортным контролем».

При этом пользователям из России сервис начал присылать сообщения об отмене подписки и удалении аккаунта. Такое письмо, например, опубликовал технический директор и ведущий подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов.

В нём компания предупреждает, что с 21 марта не будет поддерживать подписчиков в России и Белоруссии. Учётную запись удалят, подписку отменят, а деньги за неё вернут.